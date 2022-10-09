La Strada
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Топовый перфоманс, смешанные семьи и фото с Вентолой. Репортаж с битвы «Милана» и «Юве»

Ювентус Ювентус
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Милан Милан
Браим Диас Браим Диас
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Взгляд Дениса Романцова.

На последних минутах Никола Вентола долго пробирался к выходу с трибуны. На каждом шагу к нему тянулись за фото ребята в красно-черном. 

Хотя прославился Вентола в другом миланском клубе – он пополнил «Интер» в одно лето с Пирло, заиграл так, что через месяц попал в сборную, но после трансфера Вьери ушел в «Болонью». 

На уровне осени-1998 он из-за травм уже не играл, но часто забивал «Ювентусу»: трижды за «Сиену» и один раз за «Аталанту» – тот мяч принес волевую победу над командой Анчелотти в феврале 2001-го. К тому моменту Карло уже слышал, что «Юве» возвращает Марчелло Липпи, и напрашивался в «Милан».     

«Я позвонил спортивному директору «Милана» Арьедо Брайде, – вспоминал Анчелотти в автобиографии. – Мне предлагают продлить контракт с «Юве». Но если есть шанс работать с «Миланом» в следующем сезоне – подожду». 

Я готовил запасной аэродром. Но Брайда охладил мой пыл: «Видишь ли, мы не можем идти против «Ювентуса». 

Они и правда не могли – это был, по сути, один клуб. «Милентус», – заключил Карло (на протяжении восьми лет, с 1992-го по 1999-й, скудетто выигрывали только «Милан» и «Юве» – Sports.ru). 

Партнерство Берлускони и Аньелли (или Галлиани и Моджи) осталось в прошлом, но клубы многое связывает и сегодня. И дело не только в том, что Аллегри выиграл с «Миланом» чемпионат-2011, а Пиоли сотрудничал в защите «Юве» 80-х с Ширеа и Кабрини. 

В субботу я встретил у «Сан-Сиро» несколько семей, в которых есть болельщики обоих клубов: например, отец с сыном в красно-черном, а мама – в майке «Юве». «Милентус» – это как раз про них.

Болельщики обеспечили матчу «Милан» – «Юве» аншлаг. Перед появлением игроков трибуны выглядели так, что начало матча хотелось даже немного отложить – и еще долго любоваться этой красотой. 

Но начали вовремя, и в первые 20 минут казалось, что «Милан» еще не оклемался после 0:3 от «Челси». «Мы сделали слишком много неуместных передач и дали «Ювентусу» провести контратаки, – признал Пиоли. – Но в отличие от лондонского матча мы не испугались и продолжили играть с невероятной энергией».

Пиоли добавил прочности центру полузащиты, приставив к Тонали Побегу, который в Лондоне появился уже при счете 0:3. Это немного развязало руки Бенассеру, которого здорово поддерживал левый защитник Эрнандес. 

«При владении Тео играл с Бенассером в качестве полузащитника, – сказал Пиоли. – Мы сделали это, чтобы Леау чаще оказывался слева в положении «один в один». 

На противоположном от Леау фланге неожиданно разместился Браим Диас, который в Серии А не выходил в старте после августовских 0:0 с «Сассуоло». 

«Он единственный, кто обеспечил бы нам численное преимущество справа в отсутствие травмированных Салемакерса и Мессиаса, – объяснил Пиоли. – Браим помогал растягивать оборону «Юве». 

Знаю, он не очень доволен решениями, которые я принимал по составу, но сегодня великолепно использовал шанс». 

Во втором тайме Браим подхватил мяч после неудачного паса Влаховича и, убежав от нескольких игроков «Юве», забил второй мяч «Милана» и снял майку, повернув ее «десяткой» к трибунам.       

«Я с детства мечтал отпраздновать так гол, – признался Диас. – Хотел сделать это еще в прошлогоднем матче со «Специей», но [правый защитник] Калабрия меня остановил».  

А радость болельщиков «Милана» после гола Диаса было уже не остановить.  

Какие эмоции вызвал первый гол – центрального защитника Томори – заметно по тому, сколько людей бросилось с мест к забору на трибуне. 

Вот мгновение перед ударом. 

А вот – сразу после. 

Радость понятна – это вторая домашняя победа «Милана» над «Юве» за шесть лет. 

С того дня, когда команда Монтеллы сенсационно обыграла тогдашнего гегемона благодаря голу Локателли.   

В субботу же, скованный Побегой, Мануэль был медлителен и ненаходчив, так что уже через две минуты после гола Диаса уступил место Паредесу и тоскливо уселся в кресло. 

«Он расшибся о красно-черную стену, – резюмировал редакционный директор сайта Il Bianconero Марчелло Кирико, – Сегодня Локателли был – ни рыба ни мясо. Скорее – кость в горле. 

Аллегри, ты их вообще тренируешь? Что ты делаешь в течение недели?» 

«После 25-й минуты мы стали пасовать назад, – объяснил поражение тренер «Юве». – Совершили слишком много технических ошибок, и пропустили мячи, которых можно было избежать». 

Журналист Opta Энрико Турато напомнил: предыдущим тренером с шестью выездными матчами без побед подряд был в 2010-м Альберто Дзаккерони. Тренер, который самого большого успеха – скудетто-1999 – добился с «Миланом».  

Милан – Ювентус 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Томори, 2:0 – 54 Браим Диас.
МиланТэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 84), Браим Диас (де Кетеларе, 64), Побега (Крунич, 58), Тонали, Жиру (Ребич, 64), Рафаэл Леау (Ориги, 84).
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Костич (Миретти, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Паредес, 56), Милик, Влахович (Кин, 78).
Предупреждения:
Куадрадо (26), Браим Диас (55), Кин (90), Паредес (90), Тонали (90).

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Милан – Ювентус 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Томори, 2:0 – 54 Браим Диас.
МиланТэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 84), Браим Диас (де Кетеларе, 64), Побега (Крунич, 58), Тонали, Жиру (Ребич, 64), Рафаэл Леау (Ориги, 84).
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Костич (Миретти, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Паредес, 56), Милик, Влахович (Кин, 78).
Предупреждения:
Куадрадо (26), Браим Диас (55), Кин (90), Паредес (90), Тонали (90).

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