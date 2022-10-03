«Аталанта» – лидер Серии А. Ее фанаты помнят Карреру и знакомятся с новым кумиром

Репортаж Дениса Романцова из Бергамо.

Когда объявили составы, мой сосед по трибуне с эффектным названием Rinascimento (Возрождение), загуглил Адемолу Лукмана. Купленный в августе, тот уже забивал за «Аталанту», но в Бергамо только второй раз попал в стартовый состав и, очевидно, еще не всем тут хорошо известен.

Сосед открыл фото Лукмана, а потом «Википедию» и узнал, что тот ежегодно меняет клубы. Но в «Википедии» не прочесть о том, что Адемола – выпускник Сергея Балтачи, первого советского футболиста в Англии.

В роли тренера Сергей дважды выиграл с «Чарльтоном» юниорский чемпионат страны, а несколько лет назад с гордостью рассказал мне об интеллекте и харизме Лукмана, добавив:

«Чарльтон» продал его в «Эвертон» за 7,5 млн фунтов. Он самый дорогой из моих воспитанников. А если взять всех, кто прошел через меня (Шелви, Дженкинсон, Гомес и другие – Sports.ru), то «Чарльтон» получил за них больше 100 млн фунтов».

Гасперини примерно поровну распределяет игровое время между атакующими полузащитниками (Пашаличем, Малиновским, Эдерсоном, Лукманом), но именно Адемола – лучший распасовщик «Аталанты» этого сезона.

На втором месте с двумя ассистами – 20-летний французский защитник Брандон Соппи, купленный в «Удинезе» за 9 млн евро и уже очаровавший болельщиков готовностью дарить футболки после каждой тренировки.

Оба голевых паса он отдал Копмейнерсу в игре с «Торино». Тогда Соппи действовал справа, а с «Фиорентиной» вышел на другом фланге – где четыре года действовал Гозенс. Робин уже 9 месяцев в «Интере», но все еще популярен в Бергамо.

Кстати, Соппи, Лукману и другим новичкам «Аталанты» было бы полезно прочесть автобиографию Гозенса, вышедшую в прошлом году.

«На тренировках Гасперини заставлял меня чувствовать себя худшим игроком команды, – вспоминал Робин. – После каждой ошибки он свистел и ругался.

На то мрачное время пришлась гостевая игра с «Дженоа». Я, как обычно, сидел на скамейке и даже не надеялся выйти на поле. Мы проигрывали, а Гасперини испачкал ботинок и – осознанно или нет – вытер его моей майкой. Мне хотелось провалиться под землю».

Потом сломался Спинаццола, и Гозенс заиграл, но тоже повредил мениск и после операции внезапно получил звонок от Гасперини – хотя они никогда не общались один на один, и у Робина даже не было телефона тренера:

«Как прошла операция? Сейчас ты в порядке? – спросил Гасперини. – Пожалуйста, придерживайся плана реабилитации и постарайся насладиться отпуском. Ты нам нужен в следующем сезоне».

В итоге Госенс был без ума от Гасперини: «В каждом матче он требовал от нас концентрироваться на своей игре и не подстраиваться под соперника. Для любой команды важно иметь свое лицо. Увы, этим не может похвастаться мой любимый «Шальке».

Зато болельщики «Аталанты» всегда знают, что увидят в нашем исполнении беспощадно атакующий футбол. А нейтральные болельщики включают наши матчи, потому что это гарантированное зрелище. Та же история в «Лидсе», где Бьелса одинаково агрессивно играл и против «Фулхэма», и против «Сити» с «Ливерпулем». Разве это не круто?»

Гозенс – герой последней пятилетки, но есть в Бергамо и вечный кумир. Он покинул «Аталанту» 19 лет назад, но, похоже, уважение к нему передается в Бергамо по наследству.

Массимо Каррера играл здесь семь лет, а осенью 2000-го был капитаном той «Аталанты», что пять недель шла второй – в еще той, великой Серии А.

Команда наполовину состояла из воспитанников (Пелиццолли, Дзаури, братья Дзенони, Россини), а рулил местный тренер Джованни Вавассори. Каррера рассказывал мне про него:

«Однажды Джованни разозлился на двух-трех игроков из-за неправильного интервью и в раздевалке ударил кулаком по экрану весов. Разбив себе руку, он продолжал активно жестикулировать, и кровь разлеталась по комнате. Сильное зрелище».

Учитель Вавассори – Эмилиано Мондонико – в 1996-м вывел другую «Аталанту» (с Сандро Товальери, Кристианом Вьери и Доменико Морфео) в финал Кубка Италии, где проиграл «Фиорентине», а после – позвал из «Юве», выигравшего ЛЧ, Карреру, которому потом напророчил тренерскую карьеру.

«Мондонико был очень искренним человеком, – говорил мне Массимо. – Если ему нужно было что-то высказать, он смотрел тебе прямо в глаза. Хотя я встретил его уже в солидном возрасте, в тридцать два года, он меня многому научил. Причем даже в нефутбольных вопросах. Эмилиано помог мне стать настоящим мужчиной. К сожалению, весной 2018-го его не стало».

В воскресенье Гасперини сравнялся с Мондонико по играм во главе «Аталанты» – 299 – и сказал: «Для меня это большая гордость. Мондонико и «Аталанта» – почти синонимы. Помню, с какой страстью он работал – радовался победам как болельщик».

Успехам Гасперини тоже радуются страстно. Нынешнее первое/второе место – уже не сенсация, как в 2000-м, но все равно повод для гордости – особенно если учесть, что в этой «Аталанте» уже нет Иличича, Гомеса, Госенса и Фройлера.

Страсть болельщиков проявляется по-разному. Вот так мужчина по имени Антонио приветствовал гостевую трибуну.

Так – возмутился желтой для Джорджо Скальвини на 30-й минуте.

А так – решением судьи Иррати отменить красную форварду гостей Куаме за удар Де Рона.

Минутой ранее – когда казалось, что «Фиорентина» осталась в меньшинстве – болельщики «Аталанты» радовались удалению Куаме почти как голу.

Не жалели тут даже воспитанника «Аталанты» Джакомо Бонавентуру, когда он приближался к трибунам. Но понятно, что эта ярость – форма поддержки своей команды. А не искренняя ненависть к соперникам.

Например, вратарей «Фиорентины», вышедших на разминку, яростно освистали, но когда один из них – Пьерлуиджи Голлини (112 матчей за «Аталанту») – похлопал сначала фанатской, а потом центральной трибуне, ему ответили взаимностью.

До трансфера в «Тоттенхэм» Голлини был основным вратарем у Гасперини, а Марко Спортьелло – вторым. Сейчас же Голлини проигрывает в «Фиорентине» конкуренцию Пьетро Терраччано, а Спортьелло (по крайней мере, до возвращения после перелома челюсти Хуана Муссо) – основной в «Аталанте».

Марко – тоже воспитанник клуба. Лет семь назад он считался одним из самых талантливых молодых вратарей страны и тащил пенальти от Игуаина с Паласио, но с приходом Гасперини и албанского вратаря Этрита Бериши потерял место в старте и ушел в «Фиорентину», где много играл у Стефано Пиоли.

За прошедшие четыре года «Фиорентина» круто изменилась – из тех, кто играл со Спортьелло, против «Аталанты» в воскресенье вышли только Бираги и Сапонара (да и они с тех пор покидали Флоренцию и возвращались).

Именно Сапонара спровоцировал самый опасный момент гостей в первой тайме – после его удара Спортьелло не зафиксировал мяч, но тут же бросился в ноги Бараку и не допустил добивания.

«Аталанта» атаковала острее и во втором тайме – после двух замен Гасперини – Лукман с паса Муриэля, эффектно обошедшего Мартинеса, забил победный мяч.

После матча майка Адемолы была самой желанной.

И досталась парню, который подготовил для Лукмана персональный плакат.

Благодаря Гасперини у болельщиков «Аталанты» в последние годы появилось много новых кумиров.

Фото: Денис Романцов; Gettyimages.ru/Grazia Neri