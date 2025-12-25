Гендиректор «Ариса» о восстановлении Кокорина: «С нового года будет набирать форму через матчи. С физической точки зрения он уже здоров»

Гендиректор «Ариса» о Кокорине: с нового года будет набирать форму через матчи.

Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал о восстановлении форварда киприотов Александра Кокорина от травмы.

«У Александра все хорошо, он вернулся в строй и с нового года будет, скажем так, набирать форму через матчи. Увидим его на поле, и будет заниматься в общей группе.

Сейчас рождественская пауза, команда не тренируется. А когда занятия возобновятся, Кокорин начнет в общей группе наравне со всеми и будет набирать уже игровые кондиции. С физической точки зрения он уже полностью здоров», – сказал Гогнидзе.