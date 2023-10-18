Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

Елизавета Туктамышева не будет соревноваться в стартовавшем сезоне, а сосредоточится на шоу – это информация «Р-Спорта», которую еще не подтвердила сама спортсменка.

Но верится – еще в августе чемпионка мира признавалась, что пока не нашла мотивацию.

Возможно, все совсем не так – и мы еще увидим Туктамышеву на осенних этапах Гран-при и на ЧР под Новый год. Ведь только на днях она говорила, что довольна новой короткой программой и покажет ее в сезоне.

Возможно, это конец карьеры. А возможно, просто пауза – ведь иногда приостановка карьеры в фигурном катании действительно означает именно приостановку.

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Эх, вот недаром я больше всего в этом сезоне боялась за мотивацию Туктамышевой. Ее сейчас все начнут провожать на пенсию, в комментаторы и в шоу.

А я буду надеяться. И считать – месяцы для карантина и релиза с переходом в другую сборную. Ну а почему нет? Это вполне очевидный путь – есть как минимум примеры Дэвис/Смолкина, Самоделкиной, попытка Чиризано.

А если без релиза, то хотя бы просто верить в нейтральную путевку в Милан через два года. Чтобы у Лизы все-таки случилась своя Олимпиада – хотя и без нее она императрица и легенда.

Туктамышевой в декабре исполнится 27, за спиной 16 полноценных сезонов – по меркам сегодняшней женской фигурки это даже не эпоха, а несколько веков. Зачем ей очередной внутренний сезон – быть спарринг-партнером для вновь вылупившихся юниорок?

Для денег есть шоу, а когда нас допустят до международных стартов – можно и вернуться. Можно, Лиза.

Потому что кого как не ее отправлять на ту единственную квоту, которая осталась у России после бана?

Тройному акселю Туктамышевой пубертат явно не грозит, а такого опыта и психологической устойчивости новым экс-юниоркам взять просто неоткуда. Да и неизвестно, донесет ли кто-то из них до 17 лет – нового ценза – четверные прыжки.

А еще у Лизы кристальная репутация за границей.

За ней не тянется шлейф читерской техники прыжков, неоправданных оценок и «еще одной русской юниорки». Примечательно: главный мировой журнал о фигурке берет у нее интервью в первый номер после перезапуска. И не боится поставить ее имя на обложку – немыслимая сейчас вещь для иностранных СМИ.

Так что я аплодирую, но отказываюсь прощаться.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф