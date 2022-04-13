«Сказали: либо танцы, либо хоккей. Без раздумий выбрала». В ЖХЛ растет звезда: в 16 – уже лидер взрослой команды, играла на границе с Китаем – на реке

Александра Нестерова − одна из самых перспективных хоккеисток России. Ради ее карьеры родители бросили все и переехали в Москву.

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Александра Нестерова в 16 лет − самый результативный игрок команды «7.62» из Женской хоккейной лиги. Она родилась на границе с Китаем – в Благовещенске – и в 12 лет переехала в Москву. В 15 лет дебютировала в ЖХЛ, набрала 10 (8+2) очков в 28 матчах сезона-2020/21 и вошла в топ-5 бомбардиров лиги среди игроков до 18 лет.

В чемпионате-2021/22 на счету Нестеровой 25 (14+11) очков – в два с половиной раза больше. В интервью Дарье Тубольцевой Александра рассказала, как была единственной хоккеисткой в родном городе, почему решилась на переезд в столицу, для чего нужно играть с мальчиками и каким видит свое будущее.

− В первом раунде плей-офф вы проиграли «КРС Ванке Рэйз». Что скажете об этой команде?

− Мы с ними играли еще в сезоне-2020/21, и тогда я была под впечатлением от соперника. Это был мой первый год на взрослом уровне, я никогда не играла против североамериканских и финских хоккеисток. Выходила на лед и смотрела на них с выпученными глазами. Круто! У них еще такая классная атмосфера в коллективе! Против них всегда интересно играть. Мне нравится Мишель Карвинен (бронзовый призер Олимпиады-2022 − прим.авт.), ее стиль игры импонирует. Выделю еще Микелу Каву. Лучшие легионеры «Ванке Рэйз» намного быстрее – в том числе и в плане мышления, броски у них сильнее. И дело не в возрасте. Мои ровесницы из США и Канады будут быстрее и сильнее меня.

− Почему так?

− Все из-за конкуренции. В США и Канаде она намного выше, чем у нас. Там на одно место человек пять претендуют. Что касается тренировочного процесса, то не думаю, что он сильно отличается. У нас тоже умеют хорошо тренировать, просто в России не такая высокая конкуренция.

«Когда надо вытаскивать игры, чувствую, что мой гол очень важен команде»

− Вам всего 16 лет, а вы самый результативный игрок своей команды, чаще всех бросаете по воротам. Довольны прогрессом?

− Была довольна до последних 8 матчей регулярного чемпионата. Я вроде бы неплохо выступала, но в марте не забила ни разу. Восемь игр без голов − ужас. Мне было очень тяжело. Регулярка закончилась с не очень хорошим настроением.

− С чем связываете этот отрезок без голов? Психология?

− Мне кажется, все зависит от настроя. Моменты у меня есть, броски есть, а вот реализации − нет. В момент броска, видимо, не думаю о голе, а просто бросаю. Нужно больше концентрироваться, броски должны быть более осознанными. − Вам вообще свойственно нервничать перед важными матчами?

− Бывает, но нечасто. Бывает, отряхивает, когда чувствую ответственность. Иногда спокойно выхожу. Обычно нервничаю в раздевалке, а когда выхожу на лед, то обо всем забываю.

− Вы один из лидеров своей команды. Чувствуете ответственность?

− У нас есть еще девочки, которые забивают. На льду не все от меня зависит. Просто в каких-то тяжелых моментах, когда надо вытаскивать игры, чувствую, что нужно забить, и мой гол очень важен команде. В этом плане ответственность ощущаю. − «7.62» − самая молодая команда ЖХЛ. В матчах с соперниками чувствуется, что где-то вам опыта не хватает, хладнокровия?

− Конечно, чувствуется. И в прошлом сезоне так было, и в этом. В дебютном чемпионате вообще было очень тяжело, смотрели на соперников − они так бегали, что мы терялись. Но уже освоились, все идет более-менее, хотя все равно нам не хватает опыта по сравнению с «Ванке Рэйз», «Торнадо» и другими. Вроде можем играть на равных, много бросаем, атакуем, а соперник благодаря своему мастерству оказывается сильнее. Думаю, что через несколько лет наша команда будет играть совершенно по-другому, мы будем в лидерах чемпионата. − Расскажите о вашем тренере Александре Сырцове. Какие у него методы работы, какой хоккей пропагандирует?

− Он также работает с молодежной сборной России, так что тренер знает к нам подход. Всегда найдет нужные слова, сможет вытащить нас в тяжелый момент. Не могу сказать, что он жесткий специалист. Когда нужно − повысит голос. Но так делают все тренеры.

«Играли в хоккей на реке Амур прямо на границе России и Китая»

− Вы родом из Благовещенска, но переехали оттуда с родителями в 12 лет. Как оказались в хоккее

− В садике, куда я ходила, зимой заливали во дворе каток. К нам приходил тренер и набирал мальчиков в хоккейную команду. В 4 года научилась кататься на коньках. В тот период занималась танцами и ни о каком хоккее даже не думала. Тренер меня заметил и пригласил к себе в команду, так как я хорошо каталась. Мама согласилась, подумала, что все это несерьезно для меня – тогда они еще не знали, что девочка может играть в хоккей. Тем более тренер пообещал, что выдадут форму. Родители думали, что мне не понравится хоккей, и я все равно останусь в танцах. Но мне, наоборот, очень понравилось. Поначалу совмещала с танцами, после репетиции бежала переодеваться и сразу на лед. Было тяжело, поэтому в один момент сказали выбирать: либо танцы, либо хоккей. Я без раздумий выбрала второе. До 12 лет играла в Благовещенске, а потом уехала в Москву.

− До 12 лет вы играли только с мальчиками?

− Да, я в городе была единственной девочкой-хоккеисткой. Коллектив был отличным. Мы дружили, вместе бегали. Я была маленькой, ко мне все хорошо относились: и пацаны, и их родители. Я лидером была в нашей команде «Форвард».

− Благовещенск находится на границе с Китаем. Часто туда ездили?

− Я в Китае ни разу в жизни не была. Только гуляла по набережной и видела Хэйхэ. Интересно, что как-то зимой мы играли на границе России и Китая. Хоккейную коробку поставили на реке Амур, так получилось, что половина льда − Китай, а другая половина − Россия. Мне тогда лет 10 было. Мороз -30 ℃, а мы играли в хоккей.

− Как вы переехали в Москву?

− В тот момент мальчики в моей команде сильно выросли, я стала им проигрывать – они были сильнее и больше меня. Я понимала, что против ровесников играть не могу. И опасно было, ведь начались силовые. Мама стала искать мне женскую команду. Нашли контакт тренера из Одинцово, он пригласил на сборы. Мы прилетели с мамой, меня после первой тренировки взяли. Получается, что с 12 до 15 лет играла в Одинцово, а потом переехала в Воскресенск.

− В Подмосковье переехали вместе с родителями?

− Сначала с мамой, а потом к нам приехали папа с братом. Они пять лет живут в Одинцово, а я уже два года одна в Воскресенске.

− Получается, ради вас родители все бросили и переехали из Благовещенска.

− Получается, да. На тот момент все смотрели на нашу семью с недоумением: «Куда вы едете? Зачем? К кому?». Мы верили, что меня возьмут в команду. Так и случилось.

«Хотела сыграть в своей родной команде с пацанами»

− Форвард «Торнадо» Елена Дергачева считает, что женщинам нужно как можно больше играть с парнями, чтобы прогрессировать.

− Полностью согласна с ней. В играх с мальчиками получаешь больше опыта. Наша команда постоянно играет с «Химиком» 2006 или 2007 годов рождения. Несмотря на то, что пацаны младше, они играют на нашем уровне, не уступая ни в чем. Такие товарищеские матчи очень полезны.

− Ева Гаскон выиграла матч в лиге Квебека, став второй девушкой в истории турнира, которой это удалось сделать. Вам бы хотелось сыграть с мужчинами в профессиональной лиге?

− Об этом я никогда не думала. Я бы хотела сыграть в своей родной команде «Форвард» из Благовещенска. Выйти со своими пацанами на лед − это круто. А вот с другими − даже не знаю. Можно, конечно, сыграть, чтобы посмотреть на свой уровень.

− В Благовещенске вообще много мужских хоккейных команд?

− Команд не очень много, да и город небольшой. Что касается их уровня, то я затрудняюсь ответить, потому что не играла с ними. Выходила прошлым летом на лед, но сыграть не смогла. У меня не было своей формы и коньков, я же просто на каникулы приехала родственников навестить. Пришла во дворец повидаться с ребятами. Меня уговорили сыграть на следующий день матч, дали форму, но я поняла, что в чужих коньках даже кататься не могу. Так и просидела на лавке. Лучше бы не соглашалась. − Вы с 15 лет живете отдельно от родителей. Быстро стали самостоятельной?

− Да ничего сложного нет. Мы все вместе живем на одной базе. У нас есть стирка, в комнатах убираются, едим в столовой. По сути, нам нужно самостоятельно только просыпаться, делать уроки утром и ездить на тренировки. С родителями общаюсь каждый день, мы всегда на связи. Привыкла к такому образу жизни.

− Как обстоят дела с учебой?

− Учусь на тренера в колледже. Решила, что первая специальность должна быть связана с хоккеем. Через четыре года, когда закончу, буду думать, что буду изучать в институте. Пока никаких мыслей нет. На данный момент хочу связать свою жизнь только со спортом.

«Из русских хоккеистов больше всего нравится Овечкин и Капризов»

− Уже второй год отменяют женский МЧМ, и вы так ни разу не сыграли на международном уровне. Обидно или спокойно относитесь к этому?

− Это очень обидно. Уже даже почти смирилась с этим. Получается, я лишилась шанса сыграть на международном уровне уже трижды. Два молодежных чемпионата мира, плюс в марте должна была лететь на юношеские Олимпийские игры в Финляндию, где выступали спортсмены 2005 и 2006 годов рождения. Мы уже собирались ехать на сборы в Новогорск, как нам объявили, что все отменяется. Очень расстроилась.

− Кто ваш кумир в хоккее?

− Слежу за многими нашими ребятами. Мне больше всего нравится Овечкин. Он вообще во всем силен. Еще выделю Капризова. Такой молодой, а уже так хорошо заиграл. Из иностранцев нравится Макдэвид, его руки, катание − это что-то фантастическое.

− В каком возрасте осознали, что хоккей − это ваша работа?

− Наверное, когда переехала в Москву. В Благовещенске я даже не думала, что буду играть в женской команде и перееду в столицу. Мне казалось, что профессиональная карьера − это что-то невозможное.

Фото: ЖХК «7.62»