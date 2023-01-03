Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

В 2023 год мир единоборств вошел со скандалом: президент UFC Дэйна Уайт и его жена Энн подрались в ночном клубе. Все обошлось без вмешательства полиции и заявлений об избиении.

Что вообще произошло?

Уайт получил пощечину от жены и ударил в ответ – оба были пьяными. Их сразу разняли друзья

Инцидент произошел в ночном клубе в Мексике накануне Нового года. Во время празднования Дэйна Уайт подошел к жене и взял ее за руку. После этого он получил пощечину и ударил в ответ. Уайт и его жена несколько секунд тянули друг друга за руки, но их быстро разняло окружение, с которым они отдыхали в вип-зоне. Перед этим пара общалась, хотя Уайт сдерживал жену руками.

Дэйна и Энн Уайт подтвердили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Они отметили, что ситуация не должна повлиять на их детей. Сразу после инцидента Уайт объяснял, что у мужчины не может быть оправданий, если он ударил женщину.

Видео с дракой опубликовал TMZ Sports. Самые популярные комментарии – шутки про уровень боя и судейские решения. Уайт попал под критику, но среди подписчиков не все считают его виноватым:

«Я понимаю, что ему не следовало бить в ответ, но боже правый. Она ударила его по лицу на глазах у семьи, поэтому так же виновата, как и он. Трудно сдерживать гнев, когда тебя только что хорошенько отлупили, не говоря уже о том, что это случилось перед кучей людей. Надеюсь, они оправятся и разберутся во всей ситуации».

Уайт сказал, что никогда не бил женщин. Они с женой сразу помирились и извинились перед детьми

Кажется, сейчас конфликт погашен, но в рамках медиаполя. Энн Уайт сказала, что муж никогда себя так не вел, а на ситуацию повлиял алкоголь: «Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей».

Сам Уайт публично извинился и сказал, что вместе с женой рассказал о произошедшем детям: «Это ужасная ситуация. Я смущен, но эта ситуация сейчас очень беспокоит наших детей. Очевидно, что после появления видео, мы показали его им. Сейчас мы полностью сосредоточены на нашей семье.

У людей будут разные мнения, и большинство из них – правильные, особенно в этом случае. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину. Мы с женой действительно любим друг друга. Мы знаем друг друга уже очень давно, и это всего лишь одна из неудачных ситуаций в нашей жизни».

Уайт провел параллели с работой в UFC: «Все всегда задают мне вопросы, забочусь ли я об этом или о том. Мое наследие и все остальные вещи, связанные с работой, ничего для меня не значат. Все дело в семье – в жене и детях. Сейчас мы просто беспокоимся о нашей семье и сосредоточены на детях. Но мы с женой спокойны, у нас все хорошо».

Уайт женат больше 25 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за возможные измены

Пара жената с 1996 года. Дэйна и Энн Уайт знакомы с детства и встречались уже в старшей школе в Лас-Вегасе. У них трое детей. Дэйна Уайт мало говорит о жене и почти не выводит ее в публичное пространство. При этом мама Уайта Джули назвала сына плохим человеком за измены:

«Его брак – посмешище. Он спит со всеми ринг-герлс и делал это со своей невесткой в моем доме, что привело меня в ярость. Обычно он получает любую девушку, какую хочет. Они с женой постоянно дерутся. В их медовый месяц она поставила ему под глазом ужаснейший синяк, который я только видела».

Тема с изменами постоянно давит на Уайта. В 2014 году его шантажировал Эрнесто Джошуа – парень стриптизерши, с которой, по его словам, Уайт провел ночь. Как доказательство он использовал секс-видео, которое сняла его девушка. После этого Уайт пошел в полицию – Джошуа арестовали. Когда он вышел из тюрьмы, то подал на Уайта в суд: тот обещал ему деньги за неразглашение фамилии и компрометирующего видео.

Фото: Gettyimages.ru; Instagram/danawhite