Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает
Елизавета Туктамышева не будет соревноваться в стартовавшем сезоне, а сосредоточится на шоу – это информация «Р-Спорта», которую еще не подтвердила сама спортсменка.
Но верится – еще в августе чемпионка мира признавалась, что пока не нашла мотивацию.
Возможно, все совсем не так – и мы еще увидим Туктамышеву на осенних этапах Гран-при и на ЧР под Новый год. Ведь только на днях она говорила, что довольна новой короткой программой и покажет ее в сезоне.
Возможно, это конец карьеры. А возможно, просто пауза – ведь иногда приостановка карьеры в фигурном катании действительно означает именно приостановку.
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Эх, вот недаром я больше всего в этом сезоне боялась за мотивацию Туктамышевой. Ее сейчас все начнут провожать на пенсию, в комментаторы и в шоу.
А я буду надеяться. И считать – месяцы для карантина и релиза с переходом в другую сборную. Ну а почему нет? Это вполне очевидный путь – есть как минимум примеры Дэвис/Смолкина, Самоделкиной, попытка Чиризано.
А если без релиза, то хотя бы просто верить в нейтральную путевку в Милан через два года. Чтобы у Лизы все-таки случилась своя Олимпиада – хотя и без нее она императрица и легенда.
Туктамышевой в декабре исполнится 27, за спиной 16 полноценных сезонов – по меркам сегодняшней женской фигурки это даже не эпоха, а несколько веков. Зачем ей очередной внутренний сезон – быть спарринг-партнером для вновь вылупившихся юниорок?
Для денег есть шоу, а когда нас допустят до международных стартов – можно и вернуться. Можно, Лиза.
Потому что кого как не ее отправлять на ту единственную квоту, которая осталась у России после бана?
Тройному акселю Туктамышевой пубертат явно не грозит, а такого опыта и психологической устойчивости новым экс-юниоркам взять просто неоткуда. Да и неизвестно, донесет ли кто-то из них до 17 лет – нового ценза – четверные прыжки.
А еще у Лизы кристальная репутация за границей.
За ней не тянется шлейф читерской техники прыжков, неоправданных оценок и «еще одной русской юниорки». Примечательно: главный мировой журнал о фигурке берет у нее интервью в первый номер после перезапуска. И не боится поставить ее имя на обложку – немыслимая сейчас вещь для иностранных СМИ.
Так что я аплодирую, но отказываюсь прощаться.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Спасибо, Майя, тоже буду ждать и надеяться!
П.С.: Интересно, разные "милые" люди и под этим добрейшим постом разные радостные гадости о том, что давно пора, напишут?
Мы все воспринимаем фигурное катание через призму любимых программ, знаковых соревнований и карьеры тронувших сердце и поразивших воображение спортсменов. Для абсолютного большинства болельщиков этот спорт - не про цифры и не про рекорды. А про те эмоции, которые мы получаем от красоты пролетных прыжков. От сердца, замирающего при виде взлетающей под купол спортивной арены девочки-парницы. От тонкой, хрустальной нежности или неудержимого драйва программ одиночников.
Оценки за сложность, компоненты, недокруты - это всё есть, но это всё не для нас. Это для судейского корпуса, для техбригады, для финальных протоколов. А мы живём карьерами любимых атлетов. В наших сердцах ярко вспыхнувшая, мгновением пролетевшая комета Юли Липницкой. Последний прокат Флорана Амодио на Чемпионате Европы, когда все мы были на месте Николая Морозова. Долгая, трудная дорога Алёны Савченко и её долгожданная Золотая Олимпиада. "Дождь в карих глазах" Cуй-Хань, который теперь принадлежит только им. Навсегда. "Круэлла" Саши Трусовой, когда невозможное на один миг стало реальностью.
Для меня фигурное катание началось с Лизы. Давным-давно, когда интернет раздавали по карточкам, а о любимом спортсмене можно было прочитать только в спортивной газете. Я увидела ее тогда - маленькую, бойкую пуговку на дебютном ЧР - и именно тогда фигурное катание впервые по-настоящему обрело для меня смысл. Перестало быть чем-то дежурным, что положено смотреть раз в 4 года, обрело лицо. Потом было много других спортсменов - интересных, любимых, раздражающих. Но Лиза была для меня первой. Она сделала ФК живым.
С тех пор прошло... сколько? 15 лет? Всё это время именно Туктик была для меня тем золотым стандартом, по которому равнялось всё остальное. Я всегда смотрела фигурное катание через призму Лизы Туктамышевой.
И, скорее всего, буду смотреть и впредь. Даже если пауза окажется не только паузой.
Потому что первая любовь - она такая, вы же сами знаете)
Мне повезло - я дважды видела Лизу на ЧР. Казалось что еще не раз там увижу, но если таково ее решение - придется с грустью его принять...
Если это действительно завершение карьеры, то Лиза завершает ее на хорошей ноте: серебром в последнем для нас ЧМ (2021) и бронзой в ЧР-2023.
Лиза хороший человек, пусть у нее все хорошо складывается в жизни.
Но я думаю, что нас еще нескоро допустят до соревнований...