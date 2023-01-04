Камбэк года в фигурном катании: она идет к золоту ЧМ, борется с неизлечимой болезнью и отдает волосы на благотворительность

Действующая чемпионка мира Каори Сакомото тяжело входила в постолимпийский сезон, и на первый план вышла ее близкая подруга Маи Михара.

Два золота этапов Гран-при + победа в финале = почерк главной претендентки на золото ЧМ. Пару недель назад Михара финишировала второй на чемпионате Японии, все же уступив восстановившей кондиции Сакамото. Но это не история про юниорку, догоняющую лидера, – Маи побеждала на главных стартах еще во времена Погорилой и Медведевой.

Михара – почти как японская Туктамышева (правда, без ультра-си): 9 лет у финала Гран-при не было победительницы старше

Миниатюрной Маи 23 года, она самая возрастная фигуристка японской сборной – Сакамото младше на год. Внешне не отличимая от юниорок Маи проводит уже 7-й сезон по взрослым. До нее последней победительницей финала Гран-при в возрасте старше 20 лет была Мао Асада – в 2013-м. Михара не прыгает ультра-си, зато запоминается легким скольжением и изящной хореографией, получая высокие баллы за счет компонентов.

В успех этого сезона, однако, не верила и сама Маи: на две последние Олимпиады она не отобралась, а в последний раз на чемпионат мира ездила еще в 2017-м. Ее карьера похожа на американские горки: 4 медали чемпионата четырех континентов (из них две – золотые), при этом неудачи на чемпионатах страны, не пускавшие на ЧМ и Олимпиады. Кроме этого, почти два сезона ей пришлось пропустить из-за обострения серьезной болезни.

Михара встала на коньки в 7 лет – в интервью Sports.ru она вспоминает, как решила заняться фигурным катанием:

«Я увидела по телевизору Мао Асаду – и все, пропала. Это был 2005 год, Мао тогда выиграла Финал Гран-при. Она была настольно невероятна, что я влюбилась в нее и в фигурное катание. Я сказала маме: «Хочу научиться кататься на коньках и быть как она».

Михара заставила родителей отвезти ее на городской каток. А приехав туда, сразу обратила внимание на девочку, кружившую на льду и уже делавшую разные прыжки – в отличие от Маи, которая и стоять на коньках тогда могла с трудом. Девочку звали Каори Сакамото.

«Я главная фанатка Каори – с самого детства. Мы почти 11 лет катаемся у одного тренера (Соноко Накано – Sports.ru) на одном катке, и с каждым годом я все сильнее восхищаюсь ею. У нее невероятные прыжки – атлетичные и очень динамичные, а стиль ее программ не похож ни на чей.

Каори всегда поддерживает меня, сразу после победы на моих этапах Гран-при она первая присылала сообщения с поздравлениями, так что я всегда чувствую, что она рядом. Для меня тренироваться с ней в группе – честь и уникальный шанс. Хотя в первой половине сезона мы не очень много виделись – нам выпали разные этапы, и потренироваться вместе мы смогли разве что перед самим финалом».

После национального чемпионата Михара призналась, что стоять на одном пьедестале с Сакамото для нее огромное удовольствие: «Каори настоящая трудяга, я тянусь за ней, так что отчасти своими результатами я обязана ей».

Именно поддержку от Сакамото (Маи называет ее Као-чан) во время болезни Михара вспоминает с особой теплотой.

У Маи неизлечимая болезнь, отнявшая пару лет карьеры. И программа, которая отсылала к этой борьбе и подарила ей прозвище

Проблемы со здоровьем начались у Михары в последний юниорский сезон – на финал юношеского Гран-при-2015 она приехала с болью в суставах. Ее уговаривали сняться, но это был первый значимый старт в карьере Маи, и она категорически отказалась.

Выступала на обезболивающих и терпела до конца, хоть и осталась шестой из шести участниц.

По возвращении домой – полное врачебное обследование и шокирующий диагноз: ювенильный ревматоидный артрит, серьезное аутоиммунное заболевание.

Такая болезнь проявляется в юношеском возрасте и обычно обрывает даже любительские занятия спортом. Больше всего от нее страдают колени, голеностоп и шейный отдел позвоночника. Боль, отечность и «жесткость» суставов, частая лихорадка и постоянная усталость – состояние, не очень совместимое с большой карьерой в фигурном катании.

Проблема еще в том, что аутоиммунные заболевания практически неизлечимы. Никто не знает, что становится их причиной – просто в какой-то момент иммунная система вдруг начинает атаковать собственные здоровые ткани и клетки, считая их потенциально опасными. Все, что могут сделать врачи в случае с заболеванием Михары, – лишь замедлить проявления болезни и перевести ее в спящее состояние. Боль временно уходит, но может вернуться в любой момент.

Михара провела в больнице две недели, передвигаясь на инвалидной коляске. Чемпионат Японии того года она смотрела с больничной койки и пообещала себе, что обязательно на нем еще выступит. Врачи купировали болезнь, и Маи начала подготовку к первому взрослому сезону. Боль не исчезла, но стероидное лечение сводило ее к минимуму.

На предсезонных сборах Маи не могла прыгать и просто нарезала круги по катку. А к концу сезона-2016/17 в ее копилке оказалось первое золото чемпионата четырех континентов, бронза этапа Гран-при и место в первой пятерке на ЧМ.

Произвольная программа того года – под саундтрек из голливудского кинофильма «Золушка» – стала для нее знаковой. С тех пор Маи называют «Золушкой фигурного катания», намекая на ее непростую судьбу. Которая вскоре опять решила ее испытать.

Весной 2019-го болезнь напомнила о себе. И хотя Маи ни разу об этом не сказала напрямую (жаловаться и говорить о здоровье – совсем не в традиции японцев), в благодарственном письме фанатам она упоминает «ухудшившееся физическое состояние» и решение «сосредоточиться на лечении». К соревнованиям Маи вернулась только через 20 месяцев, но из-за пандемии первый полноценный сезон отложился до 2021-го.

Второе золото ЧЧК и снова лишь 4-е место на чемпионате страны. Михара признается, что непопадание на Олимпиаду в Пекин переживала тяжело:

«Это стало для меня сильным ударом. Наверное, я слишком хотела туда попасть и не смогла справиться с нервами. Конечно, теперь моя главная цель – попасть на следующую Олимпиаду, моя мечта – Милан-2026. Но я стараюсь больше не допускать такой ошибки и слишком много об этом не думать. Теперь я иду потихоньку – шаг за шагом, год за годом».

Маи рассказала Sports.ru, что сейчас болезнь не мешает кататься. И Маи очень надеется, что имеет в запасе несколько спокойных лет.

«У меня свой, не самый простой путь. Были и падения, и периоды, когда совсем не понимаешь, зачем выходить на лед. Но мне очень помогают не сдаваться друзья, семья и болельщики. Я каждый день чувствую их поддержку. Я поняла, что не могу уйти – я должна кататься, пока у меня это получается».

Михара состригает свои волосы – ради людей, которым нужен парик

Возможно, именно болезнь подтолкнула Михару к необычному решению: отдавать свои волосы на благотворительность.

«У моих родителей есть салон красоты, там много занимаются прическами и даже разрабатывают дизайны париков. Однажды я увидела, как к мастеру пришла девушка – не просто подстричься, а специально отрезать длинные волосы для парика, которым могли бы воспользоваться больные дети.

Дело в том, что часто во время лечения люди теряют волосы и чувствуют себя из-за этого не очень комфортно. Им приходится носить парик, который придает им уверенности в этот сложный период. И когда я поняла, что могу помочь тем, кто в беде, я не стала раздумывать».

Маи стриглась уже трижды: первый раз в 2018-м, а последнюю стрижку сделала в конце прошлого сезона. Каре на этот раз она оставила подлиннее, но даже с учетом этого на парик удалось отдать 30 см волос.

Про свое будущее после спорта Михара тоже думает:

«Я закончила первую часть учебы в университете, получила степень бакалавра по психологии. Буду продолжать учиться, теперь на магистра. Психологию выбрала потому, что мне это очень интересно, я намеренно решила не сужать сферу своих интересов до чисто спортивной психологии. Но при этом все эти знания помогают мне каждый день на льду – я становлюсь увереннее и стабильнее».

Но сейчас все мысли – про чемпионат мира, на который Маи наконец едет:

«Конечно, моя мечта в этом сезоне – попасть в сборную на ЧМ. Я 6 лет не могла, а в этом году он пройдет дома, в Японии, и для меня это было особенно важно. Я слишком хорошо помню свои ощущения, когда я столько раз останавливалась в шаге от пьедестала. Поэтому я благодарна и все еще не могу в это поверить.

Я до сих пор ужасно нервничаю на стартах – даже на пресс-конференциях после соревнований. Я только возвращаю свою уверенность.

Короткая программа этого сезона для меня имеет особое значение. Ее мне поставил Дэвид Уилсон, он говорит, что она про меня, про мой муть, про всю мою жизнь. Я рассказываю в ней свою историю. Музыку выбрал Дэвид – он считает, что я могу выразить в ней свою любовь к фигурному катанию. Когда я катаю эту программу, то как бы рассказываю зрителям, как я счастлива, что могу снова выступать. Эта постановка – благодарность всем, кто поддерживал меня и ждал моего возвращения».

Уилсон даже прилетел поддержать Михару на финал Гран-при в Турин, хотя обычно он не ездит по соревнованиям со спортсменами, которым ставит программы. По его словам, история Маи – особенная.

«Я не был уверен, позволит ли ей здоровье продолжать карьеру. Ситуация была и правда непростая. Но Маи боец. И когда ее тренер позвонила мне и спросила, готов ли я возобновить работу с Маи, я мог ответить только одно – сочту за честь».

И еще о связи с Туктамышевой: Михара фанатеет от Лизы, а Лиза называет Маи подругой

Наверное, не случайно любимой российской фигуристкой Михары является Елизавета Туктамышева – в судьбах спортсменок много общего. Как и для Елизаветы, чемпионат страны для Маи – сложнейший турнир.

«То, что у нас в стране так много сильных фигуристок, безусловно мотивирует, но не буду скрывать: чемпионат Японии – самый страшный для меня старт в году. Я не всегда могу там собраться и показать свой лучший результат, я много раз я уезжала с этого турнира разочарованной.

Поэтому для меня выступать за Японию на международных соревнованиях – непривычно. Я не так часто это делала в последнее время, а мне нравится путешествовать. Когда я пропускала сезон, то боялась поверить, что снова смогу кататься. Так что сегодня я счастлива и благодарна, что у меня есть такая возможность – представлять свой флаг на международных турнирах.

Может, впереди меня снова ждут трудные времена – здоровье непредсказуемо. Так что я просто планирую наслаждаться теми шансами, которые мне выпадают».

Туктамышева называет Михару подругой, а та в ответ признается, что всегда счастлива услышать добрые слова от Елизаветы.

«Я настоящая фанатка Туктамышевой, это такая честь, что за меня болеет такая фигуристка. Восхищаюсь ею – она так красиво прыгает тройной аксель! А когда я увидела ее четверной тулуп, то потеряла дар речи. Она пример того, что все возможно».

Sports.ru предложил Елизавете Туктамышевой снова передать привет Маи Михаре, и Лиза с радостью согласилась:

«Я хочу пожелать Маи удачи, она отличная спортсменка с легкими прыжками и плавным катанием. Верю в нее. Пусть у нее все получится!»

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24, Yohei Osada/AFLO SPORT; Gettyimages.ru/Atsushi Tomura, Koki Nagahama; Instagram/sysmex_figureskatingteam