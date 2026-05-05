  • Льорис о Кейне: «Харри – очень разносторонний игрок, но при этом настоящая «девятка», что является редкостью. Может, он и не рок-звезда, но он звезда – его эго ограничивается футболом»
Экс-вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался о своем бывшем партнере по команде Харри Кейне.

«В 2012 году, когда я перешел, он был в аренде, но начал играть в конце следующего сезона при Тиме Шервуде, а затем и при Почеттино. Он всегда был очень силен как финишер, даже будучи совсем молодым, но он преодолевал ступени одну за другой. Он не обязательно должен быть одаренным игроком, которому все сразу предрекают восхождение на вершину, но он адаптировался, как только уровень повышался.

Это его история: никто не ожидал от него такого, и он никогда не ставил себе никаких рамок. Он всегда был сильным игроком, независимо от того, во что играл – когда он начинал играть в гольф, то вкладывал в это все свои силы, как и в падел. Он большой труженик, и то, что он так хорош перед воротами – это результат труда, а не случайность. Это пример дисциплины и работы.

Потом его стиль изменился. Я увидел его более прямолинейным, играющим более глубоко, а потом он начал делать прекрасные передачи, как плеймейкер – он стал очень разносторонним игроком, оставаясь при этом настоящей «девяткой», что становится все большей редкостью.

Он простой парень с простыми ценностями, очень семейный. Его большая страсть – это гольф, который позволяет ему отвлечься, но он посвящает себя карьере и семье. В коллективе он довольно замкнут, но при этом играет важную роль. Он не очень разговорчив, но его лидерские качества изменились, он стал капитаном сборной Англии, а в «Тоттенхэме» мы разделили ответственность между собой. Он не стремится быть звездой, это не в его характере. Он скорее джентльмен. У него есть эго и индивидуализм, но это ограничивается лишь футболом. Так что, возможно, он не рок-звезда, но он звезда», – сказал Льорис.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Очень красиво сказал, Харри действительно пример футболиста, нет скандалов, не перетягивает одеяло, примерный семьянин и при этом на поле делает все для команды.
Помнится, как он развернул целую кампанию, чтобы на него переписали гол Эриксена, подключил друзей с какого-то телеканала и докатился даже до того, что клялся дочерью своей
Ну это единичный случай, ошибки могут быть у каждого, я думаю он повзрослел с того момента и понял что личная статистика не главное, иначе на его рекорд сейчас играла бы вся Бавария.
Кейн и есть настоящая звезда. Как Ван Нистелрой, Рауль и другие легенды, которые особо в медиа не светились, но всегда давали результат. Особенно приятно, что в наше время есть такие игроки. А не всякие 18-летние, которые ещё ничего не добились, а уже ролики снимают и много болтают.
Харри - пример для подражания. Великий форвард!
Кейн пример нападающего, который может выполнять множество функций на поле, но при этом и забивать, а не как оправдывали Морату и Хавертца: "ну они же освобождают пространство для других"
Харри крутой и скромный. Работает, не дает повода говорить о нем плохо. Настоящий профи.
очень жаль, что ураган слишком долго был заложником у Леви
