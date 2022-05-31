«Ред Булл» продлил верного помощника Ферстаппена на 2 года. Теперь потолок молодежи из академии – команда-середняк

Выбрали стабильность в битвах за титул.

После победы на Гран-при Монако Серхио Перес неосторожно бросил шефу «Ред Булл» Кристиану Хорнеру фразу «Кажется, я подписался слишком рано» – оператор подобрался слишком быстро на пути на подиум. Так мир узнал о новой сделке мексиканца с лидерами «Ф-1» – и день спустя все подтвердили официально.

Но все равно нашли чем удивить: после двух однолетних сделок Переса продлили до финала 2024-го – то есть на два полных сезона. Теперь, выходит, у «Феррари» и «Ред Булл» заполнены кокпиты на ближайшие годы – и лишь «Мерседес» тут выделяется (сделка Хэмилтона истекает в конце 23-го, а у Расселла – классический юниорский «многолетний» контракт в стиле «мы сами решим, на сколько лет»).

«Чеко вновь и вновь доказывал, что является не только великолепным командным игроком – он начал чувствовать себя комфортнее и стал настоящей силой, с которой необходимо считаться, – объяснил Хорнер. – В текущем сезоне Чеко сделал еще один шаг, и отставание от чемпиона мира Макса существенно сократилось.

Учитывая его скорость, мастерство и опыт, подписание стало очевидным решением. Мы верим, что вместе с Максом он способен принести команде главные призы в «Формуле-1», – заявил Хорнер.

Судя по оговорке Серхио перед камерами, успех (или неуспех) в Монако уже не повлиял бы на его судьбу – разве что на сумму сделки в соглашении. Прежде всего его продлили за этап в Барселоне – где Перес оказался достаточно быстр, чтобы пропустить Макса к дальнейшей победе под комментарии «полностью несправедливо, поговорим позже».

Но команда не стала обострять момент – даже включила режим сочувствия.

«Серхио в тот момент не понимал, что это лучший и наиболее безопасный способ сохранить дубль, – отметил Марко в интервью австрийскому ORF. – Если он меня спросит, я детально объясню, что другого выбора не было. Но, конечно, в пылу борьбы такие вещи раздражают. Безусловно, я понимаю, почему он тут же не сказал: «Я пропущу напарника». Тогда он не был бы настоящим гонщиком».

А после победы в Монако «Ред Булл» вообще анонсировал отказ от командной тактики:

«Мы не будем ее применять, пока Перес борется за победу в чемпионате, как и Макс, – пообещал Хорнер. – Сейчас разница между ними составляет примерно 15 очков или около того – это просто ничто».

«Если кто-то выступает успешно, важно сохранять уважение друг к другу, – согласился и Ферстаппен. – Пусть в итоге победит сильнейший. Мы, конечно, стараемся выдать все на трассе, но надо действовать с уважением и набирать как можно больше очков для команды».

Просто Макс знает: когда все-таки будет очень нужно – Чеко не просто отъедет в сторонку, но и устроит соперникам тяжелейший квест. Если в программе юниоров «Ред Булл» есть курс по обороне позиции, то там теперь точно учат молодежь на примере роскошного пилотажа Переса на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби. Без той задержки Хэмилтона на 7 секунд у Фестаппена не было бы чемпионского титула.

Да и в общем старт сезона-2022 доказывает: «Ред Булл» получил что хотел: Перес действительно приблизился к Ферстаппену – выиграл поул в Саудовской Аравии, ехал на подиум Бахрейна после схода Макса (до отказа и своего мотора), выжал максимальные вторые места в Австралии (сход Ферстаппена, за Леклером) и Имоле (за Максом и выше Леклера), а также приемлемое четвертое в Майами – с 0,1 секунды за напарником в квалификации и в 10 секундах в гонке с полумертвым мотором (минус 30 л.с., или примерно 0,2 секунды с круга). У Ферстаппена не было такого стабильного партнера со времен Дэна Риккардо – а австралиец в то же время не сильно-то соглашался на следование командной тактике.

К тому же, «Ред Булл» похоже, устал от поиска новой звезды и пока перешел в режим усиленного маркетирования прежде всего на имени Ферстапппена. Благо Макс подписан до 2028-го, возглавил топ самых популярных пилотов «Ф-1» (по последнему исследованию чемпионата еще до прошлогоднего финала) и не особенно стремится развивать собственные проекты – статус кво для команды идеален, и баланс решили больше не рушить метаниями по условным юниорам.

Они и оказались главными проигравшими – все в системе поддержки «Ред Булл». Еще год назад они знали: шанс есть у каждого – надо только выжимать максимум и впечатлить советника программы Гельмута Марко (желательно в квалификациях). Тогда в случае вопросов к одному из пилотов главной команды суровый австриец включит процесс внутренней селекции и поднимет кого-нибудь – так в «Ф-1» попали Брендон Хартли, Алекс Албон и Юки Цунода. Внезапный уход а-ля Феттель в 2014-м или Риккардо в 2018-м тоже давал шанс – ими пользовались Даниил Квят и Пьер Гасли. Но теперь оба варианта потеряли актуальность.

После продления контракта с Пересом система «Ред Булл» оказывается в тупиковом положении: теперь она фактически упирается в середняка «Альфа Таури», где безоговорочным лидером несколько лет катает как раз Гасли. Конечно, ее несколько лет назад уже пообещали перевести в статус «сестры», а не «дочки», расширить финансирование и тоже включить в битвы за титул, но с тех пор даже сменился регламент, а бывшая «Торо Россо» по-прежнему седьмая в Кубке конструкторов. И особых оснований для шага вперед пока нет – скорее ускорятся прямые конкуренты в лице «Альпин» или «Макларена» (а то и «Астон Мартин»).

В юниорской программе уже биток: только в «Формуле-2» «Ред Булл» представляют пятеро пилотов. При этом Юри Випс даже получил суперлицензию и тестировался за основную команду, Лиама Лоусона сам Гельмут Марко называл «подходящим для «Ф-1», Деннис Хаугер только недавно выиграл «Ф-3», Айюми Ивасу поддерживает «Хонда», а за Джеханом Дарувалой – безграничный индийский рынок. Конечно, все они пока далеки до доминирования в «Ф-2» и точно не могли претендовать на место в «Ред Булл», и теперь их потолок – «Альфа Таури» и попытки произвести впечатление на другие команды. Примерно как у Пьера Гасли.

«Ред Булл» годами гордился самой эффективной молодежной программой и рассказывал о поиске звезд будущего как долгосрочной цели – а теперь выбрал стабильность. Сработает ли?

Фото: REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY, Benoit Tessier