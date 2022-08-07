🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?

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Когда Дэнни Эйндж только пришел в «Юту», я пошутил, что он первым делом обменяет Руди Гобера, Джо Инглса и Майка Конли. И действительно, первые двое уже уехали, а третьего — пытаются сбыть изо всех сил. Если серьезно, то новость о том, что «Юта» вообще не хочет за Донована Митчелла игроков, а пытается забрать все драфт-пики мира — очень показательная.

В современной НБА есть всего три воспроизводимых способа построения успешной команды (под «успешной» будем считать что-то хотя бы отдалённо похожее на контендер).

🦄 Чудесный

Примеры: «Милуоки», «Денвер», с натяжкой «Даллас»

Тут все очень просто. Команда находит там, где никто не ждал, уникального игрока и бережно его растит. Понятно, что дальше к вашему бриллианту нужно подобрать правильную оправу, но это уже технологический процесс.

Это самый простой и самый сложный способ одновременно. Простой, потому что один правильный выбор переворачивает всю историю франшизы. Сложный, потому что на одного Янниса приходятся три брата Адетокумбо, а на одного Николу еще два брата Йокича. На Дончича даже антипримеров не подобрать — слишком специальный это игрок.

💸 Рыночный

Примеры: «Лейкерс», «Клипперс», «Бруклин», «Майами» (да-да-да, где бы они были без Джимми Батлера?)

Тут, в общем, тоже не бином Ньютона. Заводишь себе команду с большого (или хотя бы приятного) рынка, расчищаешь место в платежке, и происходит магия.

Этот способ со времен Большого Трио в «Майами» почти не используется в дистиллированном виде и все чаще дополняется обменами. Но без подписаний Кавая Ленарда и Леброна Джеймса, никто бы даже не подумал про обмены Пола Джорджа и Энтони Дэвиса.

👶🏽 Драфт

Примеры: «Бостон», «Мемфис», «Филадельфия», с натяжкой «Голден Стэйт»

Все вроде понятно из заголовка, но есть нюанс. Важно даже не то, сколько задрафтованных игроков остались в команде в итоге. Но то, что именно высокие пики и выбранные под ними игроки использовались для первоначального накопления капитала. Даже если «Бостон» выменяет-таки Дюрэнта, а в «Филадельфии» не останется никого, кроме Эмбиида, это все равно будут команды, построенные через драфт.

Эта понятная стратегия стала сложнее в последние годы, потому что стоимость топовых пиков невероятно возросла. «Оклахома» заплатила на 11-й пик три пика первого раунда. По слухам те же три пика (только вообще незащищенных!) просил «Детройт» за Джейдена Айви. То есть, чтобы получать действительно стоящих новичков, мало просто копить низкие пики. Нужно либо сливать самим, либо — чтобы кто-то сливал за тебя.

Дэнни Эйндж как раз был первым в лиге, кто придумал делегировать танкинг

Он забрал все пики «Бруклина» и ждал (пришлось совсем недолго), пока они развалятся. Сейчас «Юте» совсем не нужны игроки, потому что без Митчелла нужно падать на дно или ждать падения тех, чьи пики у тебя в руках. А лучше — и то, и другое одновременно.

Концепция построения команды «через культуру» в НБА работает все хуже и хуже. Про «Майами» уже поговорили, «Индиана» без Деандре Эйтона, вероятно, продолжит сливать, даже идеологи подхода из «Сан-Антонио» перестали отрезать хвост по частям. Да, остаются «Торонто», но система развития там настолько совершенна, что непонятно, может ли кто-то построить хотя бы что-то похожее.

Почему резкая перестройка через танкинг выгоднее плавной «через культуру», отлично иллюстрирует сравнение «Шарлотт» и «Оклахомы». «Хорнетс» не выходят в плей-офф уже шесть лет, «Тандер» всего лишь два года (что? да!).

«Шарлотт» за эти два года: баланс 76-78, дважды проиграли в плей-ин; выбрали на драфтах Джеймса Бунайта и Марка Уильямса.

«Оклахома» за эти два года: баланс 46-108, дважды в четверке худших, выбрали на драфтах Джоша Гидди, Чета Холмгрена (и еще четырех игроков).

Для чистоты эксперимента вынесем за скобки идиотизм Майлза Бриджеса. Допустим, он подписал свой околомаксимальный контракт, отбыл короткую дисквалификацию и ходит на курсы управления гневом. Даже в этом случае, чьи перспективы на ближайшие пять лет выглядят лучше? Кого ты быстрее видишь хотя бы во втором раунде?

Эйндж видит эту же тенденцию и не хочет больше бегать по замкнутому кругу.

После ухода Гордона Хэйворда у «Юты» получилось (внезапно!) перегруппироваться вокруг Донована Митчелла. Системности, культуры и работы Куина Снайдера хватало, чтобы блистать в регулярке, но в плей-офф все превращалось в тыкву. Митчелл выжал из себя пару легендарных серий, а дальше «Юте» банально не хватало таланта. Ему неоткуда было взяться внутри и его не на что было купить снаружи.

Ломать то, что отлично работает (и приносит деньги), на маленьком рынке всегда слишком рискованно, поэтому Эйндж терпел. Сейчас, как и перед тем-самым-трейдом с «Бруклином», он показывает чудеса тайминга. У Богдановича, Конли, Инглса и вообще всего командного механизма уже заканчивается бензин, но внешне он еще выглядит вполне себе работоспособно. Поэтому именно сейчас Эйндж отдает Гобера на пике его стоимости и торгует Митчеллом задолго того, как контракт начнет снижать его обменную ценность. Ну и по мелочи успевает отдать Ройса О’Нила до того, как в «Бруклине» началась заварушка.

В этом блоге все принято сравнивать с «Оклахомой», но тут параллели действительно напрашиваются. Ситуация в «Юте» сейчас напоминает ту, что была в «Тандер» три года назад. Дюрэнт, Уэстбрук и Джордж (и даже Джерами Грант) уже ушли, очевидно, что это билет в один конец, и перестройка неизбежна. С другой стороны, команда с Полом, Адамсом, Галлинари и Шредером достаточно сильна, чтобы сливать прямо сейчас. Поэтому тогда случился сезон-мостик, когда ветераны здорово покряхтели пошумели, сходили в плей-офф, но, что важнее, подняли свою стоимость на рынке.

«Юта» может позволить себе что-то похожее. Если Эйндж не дожмет «Нью-Йорк» по пикам (а других реальных претендентов на Митчелла особо не видно), он вполне может поиграть сезон теми, кто есть.

Конли (Беверли, Кларксон) — Митчелл (Бизли) — Богданович (Фонтеккьо) — Вандербилт (Гэй) — Кесслер (Азубуйке)

Не контендер, конечно, и даже, скорее всего, не плей-ин на усилившемся Западе, но жить можно. А пара локальных обменов, которые разгрузят заднюю линию и усилят переднюю или крылья, даже дадут какое-то подобие баланса. Но даже если такая остановка и случится, это будет именно остановка. Дальше все равно неизбежный обмен всех, кто старше двадцати с копейками, на пики или проспектов.

Можно иронизировать над жадностью бережливостью Эйнджа, который сначала не отдавал пики, а потом превращал их в гершонов ябуселе и ромео лэнгфордов, но именно он серией жестких, непопулярных и вызывавших вопросов решений собрал нынешний «Бостон» через драфт. И, судя по всему, собирается провернуть что-то похожее в «Юте».

Сначала хотел написать «на старости лет собирается», но потом уточнил, что вечному Эйнджу 63 года. Это, конечно, не молодость, но время еще есть. От трейда Кевина Гарнетта и Пола Пирса до выхода «Бостона» в финал прошло 9 лет. Это, конечно, не быстро, но первые результаты были заметны уже через три-четыре года. Учитывая, что последний финал конференции у «Юты» был 15 лет назад, можно и потерпеть.

«Белый не умеет прыгать» в телеграме

Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman, Al Bello, Elsa, Tom Pennington; eastnews.ru/AP Photo/Rick Bowmer