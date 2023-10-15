«Ф-1» – не самые доходные гонки по деньгам от ТВ и в мире, и в США! Домашняя серия Америки перебила с запасом в $150 млн

Величие NASCAR в цифрах.

«Формула-1» – главная, самая известная и богатая гоночная серия планеты: так принято считать. Наверное, она и зарабатывает больше всех на спонсорстве и ТВ в мировом автоспорте?

До недавнего времени так и было. А потом главная серия США NASCAR договорилась о распределении теле- и медиаправ с 2025-го по 2031-й среди Fox Sports, NBC, Warner Bros. Discovery, Amazon и CW. Сумма сделки – $7,7 миллиарда долларов, или $1,1 миллиарда в год.

В 2023-м NASCAR еще работал по старому соглашению на 820 миллионов. Для «Формулы-1» показатели за последний год опубликуют только в январе-феврале с финансовым отчетом, но в 2022-м она насобирала по всему миру 936 миллионов – с учетом собственного стриминга.

И особенно ярко – и даже немного жалко – на фоне NASCAR и общих мировых сборов выглядит стоимость вещания на территории США:

Наверное, теперь вряд ли у кого-то останутся сомнения, почему же «Ф-1» так стремится в Новый свет: просто на нем можно заработать больше, чем во всем остальном мире. Таковы реалии богатого и платежеспособного рынка – с Европы Гран-при, кажется, давно получили максимум:

Причем, кажется, возможности денежные возможности США по части оплаты спорта вообще безграничны!

Да, МЛС переживает эффект недавней сделки с Apple+, «Индикар» готовится заключать свой пакет контрактов с серьезным повышением, а НХЛ и НБА явно много зарабатывают еще и благодаря большому количеству матчей в сезонах.

Но как же серия американских гонок по овалам на продвинутых сток-карах с обгонами из компьютерных гонок в десяток раз дороже «Ф-1»?

В первую очередь, конечно, история и более близкий американцам стадионный формат – заезды на овалах проводят в США с начала прошлого века, главная серия сформировалась в 1949-м (за год до официального старта «Ф-1»), а с 59-го в ее рамках проводят «Великую американскую гонку» – самую рейтинговую на ТВ «500 миль Дайтоны».

Также важны и временные слоты: гонки NASCAR транслируются в прайм-тайм, и их проводят 26 штук в рамках регулярного сезона и еще 10 – плэй-офф в битве за титул на выбывание. Сравните с 22 Гран-при «Ф-1» или 17 заездах «Индикара» – конкуренты поставляют практически вдвое меньше контента. И с меньшим количеством голливудских спецэффектов: в NASCAR огненные аварии и драки после столкновений – обычное дело, а в сериях-конкурентах такого не бывает. Заезды на сток-карах можно сравнить скорее с рестлингом.

И все равно рейтинги колеблются от пика в 7-9 млн для «Дайтоны» до 1 млн для ничего не решающего стандартного овала. И это в прайм-тайм.

«Формула-1» в то же время дает 22 Гран-при по большей части в абсолютно неудоное для США время – ведь основная часть сезона проходит в Европе и Азии по британскому времени. В Америке в это время обычно ночь или раннее утро. Потому сравнивать рейтинги в лоб не слишком корректно – хоть американские хейтеры «Ф-1» регулярно этим занимаются с комментариями «да кому нужны эти ваши Гран-при».

Однако из совсем провалившихся на американском ТВ ночных гонок отмечен только Гран-при Австралии – 600к зрителей. Второй по «низости» рейтинга – тоже ночной Гран-при Азербайджана – 959к. Все остальные перевалили за миллион, а Гран-при Аравии, Монако, Канады, Австрии и Бельгии даже обновили личные рекорды американского рынка.

Больше всего в США смотрели Гран-при Майами – 1,96 млн: сыграл роль и прайм-тайм, и еще нерешенное чемпионство, и драма с далеким стартом Ферстаппена. Следом – Гран-при Монако с показателем 1,79 млн несмотря на ночные часы, и еще одна гонка в прайм-тайм в Канаде – 1,76 млн зрителей.

Гран-при Вегаса для сравнения собрала 1,3 млн зрителей несмотня на те же ночные стартовые часы для большей части страны!

То есть с поправкой на таймслоты «Формула-1» выглядит вполне конкурентно – праймовые гонки вполне соотвествуют показателям NASCAR, с которыми американская сероия выбила новый контракт.

Но, конечно, ТВ-сделка Гран-при в США никогда не достигнет подобного уровня: все-таки (пока) рейтинг гонок только настиг средние показатели американских, количество контента в два раза меньше, и «Ф-1» все еще заинтересована в расширении пула подписчиков своего стриминга F1TV.

Тем не менее, у Гран-при есть особенная ценность для американского ТВ: возможность заполнить непраймовые временные слоты первоклассным контентом. Однако с учетом количества контента в привлекательное время стоит констатировать: «Ф-1» вряд ли когда-либо достигнет тех же сумм контрактов. Даже нынешний – уже успех, если вспомнить, с чего все начиналось.

Когда гонок было еще меньше, в прайм-тайм почти ничего не попадало, а интерес был ниже, дошло до отказала NBC от прав на трансляции гонок – компания предложила всего $40 млн за семь лет. «Ф-1» психанула и отдала права бесплатно (!!!) как раз ESPN – и в 2019-м продлила контракт еще на три сезона за символические $5 млн – чтобы продолжать набор аудитории.

И с нынешней долей привлекательных для американского ТВ гонок в календаре и проценту заработков от вещания (36% – из $2,57 млрд) серии действительно логичнее всего продвигать Гран-при на местных каналах как большие рекламные трейлеры, а зарабатывать на спонсорах, платной подписке и билетах – как на Гран-при Вегаса, например. Вероятно, поэтому «Ф-1» одной из немногих в американском рейтинге удерживает все гонки и все трансляции на бесплатном ТВ, пока другой спорт целиком или частями переходит на платное или стриминги по подписке (за исключением собственных платформ, конечно).

У того же NASCAR совсем другая система заработков и распределения: 65% от ТВ-сделки получают автодромы! Только четверть уходит командам и 10% – доходы чемпионата. То есть из нынешних 820 млн в год командам достается только 205 млн на 16 организаций, в то время как в «Ф-1» на призовые уходит свыше 450 миллионов (и в районе 35-40 млн от Америки).

Выходит, в США выгоднее проводить и промотировать гонки, чем гоняться в них, а в Европе уже наоборот – организаторы раньше оставались в убытках и просили госпомощи. Теперь ситуация перевернулась и «Ф-1» возвращается в большую бизнес-игру – похоже, с американскими сериями им в итоге на равных не сразиться, потому и приходится придумывать собственные схемы вроде революции самоорганизации как на Гран-при Вегаса. Только так и можно компенсировать недостачу денег от ТВ.

Фото: Gettyimages.ru/James Gilbert, Adam Glanzman, Sean Gardner