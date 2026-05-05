Льорис о Кейне: «Харри – очень разносторонний игрок, но при этом настоящая «девятка», что является редкостью. Может, он и не рок-звезда, но он звезда – его эго ограничивается футболом»

Льорис о Кейне: может, он и не рок-звезда, но он звезда.

Экс-вратарь «Тоттенхэма » Уго Льорис высказался о своем бывшем партнере по команде Харри Кейне .

«В 2012 году, когда я перешел, он был в аренде, но начал играть в конце следующего сезона при Тиме Шервуде , а затем и при Почеттино . Он всегда был очень силен как финишер, даже будучи совсем молодым, но он преодолевал ступени одну за другой. Он не обязательно должен быть одаренным игроком, которому все сразу предрекают восхождение на вершину, но он адаптировался, как только уровень повышался.

Это его история: никто не ожидал от него такого, и он никогда не ставил себе никаких рамок. Он всегда был сильным игроком, независимо от того, во что играл – когда он начинал играть в гольф, то вкладывал в это все свои силы, как и в падел. Он большой труженик, и то, что он так хорош перед воротами – это результат труда, а не случайность. Это пример дисциплины и работы.

Потом его стиль изменился. Я увидел его более прямолинейным, играющим более глубоко, а потом он начал делать прекрасные передачи, как плеймейкер – он стал очень разносторонним игроком, оставаясь при этом настоящей «девяткой», что становится все большей редкостью.

Он простой парень с простыми ценностями, очень семейный. Его большая страсть – это гольф, который позволяет ему отвлечься, но он посвящает себя карьере и семье. В коллективе он довольно замкнут, но при этом играет важную роль. Он не очень разговорчив, но его лидерские качества изменились, он стал капитаном сборной Англии, а в «Тоттенхэме» мы разделили ответственность между собой. Он не стремится быть звездой, это не в его характере. Он скорее джентльмен. У него есть эго и индивидуализм, но это ограничивается лишь футболом. Так что, возможно, он не рок-звезда, но он звезда», – сказал Льорис.