Путин раздал поручения о спорте и вручил орден Канделаки, новый опрос о лимите, обмен Дивеева на Гонду согласован, Ташуев возглавил «Енисей», конец бана Валиевой и другие новости

1. Владимир Путин сделал несколько указаний в отношении спорта: поручил законодательно закрепить поднятие флага России на соревнованиях, продумать особые условия для получения образования спортсменами сборных, закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта», а также рекомендовал главам регионов поощрять тренеров спортсменов высокого класса. Кроме того, президент вручил Канделаки орден Александра Невского, Касатонову и Мышкину – ордена «За заслуги перед Отечеством».

2. 22% россиян назвали текущий лимит слишком мягким , 14% против легионеров в РПЛ – это данные опроса фонда «Общественное мнение». 57% опрошенных считают несправедливым, что иностранцы получают больше российских игроков. 21% россиян считает, что легионеры помогают развитию РПЛ, 19% заявили об отрицательном влиянии.

3. В Fonbet КХЛ «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:3 ОТ), «Спартак» проиграл «Шанхаю» (3:4 Б).

4. ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду. Петербуржцы доплатят за сделку, все зависит от решения москвичей, сообщает «Чемпионат».

5. Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

6. Сергей Ташуев возглавил «Енисей». Контракт – на 1,5 года.

7. Кубок Африки . Алжир разгромил Судан, Кот-д`Ивуар обыграл Мозамбик, Камерун победил Габон.

8. Латвия запретила въезд спортсменам из России перед этапом Кубка мира по санному спорту в Сигулде.

9. ФИА разрешила спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл», сообщает Motorsport.com.

10. Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете у бывшей жены. Екатерину обязали опубликовать опровержения.

11. «Реал» запросил доступ к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. «Мадрид» – частный обвинитель в суде.

12. Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на кокаин , для анализа брали образец его волос. Сарана отпустили под подписку о невыезде, он заявил , что его оклеветали.

13. На биатлонисте Баккене была гипоксическая маска , когда его нашли мертвым.

14. Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги. В будущем возможно полноценное назначение.

15. В Бурунди умер футболист, проглотивший колдовской амулет гри-гри во время матча второго дивизиона.

16. Шнякин ответил пользователю Спортса’’, критиковавшему его за слово «катапультировать»: «Употребляю его во время аутов. Разве это ересь? Русский язык позволяет подобрать уйму синонимов».

Цитаты дня.

Александр Мостовой: «Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч мальчишек тренировать? А Абаскаль, видевший футбол по телевизору, будет возглавлять «Спартак». Абсурд»

Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина . Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»

Роман Ротенберг: «Договорились о запуске школы Red Machine Junior Hockey Academy Dubai . Интерес к хоккею на всем Ближнем Востоке продолжает стремительно расти»

Покровская – Путину: «Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта . Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды»

Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Леклера даже не пустили бы в Маранелло, не приняли бы как клиента при Энцо Феррари»

Динияр Билялетдинов: «Пять лет не посещаю Европу из-за принципов – по причине всех событий. Там нечего делать. Может, никогда больше не полечу»

Плющенко об Овечкине: «Саша может выпить много пива. У меня было 2 бутылки выдохшегося разливного, лежало 3 месяца. Он выпил: «Так оно хорошее». Простой наш человек»