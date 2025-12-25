35

Шапи о будущем: «У меня еще год контракта в «Канзасе». Хотел бы поиграть в Испании»

Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в будущем хотел бы поиграть в Ла Лиге.

«У меня еще год контракта в «Канзасе», потом могу остаться еще на год. Я сильно не люблю забегать вперед. Надо хорошо выступить, прогрессировать.

Хотел бы еще поиграть в Испании. Между «Реалом» и «Барселоной» выбираю последнюю», — сказал Сулейманов.

В 32 матчах минувшего чемпионата МЛС на счету россиянина 2 гола и 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Магомед-Шапи Сулейманов
Канзас-Сити
МЛС
Ла Лига
