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Выбираете, за кого болеть в «Ф-1»? Вот честная визитка каждого гонщика как человека

Валттери Боттас Валттери Боттас
Ник де Врис
Уильямс Уильямс
Юки Цунода Юки Цунода
Джордж Расселл Джордж Расселл
Хаас Хаас
Феррари Феррари
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Ред Булл Ред Булл
Заубер Заубер
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Шарль Леклер Шарль Леклер
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макларен Макларен
Александр Албон Александр Албон
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Оскар Пиастри
Эстебан Окон Эстебан Окон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Альфа Ромео Альфа Ромео
Мерседес Мерседес
Астон Мартин Астон Мартин
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Серхио Перес Серхио Перес
Ланс Стролл Ланс Стролл
Альпин Альпин
Лоренс Стролл
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Гюнтер Штайнер
Альфа Таури Альфа Таури
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Логан Сарджент
Формула-1 Формула-1
Авто Авто

Здесь гоночные маньяки и капризные дети.

Посмотрели новый сезон Drive To Survive на Netflix и решили, что все-таки стоит следить за этим ситкомом без задержки в год? Удивились, что «Феррари» в кои-то веки не выиграла тесты и решили посмотреть, что же в «Ф-1» такое происходит? Соблазнились возможностью увидеть потенциально последний сезон Льюиса Хэмилтона (все-таки у него кончается контракт, и он в последние полгода часто говорил, что ушел бы чемпионом)?

Да, причины болеть за кого-то в «Ф-1» могут быть личными у каждого – да и болеют часто не только за определенный набор мастерских навыков, а еще и за личные истории и сочувствие спортсмену как человеку.

Что же кроется под обычными масками самоуверенности у пилотов «Формулы-1»? Чем по-человечески отличается каждая команда прямо сейчас?

«Ред Булл» – повзрослевший рок-н-рольщик на стадии бронзовения

Действующие чемпионы начинали как команда-вечеринка с ревущей на весь паддок музыкой, затем сманивали лучших инженеров и учились побеждать, затем – учились переживать поражения без внутреннего распада.

Теперь у них следующий цикл взросления: новый заход на победы и новые раскалывающие волны – скандалы с перерасходом денег и увольнениями, конфликты между гонщиками и нажим соперников. Параллельно «Ред Булл» пытается расширяться до производителя моторов и инженерных решений – то есть следует пути «Макларена» и «Феррари» 60-х-70-х – теряя по пути часть своей рок-н-ролльной идентичности. Теперь у «Ред Булл» только субординация.

Макс Ферстаппен – солдат без компромиссов

Отец натаскивал действующего чемпиона на выжимание максимума, перфекционизм и гоночное совершенство с первых лет картинга – Макс до сих пор вспоминает, как его бросали на парковке и днями не разговаривали после ошибок.

В итоге вышел беспокомпромиссный гоночный солдат: цель – победа любой ценой, и неудачи выбивают его из колеи (даже если до титула буквально формальности). Тогда Макс грустит или злится, огрызается и матерится на команду по радио и в интервью и посылает напарника. Вместе с некоторой гордостью и открытостью в самовыражении многие принимают его характер как высокомерный.

Однако от себя он требует не меньше: даже в отпуске часами наматывает километры на симуляторе, чтобы отточить рефлексы поведения в любой сложной гоночной ситуации. Срывается лишь в «увольнительных» – после финиша сезона.

На трассе ровно такой же: может творить чудеса на мокром треке, а может и вынести, если кто-то не уберется с траектории.

Серхио Перес – главный политический актив отца

В мексиканской прессе – чемпион в ожидании, на всю остальную публику – благодарный «Ред Булл» за шанс гонщик, готовый выполнять требования команды. Но когда эмоции перехлестывают, барьер между реальностью и амбициями рушится и он превращается в очень упрямый таран для здравого смысла. Те же качества довели и удержали его в «Ф-1» (он звонил по ночам владельцам молодежных команд в 15 лет и умолял взять его-ноунейма почти без денег!), но они же часто и вредили, не давая прогрессировать.

Причем просто немного снизить уровень амбиций Чеко уже не может, поскольку его отец выстраивает всю политическую карьеру на родине как «воспитатель такого крутого и известного будущего чемпиона».

На трассе Перес – человек педали газа и плавных движений руля, и ему очень трудно с заточенным под резкие действия заднюю часть «Ред Булл». Главный талант – «у него в голове словно трэкшн-контроль» (с) Бывший техдир одной из команд Чеко.

«Феррари» – ведьма в погоне за былой молодостью

Сборная Италии не выигрывала титулы много лет – хотя вроде бы пылесосит главные инженерные таланты со всей страны, обладает безграничными техническими возможностями, колоссальным бюджетом и славной историей. Здесь и кроется проблема: все в Италии и даже все в «Феррари» считают, что команда непременно должна доминировать «как раньше», и другие исходы не примут как настоящие успехи – только как шаги на пути.

Но те эпохи прошли, окружающий мир теперь другой и просто повторять старые пропорции звездных итальянских механиков, средних стратегов и талантливых гонщиков больше недостаточно – нужно искать синергию. Их у Скудерии как раз и нет уже десяток лет, и она пошла на новый круг.

Шарль Леклер – герой мономифа

Когда смотришь последние пять сезонов «Ф-1», не оставляет впечатление, будто это фильм о Шарле Леклере в роли Нео. У него невероятное природное чутье машины (то есть он немного избранный), но перед ним постоянно встают трудности: то трагическая гибель друзей и отца, то ошибки команды, то технические отказы, то внезапно поехавший напарник, то внезапный главный злодей с тяжелым прошлым на темном болиде…

Но главный соперник Шарля – все-таки он сам и его чрезмерная эмоциональность и желание забрать-таки Святой Грааль. И пока монегаск проигрывает.

Карлос Сайнс – Аналитик Очевидность

Когда испанец дает интервью, то выглядит Капитаном Очевидность: «мы делали то, я делал это, ошибка оказалась там...» Но он не издевается, это главная часть его подхода – проговорить очевидное, а затем переходить к выводам. Неспроста главная цитата его дебютного сезона в «Феррари» – «для адаптации приходится много думать за рулем».

И эта же сторона сигнализирует и о некоторых слабостях в готовности рисковать и атаковать на чистом природном контроле машины. Карлос так привык сперва все продумывать и запастись уверенностью, что в трудных и новых ситуациях случаются аварии и вылеты. Однако когда все отточено и налажено, Сайнс может годами ездить в топ-5 на средних машинах без единой ошибки или столкновения.

«Мерседес» – империя в режиме вархаммера

Предыдущий неудачный сезон больно ударил по восьмикратным чемпионам – шеф и акционер Тото Вольфф даже встречи между боссами команд со съемочной командой Netflix использовал для продвижения своих интересов. И пообещал поставить неудачный болид в холле на базе, чтобы никто не забывал боль от падения с первого места Кубка конструкторов до вылетов из первых сегментов квалификаций на старте прошлого сезона.

На базе, кажется, такие же настроения: «Мерседес» активнее всех развивался и обновлялся в прошлом году, и в этом программа первых улучшений уже расписана. Объявлена полная мобилизация.

Джордж Расселл – гоночный Иван Драго

Он отказался от советов Вольффа на первой встрече (в 16 лет), ушел из школы в 15 и не ходит с друзьями ужинать, чтобы отдохнуть перед Гран-при. Он исключил из жизни всех людей, кто отвлекает его от гонок, и общается только с командой, девушкой, парой друзей из «Ф-1» и родителями – в их загородном доме и отдыхает без интернета.

На трассе он такой же: постоянно собранный и сконцентрированный, готовый моментально отреагировать на любые инструкции команды. Иногда кажется, будто это искусственный интеллект – настолько он в фокусе и целит в результат. Так он и оценивает ситуацию на треке: если нужно сдать позицию или траекторию ради выигрыша в будущем – он сдаст, если нужно тормозить на 2,5 метра позже – он так и сделает.

Льюис Хэмилтон – человек с новым смыслом жизни

Семикратный чемпион мира теперь гоняется ради продвижения социального месседжа о равенстве и представленности всех меньшинств – и мечтает уйти с восьмым рекордным титулом ради этого. Он выбрал это новым смыслом жизни в виде мостика к тому, что будет после конца карьеры, и за пределами трека работает в том же направлении: создает благотворительные фонды и готовит фильм с Питтом о «желаемой «Ф-1».

Высокие цели требуют и полной отдачи: Льюис все еще держит себя в идеальной форме даже в межсезонье – в 38 лет! Но на треке он стал менее суровым гонщиком и чаще согласен отступить и попробовать снова позже, а также меньше жалуется на шины. Он сохраняет поразительную стабильность на всей дистанции, но, кажется, сам процесс вождения интересует его все меньше: он даже одним из немногих гонщиков в пелотоне в межсезонье избегает садиться за руль чего-либо (и симулятора, и карта, и обычных машин).

«Альпин» – сборка всех штампов о Франции

Из команды решили сделать витрину гоночных возможностей страны – и отдали ее из «Рено» в ветку суперкаров под управление авторитарного Лорана Росси, который параллельно рулит еще десятком подразделений. В пилотах тоже собрали последних оставшихся в пелотоне французов – и не важно, что они старые враги и оба не обладают опытом технического продвижения развития машины. Зато можно теперь в каждом интервью рассказывать о гордости за страну и право ее представлять – у них в этом смысле все даже серьезнее, чем в «Феррари».

Эстебан Окон – улыбающийся грубиян

Выглядит мягким, всегда вежливым приятным парнем с милой улыбкой, но на треке он с такой же улыбкой вытолкнет в стену и скажет по радио что-то в стиле «и куда он полез?»

Эстебан – не самый быстрый по чистому темпу, но умеет долго и уверенно держать примерно один и тот же уровень без срывов и проседаний. Однако недостаток именно чистого темпа иногда и ведет к таким вот грубостям при атаке или обороне, и вообще во внутрикомандной борьбе – Окону психологически трудно сдаваться, и он ищет любые «теневые» способы увильнуть или не помочь.

Пьер Гасли – не знающий тормозов

Крайне рьяный и упорный абсолютно во всем: и в самоуверенности, и в тренировках, и в шутках, и в откровенных интервью. Он непреложно верит в свои силы, и для их воплощения готов вкалывать на 120% где удобно: хоть ковырять телеметрию и рифтовать баланс, хоть качать железо, хоть фотографироваться для спонсоров. Но только если это не идет вразрез с его личными убеждениями о том, где он все делает правильно – пересматривать направление Пьер не способен, пока не доберется до тупика.

Это проявляется и на треке: в обгонах он не умеет ждать удобного момента и плохо сохраняет шины, но в обороне сражается до последнего. Вот только новое направление для «фиксации» Пьер всегда выбирает себе сам и на опыте личных шишек – советов почти не слушает.

«Макларен» – мазохист чрезмерных амбиций

Легендарная английская команда уже десять лет находится в болезненном процессе «быстрой перестройки ради возврата к вершинам» – и каждый раз доходит до четвертого места Кубка конструкторов, упирается в потолок инфраструктурных ограничений и уходит на новый круг.

Сейчас, кажется, у них новая стадия – попытка частично отказаться от амбиций и построить не такую навороченную по данным симуляторов машину, но которой пилоты хотя бы смогут управлять без постоянных жалоб. Однако среднесрочную цель в виде возвращения в битвы за титул никто даже не перенес.

Ландо Норрис – магистрант на первой ответственной работе

В последние сезоны несомненно талантливый и невероятно адаптивный Норрис пережил кризис самооценки после трудного дебюта в «Ф-1», первые подиумы, победу над звездным Риккардо и превращение в лидера. Теперь он поведет «Макларен» – в 23 года, как если бы недавнему выпускнику доверили пост главного архитектора какого-нибудь нового небоскреба.

Отпечаток последних лет заметен: Ландо теперь намного реже шутит и больше высказывается на острые темы в прессе и соцсетях.

Только на трассе он все тот же: поражает способностью быстро реагировать на сложное поведение машины в любой фазе поворота и никогда не терять концентрацию.

Оскар Пиастри – амбассадор спокойствия

Странно это читать о новичке, да? Но чемпион «Формулы-2» производит именно такое впечатление – постоянно рассказывает в интервью, как на него ничего не давит и как проблемы предшественника его не коснутся. Причем внешне он тоже практически постоянно все говорит одним и тем же тоном с одним и тем же выражением лица – это потрясающе.

Гоночные таланты примерно такие же, как и у Норриса: адаптивность, но скорее через методический подход, а не только через голое чутье машины. Гоночные инженеры «Премы» из «Ф-2» описывали его «талантливее Леклера».

«Альфа Ромео» – на самом деле частный «Заубер»

Уже несколько лет подряд фанаты итальянской марки печалятся не слишком крутым результатам команды – ведь для легендарной «Альфа Ромео» редкие заезды в топ-6 не выглядят слишком крутыми. Но это для графа де ля Фер слишком мало, а для Атоса очень даже неплохо – ведь от «Альфа Ромео» у команды только шильда, а на самом деле это частный «Заубер».

В этом смысле организация очень даже качество и поступательно поднимается со дна «почти банкротства» 2017-2018-х, шаг за шагом реализация технический потенциал инфраструктуры, оставленной в наследство эпохой «БМВ».

Валттери Боттас – в эпицентре кризиса среднего возраста

После краха надежд на титул в «Мерседесе» финский гонщик ушел на длительный контракт в середняк и преобразился: меняет имиджи, стрижки, усы и образы, фотографируется голым в реке и преподносит снимок Хэмилтону, запускает производства пива, джина и вина и вообще слетает с катушек как только можно.

Его трансформация выглядит так, словно после избавления от корпоративных гайдлайнов «Мерседеса» вместе с иллюзиями насчет возможности стать чемпионом Валттери ударился в кризис среднего возраста и занялся поиском нового себя. И выглядит это увлекательно.

Только на трассе финн все тот же: нереально быстрый на одном круге, но не способный поддерживать тот же стабильный темп на длинных отрезках и легко уступающий в любой контактной борьбе.

Чжоу Гуаньюй – штампоразрывательно обычный гонщик

Первого китайца в «Ф-1» ждали обсуждениями вроде «за ним десятки миллионов долларов от национальных спонсоров» – а в итоге в команду пришли лишь несколько азиатских партнеров, причем не самых главных.

Однако Чжоу все равно сохранил место, поскольку вообще-то отлично выступил для дебютанта – совсем не так, как ждали от первого китайца с подозрениями в рентачестве. Чжоу – даже слишком обыденный для такого бэкграунда: прошел обычным путем европейского картинга и молодежек, ведет себя в паддоке максимально скромно и вообще предстал настоящим антиштампом о китайце. Замените его имя на любое европейское – и не заметите разницы.

На треке Чжоу просто старается выполнять все, что ему говорят на брифингах и по радио – без особенных фишек, но на крепком добротном уровне.

«Астон Мартин» – бедняк, выигравший в лотерею

Еще пару лет назад это была одна из самых бедных команд пелотона с крайне сплоченным коллективом. Теперь же на нее натянули национальный зеленый бренд и вложили сотни миллионов долларов от канадского миллиардера Лоренса Стролла, приправив десятками переманенных у топов вроде «Ред Булл» инженеров и механиков – только ядро команды осталось прежним и, кажется, пребывает в шоке от нереальных сдвигов за пару лет. Главная интрига «Ф-1» ближайших сезонов: сможет ли «Астон Мартин» добиться синергии от старого духа гонок на энтузиазме без денег от «Форс-Индии» и новых гигантских вложений?

Фернандо Алонсо: гоночный маньяк

Этот мужик к 40 годам понял, что больше всего любит гоняться в «Формуле-1» во всех смыслах: и по части скоростей, и формата гонки, и стратегии. Для него сам процесс выжимания максимума из обстоятельств – это огромная страсть и высшее наслаждение, и, похоже, ни одна другая серия не впечатлила его и вполовину так же. Потому он готов просчитывать любые варианты, даже ехать на секунду медленнее или перейти в команду с сомнительным нынешним уровнем, если нужно

Но та же эмоциональная сторона и губит Фернандо: если в наборе гонок последовательно все идет не так и машина просто ломается до сходов, в нем просыпается ярость. Она немного мешает отношениям с командами, потому что брифинги проходят сразу после финиша, а остывает Алонсо обычно пару дней. Правда, на трековом мастерстве злость обычно не сказывается.

Ланс Стролл – гоночный аватар отца

Сын крайне властного и авторитарного владельца команды и чемпион «Ф-3» – этим многое сказано. С одной стороны, у Ланса всегда были тепличные условия (от своих команд в молодежках и длинных частных тестовых сессий в командах «Ф-1» и Академии «Феррари»), а с другой – Лоренса все обитатели паддока описывают как крайне строгого и требовательного. Ланс выглядит очень закрытым и чуть ли не застенчивым парнем, который почти ни с кем не общается и словно боится сказать на публику что-то лишнее. Он сильно изолирован – даже на многие гонки прилетает на личном вертолете. Все выглядит так, словно он воплощает мечту отца «я-гонщик».

На треке Ланс временами действительно неплох – когда внешние обстоятельства или эмоции в нем что-то «включают». Тогда в нем просыпается смелость и фееричный скилл просчитанного риска – его первые круги с прорывами на 5-7 позиций уже новая классика.

«Хаас» – команда братанов

Интересный американский эксперимент: что будет, если собрать ораву единомышленников и сделать чисто гоночную команду без сопутствующего корпоративного флера. Купить подписку на технику, двигатели и инженеров «Феррари», отдать сборку на аутсорс «Далларе», а самим только все собирать, допиливать и ездить на Гран-при получать удовольствие – такой режим «гоночных братанов» на максималках.

Эксперимент зашел так далеко, что теперь у команды огромный маркетинговый отдел в США, спонсор – крупная финансовая компания, босс Гюнтер Штайнер – чертова кинозвезда благодаря Netflix, а мечты – стать полноценным середняком.

Кевин Магнуссен – бородатый брат

Раньше считался главным грубияном и на треке, и за его пределами: но завел семью и остепенился: теперь Кевин намного сдержаннее и ведет себя как настоящий друг для всех в команде.

Только на гоночном треке он все такой же агрессивный – и в атаке, и в обороне, и в рулении в каждый поворот. Только теперь с новыми машинами и шинами его пилотажный стиль раскрывается лучше.

Нико Хюлькенберг – безбородый брат

Нико тоже вернулся в «Ф-1» немного другим: более веселым и ироничным, словно жизнь уже удалась, и он просто благодарен судьбе за третий шанс. Более позитивного человека в паддоке в этом межсезонье, наверное, и не было.

Кажется, и команде сейчас нужно именно это: второй друг, но с другими гоночными навыками. Ведь у Нико всегда были две особенности: огромный физический резерв, из-за которого он постоянно оставался свежим и точным в управлении – оттуда и уникальная способность к выбору траекторий. Они же и составляли слабость Хюлькенберга: когда он все-таки проседал физически или поддавался психологическому давлению, то ошибался – и почти всегда фатально для гонки.

«Альфа Таури» – разрываемая экзистенциальными противоречиями

У второй команды концерна «Ред Булл» тяжкая действительность. Ее пару лет назад перебрендировали в команду-сестру и заявили о походе за результатами для рекламы своего бренда одежды, но оставили задачу наката молодежи для главной команды и фактически не выдали ресурсов для улучшения базы или расширения компетенций. Только предоставили в аренду аэротрубу – поскольку мощности «Альфа Таури» чисто технологически совсем устарели.

Маленькая команда просто неспособна вывозить эти три фактора одновременно – претендовать на что-то выше середины без модернизации и продолжать подготовку юниоров просто невозможно. Как минимум последнее несет в себе риски постоянных сходов, проблем и неудачных финишей вперемешку с прорывами. И в новом сезоне, кажется, схема идет на новый круг.

Юки Цунода – ребенок, которого тащат в школу

Японский талант с «Хондой» за спиной патологически не переносит абсолютно любые трудности: тренировки, проблемы с шинами, трафиком и вообще что угодно, подразумевающее преодоление. Тогда он просто бомбит, орет по радио, ошибается и хорошо если доезжает до финиша.

Ему непременно нужно, чтобы все шло легко, без напряжения и только весело – тогда Юки включается и воспринимает любые сложности как босса в компьютерной игре, а не как повод бросить джойстик.

Поэтому у Цуноды нет ярко выраженного стиля или фишки – он выбирает тот подход, который в данной трассе и на данной машине приносит ему удовольствие, причем неосознанно.

Ник де Врис – аватар стоицизма

Нидерландец остановился в прогрессе в молодежках, вылетел из программы «Макларена» и вдоволь напутешествовался по альтернативным сериям и резервным ролям, но приобрел суперсилу, благодаря которой и выиграл титул чемпиона мира в «Формуле Е» и пришел в «Ф-1». Он не ищет обходные пути для ограничений, а просто соглашается с ними и уживается с ними без внутреннего конфликта – только саркастически их комментирует в стиле «рынок гонщиков волатилен как криптовалюта» или «я так много тренировался, что теперь будет трудно влезть в кокпит».

«Уильямс» – ищущий себя

От некогда легендарной команды с кучей титулов и кубков осталась только шильда: ее продали американскому инвестиционному фонду, весь инженерный штаб давно сменился, руководство тасовали несколько раз, да и текучка на средних позициях и среди механиков началась еще после провального 2018-го.

С тех пор «Уильямс» так пока и не нашел себя и собственный путь – остается ощущение безвременья, словно новые владельцы просто ждали новых рекордов по выручке «Ф-1» и роста стоимости команд, чтобы продать дороже. А для поддержания общего конкурентного уровня в 2023-м «Уильямс» построил просто крепкую базовую машину без претензий.

Алекс Албон – опьяненный свободой

Таец пережил увольнение из «Ред Булл» и переход в резервисты на год, но вернулся – и, кажется, только недавно поверил в реальность происходящего. Он просто изучает возможности и границы: перекрашивает волосы себе и боссу, пишет откровенные колонки во любые медиа от «Ф-1» до Player’s Tribune и рекламирует инстаграм своих домашних животных у себя на шлеме.

На трассе он теперь такой же: сложная прошлогодняя машина забросила его на поле экспериментов, и Алекс тоже мигрировал между разными типами настроек и стилей. Ищет себя заново – как и команда.

Логан Сарджент – младший сын

Он из США – казалось бы, только «звездно-полосатый» флаг с учетом успеха «Ф-1» в Америке должен был гарантировать ему место. Его семья – богатые оружейники-миллиардеры из Флордиы: они бы купили ему свою команду, если бы захотели.

Но Логан всего добивался сам, через поражения, повторные попытки (в «Ф-2» и «Ф-3») и готовность вкалывать чуть больше, чем другие (как младшие сыны в Средневековье, уходившие в оруженосцы с мечтой о рыцарстве). Сардженту не хватает адаптивности природного чутья, но он умеет анализировать свои слабости, понимать их и доносить до команды методы исправления. Правда, обычно процесс у него выходит довольно долгим.

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Фото: East News/ANDREJ ISAKOVIC / AFP, Giuseppe CACACE / AFP, Gongora / NurPhoto via AFP, Xavi Bonilla / DPPI / DPPI via AFP; Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson, Peter Fox, Lars Baron; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/HOCH ZWEI, IMAGO/FLORENT GOODEN, IMAGO/EIBNER/Thomas Fuessl, Dppi/Keystone Press Agency, Hasan Bratic/dpa

1 комментарий

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Фанат спорта01
насчёт Леклера полностью согласен,
и надеюсь всё закончится хеппи-эндом.
Я думаю у него максимум ещё два года в Феррари чтобы взять титул с красными.
Если нет думаю что будет очень плохое прощание с обеих сторон
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