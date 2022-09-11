Вечер на фан-секторе «Торино»: новый клуб Влашича был сильнее «Интера», но проиграл

Репортаж Дениса Романцова.

В субботу я пропустил матч любимой команды, смявшей в мое отсутствие «Краснодар» 4:1, и заглянул на «Сан-Сиро» – «быки» проиграли и там (0:1 против «Интера»).

За два с половиной года, что я не был в Италии, много чего случилось – «Интер» взял скудетто с Конте и Кубок с Индзаги, «Торино» расстался с Белотти и подписал Миранчука с Влашичем, а на проспекте Федерико Каприлли, ведущем к арене, появилось изображение Паоло Росси – чемпиона мира-1982, который в конце 2020-го умер от рака легких.

У самого стадиона мало что изменилось с середины 80-х, когда Росси забивал тут за «Милан».

Атрибутика, панини с прошутто и напитки – ничего лишнего.

Еще одна дань традиции – ожидание клубных автобусов на площади Анджело Моратти. Десятки людей собираются тут за полтора-два часа до начала матча только ради двух вещей.

Освистать приезжих.

И подбодрить своих. Ну или тоже освистать. «Интер» этого пока не заслужил, хотя после поражений от «Лацио», «Милана» и «Баварии» был близок.

Дни перед игрой с «Торино» прошли для «Интера» беспокойно. Журналист Libero Франческо Бьязин сообщил, что семья Чжан работает над продажей клуба, а Стефано Паскуино из Tuttosport – что руководство засомневалось в Симоне Индзаги после трех поражений в четырех матчах и, возможно, заменит его на Деяна Станковича, если будут проблемы в оставшихся до международной паузы играх – с «Торино», «Викторией» и «Удинезе».

Первый гол в Серии А Симоне Индзаги забил на 87-й – как и Брозович в субботу

В общем, ничего нового для Индзаги – он часто сталкивался с недоверием.

10 сентября 1995-го он забил первый мяч во взрослом футболе, за «Новару» в четвертой лиге, но из-за болей в спине пропустил финиш сезона. Проблемы с позвоночником тормозили его прогресс: после «Новары» он еще два года проторчал в низших лигах и вернулся в родную «Пьяченцу» только в 1998-м — благодаря ее новому тренеру, отцу Марко Матерацци Джузеппе.

В первом туре-1998/99 тот вписал Симоне в стартовый состав — против устрашающего «Лацио» с Михайловичем в обороне, Станковичем в полузащите и Вьери с Саласом в атаке.

Отец Симоне Джанкарло вспоминал, что болельщики «Пьяченцы» призывали Матерацци выпустить опытного форварда Риццителли, взятого из «Баварии», и унялись только за три минуты до конца, когда Симоне, перепрыгнув Фернанду Коуту, головой замкнул подачу Массимо Растелли и сравнял счет. Матч с одной из самых звездных команд Европы закончился ничьей 1:1 (открыл счет тот же Станкович).

Правда, впервые в той игре Симоне забил еще на 20-й минуте. «Я безумно обрадовался и, перепрыгнув рекламные щиты, помчался к трибуне, где сам много раз бывал и где сидели мои друзья. Я обо всем забыл и даже не заметил, что судья Фарина отменил мой гол», — говорил Индзаги-младший в интервью римскому радио Rete Sport.

Через 7 лет Симоне пытался перезапустить в «Сампдории» карьеру, испорченную грыжей межпозвоночного диска. Не удалось. Его тогдашний партнер Виталий Кутузов объяснил мне, в чем была проблема: «После того как Симоне упустил верные моменты в одном из матчей, наш тренер Вальтер Новеллино сказал ему: «Ты у меня эту майку больше на наденешь».

Спустя одиннадцать лет Симоне дебютировал в серии А в роли тренера и в своем первом матче разнес команду Новеллино – «Палермо» – со счетом 3:0.

Президент «Торино» взялся за клуб по настоянию мамы

После «Сампдории» Новеллино работал с «Торино». Он третий тренер в президентской биографии Урбано Кайро, который подхватил обедневший клуб у Аттилио Ромеро – человека непостижимой судьбы (в юности насмерть сбил легенду «гранатовых» Джиджи Мерони, потом служил пресс-секретарем патрона «Юве» Джанни Аньелли, а в 2000-м стал президентом «Торино»).

Неделю назад исполнилось 17 лет, как Кайро руководит «Торино». По такому случаю экс-советник Берлускони предался воспоминаниям: «Торино» – любимый клуб моих родителей. В 2005-м он обанкротился, и ко мне обратился за помощью мэр Турина Серджо Кьямпарино, – сказал Кайро. – Мама настояла, чтобы я занялся клубом.

В футболе вы в основном теряете деньги. Особенно сложно было в пандемию. Но для меня «Торино» – дело сердечное».

С Кайро «Торино» на три года вылетал, а из роли середняка выходил лишь дважды – в 2014-м, когда команда Вентуры делегировала в сборную на ЧМ Дармиана, Черчи и Иммобиле, и через 5 лет с тренером Вальтером Мадзарри. Оба раза «Торино» финишировал седьмым.

Новый сезон начался так, будто команда Ивана Юрича собралась превзойти достижения Вентуры и Мадзарри. Толково вложив деньги от продажи Бремера, «Торино» в пяти турах проиграл лишь раз, поднялся на пятое место и впервые за последние годы свысока смотрел на «Интер», идущий восьмым.

Субботний матч предварял гимн «Интера», посвященный вице-президенту клуба (1963-2001) Пеппино Приско.

Приско говорил: «У моего сына Луиджи голубые глаза и светлые волосы, а я – брюнет с черными глазами. Но это еще ладно. А вот если бы он стал болельщиком «Милана», я бы попросил сделать анализ ДНК».

Любимым игроком Приско был Роналдо – Зубастик. Он напоминал ему Джузеппе Меаццу. «Извиняюсь перед родителями, но между их фотографиями я всегда ставлю фото Роналдо», – признавался Приско.

Он не дожил до ухода Роналдо в «Реал»: умер от сердечного приступа в декабре 2001-го, через два дня после 80-летия. Спустя полгода музыканты Элио и Грациано Романи написали в честь Приско песню C’è solo l’Inter.

«Интер» провалил первый тайм – и мог проиграть, если б не Ханданович

На «Сан-Сиро» я забрался почти так же высоко, как ЦСКА в таблице РПЛ, – отсюда немудрено спутать Думфриса со Шкриньяром, зато тактика как на ладони: стоишь перед перерывом в очереди за эспрессо и смотришь, как Никола Влашич дирижирует атаками.

Жаль только, что главный хорват «Торино» – Иван Юрич – пропустил игру из-за пневмонии: гостям не хватило его присутствия у поля.

А большинству игроков «Интера» в первом тайме не хватало собранности Хандановича и страсти Мартинеса. Только эти двое и соответствовали уровню топ-клуба Серии А. Остальных в конце тайма заслуженно освистали.

Если б не Ханданович, спасший после удара Влашича на 20-й минуте, «Торино» вел бы к перерыву.

После игры зам Юрича Маттео Паро отметил: «В прошлом сезоне мы делали упор на оборону, а теперь набрались уверенности и больше внимания уделяем атакующим комбинациям».

Это не всегда приносит результат, но явно нравится болельщикам.

Некоторым из них трио Влашич – Радонич – Санабрия уже напоминает связку Шифо – Лентини – Казагранде, с которой «Торино» достиг в 1992-м третьего места в Серии А и финала Кубка УЕФА.

Кстати, в том сезоне «быки» тоже не забили «Интеру», дважды сыграв по 0:0. После того, как Ханданович во втором тайме отвел еще две угрозы (от Влашича с Родригесом), гости подустали – показалось, что дело идет к новой нулевой ничьей, но «Интер» после серии замен взбодрился, и на 87-й гол сочинили Барелла с Брозовичем, игравшие до этого довольно слабо.

«После матча с «Баварией» в среду мы знали, что нам придется терпеть. Мы терпели, и мне понравилось, как игроки боролись, – сказал после победы Симоне Индзаги. – Важно выигрывать такие матчи.

Победы дают чувство собственного достоинства. Мы растем как отдельные личности, но еще и как команда. Если вы не растете как команда, вы не побеждаете».

Как минимум до вторничной игры в Пльзене разговоры о недоверии к Симоне лишились смысла. Впервые с конца августа болельщики «Интера» вернулись со стадиона в хорошем настроении.

Фото: Денис Романцов