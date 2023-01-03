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Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Дэйна Уайт Дэйна Уайт
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

В 2023 год мир единоборств вошел со скандалом: президент UFC Дэйна Уайт и его жена Энн подрались в ночном клубе. Все обошлось без вмешательства полиции и заявлений об избиении.

Что вообще произошло?

Уайт получил пощечину от жены и ударил в ответ – оба были пьяными. Их сразу разняли друзья

Инцидент произошел в ночном клубе в Мексике накануне Нового года. Во время празднования Дэйна Уайт подошел к жене и взял ее за руку. После этого он получил пощечину и ударил в ответ. Уайт и его жена несколько секунд тянули друг друга за руки, но их быстро разняло окружение, с которым они отдыхали в вип-зоне. Перед этим пара общалась, хотя Уайт сдерживал жену руками.

Дэйна и Энн Уайт подтвердили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Они отметили, что ситуация не должна повлиять на их детей. Сразу после инцидента Уайт объяснял, что у мужчины не может быть оправданий, если он ударил женщину.

Видео с дракой опубликовал TMZ Sports. Самые популярные комментарии – шутки про уровень боя и судейские решения. Уайт попал под критику, но среди подписчиков не все считают его виноватым:

«Я понимаю, что ему не следовало бить в ответ, но боже правый. Она ударила его по лицу на глазах у семьи, поэтому так же виновата, как и он. Трудно сдерживать гнев, когда тебя только что хорошенько отлупили, не говоря уже о том, что это случилось перед кучей людей. Надеюсь, они оправятся и разберутся во всей ситуации».

Уайт сказал, что никогда не бил женщин. Они с женой сразу помирились и извинились перед детьми

Кажется, сейчас конфликт погашен, но в рамках медиаполя. Энн Уайт сказала, что муж никогда себя так не вел, а на ситуацию повлиял алкоголь: «Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей».

Сам Уайт публично извинился и сказал, что вместе с женой рассказал о произошедшем детям: «Это ужасная ситуация. Я смущен, но эта ситуация сейчас очень беспокоит наших детей. Очевидно, что после появления видео, мы показали его им. Сейчас мы полностью сосредоточены на нашей семье.

У людей будут разные мнения, и большинство из них – правильные, особенно в этом случае. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину. Мы с женой действительно любим друг друга. Мы знаем друг друга уже очень давно, и это всего лишь одна из неудачных ситуаций в нашей жизни».

Уайт провел параллели с работой в UFC: «Все всегда задают мне вопросы, забочусь ли я об этом или о том. Мое наследие и все остальные вещи, связанные с работой, ничего для меня не значат. Все дело в семье – в жене и детях. Сейчас мы просто беспокоимся о нашей семье и сосредоточены на детях. Но мы с женой спокойны, у нас все хорошо».

Уайт женат больше 25 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за возможные измены  

Пара жената с 1996 года. Дэйна и Энн Уайт знакомы с детства и встречались уже в старшей школе в Лас-Вегасе. У них трое детей. Дэйна Уайт мало говорит о жене и почти не выводит ее в публичное пространство. При этом мама Уайта Джули назвала сына плохим человеком за измены:

«Его брак – посмешище. Он спит со всеми ринг-герлс и делал это со своей невесткой в моем доме, что привело меня в ярость. Обычно он получает любую девушку, какую хочет. Они с женой постоянно дерутся. В их медовый месяц она поставила ему под глазом ужаснейший синяк, который я только видела».

Тема с изменами постоянно давит на Уайта. В 2014 году его шантажировал Эрнесто Джошуа – парень стриптизерши, с которой, по его словам, Уайт провел ночь. Как доказательство он использовал секс-видео, которое сняла его девушка. После этого Уайт пошел в полицию – Джошуа арестовали. Когда он вышел из тюрьмы, то подал на Уайта в суд: тот обещал ему деньги за неразглашение фамилии и компрометирующего видео.

Фото: Gettyimages.ru; Instagram/danawhite

11 комментариев

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Qwasklop
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Пошла раскрутка боя, ждём пресс-конференции
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L1S
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Почитал комментарии в самой новости и совсем не удивился. У нас в стране, крайне высокий уровень домашнего насилия и бытовой агрессии.
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Denis Kotsuba
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Ответ IrbIS
брак это одно, а с кем спать это совсем другое, жить с одной женщиной 10летия и при этом не спать с другими это глупость граничащая с безумием, тем более в эти прекрасные времена...
Очень адекватный человек. Плюс вам.
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Maksat S
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Женщина после удара становится спарринг партнером !
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Trash Talking
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Не вижу ничего криминального в применении физической силы как ответ на применение физической силы в твою стороны. И неважно, женщина или мужчина напротив. Терпилой быть не нужно.
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Растиньяк
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Ответ IrbIS
брак это одно, а с кем спать это совсем другое, жить с одной женщиной 10летия и при этом не спать с другими это глупость граничащая с безумием, тем более в эти прекрасные времена...
ща инцелы ибаборабы тебя заминусят
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GromwuD
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в партер надо было переводить))))
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static459@mail.ru
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так она его первая ударила
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Федя-гол
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Ответ IrbIS
брак это одно, а с кем спать это совсем другое, жить с одной женщиной 10летия и при этом не спать с другими это глупость граничащая с безумием, тем более в эти прекрасные времена...
и что, тебя надолго хватит, если жена будет спать со всеми подряд в эти прекрасные времена?
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Yeti_17
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Пришёл в комментарии за шутками о карде на следующий турнир, а тут перекати-поле...
На всякий случай, осуждаю рукоприкладство, особенно по отношению к женщинам.
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IrbIS
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брак это одно, а с кем спать это совсем другое, жить с одной женщиной 10летия и при этом не спать с другими это глупость граничащая с безумием, тем более в эти прекрасные времена...
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