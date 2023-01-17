«Левски» отменяет матчи с командами из России – продавили фанаты. Они финансируют клуб

Требуют бойкота.

Три российских клуба в конце января планировали товарищеские матчи с болгарским «Левски» – похоже, что их не будет.

До февраля в чемпионате Болгарии продолжается зимняя пауза, но команды уже выходят из отпуска. Софийский «Левски» поехал в ОАЭ, где планировал шесть товарищеских матчей. Половину – против клубов из России.

• «Краснодар» (17 января»);

• «Спартак» (22 января);

• «Урал» (31 января).

Как минимум один из них отменен, хотя формально товарищеские матчи против команд из России не запрещены. Причина отмены – протест фанатов.

Ультрас «Левски» устраивают акции и напоминают о российском списке «недружественных стран»

Идея товарищеских матчей с клубами из России не понравилась фанатским объединениям «Левски», призвавшим продолжать бойкот российского спорта. Они регулярно выступают в поддержку Украины: вывешивают баннеры на стадионах, проводят благотворительные турниры и собирают пожертвования. Теперь требуют от клуба отмены игр.

Фанаты провели акцию возле домашнего стадиона «Георгий Аспахуров»: развернули баннеры с политическими лозунгами. В соцсетях они опубликовали фото баннера «Свобода не терпит компромиссов!», вывешенного во время дерби с софийским ЦСКА 6 марта 2022-го.

Ультрас «Левски» считают, что такие матчи плохо скажутся на команде: «Не нужно и крайне вредно вмешательство «Левски» в такой политический скандал, также оно создает напряжение среди болельщиков». Активной ссылки на пост нет, потому что он появился в группе в фейсбуке (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Еще в сообщении указано, что Болгария входит в официальный список недружественных стран для России. В марте 2022-го в нем оказались все страны Евросоюза. В ноябре 2022 болгарский парламент одобрил поставки оружия Украине, а представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «очередным недружественным выпадом» против России.

Для контекста нужно понимать, что ФИФА и УЕФА хоть и отстранили Россию от европейского футбола, товарищеские матчи проводить формально не запрещали, на них отстранение не распространяется. Другой болгарский клуб «Ботев», тоже находящийся в ОАЭ, игры против российских клубов, «Урала» и «Спартака», не отменял (объяснить легко: владеет «Ботевом» российский бизнес Антон Зингаревич, гендиректор там – Герман Чистяков, недавно клуб подписал Михаила Прокопьева, известного по «Амкалу»).

«Левски» хотел сыграть матчи с акцией в поддержку Украины. Не сработало

Болгарский клуб пробовал выправить ситуацию с помощью публичной поддержки Украины.

Sportal.bg рассказал , что «Левски» планировал выход на поле с украинским флагом или в желто-синей форме. Temasport добавил , что клуб отказался от трансляции матчей с российскими командами. Но недовольство фанатов это не погасило.

Пока отменили только один матч – против «Краснодара». Вместо него в расписании «Левски» появилась игра с «Аль-Кувейтом». Встречи со «Спартаком» и «Уралом» на момент написания материала еще в календаре .

Официальных заявлений от «Левски» не было. «Краснодар» же высказался очень обтекаемо: «Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно».

У «Левски» большие проблемы с деньгами: в 2020-м спасли фанаты, но новый закон может добить

«Левски» – один из старейших клубов болгарской Первой лиги, он основан в 1914-м. Команда 26 раз выигрывала чемпионат (на пять раз меньше, чем рекордсмен – софийский ЦСКА), у нее рекордные 27 побед в Кубке Болгарии и три – в Суперкубе. Еще у клуба два четвертьфинала Кубка УЕФА и один выход в групповую стадию Лиги чемпионов – в 2006-м на решающей стадии отбора прошли «Кьево», но попали в мощнейшую группу с «Челси», «Барселоной» и «Вердером», закончили с нулем и разницей мячей 1:17.

«Левски» не выигрывал лигу с 2009-го – за два года до того, как в чемпионате установилось доминирование «Лудогорца» (11 титулов подряд с 2012-го по 2022-й). За это время у команды восемь попаданий в топ-3, к тому же это действующий обладатель Кубка Болгарии.

И все это несмотря на серьезнейшие финансовые проблемы – фанаты связывают их с политикой, но об этом ниже.

Формально сложности начались в 2015-м, когда ушел многолетний президент Тодор Батков. Новое руководство проработало год, следом в клуб пришел бизнесмен Спас Русев. При нем «Левски» много тратил на игроков и в итоге влез в неподъемные долги. К 2019-му, когда Русев ушел из клуба, набралось в районе 30 миллионов левов (около 15 миллионов евро; Болгария не входит в еврозону, поэтому у них осталась своя валюта).

Следующим владельцем стал Васил Божков – один из богатейших людей Болгарии. Он исправлял ситуацию продажами дорогих игроков, но вскоре власти Болгарии закрыли его основной бизнес – игорный, к тому же возбудили уголовные дела, в том числе за вымогательство, коррупцию и организацию преступной группировки.

В итоге в начале 2020-го «Левски» остался без спонсора, с долгами и на грани банкротства. Фанаты уверены , что клуб втянули в политические игры – отсюда и проблемы. Эту версию подтверждал бывший и.о. премьер-министра Болгарии Стефан Софиански: якобы премьер-министр Бойко Борисов пытался использовать клуб в своих целях, поэтому там постоянно и менялись владельцы. Божков тоже публично заявлял об ответственности Бойко за «уничтожение» клуба и даже формально пытался передать ему акции – но тот отказался.

Предотвратить катастрофу в 2020-м помогли фанаты. С февраля по ноябрь доходы «Левски» выросли до 7,5 миллиона левов, из них 5 миллионов – вклад болельщиков через покупку билетов, участие в членской кампании и пожертвования.

Новым владельцем стал бывший игрок «Левски» Наско Сираков, он более здраво подошел к расходам и даже привлек спонсора.

Теперь удар может нанести правительство Болгарии. Там готовят закон, ограничивающий рекламу игорных компаний. Это затронет весь болгарский футбол, но сильнее всего – «Левски», в которого их главный спонсор Palms Bet планировал инвестиции 22 миллионов левов (около 11 миллионов евро) за пять лет, считает Sportal.

Параллельно с этим клуб ведет переговоры о продаже компании Sport Republic, через которую сербский медиамагнат Драган Шолак владеет 80% прав «Саутгемптона». Бизнесмен хочет вложиться в «Левски», построить новую базу, стадион и сделать из клуба прибыльный проект. Сделка вроде как в завершающей фазе, но новый закон может ее разрушить. Sportal пишет, что если закон примут:

• «Левски» лишится генерального спонсора;

• сорвется сделка с влиятельным инвестором;

• нового стадиона не будет;

• вероятно банкротство.

Футбольный союз Болгарии и Профессиональная лига уже выступили против законопроекта. Назвали его «очередной попыткой заработать политические дивиденды» и«фатальным для развития профессионального футбола».

Фото: facebook.com/levskiofficial; globallookpress.com/MFA Russia/via Globallookpress.com; Gettyimages.ru/Michael Steele