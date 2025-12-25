Аршавин об «Атлетико»: «У Симеоне свой почерк, своя философия, но это не мое»
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игровом стиле «Атлетико» при тренере Диего Симеоне.
«Нужно признать, что Симеоне вывел «Атлетико» на другой, более высокий уровень. Его футбол может кому‑то не нравиться. Это не мое, например. Зато это свой почерк, своя философия.
До Симеоне команда была на 4–5-х местах, а при нем даже бывала на первой позиции. Современный «Атлетико» — это Симеоне. Кроме того, при нем за столько времени не было провалов», — сказал Аршавин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
