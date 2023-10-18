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Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

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Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Фигурное катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева не будет соревноваться в стартовавшем сезоне, а сосредоточится на шоу – это информация «Р-Спорта», которую еще не подтвердила сама спортсменка.

Но верится – еще в августе чемпионка мира признавалась, что пока не нашла мотивацию.

Возможно, все совсем не так – и мы еще увидим Туктамышеву на осенних этапах Гран-при и на ЧР под Новый год. Ведь только на днях она говорила, что довольна новой короткой программой и покажет ее в сезоне.

Возможно, это конец карьеры. А возможно, просто пауза – ведь иногда приостановка карьеры в фигурном катании действительно означает именно приостановку.

***

Эх, вот недаром я больше всего в этом сезоне боялась за мотивацию Туктамышевой. Ее сейчас все начнут провожать на пенсию, в комментаторы и в шоу.

А я буду надеяться. И считать – месяцы для карантина и релиза с переходом в другую сборную. Ну а почему нет? Это вполне очевидный путь – есть как минимум примеры Дэвис/Смолкина, Самоделкиной, попытка Чиризано.

А если без релиза, то хотя бы просто верить в нейтральную путевку в Милан через два года. Чтобы у Лизы все-таки случилась своя Олимпиада – хотя и без нее она императрица и легенда.

Туктамышевой в декабре исполнится 27, за спиной 16 полноценных сезонов – по меркам сегодняшней женской фигурки это даже не эпоха, а несколько веков. Зачем ей очередной внутренний сезон – быть спарринг-партнером для вновь вылупившихся юниорок?

Для денег есть шоу, а когда нас допустят до международных стартов – можно и вернуться. Можно, Лиза.

Потому что кого как не ее отправлять на ту единственную квоту, которая осталась у России после бана?

Тройному акселю Туктамышевой пубертат явно не грозит, а такого опыта и психологической устойчивости новым экс-юниоркам взять просто неоткуда. Да и неизвестно, донесет ли кто-то из них до 17 лет – нового ценза – четверные прыжки.

А еще у Лизы кристальная репутация за границей.

За ней не тянется шлейф читерской техники прыжков, неоправданных оценок и «еще одной русской юниорки». Примечательно: главный мировой журнал о фигурке берет у нее интервью в первый номер после перезапуска. И не боится поставить ее имя на обложку – немыслимая сейчас вещь для иностранных СМИ.

Так что я аплодирую, но отказываюсь прощаться.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

35 комментариев

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Мишка Синайский
Никогда не увлекался фигурным катанием, но из-за Лизы иногда смотрел.. очень привлекательная и открытая девушка, точно найдёт чем заняться после спортивной карьеры.
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aleks007smol
Слов нет, одни эмоции у меня... Пока не могу в это поверить!
+19
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Великолепные слова о Лизе!
Спасибо, Майя, тоже буду ждать и надеяться!
П.С.: Интересно, разные "милые" люди и под этим добрейшим постом разные радостные гадости о том, что давно пора, напишут?
+17
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+14
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Дружба11
Лизик -это Рыцарь Фигурного катания!Мы не прощаемся-До встречи Лизик, до Новых стартов!!!!Любим Наше Солнышко!!!
+12
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Revery
Если честно, то я, пожалуй, не могу... нет, не так. Не готова дать полноценную эмоциональную оценку этой новости.
Мы все воспринимаем фигурное катание через призму любимых программ, знаковых соревнований и карьеры тронувших сердце и поразивших воображение спортсменов. Для абсолютного большинства болельщиков этот спорт - не про цифры и не про рекорды. А про те эмоции, которые мы получаем от красоты пролетных прыжков. От сердца, замирающего при виде взлетающей под купол спортивной арены девочки-парницы. От тонкой, хрустальной нежности или неудержимого драйва программ одиночников.
Оценки за сложность, компоненты, недокруты - это всё есть, но это всё не для нас. Это для судейского корпуса, для техбригады, для финальных протоколов. А мы живём карьерами любимых атлетов. В наших сердцах ярко вспыхнувшая, мгновением пролетевшая комета Юли Липницкой. Последний прокат Флорана Амодио на Чемпионате Европы, когда все мы были на месте Николая Морозова. Долгая, трудная дорога Алёны Савченко и её долгожданная Золотая Олимпиада. "Дождь в карих глазах" Cуй-Хань, который теперь принадлежит только им. Навсегда. "Круэлла" Саши Трусовой, когда невозможное на один миг стало реальностью.
Для меня фигурное катание началось с Лизы. Давным-давно, когда интернет раздавали по карточкам, а о любимом спортсмене можно было прочитать только в спортивной газете. Я увидела ее тогда - маленькую, бойкую пуговку на дебютном ЧР - и именно тогда фигурное катание впервые по-настоящему обрело для меня смысл. Перестало быть чем-то дежурным, что положено смотреть раз в 4 года, обрело лицо. Потом было много других спортсменов - интересных, любимых, раздражающих. Но Лиза была для меня первой. Она сделала ФК живым.
С тех пор прошло... сколько? 15 лет? Всё это время именно Туктик была для меня тем золотым стандартом, по которому равнялось всё остальное. Я всегда смотрела фигурное катание через призму Лизы Туктамышевой.
И, скорее всего, буду смотреть и впредь. Даже если пауза окажется не только паузой.
Потому что первая любовь - она такая, вы же сами знаете)
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Буня Хох
Спасибо, очень добрый пост.
Мне повезло - я дважды видела Лизу на ЧР. Казалось что еще не раз там увижу, но если таково ее решение - придется с грустью его принять...
Если это действительно завершение карьеры, то Лиза завершает ее на хорошей ноте: серебром в последнем для нас ЧМ (2021) и бронзой в ЧР-2023.
Лиза хороший человек, пусть у нее все хорошо складывается в жизни.
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Ольга Ив
Мне вообще кажется, все намного проще в принятии решения о приостановлении. Питерских сейчас часто зовут на шоу, в шоу хорошо зарабатывают, в отличии от соревнований,на которых не факт, что победишь. Моё мнение, что и Миша Коляда, и Лиза в том возрасте, что пора думать и зарабатывать на будущее. В данный момент это шоу, в которые их стали часть звать. Поэтому они сделали выбор в пользу шоу (денег).
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Андрей георгиевич
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Elena Savanuk
Ответ aleks007smol
Слов нет, одни эмоции у меня... Пока не могу в это поверить!
А у меня даже слезы наворачиваются ... Очень надеялась, что Туктик выступит хотя бы на одном этапе в этом сезоне.
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Дружба11
Ответ Ostinato
Не умоляя заслуг Туктамышевой, но очень раздражает пренебрежительное отношение к юниоркам «вновь вылупившимся». Как будто они в чем-то виноваты, как будто они случайно свои прыжки делают, а не пашут, как Туктамышева, как будто юниорка виноваты в том, что Туктамышева не отображаюсь на олимпиаду
оставьте уже в покое-с читерками своими,которых всю дорогу тянуло судейство, безобразно по отношению к другим спортсменкам, по головам Чистых девочек без допинга.Какого было выходить Лизу и другим девочкам зная,что подложат под штаб пальто...
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ChaserS
Чуть ли не единственная у которой именно женское катание!!! Не детское и не юношеское....Не хочу критиковать катание других фигуристок, но Елизавета катает так как чувствует Женщина!
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Дмитрий Храпунов
Мая, спасибо за такой прекрасный текст) Будем вместе верить, что Лиза не прощается
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Дружба11
Майя, Благодарю Вас от Души за теплые слова в адрес Лизы-вот кто заслужил уважение своим не простым путем.Всех Вам Благ и Всем Светлого Добра кто поддержал Лизика!!!
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Ольга Ив
Ответ Anton_Right
Вот, честный человек. Сразу ясно - человек из другой эпохи и другого теста. Умница, Елизавета. Умница! На этом наверное всё. Спасибо Лизе за её блестящую карьеру, настоящие эмоции от её прокатов, да и просто за ум, характер и достойное поведение вне льда.
А в чем честный? Сама Лиза пока не обратилась к свои болельщикам о том, что не выходит в сезон. Пока мы слышали от неё, что выходит.
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Karina kolesnikova
При всем уважении и симпатии к Лизе, резанула мысль о том, что можно назначить ее наилучшим кандидатом на международку после разбана. Судейство "по понятиям" становится настолько привычным делом, что даже самые адекватные эксперты (Майя точно одна из них) не видят в этом ничего зазорного?
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закрыт по беспределу
В любом случае пожелаем Лизавете успехов
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Shveddka
Лиза, нет... Пусть лучше за другую страну, но на турнирах...
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Kareglazaya
Если отстранение закончится через год, то Лиза вполне может вернуться. По крайней мере, тогда у нее будет цель - отобраться на международные старты.
Но я думаю, что нас еще нескоро допустят до соревнований...
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imaxim
Все просто. Если бы Туктамышева знала, что впереди у неё 2 этапа ГП, уже к открытым прокатам у неё было бы три трикселя и остальные элементы в полной готовности
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__flavius__
Забавный, конечно, спорт эта ваша фигурка. во всех остальных видах все восхищаются молодыми. Если в футболе 16-летний пацан вышел в основной команде и был в порядке - все в восхищении. в фигурном всё наоборот: 26-летняя девушка катается как пятнадцатилетняя - вот это мощь, вот это сила!!! Лиза - лучшая, таких больше не делают
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TheWitcher
Ваниль на прощание. И даже здесь не обошлось без наброса на хрусталят… Камбэк Лизы под занавес достоин уважения, но… Психологически устойчивые отбираются на ОИ, а не проигрывают конкуренцию скромным Сотсковым в олимпийском сезоне. Провал после 2015-го и до 2021-го года забыть прикажете? Даже попадание Лизы на ЧМ-2021 обусловлено развалом Косторной, а не тем, что её превосходила Лиза, отобравшаяся в Стокгольм только через Кубок России, а в прошлом сезоне пьедестал на ЧР, куда она не попадала с 2015 года, случился лишь в отсутствии Щербаковой с Трусовой и только благодаря этому. До 17 лет уже доносили свои четверные Аня и Саша, и творили с ними по-настоящему великую историю. И, думаю, что продолжали бы это делать, не случись отстранения России от международных соревнований. Смогли они, смогут и другие. Странно говорить о шлейфе читерской техники, когда все достижения по квадам официально зафиксированы и признаны всем международным фигурнокатательным сообществом, с ними выиграны международные ГС. Что там лают по этому поводу разные «доброжелатели» и эксперты-любители можно множить на ноль. И чем менее кристальна репутация за границей, например, у Щербаковой, которая была в финале ISU Skating Awards «Самый ценный фигурист» вместе с Ченом и Пападакис/Сизероном, а сейчас ездит с мастер-классами и шоу в Китай?
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Darth_Pershman
Не могу поверить, что эту заказуху вынесли на главную страницу.
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Azamat Yekizhanov
Лучшая из фигуристок России. Ни в какие скандалы и интриги не влипала, милая и красивая девушка, открытый и улыбчивый человек.
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Дружба11
Ответ Mira Val
Спросите у кого-то с одинаковыми инициалами имени-отчества.
Хорошо, дайте наводку) пожалуйста.
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Mira Val
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Спросите у кого-то с одинаковыми инициалами имени-отчества.
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