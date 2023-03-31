11 комментариев

В 90-е «Боруссия» выигрывала ЛЧ, била трансферные рекорды и зарабатывала больше всех в Германии. Даже «Бавария» завидовала
Денис Романцов – о золотой команде Оттмара Хитцфельда.
Не сезон, а мучение: травм было столько, что о стабильной основе и не мечтали – набрать бы 11 здоровых игроков.
Например, обладатель Золотого мяча-1996 Маттиас Заммер пропустил половину группового раунда ЛЧ-1996/97 из-за проблем со спиной, а потом перенес операцию на колене. И так разозлился, что публично обругал клубного физиотерапевта, склонив к отставке.
Еще и игроки ссорились. До баварского ФК «Голливуд» (где Маттеус обозвал Клинсманна трусливым эгоистом и вызвал на теледебаты) было далеко, но все же:
«Боруссия» делилась на группы, – говорил полузащитник Кнут Райнхардт. – В одну входили парни, поигравшие в Серии А. Иногда на тренировках они говорили друг с другом по–итальянски – только бы позлить остальных».
Но и в этой группе не хватало согласия: главный тренер Оттмар Хитцфельд вспоминал, что защитник Жулио Сезар (экс-«Юве») раздраженно жмурился, когда в раздевалке говорил Заммер (экс-«Интер»).
Маттиас критиковал при всех Меллера (экс-«Юве») и, пользуясь расположением президента Нибаума, спорил с тренером – даже на кутеже по случаю первого чемпионства за 30 с лишним лет.
В итоге после следующего титула – в сезоне-1996/97 – дортмундцы непривычно часто проигрывали в Бундеслиге и отдалились от первого места. Сфокусировались на Лиге чемпионов, но и там было тяжело.
22 марта 1997-го защитник Юрген Колер не полетел с командой на ответный полуфинал с «МЮ». Официально – из-за кишечной инфекции. На самом деле – из-за семейного горя.
«В тот день мы потеряли нашего ребенка, – признался Юрген. – Если бы жена не сказала: «Поезжай и играй» – я бы ни за что не отправился в Англию».
Юрген приземлился в Манчестере в день матча и несколько раз спас «Боруссию» от гола, а перед финалом влился в ряды травмированных.
Защитники Жулио Сезар с Рене Шнайдером и опорник Штеффен Фройнд точно бы не сыграли, а еще восемь человек были под вопросом. Анди Меллера беспокоило бедро, Калле Ридле – голень, Паулу Соузу – колено, Хайко Херрлиха – ахилл, Заммера, Колера и Ройтера – разные мышечные проблемы.
А 20-летний атакующий полузащитник Ларс Риккен был здоров, но проходил армейскую службу.
«Для участия в четвертьфиналах и полуфиналах я получал в Бундесвере специальный отпуск, – вспоминал Ларс. – Там это никого особо не радовало, к тому же мой сержант болел за «Шальке».
Для финала мне требовалось аж четыре дня отпуска, но в прошлые выходные я забыл запереть шкафчик, где лежало разрешение на огнестрельное оружие. Любой мог взять мою винтовку и застрелить кого-нибудь.
Мне грозили тремя днями гауптвахты, но я возразил: «Не сейчас. Мы играем с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов».
В 1986-м «Боруссия» была в шаге от вылета и банкротства
Одиннадцатью годами ранее «Боруссия» завершала сезон не менее волнительным матчем – за право остаться в Бундеслиге. Ту игру с кельнской «Фортуной» 9-летний Ларс Риккен смотрел с нижнего ряда Южной трибуны «Вестфаленштадиона».
По сумме двух матчей «Боруссия» уступала «Фортуне» 2:3, и лишь полминуты отделяло ее от вылета. А с учетом долгов – и от банкротства.
Многие болельщики плакали, закрыв головы шарфами и флагами, а по местному ТВ поспешно объявили: «Боруссия» во второй раз в истории покинула Бундеслигу».
Но в последнeй атаке форвард «Дортмунда» Юрген Вегманн, уже согласовавший контракт с «Шальке» на будущий сезон, затолкал мяч в ворота – как раз те, за которыми находился Риккен.
Сотни фанатов выбежали на поле, схватили и понесли на руках президента клуба Райнхарда Раубалля (оторвав от телеинтервью), а некоторые рвали на память газон.
После 3:3 по сумме двух игр предстоял третий, решающий матч, но спасение на последних секундах так взбудоражило болельщиков, что отсекло сомнения в итоговом успехе.
Через две недели тот же Вегманн, а также Михаэль Цорк, будущий тренер сборной Казахстана Бернд Шторк и другие звезды той «Боруссии» разнесли «Фортуну» – 8:0.
В 1989-м «Боруссия» выиграла Кубок, и болельщики купили втрое больше абонементов, чем в среднем по Германии
Спустя три года «Боруссия» достигла финала Кубка, проходившего в Западном Берлине. Географически он находился внутри ГДР, но добраться туда можно было по специальным автобанам для граждан ФРГ (до падения Берлинской стены оставалось пять месяцев).
Немецкий журналист Ули Хессе в книге о «Боруссии» рассказал, что дорожная полиция ГДР безбожно штрафовала на тех автобанах, но 40 тысяч болельщиков все равно рванули из Дортмунда на финал с «Вердером» и легендарно трясли потом на трибунах сотнями надувных бананов.
Лучший снайпер «Боруссии» Норберт Диккель пропустил после операции на колене полтора месяца, и тренер Хорст Кеппель выпустил его в финале лишь под давлением лидеров – Цорка, Хельмера и вратаря де Бера.
На 15-й минуте «Боруссия» пропустила от Ридле, через год ушедшего в «Лацио», но все же победила 4:1, и половину ее мячей забил Диккель, ставший потом диктором «Вестфаленштадиона» (он до сих пор хромает из–за того, что ради финала поспешил с возвращением после операции).
Первый трофей за двадцать три года!
Рурские работяги страдали от сокращений, но все сильнее любили «Боруссию». После победы в Кубке-88/89 они купили 12 тысяч абонементов – втрое выше среднего показателя по Бундеслиге.
Клуб завлекал их и трансферами молодых звезд вроде Анди Меллера (из «Айнтрахта» за 2,7 млн марок – 1,25 млн евро).
А за год до победы в Кубке «Боруссия» внезапно купила у «Баварии» за 1,3 миллиона марок полузащитника Михаэля Румменигге, младшего брата обладателя Золотого мяча 1980 и 1981 годов.
Дортмундские фанаты насторожились: все помнили, как в 1984-м Михаэль закусился со слесарем на телефонной прямой линии с болельщиками.
– Футболистам переплачивают! – заявил слесарь.
– Футболистов в стране 500, а слесарей – 50 000, – парировал Румменигге. – Возможно, вам стоит лучше работать, чтобы больше получать.
В Дортмунде сомневались, что такой высокомерный парень приживется в пролетарском городе, но Михаэль здорово помог «Боруссии» – забил за пять лет 45 мячей и, в частности, открыл счет рурского дерби в 1/8 победного Кубка.
Через полгода – на вечеринке в Западном Берлине после победы над «Вердером» – новый президент «Боруссии» Герд Нибаум сказал: «Теперь наша мечта – добыть еще один европейский титул. Как в 1966-м, когда мы обыграли «Ливерпуль» в Глазго – в финале Кубка Кубков».
Хитцфельд начал в «Боруссии» с 2:5 от «Шальке» – он не знал о важности рурского дерби
В помощники Нибаум взял 41-летнего Михаэля Майера, ставшего директором «Боруссии» в год кубкового триумфа. Родился он недалеко от Дортмунда, в Люнене, но первых успехов как управленец добился с «Кельном» (Кубок Германии-82/83) и «Байером» (Кубок УЕФА-87/88).
После победы с «Леверкузеном» Майер отпустил тренера Эриха Риббека и позвал на его место 39-летнего Оттмара Хитцфельда из швейцарского «Арау».
Но подвернулся шанс нанять Ринуса Михелса, и директор извинился перед Хитцфельдом: «Не могу упустить такого великого тренера. Но в будущем хочу с тобой поработать».
Будущее настало в 1991-м, когда «Боруссия» чудом не вылетела после четырнадцати подряд игр без побед.
Болельщики заслужили благодарность за терпение и пылкую поддержку в последних турах, и президент клуба Герд Нибаум вдвое снизил цены билетов на первый матч следующего сезона, а Майер – продавил назначение Хитцфельда.
Нибаум хотел Винфрида Шефера из «Карлсруэ», но после встречи с Оттмаром передумал: «Он покорил уверенностью в себе и показал, что подходит такому темпераментному клубу, как «Боруссия», – вспоминал Герд.
Правда, швейцарская лига слыла пансионатом для стареющих немецких звезд, и приезд оттуда тренера не больно-то вдохновил фанатов. Два чемпионства Хитцфельда с «Грассхоппером» не отменили настороженность, а августовские 2:5 от «Шальке» ее только усилили.
«Когда я приехал в Дортмунд, Майер предупредил, что теперь мне придется пить пиво вместо вина, но о важности рурского дерби мне никто не говорил, – признался потом Оттмар. – Я же почти 20 лет прожил в Германии и ничего не знал о Дортмунде.
Не знал, что проигрывать «Шальке» нельзя. Меня больше заботила борьба за власть в команде с [33-летним форвардом] Франком Миллем».
Знакомиться с Бундеслигой Оттмару помогал второй тренер Михаэль Хенке, работавший в Дортмунде с 1989-го. По просьбе Майера Хенке встретил Хитцфельда в аэропорту Дюссельдорфа, когда тот прилетел на встречу с Нибаумом.
«Пока ехали в Дортмунд, мы убедились, что у нас схожие взгляды на футбол и мы на одной волне, – сказал Хенке. – Если бы мы познакомились в кабинете руководителя, нам бы не удалось так быстро сойтись».
С годами Хитцфельд и Хенке даже выработали хитрую тактику отношений с судьями. Главный был спокоен и обходителен, а когда ему что не нравилось – помощник ругался и протестовал.
«Боруссия» получила от ТВ и болельщиков столько, что хватило на покупку звезд Серии А
На излете первого месяца работы Хитцфельда «Боруссия» опустилась на 15-е место, а потом вылетела из Кубка – проиграла «Ганноверу», ведя к перерыву 2:0.
Та игра стала переломной. После нее Хитцфельд заменил в воротах кумира фанатов Вольфганга де Бера на молодого Штефана Клоса, а вторая легионерская вакансия перешла от Сергея Горлуковича к швейцарскому форварду Стефану Шапюиза, взятому из вылетевшего «Юрдингена».
«В 1991-м, перед кубковой встречей с «Ганновером», Хитцфельд сказал, что я выйду на поле с первых минут. А в день игры не включил даже в заявку, – говорил Горлукович. – Я поинтересовался – вас ист дас?
А он только улыбнулся – мол, передумал. Ну, я кипятнул – сказал ему на крепком русском все, что о нем думаю. И прочно сел на лавку».
Насчет непопадания в заявку Горлукович погорячился. Он все-таки вышел против «Ганновера» на последние 15 минут при счете 2:1, после чего «Боруссия» пропустила два мяча.
Ранее дортмундцы проиграли «Ганзе» 1:5, а после – «Кайзерслаутерну» 0:4 и «Айнтрахту» 0:3.
«Команда еще не могла играть по-моему, центральные защитники недостаточно уверенно обращались с мячом для реализации моих идей, – вспоминал Хитцфельд. – Я понял: пока буду внедрять свою систему – меня уволят».
Кадровые реформы в сочетании с тактическим консерватизмом обеспечили серию из 19 матчей без поражений. Шапюиза стал вторым бомбардиром Бундеслиги-1991/92, а вратарь Клос – одним из самых надежных вратарей Германии.
«Боруссия» до последнего тура боролась за чемпионство, финишировала второй, проникла в Кубок УЕФА и достигла финала.
К тому же абонементов продали 26,4 тысячи (при среднем показателе по Германии – 6,3 тысячи). От высокой посещаемости и телевидения «Боруссия» получила столько, что хватило на покупку немецких сборников из Серии А – Заммера и Ридле.
Трансферы стали рекордными для Германии – 8,5 и 9,5 млн марок (4,25 млн евро и 4,75 млн евро).
«Заммер даже на вечеринках думал о следующей игре – полностью фокусировался на футболе, – говорил Ридле. – Его бесила расслабленность партнеров или когда кто-то говорил, что в клубе все замечательно. Он мог наорать на одноклубника, а потом еще и приложить его в газете.
Я-то с ним ладил, а остальные – нет».
Выиграть чемпионство-1994/95 «Боруссии» помогла «Бавария» – в последнем туре вынесла лидера
Журналист Ули Хессе отметил, что директор Майер перед большими трансферами изучал мнения болельщиков и от одного из них услышал: «Я все равно буду безработным. Но лучше уж буду безработным с Ридле, чем без него».
Из Серии А Майер вытащил и других звезд – форварда «Интера» Рубена Сосу, а также плеймейкера Анди Меллера и защитников Жулио Сезара, Юргена Колера и Штефана Ройтера – из «Юве», смявшего «Боруссию» (3:1 и 3:0) в финале Кубка УЕФА-1993.
Во многом благодаря чуткой работе с болельщиками «Боруссия» в середине 90-х первой в Германии заработала за сезон больше 50 млн марок (больше 20 млн евро). Это позволило Майеру собрать состав уж никак не менее звездный, чем у забуксовавшей «Баварии» (лишь одно чемпионство с 1991-го до 1996-го).
В 1995-м «Боруссия» снова билась за титул, но надолго потеряла лучших форвардов (Шапюиза, Ридле и Поульсена: у всех – кресты!) и в начале мая пропустила на первое место «Вердер».
Перед последним туром дортмундцы отставали на очко. Требовалось не только обыграть «Гамбургом» с юными Ибраимом Танко и Ларсом Риккеном в атаке, но и надеяться, что «Бавария» в матче с «Вердером» не подарит победу своему будущему тренеру Отто Рехагелю.
Случилось невероятное: шедшие шестыми мюнхенцы до этого забили за месяц лишь один мяч (Черчесову – в игре с дрезденским «Динамо»), но разнесли «Вердер» 3:1, а «Боруссия» управилась с «Гамбургом» – с голами Меллера и Риккена.
Первое чемпионство за 32 года! На улицы Дортмунда – приветствовать автобус с командой – вышло 500 тысяч болельщиков.
Капитан «Боруссии» Михаэль Цорк признался: «Я с детства мечтал об этом. В 1992-м, когда мы упустили титул в последнем туре, думал, что мы уже не приблизимся к нему, но ошибался.
Это чемпионство – высшее достижение в моей карьере. На данный момент».
В последнем туре второго чемпионского сезона Хитцфельд выпустил на поле тренера вратарей
Тогда же «Боруссия» приобрела стадион у города (30-летняя аренда – по миллиону марок в год) и взяла кредит – 60 миллионов марок – на реконструкцию Восточной и Главной трибун.
Деловая газета Handelsblatt зафиксировала: «10 лет назад «Боруссия» чуть не обанкротилась, а теперь лидирует на футбольном рынке Германии».
Летом 1995-го «Бавария» мощно закупилась под Рехагеля (Клинсманн, Штрунц, Сфорца, Херцог), но Майер потратил еще больше и, кроме уже названных Сосы с Колером, получил лучшего бомбардира Бундеслиги-1994/95 Херрлиха, новичка сборной Хайнриха и будущую звезду Евро-1996 Бергера.
Ранее он переманил у мюнхенцев тренера вратарей Тони Шумахера, чемпиона Европы-1980 и лучшего игрока ФРГ 1984 и 1986 годов.
«В 1980-е Майер вышвырнул меня из «Кельна», а теперь позвал, чтобы сделать Клоса сильнее, – сообщил Шумахер. – Штефан – мой любимый ученик: когда я предложил ему поработать за две недели до летних сборов, он с радостью согласился.
Наличие сильного конкурента – де Бера – здорово его мотивировало. Да и сам я нередко занимался как третий вратарь – и кайфовал (при этом тренировалась «Боруссия» на поле за «Вестфаленштадионом» – таком маленьком, что и речи не шло о нормальной отработке угловых – Sports.ru)».
«Бавария» стартовала с семи побед, но в октябре 1995-го проиграла в Дортмунде 1:3 и посыпалась, погрязнув во внутренних склоках: Рехагель даже не доработал до конца сезона – уволили за 4 дня до финала Кубка УЕФА.
«Боруссия» обеспечила чемпионство в предпоследнем туре, но тогда же Клос сломал палец, и на последний матч – с «Фрайбургом» – вторым вратарем заявили 42-летнего Шумахера.
«Игра превратилась в вечеринку, – вспоминал Тони. – Во втором тайме Фройнд, Заммер, Клос и Ройтер, стуча по рекламному щиту, требовали: «Оттмар, выпусти Тони!» Фанаты заметили это и подхватили кричалку.
На 88-й минуте Хитцфельд велел разминаться! Фройнд завязал мне шнурки, и игроки буквально вытолкнули на поле. Так Оттмар сделал меня старейшим чемпионом Германии среди футболистов».
Боссы «Боруссии» совмещали ликование с тревогой за экономическое будущее клуба. Через несколько недель после игры с «Фрайбургом» вице-президент Эрнст Брер сообщил Хитцфельду: для финансового благополучия «Боруссии» очень нужно выиграть и следующий чемпионат.
Главным трансфером «Боруссии»-1996 президент Нибаум назвал свободного агента из Шотландии. Он завидовал золотым часам партнеров и брал форму на память
Частые травмы и старение лидеров вынудили Майера снова потратиться на трансферном рынке.
Защиту он усилил дебютантом немецкой сборной Рене Шнайдером из «Ганзы» (перехватил у «Баварии»!) и опытным австрийцем Вольфгангом Файерзингером из «Зальцбурга», а в «Юве» купил звездного плеймейкера Паулу Соузу.
Но президент Нибаум назвал потом самым важным приобретением-1996 27-летнего Пола Ламберта – свободного агента из Шотландии, осенью 1994-го неплохо сыгравшего против «Дортмунда» в Кубке УЕФА.
К лету 1996-го он отработал контракт с «Мазервеллом» и рассчитывал на приглашение из АПЛ или «Селтика» с «Рейнджерс», но никто не звал, и Пол обратился к знакомому голландскому агенту.
Тот устроил просмотр в ПСВ, но у Дика Адвоката Ламберт выходил на непривычной позиции (правого полузащитника) и не приглянулся. Тогда агент отправил его в «Боруссию», игравшую турнир в Любеке.
Ламберт четыре часа ехал туда на машине, хотя не больно-то верил в успех авантюры.
«В раздевалке я увидел Колера, Фройнда, Меллера, Ройтера, Заммера. Один выиграл Серию А, другой – Кубок мира, третий – Евро. И тут вхожу я – свободный агент из «Мазервелла». Боже, да я стоил не дороже бутылки колы», – вспоминал Ламберт.
Пол получил таки скромный контракт и забил первый мяч «Боруссии» в чемпионате-96/97. «В той игре с «Байером» (2:4) я держал Пауло Сержио, но он все же забил – по моей вине, – говорил Пол. – Я не знал языка и немецкой футбольной терминологии. Господи! Что это, черт возьми, было?
Но гол добавил мне уверенности, и после игры Хитцфельд сказал: «Мы купили Паулу Соузу за 7 млн марок (3,6 млн евро). Если он в форме – будет играть. Если нет – выходишь ты».
Паулу Соуза весь сезон страдал из-за проблем с коленом, и Ламберт стал единственным полевым игроком «Боруссии», кто провел все матчи в Лиге чемпионов-1996/97.
«Он был нашей рабочей лошадкой. Незаметным, но очень важным игроком, – отметил тренер Михаэль Хенке. – Этот скромный шотландец с завистью смотрел на дорогие часы своих партнеров по команде, и перед финалом ЛЧ те пообещали: «Если выиграем, они твои».
Журналист Ули Хессе вспоминал: «Весной 1997-го я говорил с Ламбертом после тренировки. Под мышкой он держал майку «Боруссии».
– Это для твоего сына?
– Нет, для меня. Сувенир. Я здесь как в сказке, но она в любой момент может закончиться».
Герой домашней победы над «МЮ» – ноунейм-резервист. Перед голом он отобрал мяч у одноклубника
В группе ЛЧ «Боруссия» опередила «Стяуа» с «Видзевом» и нарвалась в четвертьфинале на «Осер».
Первый матч из-за повреждений пропустили три основных защитника (Колер, Заммер и Жулио Сезар), правый латераль Ройтер вышел с травмой ребра, а либеро Файерзингер сломался на 38-й минуте.
Заменивший австрийца Рене Шнайдер (сыгравший в том сезоне из-за травм лишь 144 минуты) забил победный мяч, и «Боруссия» выиграла 3:1.
Перед полуфиналом с «МЮ» Хитцфельд лишился еще и Шапюиза с Ридле, так что бросил в атаку 28-летнего резервного полузащитника Рене Тречока.
«За карьеру я играл на 8 позициях, а в тот день вышел оттянутым нападающим, – вспоминал Рене. – Перед матчами Бундеслиги мы шутили в раздевалке, а перед «МЮ» было жутко тихо. Настолько все сосредоточились.
[На 76-й минуте я перехватил мяч у своего же одноклубника Паулу Соузы], потому что у меня шла игра и хотелось пробить. Мой гол оказался победным, но тогда я еще не понимал, что натворил. Только через два-три дня у меня пошли мурашки по коже: «Боже, какой момент!»
Англичане говорили: «Что это, черт возьми, за Рене Тречок?» Они вообще меня не знали. Фергюсон был очень впечатлен.
Круто, что я забил перед Южной трибуной «Вестфаленштадиона». Когда я смотрел на нее при выходе из раздевалки, мне уже не нужно было разогреваться».
В тот день у вратаря Штефана Клоса родилась дочь, что он отметил сухим матчем – «Боруссия» победила 3:1.
Через две недели на «Олд Траффорд» – как и в ответном четвертьфинале с «Осером» – победный мяч забил Ларс Риккен. После его гола «Боруссия» весь матч героически защищалась, заслужив после матча аплодисменты от болельщиков «МЮ».
С тех пор Фергюсон и Хитцфельд регулярно общались – правда, в основном письменно: Оттмар плохо понимал шотландский акцент тренера «МЮ».
Перед финалом ЛЧ Хитцфельд принял самое трудное решение в тренерской карьере – и выпустил Заммера, своего главного критика среди игроков
«То, что нам хлопали манчестерские болельщики, – просто необыкновенно. Другая важная память о матчах с «МЮ»: две майки Эрика Кантона», – сказал защитник «Боруссии» Мартин Кре – в домашнем матче с «МЮ» он вынес мяч с линии ворот после удара Бекхэма.
Мартин вырос в 30 км от «Вестфаленштадиона» и ходил с отцом на матчи «Боруссии» еще во второй лиге (в середине 70-х).
Кре обладал самым сильным ударом в Бундеслиге, ни разу за карьеру не удалился, но дебютировал в любимом клубе лишь на пороге 30-летия. После пары лет в роли первого запасного защитника он из-за травмы Жулио Сезара закрепился в основе и без замен отыграл плей-офф Лиги чемпионов-1996/97.
Взлетев так высоко, Кре не хотел опускаться в клубы попроще и через год после финала ЛЧ завершил карьеру. А вскоре – вышел на работу в маркетинговом агентстве и через несколько лет возглавил IT-компанию New Horizons.
Другому резервисту повезло меньше.
Перед финалом Хитцфельд принял, по его словам, самое трудное решение в тренерской карьере: вернул в стартовый состав поправившегося Заммера (своего главного критика среди игроков), а его дублера Файерзингера, классно отработавшего полуфиналы, не включил даже в резерв.
«Было ужасно тяжело говорить Вольфгангу, что он увидит финал лишь с трибуны, – вспоминал Хитцфельд. – Но [в запас можно было включить только пятерых и] я выбрал более атакующих игроков – думал, мы будем уступать в счете».
Помощник Хитцфельда Михаэль Хенке считает, что «Боруссия» воспользовалась высокомерием «Юве»
В мюнхенском финале против «Юве» Ламберт сковал Зидана и стал соавтором первого гола Ридле.
Второй мяч Калле забил уже через пять минут – 2:0 к перерыву! Правда, Ридле сломал мизинец правой ноги – не помогло ни разрезание бутсы, ни обезболивающее – и в середине второго тайма ушел с поля.
Провал «Юве» в первой половине тренер Хенке объяснил эйфорией, охватившей туринцев перед матчем с «Боруссией».
«За пять дней до финала я был на их игре с «Аталантой» – они стали чемпионами Италии, шумно праздновали и, казалось, не сомневались в победе над нами. Мы воспользовались их высокомерием», – сказал Хенке.
Ларс Риккен начал мюнхенский финал в запасе из-за выздоровления Паулу Соузы. Со скамейки он заметил, что вратарь Анджело Перуцци далеко выходит из ворот, и пообещал соседу – Хайко Херрлиху: «Если выйду на поле – попробую перекинуть его».
В середине второго тайма Дель Пьеро сделал счет 2:1, но через пять минут Риккен заменил Шапюиза и первым касанием забил главный мяч своей жизни. «Мой опекун бросил меня и переключился на Меллера – иначе я бы не забил», – признался Риккен.
«Если бы не фантастический гол Ларса – «Юве» сравнял бы счет», – предположил тренер Хенке.
«Ларс забил через 30 секунд после выхода на поле. Сильная сторона Хитцфельда – умение мотивировать запасных. Он заставлял их чувствовать, что они тоже необходимы для победы», – сказал в интервью Bundesliga Fanatic левый защитник Йорг Хайнрих.
В 1995-м Майер не пустил Йорга в «Арсенал», а через год после победы в ЛЧ продал «Фиорентине» за 12,5 миллиона евро, сделав самым дорогим футболистом Германии.
После победы в ЛЧ «Боруссия» надорвалась от финансовой гонки с «Баварией»
По словам Кнута Райнхардта, смотревшего финал с трибуны вместе с Файерзингером, «Боруссия» выплатила победный бонус даже тем, кто не попал в заявку – в том числе новороссийскому хавбеку Владимиру Буту, сыгравшему в том сезоне лишь несколько матчей.
«После игры налили шампанское в джакузи прямо в раздевалке и пили оттуда», – говорил Бут.
После джакузи с шампанским – дискотека в ночном Мюнхене, где Клос внезапно встретил вратаря «Шальке» Леманна, неделей ранее выигравшего Кубок УЕФА, а Ламберт хвастался тремя часами на каждой руке (в том числе Rolex Daytona от Ридле).
Потом – чемпионский парад в Дортмунде с сотнями тысяч болельщиков и отставка Хитцфельда, уставшего от давления Нибаума и склочности игроков. Оттмар так вымотался, что взял годичную паузу и отказал даже «Реалу», выигравшему следующую ЛЧ с другим немцем – Юппом Хайнкесом.
Рене Тречок не договорился о новом контракте и ушел в «Кельн». 31–летний Ридле – в «Ливерпуль». А Пол Ламберт – из–за жены Моники, заскучавшей в Дортмунде, – в «Селтик».
А Ларс Риккен остался в «Боруссии» до конца карьеры, но из-за серии травм играл мало, так и не вернув вдохновение весны-1997.
«Мне не повезло: мой личный кризис совпал с кризисом клуба, – признался Риккен. – Когда «Боруссия» просела, от меня ждали слишком многого. Я не мог оправдать эти – на мой взгляд, преувеличенные – ожидания».
В чемпионате Ларс Риккен никогда не обыгрывал «Баварию» на ее поле, но именно в Мюнхене стал героем Дортмунда.
В феврале 2019-го – уже в роли координатора юношеских команд «Боруссии» –- он говорил: «Болельщики потом часто рассказывали мне о том вечере.
Один, уверенный, что я не забью с 30 метров, разочарованно отвернулся от поля, а другой после моего гола попал в объятия незнакомки на Фриденсплатц и влюбился – они поженились и назвали сына Ларсом».
В следующие 10 лет после финала ЛЧ «Боруссия» надорвалась от финансовой гонки с «Баварией» (долги достигли 98 млн евро) и только раз стала чемпионом – с тренером Заммером в 2002-м.
Годом ранее «Бавария» впервые с середины 70-х выиграла Лигу чемпионов. С тренером Оттмаром Хитцфельдом.
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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Marcus Brandt, Tobias Heyer, Ruediger Fessel, Frank Peters, Bernd Lauter, Andreas Rentz, Alexander Hassenstein, Ruediger Fessel, Gunnar Berning, Bongarts
Жаль только финансовая тема краха BVB не стала частью текста. Там же тоже мега-история вроде. Краем уха слышал, но хотелось бы подробнее об этом почитать.