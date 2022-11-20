Сравнение стран ЧМ-2022 по рейтингам жизни: свобода прессы, коррупция, доступ к интернету, потребление спирта

Знакомимся с участниками турнира.

В этом материале мы сравниваем страны-участники ЧМ-2022 по социальным и культурным аспектам жизни на основе разных рейтингов. После каждой таблицы указаны источник данных и пояснение, что означает каждое сравнение.

Важно-1. В рейтингах Англия и Уэльс представляют одно государство – Великобританию. Важно-2. Для интереса в каждый рейтинг мы добавили 32-м участником Россию, хотя она не выступает на ЧМ-2022.

Важно-3. Места в рейтинге расставляются только относительно сравнения стран ЧМ друг с другом: если условная Швейцария занимает в рейтинге первое место, это необязательно означает, что она первая среди всех стран мира. Чтобы узнать полноценные данные вне рамок ЧМ-2022, кликните на источник под таблицами.

Источник: ЮНЕСКО

В список попадают природные или культурные объекты. Их отбирают по нескольким критериям, включающим уникальность, отражение экологических или биологических процессов истории Земли, связь с культурным контекстом. Всего в списке 1154 объекта в 167 странах.

Источник: Transparency International * (2021)

Создается неправительственной организацией Transparency International*. Индекс составляют на основе опросов экспертов и предпринимателей. Он учитывает уровень взяточничества, использования служебного положения в личных целях, способности правительства сдерживать коррупцию в государственном секторе. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции, сто баллов — минимальный.

*Российское отделение Transparency International признано в России иностранным агентом.

Источник: The Heritage Foundation (2022)

Рассчитывается The Wall Street Journal и исследовательским центром The Heritage Foundation. Для расчета используются 12 компонентов, среди которых защита прав собственности, свобода трудовых отношений, свобода инвестиций.

Источник: Human Development Reports (2021)

Исследование проводит ООН. Показатель отражает предполагаемое число лет, которое может прожить человек, и в общем виде оценивает состояние здоровья населения. Он основан на оценке среднего возраста, в котором умирают люди определенной группы. Критерий используют при расчете Индекса человеческого развития.

Источник: Reporters Without Borders (2022)

Индекс рассчитывает организация Репортеры без границ. Она учитывает пять компонентов: политический контекст, правовая база, экономический контекст, социокультурный контекст и безопасность. В частности, оценивается роль медиа в привлечении политиков к ответственности, давление на журналистов и экономические ограничения на работу.

Источник: Vision of Humanity (2022)

Индекс рассчитывается Институтом экономики и мира. Он учитывает степень милитаризации страны, продолжающиеся внутренние и внешние конфликты и уровень общественной безопасности. Чем ниже показатель, тем спокойнее страна.

Источник: Human Development Reports (2021)

Исследование подготовлено ООН. Оно показывает среднее число полных лет обучения среди людей старше 25 лет (повторное прохождение отдельных классов не включено). Критерий используют при расчете Индекса человеческого развития.

Источник: World Health Organisation (2016)

Исследование проводит ВОЗ. Самые свежие данные опубликовали в 2018 году. Они включают как официальные статистические данные об экспорте, импорте, продажах, так и неофициальные – о домашнем производстве и контрабанде. В статистике учтен алкоголь, выпитый как местными жителями, так и туристами.

Источник: World Happiness Report (2019-2021)

Исследование проводит Сеть по выработке решений в области устойчивого развития, выходящая в ООН. Авторы используют в опросе шесть показателей: доход, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, наличие кого-то, на кого можно положиться, щедрость, свобода и доверие. Респондентов просят оценить для себя каждый из этих критериев по шкале от 0 до 10.

Источник: The World Bank/ International Telecommunication Union (2019-2021)

Исследование провел Международный союз электросвязи, входящий в ООН. На момент проведения исследования в 2021 году интернетом пользовались 4,9 миллиарда человек, примерно 2,9 миллиарда доступа к нему имели. Наиболее заметный рост последних лет пришелся на период пандемии: в 2020 году число новых пользователей выросло сразу на полмиллиарда.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed