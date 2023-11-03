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В 20 лет Иан Райт работал штукатуром, а в 30 играл так, что влюбил Анри в «Арсенал»

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Денис Романцов – о Иане Райте. Сегодня второму бомбардиру в истории «Арсенала» исполняется 60.

Все произошло так быстро, что не успел обрадоваться. Утром 23 сентября 1991-го он вышел из дома игроком «Кристал Пэлас» и перед тренировкой узнал: надо ехать на медосмотр в «Арсенал» – через весь Лондон, в больницу Уиттингтона.

Первая реакция: «Не могу! Днем я должен забрать в магазине телевизор для мамы». Тренер «Кристал Пэлас» Стив Коппелл ответил: телевизор подождет, медосмотр важнее.      

Из больницы Райт поехал с агентом Джеромом Андерсоном на переговоры с «Арсеналом» и, взглянув на стадион «Хайбери» из директорской ложи, сказал: «Позвольте мне подписать пустой контракт и уехать, а детали обсудите без меня».

Вечером 23 сентября 1991-го Райт вернулся домой игроком «Арсенала». Ради перехода он отказался от части бонусов, который полагались в «Кристал Пэлас», а потом узнал, что его зарплата в новом клубе вырастет лишь на 700 фунтов в неделю. 

«Моя невеста не могла в это поверить и высмеивала меня, – вспоминал Райт, – но я шел в «Арсенал» не ради денег. Я шел побеждать». 

Райт был самым невыносимым ребенком южного Лондона

Родился он Ианом Маклином, но после ухода из семьи отца, Герберта, взял мамину фамилию. Потом появился отчим, Уинстон. Он запрещал Иану и его старшим братьям смотреть футбол и бил его мать, Несту. Она стала напиваться и, по словам Райта, ужасно обращалась с детьми. 

В 1973-м в семью с четырьмя детьми временно влились три двоюродные сестры Иана, одна из которых, Памела, однажды так искусно готовила жареные пельмени, что чуть не спалила дом. 

С отъездом племянниц в Америку спокойнее Несте Райт не стало. Младший сын выводил ее из себя испорченной обувью, но и поделать с собой ничего не мог. Брат Моррис дразнил («Я играю лучше», «Ты не умеешь бить левой» и так далее), вынуждая совершенствоваться. 

Иан называл себя самым невыносимым ребенком южного Лондона. Если проигрывал – кричал на судью, партнеров, соперников и иногда даже зрителей. Его удаляли, но в следующем матче он выходил под чужим именем. 

Так всех достал, что услышал от одного из игроков: «Папа просил передать: будь ты на двадцать лет старше – он бы тебя вырубил». 

Дважды Райта били партнеры по детской команде – кулаком по скуле и головой в нос. Поводов хватало и без его трэштока: Иан, например, признавался, что пасовать начал лет в двенадцать, а раньше – не видел необходимости, куда интересней было обвести десять человек и забить. 

Не самая альтруистическая манера игры осложняла переход на новый уровень. К четырнадцати годам позвали только в «Миллуол», но и там отвергли после шестинедельного просмотра. 

Отверг тренер Роджер Кросс. Через пятнадцать лет, работая в «Тоттенхэме», он попросил у нападающего «Арсенала» Иана Райта автограф для детей.    

В 20 лет Райт работал на стройке и нефтеперерабатывающем заводе

В шестнадцать лет Иан оставил мечту стать футболистом, бросил школу и через полгода устроился продавцом в магазине спорттоваров. Его приятели тут же решили, что теперь там можно безнаказанно воровать. Райт предупредил, что не будет помогать, но после первых краж его сочли соучастником. 

Краденных вещей в его доме не нашли, но все равно уволили. Через год он получил 76 часов общественных работ (полол траву и наносил дорожную разметку) за то, что сидел на стреме, когда брат с приятелем лезли в магазин аудиотехники. 

Сменив потом несколько работ, Райт купил подержанный Vauxhall Viva – правда, ездил без прав и страховки, а потом так долго игнорировал штрафы, что на пять дней упрятали в тюрьму Челмсфорд. 

Иан оказался в камере со стариком, которого боялся даже спрашивать, за что сидит. На второй день, когда вошел надзиратель, старик сразу встал с кровати, а Райт все так же лежал, заложив руки за голову. В следующее мгновение его схватили за горло, подняли и шваркнули об стену: «Заправляй постель и вставай, когда я вхожу!»

После хождения строевым шагом в тюремном дворе Иан окончательно понял, что, пожалуй, хотел бы себе другой жизни: «Не верьте фильмам, которые изображают заключение чем-то меньшим, чем худшее испытание на свете, – говорил Райт. – Этот ад на земле испугал меня настолько, что я никогда больше не нарушал закон».

К этим неприятностям добавились проблемы в личной жизни. 

Через год после ухода из школы он переселился к своей девушке, Шэрон Филлипс, у которой уже был ребенок – Шон (будущий вингер «Челси», «Ман Сити» и сборной Англии). Иан усыновил его, но не планировал жениться на Шэрон: «Я был немного негодяем, и она была слишком хороша для меня», – отметил Райт. 

Когда настроились на расставание, выяснилось, что Шэрон беременна. Родился Брэдли (будущий форвард «Ман Сити» и «Саутгемптона»), но Иан все равно ушел к другой девушке и третий раз стал отцом (Бретт ограничился молодежкой «Рединга» и стал агентом по недвижимости).

В 20 лет Иан играл за любительскую команду «Тен Эм Би» и работал штукатуром на стройке. Потом устроился на нефтеперерабатывающий завод в Гринвиче: в жутких условиях чистил и ремонтировал туннели и трубы, но получал 300 фунтов в неделю и полагал, что жизнь удалась.

На тренировке «Кристал Пэлас» Райта ударили в затылок и толкнули в грязь 

В 1985-м тренер любительского «Гринвича» Майк Уэйкфилд, увидев Райта в «Тен Эм Би», предложил 100 фунтов подъемных и по 25 за матч. «Столько денег просто за игру в футбол?» – поразился Иан. Но тренер «Тен Эм Би» Тони Дэвис удивил сильнее – организовал просмотр в «Кристал Пэлас» из Второго дивизиона.  

Тренер «КП» Стив Коппелл вспоминал, что Райт явился на первую тренировку как к себе домой: обычно новички нервничают, а этот был спокоен и местами высокомерен. 

Иан объяснил это тем, что достаточно зарабатывал на заводе и не собирался надрываться. Сказал себе: «Сыграю, как привык в любительской лиге. Возьмут – супер. Забракуют – не страшно». С таким подходом он уже после нескольких тренировок получил место в основе на товарищеский матч с «Ковентри». 

«Одна проблема – я не знал, где находится стадион «Селхерст Парк», – вспоминал Райт. – Да, звучит глупо, но даже жители Южного Лондона не могут толком объяснить, как туда добраться. Машины у меня уже не было, так что я положился на автобусы, и начались проблемы. 

Я поехал до остановки Crystal Palace Parade, полагая, что это рядом со стадионом. Выйдя из автобуса, я спросил какого-то парня, как добраться до «Кристал Пэлас», и этот чудак отправил меня в другую сторону, на площадку для легкоатлетов. 

Я прыгнул в автобус, потом еще в один и добрался-таки до «Селхерст Парка». В тот вечер Коппелл предложил мне трехмесячный контракт на сто фунтов в неделю – и я даже затанцевал от восторга». 

Но не все были в восторге от дерзкого новичка. На тренировке он забил, прокинув мяч между ног 32-летнему защитнику Джиму Кэннону, а тот в ответ ударил в затылок и толкнул в грязь. Зато через три месяца зарплата Иана выросла до 250 фунтов, а в дебюте он после выхода на замену забил победный мяч «Олдхэму». 

Потом он не раз удачно врывался в игру во вторых таймах, но Кэннон и дальше издевался, называя Иана игроком на 20 минут. Тренер Коппелл поступил мудрее: осенью 1986-го купил в «Лестере» 23-летнего форварда Марка Брайта, который сделал Райта сильнее. 

«Смотри, какой ты грязный, – говорил Марк на тренировке, – ты падаешь после каждого удара и паса, а я чистый, потому что удерживаю равновесие». Иан прислушался и не только стал устойчивее, но и прибавил в завершении атак (в первом полном сезоне с Брайтом забил 23 мяча – после десяти в предыдущем). 

Правда, вскоре после прихода Брайта Иан чудом избежал дисквалификации. 

«Я покуривал с 17 лет, расслабляясь в конце недели, и сохранил эту привычку в «Кристал Пэлас», – вспоминал Райт. – Я был молод, здоров и считал себя неприкасаемым. Но после победы над «Вест Бромвич» 4:1 к нам пришел допинг-контроллер, и меня охватила паника – я курил меньше 24 часов назад.

В ужасе я ждал, когда этот парень вызовет двух игроков, и тут он сказал: «Тест на наркотики: номер девять». Это был Марк Брайт, и я был уверен, что следующим назовут меня, но услышал: «Тест на наркотики, номер одиннадцать». 

Фил Барбер! Я испытал такое облегчение, что чуть не потерял сознание. И с того дня не притрагивался к косяку».   

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После выхода в Первый дивизион Райт проиграл «Ливерпулю» 0:9 и дважды за два месяца сломал ногу 

На стройке и заводе Иан привык работать до шести и в «Кристал Пэлас» не мог ехать домой в половине первого, сразу после тренировки. Он оставался на поле и просил навешивать кого-то из юниоров – например, Джона Салако, который моложе Райта на пять лет. 

Потом Райт с Брайтом покупали Салако модные туфли, куртки или брюки за голевые пасы, и юноша с минимальной зарплатой ходил в Armani и Hugo Boss. 

«Мода всегда была важной частью моей жизни, – говорил Райт. – Когда я учился в школе, социальное положение определялось одеждой. У твоих родителей могло не быть и двух шиллингов, но если ты выглядел круто, тебя уважали. 

Когда мы с Брайти заявили о себе как о супердуэте, нам устроили модную фотосессию. Я впервые появился в прессе не на спортивных страницах и очень собой гордился». 

Летом 1988-го Райта звали «Арсенал» с «Тоттенхэмом», Брайта «Челси», а «Ливерпуль» рассматривал обоих, но они остались и вывели «Кристал Пэлас» в Первый дивизион. 

«В последнем туре мы принимали «Бирмингем», чьи фанаты заявились на стадион в маскарадных костюмах, а после поражения выскочили на поле, – вспоминал Иан. – Никогда не забуду картину: Адольф Гитлер бежал за монахиней, а полицейский гнался за ними на лошади».      

В том же 1989-м Райт обгонял такси и врезался в другую машину, на полгода лишившись прав. На тренировки он ездил на автобусе и постоянно пересекался с соседкой, Деборой, которая стала его новой девушкой. На ее плече Иан и плакал 12 сентября 1989-го, после 0:9 от «Ливерпуля». 

С тех пор Райт регулярно сталкивался на улице с насмешками и мечтал отомстить, но в следующей игре с «Ливерпулем» (0:2), 20 января 1990-го, сломал малоберцовую после подката Барри Венисона. 

Физиотерапевт Дэйв Уэст просил не перенапрягать ногу, но Райт усердствовал, вернулся раньше времени и продержался лишь несколько недель. 20 марта защитник «Дерби» Пол Блэйдс въехал в то же место и обеспечил Райту двойной перелом. 

В 27 лет Райт стал самым дорогим приобретением в истории «Арсенала» 

8 апреля 1990-го «Кристал Пэлас» снова встретился с «Ливерпулем» – в полуфинале Кубка Англии. Матч проходил в Бирмингеме, и Райт приковылял туда на костылях, чтобы поддержать одноклубников, но стюард не пускал на стадион без билета.   

Выручил мальчик, подошедший за автографом. Это подействовало на стюарда: Райт проник на арену и плакал от радости после каждого гола «Кристал Пэлас». А после победы 4:3 – с голом Алана Пардью на 109-й минуте – отбросил костыли и кинулся обниматься с партнерами. 

В финале с «МЮ» он вышел на 69-й минуте и сразу сравнял счет, обведя самого дорогого защитника Англии Гари Паллистера. В начале второго тайма Иан вывел «Кристал Пэлас» вперед, но за семь минут до конца забил Марк Хьюз – 3:3.

Перед переигровкой Брайт просил Коппелла выпустить Иана в старте, но тренер не прислушался. Райт появился в середине второго тайма, через пять минут после гола защитника «МЮ» Ли Мартина, и ничего уже не успел изменить – 0:1. 

«Коппелл утверждал, что не выпустил меня с первых минут из опасений, что снова получу травму и пропущу начало следующего сезона, – говорил Райт через семь лет. –  Если так, то какого черта я играл на следующей неделе в турне по Тринидаду?

Стив ошибся. Эйфория, в которой я пребывал, могла нам помочь. Защитники «МЮ» Паллистер с Брюсом боялись меня. Их одноклубник Пол Инс говорил мне, что они испытали облегчение, не увидев меня в стартовом составе. Все, что мне было нужно – 60 минут, а не 25. 

Я до сих пор не могу простить Коппелла, но справедливости ради в следующем сезоне он превратил «Кристал Пэлас» в одну из лучших команд Англии. Наша игра не всегда нравилась зрителям, но до смерти пугала соперников и приносила хорошие результаты».  

«Кристал Пэлас» финишировал третьим и взял Кубок полноправных членов (турнир, созданный на время евробана Англии). После десяти туров следующего сезона клуб делил третье место с «Лидсом», но владелец, Рон Ноудс, развил успех своеобразно: отпустил Райта на переговоры с «Арсеналом».

Иан рассчитывал встретить тренера Джорджа Грэма, но тот играл в гольф и доверил переговоры директору «Арсенала» Кену Фрайару. Когда сели подписывать контракт, пришел факс от Ноудса. Он требовал от Райта отказаться от денег, которые причитались по контракту с «КП» – иначе никакой сделки с «Арсеналом».

«Передайте ему: пусть засунет эти деньги поглубже в задницу. Я не вернусь», – сказал Райт Фрайару и стал самым дорогим приобретением в истории «Арсенала» (£2,5 млн).

«Футболисты лгут, говоря: «Не я назначал цену, меня это не волнует». Когда топ-клуб вываливает столько бабла, это пугает до смерти, – признался Райт. – Пресса тут же задается вопросом, стоишь ли ты таких денег, а фанаты насмехаются, если сразу их не заткнуть. 

Через два дня после трансфера я вышел против «Лестера» в Кубке Лиги и чуть не умер от волнения. Фанаты соперника кричали: «Какая пустая трата денег!» И это усиливало давление: заставляло перенапрягаться, а не играть легко. 

На 44-й минуте я получил мяч у входа штрафную и поскользнулся, но успел встать и метко пробить в дальний угол. Этот гол навсегда останется в моей памяти. Он принес невероятное облегчение, и в первой игре за «Арсенал» в чемпионате я забил три мяча «Саутгемптону».  

С тех пор я забивал почти еженедельно. Иногда даже не потел, но делал дубль. Пол Мерсон, Кевин Кэмпбелл и Алан Смит подносили мне голевые моменты на блюдечке, а особенно старался шведский полузащитник Андерс Лимпар – в какой-то период я забивал с его передач большинство мячей».

Райт стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона-1991/92, опередив на один гол Гари Линекера, а единственная печаль того чемпионата – домашний матч с «Кристал Пэлас», чьи фанаты оскорбляли Иана все 90 минут. Даже девочка лет двенадцати, когда он подошел за мячом к рекламному щиту, крикнула: «Иуда!»   

А обидней всего, что после такого сезона тренер сборной Англии Грэм Тэйлор не взял на Евро. Иана он невзлюбил сразу: перед тренировкой в 1990 году задвинул речь минут на 25, вратарь Тони Котон закатил глаза, будто засыпал, и Райт не сдержал смех. Тейлор это заметил. 

Летом 1991-го у оставшегося в запасе Райта затекли ноги во время товарищеского матча с Малайзией, и он поднялся, чтобы размяться, но загородил поле защитнику Полу Паркеру. Тот предложил: «Почему тебе не сесть?» – «Черт, я не привык сидеть на скамейке», – пошутил Иан. 

Тэйлор услышал и через год взял на Евро двух форвардов, кроме Линекера – Ширера и Смита, которые на пару забили в чемпионате-1991/92 меньше, чем Райт. Итог – один гол в трех матчах и невыход в плей-офф. 

В отборе на чемпионат мира Тэйлор вернул Райта, и, заменив в мае 1993-го Карлтона Палмера, тот спас от поражения в Польше (1:1), но и этого, и покера в игре с Сан-Марино не хватило для выхода на ЧМ. 

«Меня утешили только слова Тэйлора: «Если бы мы попали на турнир, я взял бы тебя». Не знаю, чем бы я там занимался – чистил бутсы или заваривал чай. Но я был бы на чемпионате мира!» – говорил Райт.  

Райт пропустил победный финал Кубка Кубков и не знал, как жить дальше 

На пороге тридцатилетия Иан вдруг ощутил себя самым ненавидимым футболистом Англии. Он ударил по лицу полузащитника «Тоттенхэма» Дэвида Хауэллса, который донимал весь матч, и в газетах заговорили о безумии Райта. Да так яростно, что на его девушку стали косо смотреть знакомые – будто она и правда живет с психом.

Иан получил дисквалификацию на три матча и услышал от тренера Грэма: «Ты опозорил себя и клуб. Второго такого инцидента не потерплю. Твоя страсть сделала тебя эффективным нападающим, но ты должен ее контролировать».

Райт конвертировал эмоции в голы и стал лучшим снайпером победного Кубка Англии-1992/93, а вскоре помирился с Хауэллсом. Пересеклись с «Тоттенхэмом» в Гонконге, и в разгар общей пьянки кто-то крикнул: «Райти, ты заслужил пощечину от Дэйва!» Иан смиренно подставил лицо, а Дэйв схватил его и поцеловал. 

Один конфликт уладили, но возникали десятки новых. После тридцати Райт играл так же импульсивно: охотно реагировал на провокации и скандалил с судьями, нарываясь на дисквалификации и штрафы. 

Летом 1993-го ему подпортили медовый месяц на Маврикии новостью о штрафе – пять тысяч фунтов – за оскорбление лайнсмена в переигровке кубкового финала (Иан играл на уколах, со сломанным мизинцем на ноге, но все равно открыл счет). 

Весной 1994-го он пропустил финал Кубка Кубков из-за желтой карточки во второй игре с «ПСЖ». В первой – на «Парк де Пренс» – Райт забил, и «Арсенал» добыл ничью 1:1. Лондонская часть полуфинала началась с гола Кевина Кэмпбелла, а в конце первого тайма Иан погнался за мячом на левом фланге и сбил Алена Роша. 

«Когда судья достал карточку (вторую для меня в том Кубке Кубков), я заплакал и не мог остановиться, – говорил Райт. – Хотелось уйти подальше от «Хайбери», футбола и грусти, которая душила меня. Минуты до перерыва прошли как в тумане, а потом судья отправил нас в раздевалки, и я снова разрыдался. 

Некоторые игроки пытались меня утешить, но Грэм перебил их: «Райти, перестань плакать. Тебе пора повзрослеть». Тогда я вскипел и обрушил на него все ругательства, которые пришли в голову. Не знаю, как это не закончилось дракой. 

Я ушел в душ, не зная, как жить дальше, и вскоре там появился наш защитник Ли Диксон: «Райти, возьми себя в руки. Ты нам нужен». Я собрался, вышел на второй тайм и услышал, как болельщики поют мое имя. Осознание того, что это мой последний тайм в Кубке Кубков, придало мне решимости. 

После победы 1:0 в голове что-то переключилось. Я выпил две бутылки шампанского и почувствовал себя лучше. А потом – высунулся голый из окна раздевалки и поливал шампанским болельщиков. Один из них полностью промок, но прыгал от радости и пел что-то про волшебную шляпу Джорджа Грэма». 

Без Райта «Арсенал» обыграл в Копенгагене «Парму» (1:0) и взял свой второй – после Кубка ярмарок-1969/70 – и последний на сегодня евротрофей. В следующих матчах фанаты соперников по АПЛ кричали Иану: «Куда делся твой финал?» и «Где твоя медаль?»  

После игры с «Пармой» 21-летний нападающий Пол Диков, попавший в заявку на финал, предложил Райту свою медаль, но тот не принял: «Это потрясающий жест, чувак, но лучше оставь медаль себе, – ответил Иан. – Ты заслужил ее».  

Преемника Райта в роли лучшего бомбардира в истории «Арсенала» ошеломили еврокубковые матчи с «Пари Сен-Жермен». Весной 1994-го Анри приближался к основе «Монако» Венгера, но все еще поддерживал «ПСЖ» (вырос-то в пригороде Парижа), а после полуфинала Кубка Кубков увлекся «Арсеналом».

Тьерри признавался, что зафанател под впечатлением от игры Иана: «Я сказал себе: «Он не крупнее меня, не быстрее, не мускулистее, но забивает больше». Я внимательно за ним наблюдал. Он в каждое движение вкладывался на 100 %. Прося пас, кричал во все горло, и, получая мяч, бил со всей силы в дальний угол».

После перехода в «Арсенал» летом 1999-го Анри получил от вице-президента Дэвида Дейна видеокассету с голами Райта: «Вот что тебе предстоит сделать».

С приходом Бергкампа Райт размечтался о чемпионстве, а через полгода подал запрос о трансфере

Большинство мячей за «Арсенал» Райт забил при Грэме. Иан вспоминал, что в перерыве часто слышал критику от Джорджа, поэтому выходил на второй тайм с намерением «засунуть эти слова ему в глотку» и играл на 10% сильнее.

В феврале 1995-го Грэм покинул «Арсенал» из-за скандала с вознаграждением от агента Руне Хауге за переход Йона Йенсена и Пола Лидерсена, но Райт поддержал тренера:

«Когда перед вами открывают портфель с сотнями тысяч фунтов, немногие в нашей стране ответят: «Уберите, мне это неинтересно». Если в Британии найдется человек, который честно скажет, что не захочет принять такой подарок, я вылижу ему ботинки и приглашу выпить, чтобы выразить восхищение.

Почему Джордж пошел на это, получая хорошую зарплату в «Арсенале»? А почему, разбогатев, люди пытаются заработать еще больше? Это основной человеческий инстинкт. Джордж решил, что деньги – это подарок. И принял их.  

Стыдно признаться, но после начала расследования, когда он снова кричал на меня в раздевалке, я думал: «Надеюсь, ты виновен». Это не слова, а мысли, но я хотел бы взять их обратно. Удивляюсь, как я мог желать такое кому угодно, особенно Джорджу. 

Я потом долго не мог поверить в его увольнение и около недели ждал, что он снова выйдет на тренировку и с улыбкой скажет: «Это была шутка». Но все было всерьез – Джордж ушел, а нам грозил вылет из АПЛ (в итоге стали 12-ми – Sports.ru)».

В июне 1995-го Райт смотрел скачки в Аскоте, когда позвонил взволнованный приятель: «Арсенал» подписал Денниса Бергкампа!» Иан не поверил – речь-то шла об одном из лучших игроков мира (второе место в голосовании на «Золотой мяч»-1993). Он включил в своей ложе телетекст и убедился: правда купили, за £7,5 млн. 

Вскоре приобрели Дэвида Платта, и Райт размечтался, что с такими ассистентами забьет минимум 25 мячей, а «Арсенал» замахнется на чемпионство. 

Но с началом предсезонки новый тренер Брюс Риок завалил претензиями. По его мнению, Иан ленился на тренировках и многовато ругался. А главное – пытались играть тонко, без примитивных забросов, Бергкамп часто опускался в полузащиту, и Райт злился, что носится в атаке один – «как синезадая муха».  

Осенью 1995-го он впервые не кайфовал от футбола, но все равно забил к январю десять мячей в АПЛ и пять в Кубке Лиги. Открыл счет и в матче Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед», но заодно упустил кучу моментов, а «Арсенал» – победу. 1:1. 

«В раздевалке Брюс яростно орал на Райта, а мы разинули рты от удивления, – вспоминал полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон. – «В чем дело?! – кричал тренер. – Джон Макгинлэй в «Болтоне» реализовывал такие шансы». – «Кто, мать твою – Макгинлэй? – уточнил Райти. – Да пошел ты!»   

Скандалы множились. Вскоре защитник «Шеффилда» Рогер Нильсен заявил, что Райт плюнул в него, а болельщица «Мидлсбро» – что в ее внучку. Иан отрицал оба эпизода, но, утомленный давлением с разных сторон, написал заявление с просьбой о продаже и вручил его перед тренировкой Риоку. 

На заседании совета директоров боссы «Арсенала» прислушались к рекомендации тренера и отклонили запрос о трансфере. Заодно посыпались письма болельщиков с просьбой остаться, и Иан передумал – весной 1996-го забил в Премьер-лиге еще четыре мяча, но все равно назвал тот сезон худшим в жизни.

С Венгером Райт стал чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории «Арсенала» 

Осенью 1996-го «Арсенал» принял тренер, который отвергал метод кнута и снова заставил Иана улыбаться. После прихода Арсена Венгера Райт забил в 13 турах десять мячей, а главное – в 33 года играл с той же страстью, что и в 23, когда рвался с «Кристал Пэлас» в Первый дивизион. 

В 1997-м Райт говорил: «После того как вставал на работу в шесть утра, а на улице была кромешная тьма, и ты знал, что вернешься домой тоже затемно, когда работал по щиколотку в холодной воде с вонючими химикатами, рискуя повредить кожу, ты понимаешь, какое везение – зарабатывать на жизнь футболом. 

Ты понимаешь это и после того, как двадцать часов в день проводил в камере, дыша свежим воздухом только в тюремном дворе. Я познал жизнь, далекую от футбола, поэтому знаю, какая привилегия – разбогатеть, занимаясь любимым делом. 

Возможно, поэтому люди говорят, что на поле я слишком напряжен. Я знаю, чего стоило продвинуться в футболе, и не хочу потерять добытый статус. Со сборной я побывал в Албании, Польше и России [в апреле 1992-го]. Видел бедных людей, у которых нет шансов на улучшение жизни, и понимал, как мне повезло. 

В каждом матче я грызу землю, показывая людям, насколько ценю возможность зарабатывать футболом». 

Райт до 33 лет отрабатывал удары после тренировок, но Венгер это прекратил: «Помни о возрасте. Береги энергию и мышцы». 

Арсен отправил Иана к французскому тренеру по физподготовке Тибурсу Дару, помогавшему потом в «Алании» Ролану Курбису. С Дару Райт тренировался в тренажерном зале, на песке и даже в море, после чего, по его словам, летал по полю, как в молодости. 

В первые пять лет с «Арсеналом» Райт ни разу не финишировал в топ-3, что печалило после третьего места с «Кристал Пэлас». Зато в первом полном сезоне с Венгером стал чемпионом и забил к десятому туру девять мячей, обогнав в списке снайперов клуба Клиффа Бастина, игравшего в 1929-1947 годах.

«После рекордного, 179-го гола, меня обнимали все, даже вратарь Симэн, – вспоминал Райт. – А аплодировали не только наши болельщики, но и игроки «Болтона». 

Потом я увидел в директорской ложе старшего брата Морриса и жестом поблагодарил его. Если бы в детстве он не изводил меня болтовней о моей футбольной несостоятельности, я никогда не вошел бы в историю «Арсенала». 

Интересно, что рядом с Моррисом сидела мама – кажется, она впервые в жизни пришла на мой матч».  

Райт уверен, что Венгер со своими тренировками, системой питания и витаминами продлил его карьеру на пару лет, но сожалеет, что провел их вне «Арсенала».

Из-за травмы он пропустил ЧМ-1998 и почти весь второй круг золотого сезона, а после возвращения из отпуска услышал от Венгера с Дейном: есть предложение от «Вест Хэма» и лучше его принять, потому что основным нападающим «Арсенала» будет Николя Анелька.

Райт уходил с грустью, но понимал: было бы куда больнее, уйди он в феврале 1996-го, за полгода до появления Венгера. 

В нулевые у Райта появились поклонники, знавшие его только как телеведущего

В «Вест Хэме» Райт будто вернулся в прошлое. Главный тренер Харри Реднапп интересовался нововведениями Венгера, но в целом клуб оставался консервативным, что отражалось на тренировках, тактике и питании. 

Второго тренера Фрэнка Лэмпарда-старшего злило, когда Райт хотел поработать с личным тренером по физподготовке. А, когда Иан просил витамины, к которым привык у Венгера, ему отказали, и он покупал их себе сам. 

Райт стал лучшим бомбардиром одного из самого успешных сезонов в истории «Вест Хэма» (пятое место в чемпионате-1998/99 – рекорд с 1986-го и до сих пор), но разочаровался в Реднаппе. Зимой 1999-го в колене щелкнуло, и Райт сказал, что не может играть с «Суонси» , а Реднапп решил – не хочет. С тех пор не общались. 

Весной 1999-го Иан забил «Дерби» с «Тоттенхэмом», а осенью – после нескольких недель в «Ноттингем Форест» Дэвида Платта – приник к «Селтику», где должен был заменить сломавшего ногу Хенрика Ларссона. 

В первых трех матчах Иан забил «Килмарноку» с «Хартсом», но в промежутке поучаствовал в поражении от «Рейнджерс» 2:4. Райта шокировала атмосфера ненависти, окружавшая дерби, и обвинения фанатов в адрес нового тренера Джона Барнса – мол, привел своего друга ради финансовой выгоды.     

Через три месяца «Селтик» уступал «Инвернессу» 1:2, и после первого тайма напарник Райта Марк Видука снял бутсы, заявив, что не вернется на поле. После игры Иан увидел, как Видуку приветствуют фанаты, и улыбнулся, что сочли издевкой после 1:3. Когда Райт отъезжал от стадиона, его машину били ногами и оплевывали. 

Через неделю он покинул Глазго и решил, что неплохо бы завершить карьеру в любимом с детства «Миллуоле», которому не пригодился в 14 лет. Сказал: «Мне осталось играть два-три месяца. Можете даже не платить. Готов сидеть на лавке и выходить на 10-15 минут, если вам вдруг понадобится забить». 

Ему отказали.

К тридцати четырем годам он поиграл только в двух клубах («Кристал Пэлас» и «Арсенале»), а в одном только сезоне-1999/2000 – в четырех: последним стал «Бернли», которому четыре мяча Райта помогли выбраться из Второго дивизиона.  

Тренер Стэн Тернент просил остаться еще на сезон, но Иан устал играть через боль – нога беспокоила со времен игры на уколах в финале Кубка Англии-1993 – и сфокусировался на телекарьере. 

Еще играя в «Вест Хэме», он стараниями агента Джерома Андерсона дебютировал на ITV c ток-шоу Friday Night’s All Wright. Брал интервью у Элтона Джона, Уилла Смита, Бейонсе и удивлялся потом появлению поклонников, знавших его только как телеведущего (в этом же качестве он появился в сериале «Тед Лассо»). 

Но в кадре Райт не получал того же удовольствия, что и на футбольном поле, и еще в нулевые охладел к шоу-бизнесу. В новые проекты звали и дальше, и такая востребованность льстила, но, когда один из восьми его детей – Брэдли – дважды стал лучшим бомбардиром MLS, Иан радовался куда сильнее. 

Другие мои тексты об игроках «Арсенала»: Оливье Жиру, Пол Мерсон, Рэй Парлор, Тьерри Анри, Йенс Леманн, Гленн Хелдер, Мориц Фольц, Джон Хартсон

Фото: Gettyimages.ru/Michael Cooper/Allsport, Steve Morton/Allsport, Simon Bruty/Allsport, Pool, Ben Radford, Shaun Botterill, Tony O’‘Brien, Stu Forster

13 комментариев

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Hasan Kochinov
моё любимое видео, с Ианом, где он встречает своего старого учителя.

https://youtu.be/omPdemwaNzQ?si=vtP38U750MWt5-i1
+8
0
+8
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Ich_haB
отличное чтиво, как и всегда)
+4
0
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Arthurino
Ответ Hasan Kochinov
моё любимое видео, с Ианом, где он встречает своего старого учителя. https://youtu.be/omPdemwaNzQ?si=vtP38U750MWt5-i1
Да, просто до слез видео, тоже хотел скинуть. Видео стабильно каждый год вирусится на разных платформах. Странно, что Денис не написал про мистера Пигдена. Иан описывал этого человека, как первую важную мужскую фигуру в своей жизни, которая замотивировала его продолжать усердно работать. До этой встречи они не виделись 23 года и Райт думал, что его учитель давно умер, поэтому эмоции на видео просто потрясающие. Он еще и был самым молодым пилотом, пролетевшим на параде в Лондоне после Второй мировой, но когда его спросили это ли является его главным достижением, он ответил «нет, мое главное достижение это великая карьера моего ученика». Очередное доказательство того, как важно, чтобы у каждого парня была правильная отцовская фигура в жизни, особенно у таких парней, как Иан, росших в атмосфере ненависти. Вот видео с текстом https://youtube.com/shorts/ikyk5Po7joA?si=EU8xEyhx0ND2hnOX
+3
0
+3
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Fenix4050
Райт игрок из-за которого я стал болеть за Арсенал
+3
-1
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enechipo
Шикарный текст.
Шикарный нападающий.
Спасибо.
+3
-1
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Зоновский петух
Спасибо за статью!
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Evgeniy Kolesov
за Райта лайк не глядя
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achrustalev
Да, Райт был классным игроком. Никогда не болел за Арсенал, но есть игроки, которые бесспорно великие и ассоциируются только с этим клубом. Хоть и играли где-то еще, но этого уже никто не помнит :)))
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kickass
Такие бомбардиры очень удивляют своей суперстатистикой - не особо атлетичные, не особо техничные, но с удивительным предголевым движением. Буквально пара шагов и сразу есть шанс для гола.
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Кенигсбергер
Вообще ничего не умел на поле, кроме как забивать, но зато забивал по-царски. Прекрасно владел обеими ногами и вообще телом.
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Kranmeister
Джон Барнс!
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Тюменец
Норм. Про парочку Йорк - Коул почему-то сразу вспомнилось... тоже легенды. )
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