Шапи о будущем: «У меня еще год контракта в «Канзасе». Хотел бы поиграть в Испании»

Шапи о будущем: хотел бы поиграть в Испании.

Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в будущем хотел бы поиграть в Ла Лиге .

«У меня еще год контракта в «Канзасе», потом могу остаться еще на год. Я сильно не люблю забегать вперед. Надо хорошо выступить, прогрессировать.

Хотел бы еще поиграть в Испании. Между «Реалом» и «Барселоной» выбираю последнюю», — сказал Сулейманов.

В 32 матчах минувшего чемпионата МЛС на счету россиянина 2 гола и 3 ассиста.