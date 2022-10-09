Топовый перфоманс, смешанные семьи и фото с Вентолой. Репортаж с битвы «Милана» и «Юве»

Взгляд Дениса Романцова.

На последних минутах Никола Вентола долго пробирался к выходу с трибуны. На каждом шагу к нему тянулись за фото ребята в красно-черном.

Хотя прославился Вентола в другом миланском клубе – он пополнил «Интер» в одно лето с Пирло, заиграл так, что через месяц попал в сборную, но после трансфера Вьери ушел в «Болонью».

На уровне осени-1998 он из-за травм уже не играл, но часто забивал «Ювентусу»: трижды за «Сиену» и один раз за «Аталанту» – тот мяч принес волевую победу над командой Анчелотти в феврале 2001-го. К тому моменту Карло уже слышал, что «Юве» возвращает Марчелло Липпи, и напрашивался в «Милан».

«Я позвонил спортивному директору «Милана» Арьедо Брайде, – вспоминал Анчелотти в автобиографии. – Мне предлагают продлить контракт с «Юве». Но если есть шанс работать с «Миланом» в следующем сезоне – подожду».

Я готовил запасной аэродром. Но Брайда охладил мой пыл: «Видишь ли, мы не можем идти против «Ювентуса».

Они и правда не могли – это был, по сути, один клуб. «Милентус», – заключил Карло (на протяжении восьми лет, с 1992-го по 1999-й, скудетто выигрывали только «Милан» и «Юве» – Sports.ru).

Партнерство Берлускони и Аньелли (или Галлиани и Моджи) осталось в прошлом, но клубы многое связывает и сегодня. И дело не только в том, что Аллегри выиграл с «Миланом» чемпионат-2011, а Пиоли сотрудничал в защите «Юве» 80-х с Ширеа и Кабрини.

В субботу я встретил у «Сан-Сиро» несколько семей, в которых есть болельщики обоих клубов: например, отец с сыном в красно-черном, а мама – в майке «Юве». «Милентус» – это как раз про них.

Болельщики обеспечили матчу «Милан» – «Юве» аншлаг. Перед появлением игроков трибуны выглядели так, что начало матча хотелось даже немного отложить – и еще долго любоваться этой красотой.

Но начали вовремя, и в первые 20 минут казалось, что «Милан» еще не оклемался после 0:3 от «Челси». «Мы сделали слишком много неуместных передач и дали «Ювентусу» провести контратаки, – признал Пиоли. – Но в отличие от лондонского матча мы не испугались и продолжили играть с невероятной энергией».

Пиоли добавил прочности центру полузащиты, приставив к Тонали Побегу, который в Лондоне появился уже при счете 0:3. Это немного развязало руки Бенассеру, которого здорово поддерживал левый защитник Эрнандес.

«При владении Тео играл с Бенассером в качестве полузащитника, – сказал Пиоли. – Мы сделали это, чтобы Леау чаще оказывался слева в положении «один в один».

На противоположном от Леау фланге неожиданно разместился Браим Диас, который в Серии А не выходил в старте после августовских 0:0 с «Сассуоло».

«Он единственный, кто обеспечил бы нам численное преимущество справа в отсутствие травмированных Салемакерса и Мессиаса, – объяснил Пиоли. – Браим помогал растягивать оборону «Юве».

Знаю, он не очень доволен решениями, которые я принимал по составу, но сегодня великолепно использовал шанс».

Во втором тайме Браим подхватил мяч после неудачного паса Влаховича и, убежав от нескольких игроков «Юве», забил второй мяч «Милана» и снял майку, повернув ее «десяткой» к трибунам.

«Я с детства мечтал отпраздновать так гол, – признался Диас. – Хотел сделать это еще в прошлогоднем матче со «Специей», но [правый защитник] Калабрия меня остановил».

А радость болельщиков «Милана» после гола Диаса было уже не остановить.

Какие эмоции вызвал первый гол – центрального защитника Томори – заметно по тому, сколько людей бросилось с мест к забору на трибуне.

Вот мгновение перед ударом.

А вот – сразу после.

Радость понятна – это вторая домашняя победа «Милана» над «Юве» за шесть лет.

С того дня, когда команда Монтеллы сенсационно обыграла тогдашнего гегемона благодаря голу Локателли.

В субботу же, скованный Побегой, Мануэль был медлителен и ненаходчив, так что уже через две минуты после гола Диаса уступил место Паредесу и тоскливо уселся в кресло.

«Он расшибся о красно-черную стену, – резюмировал редакционный директор сайта Il Bianconero Марчелло Кирико, – Сегодня Локателли был – ни рыба ни мясо. Скорее – кость в горле.

Аллегри, ты их вообще тренируешь? Что ты делаешь в течение недели?»

«После 25-й минуты мы стали пасовать назад, – объяснил поражение тренер «Юве». – Совершили слишком много технических ошибок, и пропустили мячи, которых можно было избежать».

Журналист Opta Энрико Турато напомнил: предыдущим тренером с шестью выездными матчами без побед подряд был в 2010-м Альберто Дзаккерони. Тренер, который самого большого успеха – скудетто-1999 – добился с «Миланом».