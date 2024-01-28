Дикий скандалист Эдмундо: бил соперников, судей, партнеров и бразильские рекорды

Денис Романцов – о нападающем по прозвищу Зверь. Сегодня в чемпионате штата Сан-Паулу сойдутся два его бывших клуба – «Палмейрас» и «Сантос».

Через год после дебюта в чемпионате страны Эдмундо стал самым дорогим футболистом Бразилии – «Палмейрас» заплатил «Васко» 1,8 миллиона долларов.

С середины 70-х «Палмейрас» обходился без титулов, но в начале 90-х при помощи «Пармалата» собрал звездный состав. Корпорация по производству молочных продуктов выходила на южноамериканский рынок и щедро инвестировала в клуб, популярный среди бразильцев итальянского происхождения.

Сначала взяли опытных сборников (Зиньо, Сезара Сампайо, Эваира и Мазиньо), но в финале чемпионата штата-1992 проиграли «Сан-Паулу» и закупились молодыми талантами.

Так появились Роберто Карлос, Заго (будущий чемпион Италии с «Ромой»), Эдилсон и Эдмундо, которого презентовали 23 января 1993-го. Его фото на фоне стародавних трофеев «Палмейраса» газета Folha de S.Paulo сопроводила заголовком: «Эдмундо жаждет новых титулов».

Первого гола 20-летнего форварда дождались в четвертом туре чемпионата штата Сан-Паулу-1993, когда «Палмейрас» смял «Сантос» (3:1). В следующих двадцати матчах Эдмундо чаще получал карточки, чем забивал (пять желтых, две красные и три гола), но с новым тренером все изменилось.

В апреле 1993-го Отасилио Гонсалвеша сменил Вандерлей Лушембурго, сенсационно выигравший с «Брагантино» чемпионат штата-1990, и Эдмундо прорвало: семь голов в десяти играх при одной желтой.

Правда, 22 мая возникли проблемы со скромной «Ферровиарией». Счет долго не открывался, но на 83-й минуте Эдмундо после паса Сампайо изящно обвел двоих и, не входя в штрафную, перекинул мяч через вратаря Руя.

«Гоооооол! Эдмундо – Зверь! – заголосил комментатор Осмар Сантос. – Какой дриблинг! Как он заметил выход вратаря и в одно касание направил мяч в сетку! Какой трюк! Зверь! Эдмундо – Зверь!»

Сантос слышал, как его дети использовали это слово для похвалы или восхищения, и до 22 мая 1993-го много кого называл Зверем, но приклеилось только к Эдмундо (учитывая комплиментарный посыл такой перевод Animal точнее, чем Скотина или Животное).

К 23 годам Эдмундо отказал «Реалу», пролетел мимо победного ЧМ и забил за «Парму»

Эдмундо выиграл с «Палмейрас» чемпионаты страны и штата, но в то же время ударил судью Сидрака Мариньо в матче с «Виторией», устроил массовую драку с игроками «Сан-Паулу» (защитник Андре даже подал на Зверя в суд), сцепился в раздевалке с Заго и поссорился с Лушембурго из-за замены.

С Зиньо и Эваиром

Вандерлей вывел Эдмундо из состава, а тренер сборной Карлос Алберто Паррейра не взял на чемпионат мира-1994. На период опалы пришлось колумбийское турне «Пармы» – флагмана футбольной империи «Пармалата». Из-за ЧМ итальянцам не хватало игроков – и они арендовали Эдмундо, загоравшего на пляже Барра в Рио.

Зверь прилетел в Боготу и забил единственный мяч «Пармы» в товарищеской игре с Колумбией (1:3), но заявил, что не собирается в Серию А. Чуть раньше он, по его словам, отказал мадридскому «Реалу», – предложили меньше денег, чем платил «Палмейрас».

В июле 1994-го Лушембурго вернул Эдмундо по просьбе форварда Эваира, и после нового чемпионства Зверь роскошно начал 1995-й (восемь голов в семи играх), но в матче с эквадорским «Насьоналем» в Кубке Либертадорес не забил пенальти за минуту до перерыва.

После игры к Эдмундо хлынули репортеры. Оператор запутался в проводах и упал, а Зверь ударил ногой включенную камеру.

Получилось яркое видео, но журналисты обратились в полицию, и Эдмундо на несколько дней задержался в Эквадоре.

Сидел, правда, не в камере, а в казино с тренером вратарей «Палмейраса» Валдиром де Мораэсом. А вскоре появился с плюшевым мишкой на обложке журнала Placar и заявил: «Я не бандит из трущоб, а мальчик, которому нужна любовь».

С ноября 1994-го по май 1995-го Эдмундо стал отцом двух детей

Детство Эдмундо не было бедным или богатым. Он жил как на качелях. Родители – парикмахер Рейналдо и повариха Сирли – зарабатывали мало, ютились в доме с земляным полом, но одна тетя Эдмундо работала в Национальном банке, а другая – в частном колледже Санта Крус. Обе бездетные и баловали его как сына.

Эдмундо хорошо одевался и питался, учился в тетином колледже, тренировался на севере Рио, в «Ботафого», но, возвращаясь в родительское жилище, в район Фонсека на окраине Нитероя, снова попадал в нищету.

Потом переехали в другой район, Сан-Гонсало, еще дальше от «Ботафого», и на дорогу в один конец уходило четыре часа. Зачисление в клубный интернат казалось спасением. В 16 лет Эдмундо зажил отдельно от родителей, но в так себе условиях.

В комнате на восемь человек ютилось тридцать. Из-за духоты спали голыми, а Эдмундо еще и бегал среди ночи под холодный душ. Однажды одетый поскромнее, чем рэпер Vacío, Эдмундо нарвался в коридоре на жену директора.

Его выставили из интерната, но снова тратить восемь часов на дорогу не хотелось, и этим воспользовался тренер Алсир Портела, позвавший в «Васко Да Гама».

Эдмундо болел за этот клуб, восторгаясь легендой 70-х Роберто Динамитом, и, конечно, согласился, но отвязаться от «Ботафого» было непросто: выгнали-то из интерната, а не из клуба. Выручила мама: соврала, что выиграла в лотерею дом в Сан-Паулу, и попросила отпустить сына.

В «Ботафого» купились, но Эдмундо переехал в Сан-Паулу через три года, а тогда, в 1990-м, лишь переместился в другой район севера Рио. Поселился у приятеля из «Ботафого» Луиса Клаудио и купил ему одежду, а его матери стиральную машину – на премиальные за выездную победу «Васко» над «Коринтианс».

Матч состоялся 26 января 1992-го и стал для Эдмундо дебютным в чемпионате Бразилии. При счете 1:0 в пользу гостей удалили полузащитника «Васко» Луизиньо. Все ждали, что тренер Нельсиньо Роса заменит 20-летнего форварда и укрепит середину поля, но он рискнул и победил 4:1.

Спустя полгода Эдмундо появился в сборной. Заменил Бебето в игре с Мексикой и уже через несколько секунд выдал голевой пас Пауло Сержио. Тот же Бебето угощал Эдмундо обедами в Рио, но в июле 1992-го оставил «Васко» ради «Депортиво».

Уже без Бебето, но с кумиром детства Роберто Динамитом Эдмундо выиграл чемпионат штата и ушел в «Палмейрас» – ради ускорения переговоров между клубами даже отказался от причитавшихся по контракту с «Васко» 15% трансфера (около 300 тысяч долларов).

В Сан-Паулу Эдмундо не только забивал, брал титулы и скандалил, но и довольно стремительно, с ноября 1994-го по май 1995-го, стал отцом двух детей: жена, адвокат Адриана Соррентино, родила дочь Ану, а фотомодель Кристина Мортагуа сына Алешандре (годы спустя он станет кинорежиссером и совершит каминг-аут).

Очень кстати пришелся договор с «Палмейрас», по которому зарплата Эдмундо ежегодно увеличивалась. Правда, в 1995-м контракт стал неподъемным для клуба, и условились: предлагают пять миллионов долларов – расстаемся. Роберто Карлоса в похожей ситуации купил «Интер», а Эдмундо – «Фламенго».

В декабре 1995-го Эдмундо попал в аварию, в которой погибло три человека

В честь столетия «Фламенго» президент клуба Клебер Лейте нанял Вандерлея Лушембурго и собрал пугающую атаку: Савио – Ромарио – Эдмундо. В надежде отбить затраты Лейте продавал другим городам право принять матчи его звездной команды в чемпионате Бразилии.

В итоге игроки много ездили и выпивали, мало тренировались и спали, а фанаты «Фла», рифмуя Edmundo и mundo, пели, что их атака – худшая в мире. Не очень-то помогло и приглашение на пост тренера популярного радиокомментатора Аполиньо.

Финишировали 21-ми, в шести очках от вылета, а Эдмундо еще и пропустил последние туры из-за перелома стопы. Избавление от гипса он отмечал 2 декабря 1995-го в ночном клубе Rodrigo de Freitas Lagoon, откуда с другом Маркао и тремя девушками поехал на пляж.

В километре от клуба его джип трижды перевернулся после столкновения с Fiat Uno, которым управлял 23-летний мужчина без водительских прав. Он и его 20-летняя подруга погибли. Старшая из попутчиц Эдмундо, 21-летняя Дебора, сломала таз и пятый позвонок, а младшая, 16-летняя Жоана, умерла от внутреннего кровотечения.

Эдмундо отделался порезом лба и вскоре покинул «Фламенго», где задерживали зарплату и не дали обещанные при переходе 750 тысяч долларов.

Когда предложили аренду в «Коринтианс», он спросил разрешения на переход у лидера фанатов «Палмейрас» Пауло Сердана (все же главные соперники), и с удовольствием влился в команду Эдуардо Аморима, который так фокусировался на Кубке Либертадорес, что позволял лидерам пропускать матчи чемпионата штата.

В середине апреля 1996-го Эдмундо собирался к семье вместо игры с «Ботафого» (Рибейрао-Прето), но накануне засиделся у певца Леонардо и опоздал на самолет. Зато успевал на игру – до начала оставалось полтора часа. Он прибежал на стадион «Пакаэмбу», благо жил рядом, в Ижинополисе, и попросился на поле.

Мотокурьер слетал за его бутсами на базу «Коринтианс», и в добавленное время Эдмундо, слегка помятый после вечеринки, забил с паса Марселиньо победный мяч. И это лишь один из 23 его голов за полгода в «Коринтианс».

В первом финале чемпионата Бразилии-1997 Эдмундо специально получил красную. Чтобы сыграть в следующем матче

Забил он и «Гремио» в четвертьфинале Кубка Либертадорес, но этого не хватило для победы, и президент «Коринтианс» Алберто Дуалиб раздумал выкупать Эдмундо, зажав и обещанные подъемные.

Зверь же подрался с одноклубниками (Бернардо и Крисом), отказался тренироваться и вернулся в «Васко». Там он дважды удалился в первых шести матчах, но заодно добился увеличения премиальных и переноса тренировок на более позднее время.

Прежде тренер Антонио Лопес (бывший детектив) проводил их рано утром, борясь с ночными гулянками футболистов. Эдмундо сказал, что таким образом тренер добивается только недосыпа у игроков, и Лопес прислушался – как и в случае с нападающим Эваиром.

Президент «Васко» Эуреко Миранда купил его по просьбе Эдмундо, а Лопес хотел убрать при счете 3:0 в игре с «Куритибой». Эдмундо, автор трех голов, тормознул Эваира, сам покинул поле и подсел к тренеру: «Почему вы его постоянно меняете? Так мы потеряем Эваира, а он нужен «Васко»! Без него нам конец».

Лопес согласился с лучшим снайпером. В любимой команде и с любимым напарником Эдмундо забивал, казалось, сколько хотел и как хотел («Паране», например, – рукой): сделав дубль в первом тайме с «Униао», он собрался домой, но партнер Луизиньо попросил остаться, и после перерыва Зверь сочинил еще четыре гола.

С 29 мячами он побил бомбардирский рекорд чемпионатов Бразилии, державшийся 20 лет, но именно тогда, во второй половине 1997-го, не играл за сборную. Все из-за победного финала Кубка Америки, где Эдмундо открыл счет, а потом вырубил надоевшего боливийца Луиса Кристальдо.

В отличие от уругвайского судьи Хорхе Ньевеса тренер Бразилии Марио Загалло заметил левый хук Эдмундо, заменил его на Пауло Нунеса и не вызывал больше полугода. Зато звал 22-летнего полузащитника «Васко» Жуниньо Пернамбукано.

Правда, когда тот вернулся из сборной, президент «Васко» обвинил в расслабленности и лишил премии за победу над «Жувентуде», несмотря на протесты Эдмундо. Тогда Зверь сам заплатил премию Жуниньо, и вместе они вывели «Васко» в финал чемпионата Бразилии.

В первой финальной игре с «Палмейрас» (0:0) Эдмундо швырнул мяч в защитника Роке Жуниора и получил желтую. Карточка стала третьей и вроде как лишала его ответного матча, но президент «Васко» придумал выход.

Просто третья желтая – это неоспоримая дисквалификация, но если получить еще и прямую красную, она перекрывает все желтые, и главное – ее можно опротестовать и добиться участия Эдмундо во второй игре.

В раздевалке массажист Эдуардо Сантана передал Эдмундо приказ президента: удалиться в конце матча. На последних минутах Зверь двинул пяткой в грудь защитнику Клеберу, получил красную и после успешной апелляции вернулся в состав.

«Я не считаю тот фокус самой правильной вещью на свете, – говорил Эдмундо. – Но раз была такая лазейка, чего ж не воспользоваться? «Палмейрас» до сих пор жалуется, но, думаю, «Васко» победил бы и без меня».

Вторая игра тоже обошлась без голов, и чемпионство досталось «Васко» как победителю регулярки. Игроки команды получили все индивидуальные призы Бразильской федерации футбола, и премии за них – по предложению Эдмундо – пошли на покупку машин для сотрудников клуба.

Перед ЧМ-1998 Эдмундо сказал, что намного сильнее Бебето, и почти весь турнир сидел в запасе

А Зверя за девять миллионов долларов купила «Фиорентина». Ее президент Витторио Чекки Гори опередил конкурентов, одобрив бонвиванское требование Эдмундо – право на отпуск во время бразильского карнавала. Он воспользовался им, сыграв в Серии А ровно пять минут.

После выхода на замену в конце игры с «Лацио» бразилец просидел на лавке матч с «Миланом», пожаловался тренеру Альберто Малезани и услышал: «Вернешься из сборной – заиграешь».

В первой половине февраля 1998-го Эдмундо, прощенный тренером сборной, рубился в Золотом Кубке КОНКАКАФ, а «Фиорентина» продлила беспроигрышную серию, и Малезани выпускал в атаке Батистуту с Оливейрой даже после возвращения Зверя.

Усугубляло ситуацию то, что Оливейра, бразилец с бельгийским паспортом, упорно не говорил с Эдмундо по-португальски, показывая, что не рад появлению конкурента.

Зверю сняли особняк с четырьмя спальнями и винным погребом в Баньо-а-Риполи, в 15 минутах от Флоренции, но он все равно не чувствовал себя как дома.

«Я прилетел из Америки и снова оказался на лавке, – говорил Эдмундо. – Я был в ярости. Не переношу тех, кто не держит слово, поэтому взял билет и отправился в Бразилию. Не из-за карнавала, просто так совпало. Но потом Загалло заявил, что без игровой практики не попасть на ЧМ, и я вернулся в Италию».

После возвращения его пригласили к Чекки Гори и помирили с Оливейрой.

Весной 1998-го Эдмундо набрал по 1+1 в играх с «Наполи», «Пармой» и «Брешией», забил «Лацио», но перед ЧМ-1998 (когда сломался Ромарио и решалось, кому аккомпанировать Роналдо), сказал радиожурналисту Аполиньо, своему тренеру во «Фламенго»-1995: «Не хочу провоцировать полемику, но я намного сильнее Бебето».

После этого Эдмундо не попал даже в запас на товарищескую игру с Андоррой, а на ЧМ провел до финала лишь 18 минут.

В день решающей игры с Францией Роналдо потерял сознание и уехал на обследование в клинику на окраине Парижа. На «Стад де Франс» тренер Загалло, намекая на Эдмундо, напомнил команде, как на ЧМ-1962 Амарилдо заменил травмированного Пеле и открыл счет в победном финале с Чехословакией.

Но за полчаса до финала Роналдо появился в раздевалке и заявил тренеру, что готов к игре. Эдмундо вышел лишь на последние 15 минут при счете 0:2 и ничего уже не изменил.

Зато, как и Амарилдо, в 27 лет играл за «Фиорентину», где после четырех голов на финише сезона-1997/98 попросил зарплату как у Батистуты с Руем Коштой.

Трапаттони на коленях умолял Эдмундо не улетать на карнавал, но понял: бразильцу наплевать на «Фиорентину»

«Руй с Габи дружили и немного оттесняли Эдмундо, – вспоминал в автобиографии Джованни Трапаттони, сменивший в «Фиорентине» Малезани. – То ли из-за того, что он бразилец, то ли из-за его невыносимого инфантилизма. Эдмундо ныл: «Я не хуже Габи с Руем. Почему вы меняете меня, а их не трогаете?»

Я объяснял: «Ты очень хорош. Заменами я не ставлю это под сомнение, а лишь распределяю нагрузку для успеха во всех турнирах». Я повторил это в гостиной его дома, куда пришел в нарушение одного из своих правил.

Сделал исключение, потому что хотел до конца понять его. Я увидел Эдмундо в роли ласкового отца, увлеченно играющего с детьми, и почувствовал, что мы поняли друг друга».

Четвертого октября 1998-го Эдмундо забил победный мяч в игре с «Удинезе» (1:0), но в следующем туре – при том же счете с «Ромой» – Трапаттони заменил его на любимчика президента Ансельмо Роббьяти.

Эдмундо оскорбил тренера по-португальски и обменялся пощечинами с одноклубником Эмилиано Биджикой, а «Фиорентина» пропустила от Аленичева с Тотти и проиграла.

Дальше пять голов Эдмундо приблизили команду к первому месту, но наступил февраль: «И мне задержали зарплату, – утверждал Эдмундо. – Пользуясь контрактным правом, я улетел в Бразилию».

Трапаттони добавил в мемуарах: «Он сообщил о карнавале за несколько дней до игры с «Миланом», одним из наших конкурентов. Заявил, что как глава танцевального ансамбля должен лететь в Рио. «Черт возьми, мы же несемся к чемпионству!» – «У вас есть Батистута и Оливейра. Меня правда ждут в Бразилии».

Учитывая наш отрыв от «Милана», я неосторожно сказал «да», но после травмы Батистуты переформулировал: «Извини, в этот раз карнавал пройдет без тебя». Он ужаснулся: «Даже не просите, все решено. Чемоданы собраны, семья ждет».

После игры с «Миланом» Трапаттони узнал, что Батистута выбыл надолго, а Эдмундо уже несется в аэропорт Пизы: «Я поехал следом, – вспоминал Трап. – В терминале он убегал от меня, а я падал на колени, умолял остаться, говорил, что он сильнее Батистуты с Руем Коштой, но понял: ему наплевать на «Фиорентину».

«Когда я был на карнавале, «Фиорентина» проиграла «Удинезе», опустилась в таблице, и в этом обвинили меня, – жаловался Эдмундо. – Я вернулся, но «Милан» не проигрывал до конца сезона и стал чемпионом. А мне не платили, и я выбивал долги через суд».

В «Наполи» Эдмундо получал больше всех, но отказывался меняться, хамил тренеру и бил вратаря

В июле 1999-го «Васко» вернул его за 12 миллионов долларов с прицелом на клубный ЧМ, и для начала Эдмундо стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Бразилии. Хотя слишком многое отвлекало от футбола.

Грозили судом за то, что угостил пивом шимпанзе на дне рождения второго сына, требовали заплатить жертвам аварии 1995 года, арестовали на день за невыплату алиментов матери первого сына (с тех пор Эдмундо не общался с Алешанде, и первый фильм «Нас пять миллионов» тот посвятил детям, выросшим без отца).

А «Васко» еще и подписал Ромарио, и Зверь уже не чувствовал себя в команде главной звездой.

Но президент Миранда пообещал, что это лишь на время ЧМ, и Эдмундо умерил эгоизм. В игре с «МЮ» выдал Ромарио голевой пас, а потом красиво забил и поднял майку, под которой была другая (в сорокаградусную жару!) – с фото 4-летнего сына сотрудника «Васко» Версона: накануне мальчик умер от менингита.

В финале достался «Коринтианс», и «Васко» проиграл из-за промаха Эдмундо в серии пенальти.

Вскоре выяснилось, что Ромарио остается. Две звезды несколько месяцев шумно делили роли капитана и пенальтиста, что привело к аренде Эдмундо в «Сантос». Он забил там 13 мячей в 20 играх, но пожаловался на долги по зарплате и остался без клуба.

В январе 2001-го, при содействии чемпиона мира-1982 Алессандро Альтобелли, Эдмундо очутился в «Наполи», который шел 15-м в Серии А. Обошлись без карнавала в контракте, но обеспечили Зверя виллой на берегу моря и самой большой зарплатой в команде – почти полмиллиона евро в месяц.

Главный тренер Эмилиано Мондонико пытался подружиться с Эдмундо. По пути на медобследование в Брешии признался, что в 20 лет специально получил красную карточку, чтобы вместо следующего матча своего «Кремонезе» сгонять в Милан на концерт Rolling Stones.

После 12 тренировок за восемь дней Эдмундо сбросил три килограмма, пообещал болельщикам еврокубки, но после четырех матчей без голов нахамил главному тренеру, который при 1:0 с «Интером» в меньшинстве заменил Зверя на опорника Оскара Магони.

Ранее, при том же счете в игре с «Фиорентиной», Эдмундо отказался меняться на защитника Сальваторе Фрези, и с поля ушел лучший снайпер «Наполи» Никола Аморузо.

Тогда Эдмундо помирился с Мондонико, но после замены в игре с «Интером» уехал со стадиона, не извинился и больше месяца не общался с тренером. Тем не менее из-за травм других форвардов Мондонико снова выпустил Эдмундо и подчеркнул: «Я не обижен на него. Надеюсь, он снова наорет на меня, но уже после гола».

Зверь забил по мячу «Болонье» с «Лечче», а на тренировке перед выездом в Виченцу ударил вратаря Луку Мондини ногой в живот за критическое замечание. Но никто уже не ждал извинений и не грозил штрафом.

Команду штормило из-за конфликта совладельцев (Джорджо Корбелли и Коррадо Ферлайно), хулиганства фанатов и подозрений в подделке итальянского паспорта защитника Факундо Кироги, так что требования к Эдмундо упростились: делай что хочешь, только спаси от вылета.

В конце марта 2001-го он улетел в Рио по судебным делам (авария 1995-го и долги бывших клубов), вернулся на день позже обещанного и провалил матч с «Аталантой». «Играл раздражающе высокомерно и был худшим на поле», – написал репортер Repubblica Марко Ацци.

Через неделю 40 тысяч болельщиков освистали его в игре с «Миланом». Эдмундо простился с Италией бессмысленным голом «Фиорентине» в последнем туре: «Наполи» победил 2:1, но все равно вылетел.

После смерти младшего брата Эдмундо вернулся в Бразилию и стал третьим бомбардиром в истории чемпионатов страны

Эдмундо присоединился к «Крузейро» и через три месяца, перед игрой с «Васко» в октябре 2001-го, заявил, что не хотел бы забивать любимому клубу. Потом при счете 0:3 не реализовал пенальти и сразу после матча был отчислен президентом Зезе Перреллой.

По совету Зико Эдмундо улетел в Японию, где спас «Токио Верди» от вылета, а в конце 2002-го узнал, что его младший брат Луизиньо найден мертвым в багажнике Fiat Palio на севере Рио.

Брат родился с легочной недостаточностью и еле выжил. В юности подсел на наркотики, за счет Эдмундо почти год провел в больнице, но через месяц сорвался. Четырежды попадал за решетку, воровал у отца и надолго исчезал.

Эдмундо находил его на улице, тащил под душ, поил молоком, но устал жить в постоянной тревоге и сказал родителям: «Хватит. В следующий раз поплачу о нем только после его смерти».

Когда брата не стало, Эдмундо вернулся в Бразилию и сменил пять команд за пять лет: стал третьим бомбардиром в истории чемпионатов страны, помирился с Ромарио во «Флуминенсе», а за «Фигейренсе» в июле 2005-го забил три мяча «Жувентуде». И это был необычный хет-трик.

Судья Эдилсон Перейра по заказу мафии вел к победе «Жувентуде», но позже признал, что Эдмундо оказался сильнее – «Фигейренсе» победил 4:1.

Даже в 37 Эдмундо много забивал, но 13 его голов в чемпионате-2008 не спасли «Васко» от вылета. Он оставил футбол, за три года лишился родителей (мать умерла от рака, отец после инсульта) и стал комментатором Rede TV.

В 2016-м перешел на Fox Sports и в конце года собирался в Медельин на матч Южноамериканского Кубка вместо другого комментатора, чемпиона Бразилии-1979 Марио Сержио, недовольного положением в компании и искавшего другую работу. Но того все же убедили лететь, и Сержио погиб вместе с игроками «Шапекоэнсе».

«Жизнь дала мне новый шанс, и я пользуюсь им во имя тех, кого больше нет рядом, – сказал Эдмундо. – Я потерял брата, мать, отца и никогда с этим не смирюсь. Когда-то я оторвался от них, чтобы добиться чего-то в жизни, а сейчас отдал бы все на свете, чтобы они снова были со мной».

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Shaun Botterill, Grazia Neri, Allsport UK; facebook.com/EdmundoSouzaOficial; a href=»https://www.eastnews.ru»>East News/VANDERLEI ALMEIDA / AFP, ANTONIO SCORZA / AFP