Впечатлил и в первом Гран-при в карьере.

В «Формуле-1» – новобранец: 21-летний Лиам Лоусон из Новой Зеландии вошел в элитный список пилотов Гран-при – под №775. Юниор и резервист «Ред Булл» пожарно запрыгнул в «Альфа Таури» после аварии и травмы Даниэля Риккардо во второй практике – австралиец сломал руку и тут же отправился на операцию в Барселону.

И в процессе исправления запястья победителя восьми Гран-при выяснилось: перелом не такой уж и простой, Дэн рискует пропустить еще минимум два этапа – а может быть, и больше, если №3 действительно хочет восстановиться полностью.

Так что Лоусон, похоже, задержится в болиде «Альфа Таури» – особенно с учетом нюансов регламента «Формулы-1»: каждая команда имеет право выставить на Гран-при не более четырех пилотов за сезон, и Лиам как раз заполнил последний слот. Сверх ограничения возможны только форс-мажорные трансферы (например, в случае еще одной травмы) – и они требуют отдельного согласования с ФИА. У второй команды «Ред Булл» был выбор: остаться с Лоусоном либо вернуть Ника де Вриса, и «Альфа Таури» остановилась на новозеландце.

Продолжение работы с Лиамом выглядит логично, ведь дебютант достаточно сильно провел первую суперхаотичную гонку: довел самую нестабильную машину пелотона до финиша на 13-м (вполне результат Риккардо и де Вриса), не отставал по ходу заезда, красиво поборолся с Леклером и не ошибался в сложнейшие дождевые промежутки.

Можно ли было требовать большего от дебютанта, впервые опробовавшего болид лишь за пару часов до квалификации? Весь опыт Лоусона в «Ф-1» до этого заключался в паре практик за «Альфа Таури» и «Ред Булл». У него не было ни одной квалификационной симуляции, да и болид «Ф-1» в режиме старта он еще ни разу не тестировал – вообще все процедуры пришлось изучать заново, да еще и под дождем. Потому последнее место и отставание в секунду от 19-го (Боттаса) на быстрейшем круге трудно считать провалом – все-таки невозможно научиться выжимать максимум из болида «Ф-1» под дождем за 15 минут.

Конечно, Ник де Врис год назад в Италии дебютировал намного ярче – 13-м местом в квалификации и 9-м на финише. Но все-таки нидерландец попал в максимально благоприятные условия тогда: трек в Монце лучше всего подходил его «Уильямсу», гонка проходила посуху, прерывалась виртуальным сэйфти-каром на 10-м круге (возможность передохнуть!) и закончилась вообще под автомобилем безопасности, а чистое время пилотажа на Гран-при Италии – самое маленькое в календаре: 80 минут. Для сравнения: Гран-при Нидерландов с учетом красных флагов длился 144 минуты, а без красных флагов – около 104 минут.

Неудивительны высокие оценки Лоусона после финиша: The Race поставила дебютанта между Хэмилтоном и Норрисом в рейтинге пилотов за этап, примерно такая же оценка – от Autosport.

Лиам, может, и не продал себя миру как будущего чемпиона, но точно сделал все, чтобы сохранить место в «Ф-1» и завалить шанс.

Лоусон впечатлял обгонами еще в 16 и попал в «Ред Булл» 4 года назад

Лиам с картинга считался национальной звездой: его менеджерил один из главных гоночных ветеранов страны Кен Смит (звезда тихоокеанских гонок на открытых колесах), он выигрывал родную «Формулу-Форд» и брал второе место в австралийской «Ф-4». Однако Лиаму всегда не хватало денег на продвижение: в 2017-м в 15 лет он пытался даже попасть в программу подготовки к «Индикару» ради стипендии, но занял в ней второе место.

Денег новозеландских спонсоров хватило только на сезон в немецкой «Ф-4» – где 16-летний Лиам проиграл только более опытному 18-летнему Лириму Цендели. Одногодки – вроде нынешнего лидера «Ф-2» Фредерика Вести – остались позади вместе с другим нынешним пилотом программы «Ред Булл» Энцо Фиттипальди.

Также Лоусон съездил на один этап в азиатскую «Формулу-3» и привел оттуда тройной дубль – три победы, три поула и три быстрейших круга в трех гонках.

Однако главный первый момент славы состоялся на домашнем розыгрыше Toyota Racing Series в 2019-м – зимней новозеландской «Ф-3». Туда на старте сезона нередко делегируют своих ребят крупные системы поддержки для обкатки молодежи, и против Лоусона выставили 18-летнего слушателя Академии «Феррари» Маркуса Армстронга (чемпион итальянской «Ф-4») и 24-летнего члена программы «Ред Булл» Лукаса Ауэра.

Лиам был там самым молодым – и все равно выиграл в дебютном же сезоне. Победил в 5 гонках из 15-ти, добавил 4 поула из 10-ти и еще 6 подиумов.

Но самое главное – нереальные обгонные хайлайты. Вот атаки на Армстронга по мокрому асфальту, например – ни единой ошибки, постоянные раскачивания соперника и успех:

Лучшие моменты и атаки мы собирали здесь – еще тогда предполагая Лиаму больше будущее.

И действительно: сразу после финала турнира парня тут же забрал «Ред Булл» – через 9 дней после 17-летия.

Огромные ожидания повредили карьере Лоусона – но он удержался в системе «Ред Булл» и дотерпел до шанса

«Ред Булл» сразу вернул Лоусона в Европу – в «Открытую Евроформулу» для наката и на первый сезон в мировую «Ф-3».

Тут-то, похоже, сильное впечатление и сыграло против Лоусона: обычно гонщиков из «Ф-4» до «Ф-3» ведут через условные «Ф-3,5» – региональные серии с менее сложными машинами и возможностью зарабатывать опыт на тестах. «Ред Булл» же в фирменном стиле устроил 17-летнему Лоусону сезон в стиле «два в одном» – и если в «Открытой Евроформуле» Лиам выиграл 4 гонки и уступил лишь 20-летнему Марино Сато, то в «Ф-3» вышло намного труднее. В сезоне собрался достаточно сильный пелотон (Шварцман из «Феррари», нынешний напарник Лиама по «Ф-1» Цунода, Армстронг, Випс и Дарувала из «Ред Булл», Кристиан Лундгор из «Альпин»), Лиам лишь дважды попал на подиум и завершил сезон 11-м – хоть и обыграл бывшего соперника Цендели, будущего чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича и будущего соперника по «Ф-1» Логана Сарджента.

В следующем сезоне пелотон еще усилился (+ восходящая звезда нынешней «Ф-1» Оскар Пиастри, юниор «Заубера» Тео Пуршер и Фредерик Вести). Лоусон формально провел год сильнее – с поулом, тремя победами, тремя подиумами и пятым местом в общем зачете – однако уступил как раз трем новичкам и Сардженту. И в нескольких решающих моментах сезона именно Лиама обгоняли прямые конкуренты, а не он сам атаковал их как в новозеландских гонках.

«Ред Булл» не стал держать его в «Ф-3» дольше и устроил новый крэш-тест: параллельный сезон в «Формуле-2» и немецком кузовном чемпионате ДТМ. Лиам выиграл первую гонку главной молодежки, но затем лишь еще дважды поднялся на подиум и закончил 9-м в общем зачете. Следующий год выдался посильнее: Лиам выиграл уже три заезда, добавил еще 6 подиумов и закончил третьим – позади Друговича и Пуршера, но впереди повышенного в «Ф-1» Сарджента и многих других старых конкурентов по программе «Ред Булл» и юниорках.

С завершением сезона Лиам накопил достаточно очков для суперлицензии и допуска в «Ф-1», и его не «продлили» на еще один сезон в «Формуле-2», а отправили в японскую «Супер-Формулу» – вторую по скорости серию планеты. Лоусон получил и должность резервиста в «Альфа Таури» и «Ред Булл» – закрепил роль «первого следующего» в системе.

За четыре года в европейских молодежках достаточно проявились и сильные, и слабые стороны Лоусона.

Лиам действительно очень талантливый в смысле борьбы колесо в колесо – очень точно и умно рассчитывает свои возможности и уязвимости соперника, пользуется ими, когда есть шанс, и редко рискует наудачу, пытаясь просто напугать конкурента. Гонки он ведет примерно таким же расчетливым образом: путем минимизации рисков, выполнения доступной к достижению части и без особенных авантюр.

С одной стороны, он предстал действительно надежным и разумным пилотом – ему можно доверить машину и результат. Но с другой не стоит и ждать чудес от Лиама – он не выжмет больше доступного и предпочтет гарантированный достижимый результат без чрезмерного риска ради большего.

Оттуда же и средний квалификационный темп – к быстрым кругам он подходит с той же философией. Если Лоусон успевает разобраться в сцеплении и машине – от него можно ждать действительно сильного времени, но если же что-то остается неизвестным – рисковать Лиам не станет. В этом смысле он скорее условный Сайнс, чем условный Леклер.

Тем не менее, за годы выступлений в молодежках Лоусон произвел впечатление очень талантливого и спокойного пилота с небольшим количеством ошибок, которому словно не хватает небольшого шага вперед или дополнительной передачи для превращения в настоящую звезду.

Казалось бы, всегда строгий шеф гонщиков «Ред Булл» Гельмут Марко именно таких пилотов и не любит – часто выбирает их по вау-моментам и сильным перфомансам на одном круге. Часто пилотов без сильных прорывов отчисляют и быстрее – кого-то за год, а для вердикта Нику де Врису хватило 10 Гран-при. В молодежной программе – то же самое: Алекса Албона убрали за один неудачный год перехода из картинга в болиды. Лоусон с длительной выживаемостью выглядит настоящим уникумом – как же он протянул столько в чрезвычайно суровой программе без финансовой поддержки и постоянного ощущения неоправданных ожиданий?

Именно на редкость спокойный характер, способность выдерживать давление и скилл адаптации к новым сериям в принципе. Например, в той же ДТМ – абсолютно новой и чуждой для парня из открытых колес – Лиам сходу поехал против 30-летних опытных мужиков: взял 4 поула, трижды победил и еще 7 раз поднялся на подиум. Только двойной внезапный боулинг от главного конкурента в битве за титул помешал Лоусону закончить сезон чемпионом!

«Он очень приземленный и работящий парень, – оценил тогда Лиама Гельмут Марко. – Если допускает ошибку, то признает ее. Кроме этого, Лиам очень амбициозен и работает с инженерами. Если он видит слабое место, то трудится, пока не решает проблему.

Но самое потрясающее – быстрое переключение между «Формулой-2» и ДТМ. Бог дал ему невероятную скорость и контроль машины. Наша работа – отточить мастерство и подготовить его с технической точки зрения – он работает на симуляторе в Милтон-Кейнсе. Благодаря этому у нас есть шанс оценить, как он будет выступать в машине «Формулы-1».

Лиам стабильно боролся в группе лидеров в «Ф-2», как и в «Ф-3», а в ДТМ продемонстрировал, что может сражаться с гораздо более опытными пилотами. Это показывает, что способности для выступлений в «Формуле-1» есть».

В 2023-м его перевели в еще более экзотичную и сложную «Супер-Формулу» – и в шести гонках Лиам выиграл 3 раза и еще 3 раза приезжал в топ-5, оформив притязания на титул. Только в седьмой произошла уже достаточно серьезная ошибка – но для Лоусона они не такие уж частые.

В «Формуле-1» сейчас избегают брать новичков из-за процесса их обучения – дебютанты обычно рискуют, ищут пределы возможного, часто попадают в аварии или ошибаются. Подход Лоусона как раз другой – и сочетание выбора безрисковых стратегий с умением классно гоняться колесо в колесо и управлять любой техникой помогали ему сохранять место в «Ред Булл» и статус «самого готового к «Ф-1» перед глазами Марко.

Однако хаос молодежных серий и вреди Лоусону больше, чем рисковым ребятам: в лотереи побеждают те, кто в них играет, и временами вау-эффект от пары таких выигрышей затмевают ежедневный высокий в среднем результат у конкурентов – причем и в глазах публики, и в турнирной таблице.

Потому и взяли в «Альфа Таури» именно де Вриса – впечатление от одной его гонки оказалось слишком ярким, чем от «обычного второго сезона в «Ф-2» от достаточно талантливого юниора».

Но теперь Лиам все-таки дотерпел до шанса в «Формуле-1». Как считаете, он здесь надолго?

Фото: Gettyimages.ru/James Bearne, Mark Thompson, Peter Fox