Маргарита Кузякина: «У Оксимирона нравится разбирать тексты, а Инстасамка – это некая аффирмация»

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Дочь экс-капитана «Зенита» и форвард УГМК – о дебюте за «лисиц», игре Марии Вадеевой в ее майке в Евролиге, сломанном носе, соцсетях, важности самопринятия, творчестве и музыкальных предпочтениях.

«ПОКА ЧТО В ЕВРОЛИГЕ ИГРАЕТ МОЯ МАЙКА, НО ЭТО УЖЕ ШАГ ВПЕРЕД»

– В сезоне-2019/20 ты выступала в Первенстве ДЮБЛ, но играла еще и в чемпионате АСБ. Зачем тебе была нужна практика в студенческом баскетболе?

– Это был мой последний сезон в Первенстве ДЮБЛ, где я играла за санкт-петербургский ЦОП. С шестого класса мы с девочками по юниорской команде всегда выступали вместе.

Параллельно с Первенством ДЮБЛ играла в чемпионате АСБ за команду СПбГУПТД. В тот момент я еще не знала, продолжу ли баскетбольную карьеру, хоть и хотела этого. Не понимала, останусь в Питере или нет.

Мне было интересно посмотреть на то, как я буду выглядеть на другом уровне и в новом коллективе, легко ли получится найти общий язык со всеми. Выступление в Ассоциации не только дало возможность увидеть это, но и стало некой подготовкой себя к профессиональному спорту.

– Расскажи, как ты попала в екатеринбургский «УГМК-Юниор»?

– Мой папа – агент (Артем Кузякин – экс-капитан санкт-петербургского «Зенита», прим.), в основном он вел все переговоры. У меня была хорошая статистика в Первенстве ДЮБЛ. Знаю, что были предложения и из Суперлиги-2, и из Суперлиги-1.

Тогда же еще началась пандемия коронавируса, из-за которой отменили «Финал восьми». Говорили, что игрокам 2002 г. р. могут разрешить провести еще один сезон в юниорской лиге.

Выбрала «УГМК-Юниор» по той причине, что это молодежная команда, в которой все девочки примерно одного возраста. В прошлом сезоне в фарм-команде УГМК лишь один игрок был старше меня на 5 лет, а все остальные – ровесницы или чуть старше.

– Как оцениваешь то, каким получился прошлый сезон?

– Если оценивать на данный момент, то он стал самым тяжелым в моей карьере, потому что пришлось перестраиваться с детского баскетбола на взрослый.

Уже в прошлом сезоне меня привлекали в «основу», я тренировалась с УГМК, но дебютировала за первую команду только в этом сезоне.

– Был страх облажаться в основной команде УГМК?

– Да, этот страх присутствует постоянно (смеется). Думаешь о том, чтобы выйти на площадку и не совершить ошибку, как минимум не сделать хуже, чем было, а получится сделать лучше – вообще здорово! И, конечно, всегда хочешь доказать, что достоин места в этой команде.

Самое смешное, что впервые я попала не на тренировку УГМК, а сразу на товарищеский матч, в котором чуть ли не на последних секундах даже вышла на площадку.

На скамейке запасных рядом со мной сидела Женя Белякова, которая объясняла, что и как у них.

Помню, как сижу и думаю: «Блин, вокруг меня такие игроки! Белякова – это же звезда, капитан сборной России. А сейчас она объясняет мне, что делать».

…После игры смотрю на свою руку, а она трясется.

– Как легионеры УГМК относятся к игрокам, которых привлекают к «основе» из фарм-команды?

– В целом в команде очень дружелюбная атмосфера, все игроки приветливы, постоянно улыбаются, ни у кого нет короны на голове. Все понимают, что к ним пришли девочки, которые, по сути, только начинают свой путь в баскетболе.

Все дают пять и подбадривают, даже в те моменты, когда кто-то другой мог бы и накричать. Радуются за тебя, даже когда ты просто забиваешь из-под кольца. В жизни все игроки УГМК оказались абсолютно простыми людьми.

Нереально комфортно находиться в такой обстановке.

– Как строится ваше общение с Мигелем Мендесом?

– Он с нами хорошо общается. Даже приходит на наши игры в Суперлиге-1. На тренировках обращает внимание на ошибки.

В плане коммуникации нет никаких проблем. Я давно учу английский, просто у меня не было опыта общения с легионерами. А если что-то не понимаю, то всегда говорю об этом.

Женя Белякова очень хорошо говорит по-английски, а иностранные игроки знают некоторые слова на русском.

– Вспомни свой самый яркий момент, связанный с выступлением за основную команду.

– Это была игра с ногинским «Спартаком», аутсайдером Премьер-лиги, когда мы вели с крупным счетом, но для меня все равно это стало чем-то нереальным.

В тот день я сыграла за «УГМК-Юниор» в Суперлиге-1, думала, что в «основе» уже не выпустят, но последние 3 минуты провела на площадке, за которые набрала 7 очков.

А после матча Мендес взял меня на пресс-конференцию. В раздевалке говорю Вадеевой: «Маша, что обычно спрашивают? Что вы отвечаете? Почему вообще я?»

– Есть ли у тебя какой-то ориентир в баскетболе?

– Очень много наставлений мне дает папа. Он всегда говорит, что у хорошего игрока должен быть быстрый бросок. Этот навык открывает очень много преимуществ на площадке: ты можешь «вытянуть» соперника на себя, пойти в обыгрыш, отдать пас и ворваться в «краску».

А главный ориентир – это девушки из УГМК, которые могут все. Мария Вадеева, Джонквел Джонс…

Джей Джей – это вообще уникальный человек. Мы иногда сидим на скамейке и между собой говорим, что она – реальный гард.

– Кто из УГМК производит на тебя наибольшее впечатление?

– Все производят впечатление по-своему.

Самый интересный игрок, наверное, Эмма Меессеман. Умная, всегда знает на несколько шагов вперед, что произойдет на площадке.

– Какой выезд с УГМК тебе наиболее запомнился?

– Думаю, это матч в Валенсии (за Суперкубок Европы, прим.), где я впервые увидела, что УГМК кому-то проиграл.

В концовке было понятно, что нас – молодых игроков – на площадку не выпустят, потому что борьба шла до последних секунд.

После игры не было никаких конфликтов. Не сказать, что для меня это стало чем-то удивительным… Я получила новый опыт, увидела, как можно реагировать на такой проигрыш.

– Каково после всего этого возвращаться в «УГМК-Юниор»?

– В прошлом сезоне в какой-то момент на меня это очень сильно стало давить, потому что я перешла в «УГМК-Юниор», а меня, не сыгравшую ни одного матча в Суперлиге-1, привлекли к основной команде.

Давило в том плане, что думала, вернусь в фарм-команду, а девчонки и тренеры скажут: «Давай, показывай, чему тебя там научили». А я вообще еще ничего не умею (смеется). Для меня подключение к тренировкам УГМК – это wild card.

В этом сезоне я уже спокойнее ко всему отношусь, потому что понимаю, что там – совершенно другой уровень, другая команда и другая жизнь. А в фарм-команде я должна без какого-либо выпендрежа выходить и делать свою работу, без лишней уверенности в своих силах из-за какой-то секунды на площадке в Евролиге.

– Кстати, ты же стала, автором, пожалуй, самого быстрого фола в дебютном матче в Евролиге…

– Играем в Риге, смотрю матч, ни о чем не подозреваю. И тут Мендес в концовке второй четверти произносит мою фамилию перед одним из последних владений TTT.

И говорит: «Только давай без глупых фолов». «Окей», – отвечаю ему. И, кажется, после «смены» уже на восьмой секунде фолю при броске соперника.

Но тренер потом ничего не сказал. Думаю, он прекрасно понимает, какой у меня был мандраж. Я ведь даже за сборную какого-либо возраста никогда не выступала. Многие мои ровесницы имеют больший игровой опыт, чем я.

– В матче Евролиги с «Сексардом» Мария Вадеева сыграла в твоей майке. Расскажи, как это получилось?

– Мы собрались на игру основной команды. Ничто не предвещало беды (смеется).

Я сажусь в автобус, который возит нас на матчи, раздается звонок. А на тот момент у меня еще не был записан этот номер. Мне говорят: «Рита, привет! Это Катя, менеджер». Сразу испугалась, подумала, что должна была быть на игре, а я накрасилась – у меня стрелки на пол-лица, блестки…

Мне говорят: «Срочно нужна твоя майка! Не задавай лишних вопросов. Дуй за ней!»

Сказать, что бежала со всех ног – это не сказать ничего, я так на тренировках не бегаю (смеется). Я и Яна Гараничева, которую попросили о том же самом, взяли свои майки.

Отдала Маше майку чуть ли не во время матча.

– Мария что-то сказала после игры?

– Поблагодарила за помощь. Это было забавно.

Я же во время матча подумала: «Пока что в Евролиге играет моя майка, но это уже шаг вперед» (смеется).

– В этом сезоне несколько раз тебе пришлось участвовать в двух матчах за день. Насколько это тяжело?

– Ты только заходишь в раздевалку после первой игры, сразу заказываешь какую-нибудь еду, чтобы что-то просто съесть перед вторым матчем…

Тут даже дело не только в физической усталости, которая, безусловно, есть, но и в моральной. Это очень большая моральная нагрузка, когда ты сидишь на скамейке, поддерживаешь команду и понимаешь, что в любой момент тренер может назвать твою фамилию. А Мендес всегда говорит, что постарается дать нам игровое время, когда у него будет такая возможность.

– Кого ты считаешь фаворитом Суперлиги-1-2021/22?

– Сейчас все похоже в игру на удачу, которая абсолютно не показывает реальную силу каждой из команд. Перед любым матчем мы точно не знаем, кто против нас выйдет, а кто пропустит встречу из-за положительного результата теста на коронавирус.

Наверное, фаворит этого сезона – «Динамо-Фарм», потому что в Курске есть и техничные игроки, и эти игроки показывают командный баскетбол.

– Сейчас ты играешь в маске. Расскажи, что случилось?

– Получилось, что на тренировке мне случайно попали рукой по носу. Я продолжила играть, а уже дома поняла, что нос сильно ноет. Съездила сделать снимок. Мне сказали, что у меня перелом без смещения.

Нам предстояли важные матчи со «Ставропольчанкой-СКФУ», у многих девочек был положительный результат теста на коронавирус, еще и я на предыгровой тренировке сломала нос. Нужно было экстренно решать проблему.

Конечно, был вариант не играть, но не хотела подставлять команду. Мне было важно помочь девочкам. Да и не такая это травма, чтобы сидеть на скамейке.

Доктор куда-то съездил за маской, я пропустила половину разминки, но вышла на площадку в игре.

Сейчас по-прежнему играю в маске, но уже стараюсь потихоньку обходиться без нее, нос почти зажил.

«МНЕ НРАВИТСЯ «ТОПИТЬ» ЗА САМОПРИНЯТИЕ»

– У тебя больше 25-ти тысяч подписчиков в Instagram. Столько нет ни у одного женского баскетбольного клуба России. Откуда такая популярность?

– Я просто начала снимать ролики в TikTok (там у Маргариты больше 24-х тысяч подписчиков, прим.), они стали набирать популярность…

Многим девчонкам понравилось, что я не комплексую из-за высокого роста (190 см., прим.), у меня все здорово, я играю в баскетбол и умею выглядеть красиво (смеется).

Мне интересно рассказывать о своей жизни и отвечать на вопросы подписчиков.

– А что чаще всего спрашивают у тебя в соцсетях?

– «Где покупаю одежду?», «были ли комплексы из-за высокого роста?»… Наверное, эти два вопроса задают чаще остальных.

На меня подписано много девчонок моего роста (и даже выше), которые рассказывают о своих внутренних переживаниях по этому поводу. Мне нравится «топить» за самопринятие: вы такими родились, вы уникальны, вы входите в тот небольшой процент людей, имеющих высокий рост, и это здорово!

– Ты ведешь еще и Instagram-аккаунт фарм-команды УГМК?

– Изначально мы завели его все вместе. Раньше им занималась Даша Яловая, которая сейчас полностью ушла в видеопроизводство. Она нам не отдала старый аккаунт, поэтому мы создали новый, который решили вести сами.

Я нашла даже девчонку, которая умеет работать в Photoshop, она делает афиши, я выкладываю посты с анонсами и результатами матчей, девчонки отвечают на комментарии… Те, кто не участвуют в матчах, делают «сторис» с игр.

Одна из «сторис» фарм-команды «лисиц» в День всех влюбленных

– Следишь за тем, как работают SMM-специалисты?

– Да, смотрю, чем занимаются другие клубы. Мне нравится, как ведут аккаунты основной и молодежной команды «Зенита». Весь контент я всегда согласовываю с девочками.

Иногда они мне подкидывают какие-то идеи. Даша Сидорова часто подходит и говорит: «О, можем это снять!»

Есть еще видеоблог – это идея Яны Гараничевой.

«МНЕ НРАВИТСЯ УВЕРЕННОСТЬ ИНСТАСАМКИ В СЕБЕ»

– Как ты проводишь свободное время?

– Чаще всего я бываю дома. Здесь у меня стоит мольберт, за который я сажусь, когда меня посещает муза. Покупаю холсты и рисую.

– Ты где-то этому училась?

– Я всегда неплохо рисовала, у меня мама очень хорошо рисует. В детстве я смотрела, как она креативила. Она могла купить обычную белую тумбочку в IKEA, а потом ее расписать разными красками или даже состарить, и это всегда выглядело очень красиво!

Еще я играла в The Sims, мне всегда нравилось строить дома. В какой-то момент поняла, что можно попробовать себя в дизайне интерьера. И я готовилась поступить в СПбГУПТД именно на это направление. Нужно было сдать рисунок и композицию. Я ходила на курсы, где мы учились рисовать разные фигуры и натюрморты, делать технические рисунки… Мне это стало нравиться.

Прошлым летом я с мамой была в Питере, где мы сходили в студию. Там выбираешь понравившуюся картину, тебе выдают кучу красок и кистей, после чего ты начинаешь ее срисовывать. Так я нарисовала свою первую картину. Тогда же поняла, что мне ничто не мешает заниматься этим и в Верхней Пышме.

– Ты переехала в Верхнюю Пышму, но заочно училась в Санкт-Петербурге?

– Именно то, что я не могла присутствовать на занятиях, а выполнять все работы дистанционно мне было тяжело, стало единственной причиной, по которой мне пришлось уйти из университета.

– Мне показалось, что у тебя все картины какие-то достаточно мрачные.

– Меня привлекает оккультная тематика, поэтому в основном такое и рисую. Я не особо выставляю напоказ свои картины. Иногда подружки просят что-то нарисовать для них – эти работы могу выложить.

– Говорят, что у тебя достаточно своеобразный музыкальный вкус.

– Мне очень нравится Оксимирон – умный и интересный человек. Хип-Хоп Одинокой Старухи, Инстасамка…

С самого детства нравится Rihanna, настоящая королева.

View this post on Instagram A post shared by margo (@rita_kuzyakina)

– Тебе нравится Инстасамка. Объясни, что с тобой не так?

– Оксимирон – это то, что мне нравится именно слушать. Мне нравится разбирать его тексты. А Инстасамка – это некая аффирмация. Мне нравится ее уверенность в себе. Я слушаю ее перед игрой, а после этого думаю, что все умею и могу. И мне нравится ее прямота.

– Ты говоришь, что тебе нравится ее уверенность в себе, но разве уверенный в себе человек будет делать такое количество пластических операций?

– Ей хочется выглядеть еще лучше, у нее есть возможность делать эти операции. Почему нет?

При этом, повторюсь, я сама «топлю» за самопринятие, но ни от кого ничего не требую. Если кому-то нравится «пластика» – ради бога, ваша жизнь.

– Назови трек Инстасамки, который мне стоит послушать.

– «ВИТОН 2».

– Ох, окей. А твой любимый трек у Оксимирона?

– «Переплетено» с альбома «Горгород».

– Есть любимая строчка у Оксимирона?

– «Если за голову возьмусь, как вы схватитесь за свои» с третьего микстейпа.

Эта строчка описывает все его творчество. Оксимирон не пишет ради того, чтобы просто что-то написать и наложить крутой бит, а пишет только тогда, когда его посещает муза. В этом и есть уникальность Оксимирона.

Беседовал Антон Виноградов

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Топовое фото: instagram.com/rita_kuzyakina