11 комментариев

Денис Романцов – о золотой команде Оттмара Хитцфельда.

Не сезон, а мучение: травм было столько, что о стабильной основе и не мечтали – набрать бы 11 здоровых игроков.

Например, обладатель Золотого мяча-1996 Маттиас Заммер пропустил половину группового раунда ЛЧ-1996/97 из-за проблем со спиной, а потом перенес операцию на колене. И так разозлился, что публично обругал клубного физиотерапевта, склонив к отставке.

Еще и игроки ссорились. До баварского ФК «Голливуд» (где Маттеус обозвал Клинсманна трусливым эгоистом и вызвал на теледебаты) было далеко, но все же:

«Боруссия» делилась на группы, – говорил полузащитник Кнут Райнхардт. – В одну входили парни, поигравшие в Серии А. Иногда на тренировках они говорили друг с другом по–итальянски – только бы позлить остальных».

Но и в этой группе не хватало согласия: главный тренер Оттмар Хитцфельд вспоминал, что защитник Жулио Сезар (экс-«Юве») раздраженно жмурился, когда в раздевалке говорил Заммер (экс-«Интер»).

Маттиас критиковал при всех Меллера (экс-«Юве») и, пользуясь расположением президента Нибаума, спорил с тренером – даже на кутеже по случаю первого чемпионства за 30 с лишним лет.

В итоге после следующего титула – в сезоне-1996/97 – дортмундцы непривычно часто проигрывали в Бундеслиге и отдалились от первого места. Сфокусировались на Лиге чемпионов, но и там было тяжело.

22 марта 1997-го защитник Юрген Колер не полетел с командой на ответный полуфинал с «МЮ». Официально – из-за кишечной инфекции. На самом деле – из-за семейного горя.

«В тот день мы потеряли нашего ребенка, – признался Юрген. – Если бы жена не сказала: «Поезжай и играй» – я бы ни за что не отправился в Англию».

Юрген приземлился в Манчестере в день матча и несколько раз спас «Боруссию» от гола, а перед финалом влился в ряды травмированных.

Защитники Жулио Сезар с Рене Шнайдером и опорник Штеффен Фройнд точно бы не сыграли, а еще восемь человек были под вопросом. Анди Меллера беспокоило бедро, Калле Ридле – голень, Паулу Соузу – колено, Хайко Херрлиха – ахилл, Заммера, Колера и Ройтера – разные мышечные проблемы.

А 20-летний атакующий полузащитник Ларс Риккен был здоров, но проходил армейскую службу.

«Для участия в четвертьфиналах и полуфиналах я получал в Бундесвере специальный отпуск, – вспоминал Ларс. – Там это никого особо не радовало, к тому же мой сержант болел за «Шальке».

Для финала мне требовалось аж четыре дня отпуска, но в прошлые выходные я забыл запереть шкафчик, где лежало разрешение на огнестрельное оружие. Любой мог взять мою винтовку и застрелить кого-нибудь.

Мне грозили тремя днями гауптвахты, но я возразил: «Не сейчас. Мы играем с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов».

В 1986-м «Боруссия» была в шаге от вылета и банкротства

Одиннадцатью годами ранее «Боруссия» завершала сезон не менее волнительным матчем – за право остаться в Бундеслиге. Ту игру с кельнской «Фортуной» 9-летний Ларс Риккен смотрел с нижнего ряда Южной трибуны «Вестфаленштадиона».

По сумме двух матчей «Боруссия» уступала «Фортуне» 2:3, и лишь полминуты отделяло ее от вылета. А с учетом долгов – и от банкротства.

Многие болельщики плакали, закрыв головы шарфами и флагами, а по местному ТВ поспешно объявили: «Боруссия» во второй раз в истории покинула Бундеслигу».

Но в последнeй атаке форвард «Дортмунда» Юрген Вегманн, уже согласовавший контракт с «Шальке» на будущий сезон, затолкал мяч в ворота – как раз те, за которыми находился Риккен.

Сотни фанатов выбежали на поле, схватили и понесли на руках президента клуба Райнхарда Раубалля (оторвав от телеинтервью), а некоторые рвали на память газон.

После 3:3 по сумме двух игр предстоял третий, решающий матч, но спасение на последних секундах так взбудоражило болельщиков, что отсекло сомнения в итоговом успехе.

Через две недели тот же Вегманн, а также Михаэль Цорк, будущий тренер сборной Казахстана Бернд Шторк и другие звезды той «Боруссии» разнесли «Фортуну» – 8:0.

В 1989-м «Боруссия» выиграла Кубок, и болельщики купили втрое больше абонементов, чем в среднем по Германии

Спустя три года «Боруссия» достигла финала Кубка, проходившего в Западном Берлине. Географически он находился внутри ГДР, но добраться туда можно было по специальным автобанам для граждан ФРГ (до падения Берлинской стены оставалось пять месяцев).

Немецкий журналист Ули Хессе в книге о «Боруссии» рассказал, что дорожная полиция ГДР безбожно штрафовала на тех автобанах, но 40 тысяч болельщиков все равно рванули из Дортмунда на финал с «Вердером» и легендарно трясли потом на трибунах сотнями надувных бананов.

Лучший снайпер «Боруссии» Норберт Диккель пропустил после операции на колене полтора месяца, и тренер Хорст Кеппель выпустил его в финале лишь под давлением лидеров – Цорка, Хельмера и вратаря де Бера.

На 15-й минуте «Боруссия» пропустила от Ридле, через год ушедшего в «Лацио», но все же победила 4:1, и половину ее мячей забил Диккель, ставший потом диктором «Вестфаленштадиона» (он до сих пор хромает из–за того, что ради финала поспешил с возвращением после операции).

Первый трофей за двадцать три года!

Рурские работяги страдали от сокращений, но все сильнее любили «Боруссию». После победы в Кубке-88/89 они купили 12 тысяч абонементов – втрое выше среднего показателя по Бундеслиге.

Клуб завлекал их и трансферами молодых звезд вроде Анди Меллера (из «Айнтрахта» за 2,7 млн марок – 1,25 млн евро).

А за год до победы в Кубке «Боруссия» внезапно купила у «Баварии» за 1,3 миллиона марок полузащитника Михаэля Румменигге, младшего брата обладателя Золотого мяча 1980 и 1981 годов.

Дортмундские фанаты насторожились: все помнили, как в 1984-м Михаэль закусился со слесарем на телефонной прямой линии с болельщиками.

– Футболистам переплачивают! – заявил слесарь.

– Футболистов в стране 500, а слесарей – 50 000, – парировал Румменигге. – Возможно, вам стоит лучше работать, чтобы больше получать.

В Дортмунде сомневались, что такой высокомерный парень приживется в пролетарском городе, но Михаэль здорово помог «Боруссии» – забил за пять лет 45 мячей и, в частности, открыл счет рурского дерби в 1/8 победного Кубка.

Через полгода – на вечеринке в Западном Берлине после победы над «Вердером» – новый президент «Боруссии» Герд Нибаум сказал: «Теперь наша мечта – добыть еще один европейский титул. Как в 1966-м, когда мы обыграли «Ливерпуль» в Глазго – в финале Кубка Кубков».

Хитцфельд начал в «Боруссии» с 2:5 от «Шальке» – он не знал о важности рурского дерби

В помощники Нибаум взял 41-летнего Михаэля Майера, ставшего директором «Боруссии» в год кубкового триумфа. Родился он недалеко от Дортмунда, в Люнене, но первых успехов как управленец добился с «Кельном» (Кубок Германии-82/83) и «Байером» (Кубок УЕФА-87/88).

После победы с «Леверкузеном» Майер отпустил тренера Эриха Риббека и позвал на его место 39-летнего Оттмара Хитцфельда из швейцарского «Арау».

Но подвернулся шанс нанять Ринуса Михелса, и директор извинился перед Хитцфельдом: «Не могу упустить такого великого тренера. Но в будущем хочу с тобой поработать».

Будущее настало в 1991-м, когда «Боруссия» чудом не вылетела после четырнадцати подряд игр без побед.

Болельщики заслужили благодарность за терпение и пылкую поддержку в последних турах, и президент клуба Герд Нибаум вдвое снизил цены билетов на первый матч следующего сезона, а Майер – продавил назначение Хитцфельда.

Нибаум хотел Винфрида Шефера из «Карлсруэ», но после встречи с Оттмаром передумал: «Он покорил уверенностью в себе и показал, что подходит такому темпераментному клубу, как «Боруссия», – вспоминал Герд.

Правда, швейцарская лига слыла пансионатом для стареющих немецких звезд, и приезд оттуда тренера не больно-то вдохновил фанатов. Два чемпионства Хитцфельда с «Грассхоппером» не отменили настороженность, а августовские 2:5 от «Шальке» ее только усилили.

«Когда я приехал в Дортмунд, Майер предупредил, что теперь мне придется пить пиво вместо вина, но о важности рурского дерби мне никто не говорил, – признался потом Оттмар. – Я же почти 20 лет прожил в Германии и ничего не знал о Дортмунде.

Не знал, что проигрывать «Шальке» нельзя. Меня больше заботила борьба за власть в команде с [33-летним форвардом] Франком Миллем».

Знакомиться с Бундеслигой Оттмару помогал второй тренер Михаэль Хенке, работавший в Дортмунде с 1989-го. По просьбе Майера Хенке встретил Хитцфельда в аэропорту Дюссельдорфа, когда тот прилетел на встречу с Нибаумом.

«Пока ехали в Дортмунд, мы убедились, что у нас схожие взгляды на футбол и мы на одной волне, – сказал Хенке. – Если бы мы познакомились в кабинете руководителя, нам бы не удалось так быстро сойтись».

С годами Хитцфельд и Хенке даже выработали хитрую тактику отношений с судьями. Главный был спокоен и обходителен, а когда ему что не нравилось – помощник ругался и протестовал.

«Боруссия» получила от ТВ и болельщиков столько, что хватило на покупку звезд Серии А

На излете первого месяца работы Хитцфельда «Боруссия» опустилась на 15-е место, а потом вылетела из Кубка – проиграла «Ганноверу», ведя к перерыву 2:0.

Та игра стала переломной. После нее Хитцфельд заменил в воротах кумира фанатов Вольфганга де Бера на молодого Штефана Клоса, а вторая легионерская вакансия перешла от Сергея Горлуковича к швейцарскому форварду Стефану Шапюиза, взятому из вылетевшего «Юрдингена».

«В 1991-м, перед кубковой встречей с «Ганновером», Хитцфельд сказал, что я выйду на поле с первых минут. А в день игры не включил даже в заявку, – говорил Горлукович. – Я поинтересовался – вас ист дас?

А он только улыбнулся – мол, передумал. Ну, я кипятнул – сказал ему на крепком русском все, что о нем думаю. И прочно сел на лавку».

Насчет непопадания в заявку Горлукович погорячился. Он все-таки вышел против «Ганновера» на последние 15 минут при счете 2:1, после чего «Боруссия» пропустила два мяча.

Ранее дортмундцы проиграли «Ганзе» 1:5, а после – «Кайзерслаутерну» 0:4 и «Айнтрахту» 0:3.

«Команда еще не могла играть по-моему, центральные защитники недостаточно уверенно обращались с мячом для реализации моих идей, – вспоминал Хитцфельд. – Я понял: пока буду внедрять свою систему – меня уволят».

Кадровые реформы в сочетании с тактическим консерватизмом обеспечили серию из 19 матчей без поражений. Шапюиза стал вторым бомбардиром Бундеслиги-1991/92, а вратарь Клос – одним из самых надежных вратарей Германии.

«Боруссия» до последнего тура боролась за чемпионство, финишировала второй, проникла в Кубок УЕФА и достигла финала.

К тому же абонементов продали 26,4 тысячи (при среднем показателе по Германии – 6,3 тысячи). От высокой посещаемости и телевидения «Боруссия» получила столько, что хватило на покупку немецких сборников из Серии А – Заммера и Ридле.

Трансферы стали рекордными для Германии – 8,5 и 9,5 млн марок (4,25 млн евро и 4,75 млн евро).

«Заммер даже на вечеринках думал о следующей игре – полностью фокусировался на футболе, – говорил Ридле. – Его бесила расслабленность партнеров или когда кто-то говорил, что в клубе все замечательно. Он мог наорать на одноклубника, а потом еще и приложить его в газете.

Я-то с ним ладил, а остальные – нет».

Выиграть чемпионство-1994/95 «Боруссии» помогла «Бавария» – в последнем туре вынесла лидера

Журналист Ули Хессе отметил, что директор Майер перед большими трансферами изучал мнения болельщиков и от одного из них услышал: «Я все равно буду безработным. Но лучше уж буду безработным с Ридле, чем без него».

Из Серии А Майер вытащил и других звезд – форварда «Интера» Рубена Сосу, а также плеймейкера Анди Меллера и защитников Жулио Сезара, Юргена Колера и Штефана Ройтера – из «Юве», смявшего «Боруссию» (3:1 и 3:0) в финале Кубка УЕФА-1993.

Во многом благодаря чуткой работе с болельщиками «Боруссия» в середине 90-х первой в Германии заработала за сезон больше 50 млн марок (больше 20 млн евро). Это позволило Майеру собрать состав уж никак не менее звездный, чем у забуксовавшей «Баварии» (лишь одно чемпионство с 1991-го до 1996-го).

В 1995-м «Боруссия» снова билась за титул, но надолго потеряла лучших форвардов (Шапюиза, Ридле и Поульсена: у всех – кресты!) и в начале мая пропустила на первое место «Вердер».

Перед последним туром дортмундцы отставали на очко. Требовалось не только обыграть «Гамбургом» с юными Ибраимом Танко и Ларсом Риккеном в атаке, но и надеяться, что «Бавария» в матче с «Вердером» не подарит победу своему будущему тренеру Отто Рехагелю.

Случилось невероятное: шедшие шестыми мюнхенцы до этого забили за месяц лишь один мяч (Черчесову – в игре с дрезденским «Динамо»), но разнесли «Вердер» 3:1, а «Боруссия» управилась с «Гамбургом» – с голами Меллера и Риккена.

Первое чемпионство за 32 года! На улицы Дортмунда – приветствовать автобус с командой – вышло 500 тысяч болельщиков.

Капитан «Боруссии» Михаэль Цорк признался: «Я с детства мечтал об этом. В 1992-м, когда мы упустили титул в последнем туре, думал, что мы уже не приблизимся к нему, но ошибался.

Это чемпионство – высшее достижение в моей карьере. На данный момент».

В последнем туре второго чемпионского сезона Хитцфельд выпустил на поле тренера вратарей

Тогда же «Боруссия» приобрела стадион у города (30-летняя аренда – по миллиону марок в год) и взяла кредит – 60 миллионов марок – на реконструкцию Восточной и Главной трибун.

Деловая газета Handelsblatt зафиксировала: «10 лет назад «Боруссия» чуть не обанкротилась, а теперь лидирует на футбольном рынке Германии».

Летом 1995-го «Бавария» мощно закупилась под Рехагеля (Клинсманн, Штрунц, Сфорца, Херцог), но Майер потратил еще больше и, кроме уже названных Сосы с Колером, получил лучшего бомбардира Бундеслиги-1994/95 Херрлиха, новичка сборной Хайнриха и будущую звезду Евро-1996 Бергера.

Ранее он переманил у мюнхенцев тренера вратарей Тони Шумахера, чемпиона Европы-1980 и лучшего игрока ФРГ 1984 и 1986 годов.

«В 1980-е Майер вышвырнул меня из «Кельна», а теперь позвал, чтобы сделать Клоса сильнее, – сообщил Шумахер. – Штефан – мой любимый ученик: когда я предложил ему поработать за две недели до летних сборов, он с радостью согласился.

Наличие сильного конкурента – де Бера – здорово его мотивировало. Да и сам я нередко занимался как третий вратарь – и кайфовал (при этом тренировалась «Боруссия» на поле за «Вестфаленштадионом» – таком маленьком, что и речи не шло о нормальной отработке угловых – Sports.ru)».

«Бавария» стартовала с семи побед, но в октябре 1995-го проиграла в Дортмунде 1:3 и посыпалась, погрязнув во внутренних склоках: Рехагель даже не доработал до конца сезона – уволили за 4 дня до финала Кубка УЕФА.

«Боруссия» обеспечила чемпионство в предпоследнем туре, но тогда же Клос сломал палец, и на последний матч – с «Фрайбургом» – вторым вратарем заявили 42-летнего Шумахера.

«Игра превратилась в вечеринку, – вспоминал Тони. – Во втором тайме Фройнд, Заммер, Клос и Ройтер, стуча по рекламному щиту, требовали: «Оттмар, выпусти Тони!» Фанаты заметили это и подхватили кричалку.

На 88-й минуте Хитцфельд велел разминаться! Фройнд завязал мне шнурки, и игроки буквально вытолкнули на поле. Так Оттмар сделал меня старейшим чемпионом Германии среди футболистов».

Боссы «Боруссии» совмещали ликование с тревогой за экономическое будущее клуба. Через несколько недель после игры с «Фрайбургом» вице-президент Эрнст Брер сообщил Хитцфельду: для финансового благополучия «Боруссии» очень нужно выиграть и следующий чемпионат.

Главным трансфером «Боруссии»-1996 президент Нибаум назвал свободного агента из Шотландии. Он завидовал золотым часам партнеров и брал форму на память

Частые травмы и старение лидеров вынудили Майера снова потратиться на трансферном рынке.

Защиту он усилил дебютантом немецкой сборной Рене Шнайдером из «Ганзы» (перехватил у «Баварии»!) и опытным австрийцем Вольфгангом Файерзингером из «Зальцбурга», а в «Юве» купил звездного плеймейкера Паулу Соузу.

Но президент Нибаум назвал потом самым важным приобретением-1996 27-летнего Пола Ламберта – свободного агента из Шотландии, осенью 1994-го неплохо сыгравшего против «Дортмунда» в Кубке УЕФА.

К лету 1996-го он отработал контракт с «Мазервеллом» и рассчитывал на приглашение из АПЛ или «Селтика» с «Рейнджерс», но никто не звал, и Пол обратился к знакомому голландскому агенту.

Тот устроил просмотр в ПСВ, но у Дика Адвоката Ламберт выходил на непривычной позиции (правого полузащитника) и не приглянулся. Тогда агент отправил его в «Боруссию», игравшую турнир в Любеке.

Ламберт четыре часа ехал туда на машине, хотя не больно-то верил в успех авантюры.

«В раздевалке я увидел Колера, Фройнда, Меллера, Ройтера, Заммера. Один выиграл Серию А, другой – Кубок мира, третий – Евро. И тут вхожу я – свободный агент из «Мазервелла». Боже, да я стоил не дороже бутылки колы», – вспоминал Ламберт.

Пол получил таки скромный контракт и забил первый мяч «Боруссии» в чемпионате-96/97. «В той игре с «Байером» (2:4) я держал Пауло Сержио, но он все же забил – по моей вине, – говорил Пол. – Я не знал языка и немецкой футбольной терминологии. Господи! Что это, черт возьми, было?

Но гол добавил мне уверенности, и после игры Хитцфельд сказал: «Мы купили Паулу Соузу за 7 млн марок (3,6 млн евро). Если он в форме – будет играть. Если нет – выходишь ты».

Паулу Соуза весь сезон страдал из-за проблем с коленом, и Ламберт стал единственным полевым игроком «Боруссии», кто провел все матчи в Лиге чемпионов-1996/97.

«Он был нашей рабочей лошадкой. Незаметным, но очень важным игроком, – отметил тренер Михаэль Хенке. – Этот скромный шотландец с завистью смотрел на дорогие часы своих партнеров по команде, и перед финалом ЛЧ те пообещали: «Если выиграем, они твои».

Журналист Ули Хессе вспоминал: «Весной 1997-го я говорил с Ламбертом после тренировки. Под мышкой он держал майку «Боруссии».

– Это для твоего сына?

– Нет, для меня. Сувенир. Я здесь как в сказке, но она в любой момент может закончиться».

Герой домашней победы над «МЮ» – ноунейм-резервист. Перед голом он отобрал мяч у одноклубника

В группе ЛЧ «Боруссия» опередила «Стяуа» с «Видзевом» и нарвалась в четвертьфинале на «Осер».

Первый матч из-за повреждений пропустили три основных защитника (Колер, Заммер и Жулио Сезар), правый латераль Ройтер вышел с травмой ребра, а либеро Файерзингер сломался на 38-й минуте.

Заменивший австрийца Рене Шнайдер (сыгравший в том сезоне из-за травм лишь 144 минуты) забил победный мяч, и «Боруссия» выиграла 3:1.

Перед полуфиналом с «МЮ» Хитцфельд лишился еще и Шапюиза с Ридле, так что бросил в атаку 28-летнего резервного полузащитника Рене Тречока.

«За карьеру я играл на 8 позициях, а в тот день вышел оттянутым нападающим, – вспоминал Рене. – Перед матчами Бундеслиги мы шутили в раздевалке, а перед «МЮ» было жутко тихо. Настолько все сосредоточились.

[На 76-й минуте я перехватил мяч у своего же одноклубника Паулу Соузы], потому что у меня шла игра и хотелось пробить. Мой гол оказался победным, но тогда я еще не понимал, что натворил. Только через два-три дня у меня пошли мурашки по коже: «Боже, какой момент!»

Англичане говорили: «Что это, черт возьми, за Рене Тречок?» Они вообще меня не знали. Фергюсон был очень впечатлен.

Круто, что я забил перед Южной трибуной «Вестфаленштадиона». Когда я смотрел на нее при выходе из раздевалки, мне уже не нужно было разогреваться».

В тот день у вратаря Штефана Клоса родилась дочь, что он отметил сухим матчем – «Боруссия» победила 3:1.

Через две недели на «Олд Траффорд» – как и в ответном четвертьфинале с «Осером» – победный мяч забил Ларс Риккен. После его гола «Боруссия» весь матч героически защищалась, заслужив после матча аплодисменты от болельщиков «МЮ».

С тех пор Фергюсон и Хитцфельд регулярно общались – правда, в основном письменно: Оттмар плохо понимал шотландский акцент тренера «МЮ».

Перед финалом ЛЧ Хитцфельд принял самое трудное решение в тренерской карьере – и выпустил Заммера, своего главного критика среди игроков

«То, что нам хлопали манчестерские болельщики, – просто необыкновенно. Другая важная память о матчах с «МЮ»: две майки Эрика Кантона», – сказал защитник «Боруссии» Мартин Кре – в домашнем матче с «МЮ» он вынес мяч с линии ворот после удара Бекхэма.

Мартин вырос в 30 км от «Вестфаленштадиона» и ходил с отцом на матчи «Боруссии» еще во второй лиге (в середине 70-х).

Кре обладал самым сильным ударом в Бундеслиге, ни разу за карьеру не удалился, но дебютировал в любимом клубе лишь на пороге 30-летия. После пары лет в роли первого запасного защитника он из-за травмы Жулио Сезара закрепился в основе и без замен отыграл плей-офф Лиги чемпионов-1996/97.

Взлетев так высоко, Кре не хотел опускаться в клубы попроще и через год после финала ЛЧ завершил карьеру. А вскоре – вышел на работу в маркетинговом агентстве и через несколько лет возглавил IT-компанию New Horizons.

Другому резервисту повезло меньше.

Перед финалом Хитцфельд принял, по его словам, самое трудное решение в тренерской карьере: вернул в стартовый состав поправившегося Заммера (своего главного критика среди игроков), а его дублера Файерзингера, классно отработавшего полуфиналы, не включил даже в резерв.

«Было ужасно тяжело говорить Вольфгангу, что он увидит финал лишь с трибуны, – вспоминал Хитцфельд. – Но [в запас можно было включить только пятерых и] я выбрал более атакующих игроков – думал, мы будем уступать в счете».

Помощник Хитцфельда Михаэль Хенке считает, что «Боруссия» воспользовалась высокомерием «Юве»

В мюнхенском финале против «Юве» Ламберт сковал Зидана и стал соавтором первого гола Ридле.

Второй мяч Калле забил уже через пять минут – 2:0 к перерыву! Правда, Ридле сломал мизинец правой ноги – не помогло ни разрезание бутсы, ни обезболивающее – и в середине второго тайма ушел с поля.

Провал «Юве» в первой половине тренер Хенке объяснил эйфорией, охватившей туринцев перед матчем с «Боруссией».

«За пять дней до финала я был на их игре с «Аталантой» – они стали чемпионами Италии, шумно праздновали и, казалось, не сомневались в победе над нами. Мы воспользовались их высокомерием», – сказал Хенке.

Ларс Риккен начал мюнхенский финал в запасе из-за выздоровления Паулу Соузы. Со скамейки он заметил, что вратарь Анджело Перуцци далеко выходит из ворот, и пообещал соседу – Хайко Херрлиху: «Если выйду на поле – попробую перекинуть его».

В середине второго тайма Дель Пьеро сделал счет 2:1, но через пять минут Риккен заменил Шапюиза и первым касанием забил главный мяч своей жизни. «Мой опекун бросил меня и переключился на Меллера – иначе я бы не забил», – признался Риккен.

«Если бы не фантастический гол Ларса – «Юве» сравнял бы счет», – предположил тренер Хенке.

«Ларс забил через 30 секунд после выхода на поле. Сильная сторона Хитцфельда – умение мотивировать запасных. Он заставлял их чувствовать, что они тоже необходимы для победы», – сказал в интервью Bundesliga Fanatic левый защитник Йорг Хайнрих.

В 1995-м Майер не пустил Йорга в «Арсенал», а через год после победы в ЛЧ продал «Фиорентине» за 12,5 миллиона евро, сделав самым дорогим футболистом Германии.

После победы в ЛЧ «Боруссия» надорвалась от финансовой гонки с «Баварией»

По словам Кнута Райнхардта, смотревшего финал с трибуны вместе с Файерзингером, «Боруссия» выплатила победный бонус даже тем, кто не попал в заявку – в том числе новороссийскому хавбеку Владимиру Буту, сыгравшему в том сезоне лишь несколько матчей.

«После игры налили шампанское в джакузи прямо в раздевалке и пили оттуда», – говорил Бут.

После джакузи с шампанским – дискотека в ночном Мюнхене, где Клос внезапно встретил вратаря «Шальке» Леманна, неделей ранее выигравшего Кубок УЕФА, а Ламберт хвастался тремя часами на каждой руке (в том числе Rolex Daytona от Ридле).

Потом – чемпионский парад в Дортмунде с сотнями тысяч болельщиков и отставка Хитцфельда, уставшего от давления Нибаума и склочности игроков. Оттмар так вымотался, что взял годичную паузу и отказал даже «Реалу», выигравшему следующую ЛЧ с другим немцем – Юппом Хайнкесом.

Рене Тречок не договорился о новом контракте и ушел в «Кельн». 31–летний Ридле – в «Ливерпуль». А Пол Ламберт – из–за жены Моники, заскучавшей в Дортмунде, – в «Селтик».

А Ларс Риккен остался в «Боруссии» до конца карьеры, но из-за серии травм играл мало, так и не вернув вдохновение весны-1997.

«Мне не повезло: мой личный кризис совпал с кризисом клуба, – признался Риккен. – Когда «Боруссия» просела, от меня ждали слишком многого. Я не мог оправдать эти – на мой взгляд, преувеличенные – ожидания».

В чемпионате Ларс Риккен никогда не обыгрывал «Баварию» на ее поле, но именно в Мюнхене стал героем Дортмунда.

В феврале 2019-го – уже в роли координатора юношеских команд «Боруссии» –- он говорил: «Болельщики потом часто рассказывали мне о том вечере.

Один, уверенный, что я не забью с 30 метров, разочарованно отвернулся от поля, а другой после моего гола попал в объятия незнакомки на Фриденсплатц и влюбился – они поженились и назвали сына Ларсом».

В следующие 10 лет после финала ЛЧ «Боруссия» надорвалась от финансовой гонки с «Баварией» (долги достигли 98 млн евро) и только раз стала чемпионом – с тренером Заммером в 2002-м.

Годом ранее «Бавария» впервые с середины 70-х выиграла Лигу чемпионов. С тренером Оттмаром Хитцфельдом.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Marcus Brandt, Tobias Heyer, Ruediger Fessel, Frank Peters, Bernd Lauter, Andreas Rentz, Alexander Hassenstein, Ruediger Fessel, Gunnar Berning, Bongarts