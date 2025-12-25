Экс-хавбек ЦСКА Давила выложил фото с семьей в футболке «Зенита»: «Моя команда»

Экс-хавбек ЦСКА Давила выложил фото в футболке «Зенита».

Бывший хавбек ЦСКА, а ныне игрок мексиканской «Америки» Виктор Давила опубликовал в соцсетях фотографию в футболке «Зенита».

На снимке чилиец запечатлен вместе со своей семьей, подпись гласит: My team («Моя команда»).

Давила выступал за ЦСКА с 2023 по 2024 год. Вероятно, футболку «Зенита» он получил в мае 2024-го после одного из матчей Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ с сине-бело-голубыми (1:1, 0:0, 4:5 по пен.).