Аршавин об «Атлетико»: у Симеоне свой почерк, своя философия, но это не мое.

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игровом стиле «Атлетико» при тренере Диего Симеоне .

«Нужно признать, что Симеоне вывел «Атлетико » на другой, более высокий уровень. Его футбол может кому‑то не нравиться. Это не мое, например. Зато это свой почерк, своя философия.

До Симеоне команда была на 4–5-х местах, а при нем даже бывала на первой позиции. Современный «Атлетико» — это Симеоне. Кроме того, при нем за столько времени не было провалов», — сказал Аршавин.