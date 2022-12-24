Дебют сына Кадырова в MMA – мы увидели его со стадиона. Флаг с изображением деда, выход под Тимати, сальто после победы

Кажется, соперника поддерживали сильнее.

На турнире ACA 150 в Москве в смешанных единоборствах дебютировал Эли Кадыров – второй сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Ему 16 лет. Он подрался с другим несовершеннолетним дебютантом Исламом Акбаровым и победил техническим нокаутом в первом раунде.

Мы увидели с трибуны «ЦСКА-Арены», как это было.

Участие Кадырова подтвердилось за день до ивента. Кажется, его поддерживали меньше, чем соперника

За день до турнира промоушен ACA сообщил об отмене титульного боя в полулегком весе между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым и участии Эли Кадырова в предварительном карде. Его бой против Ислама Акбарова прошел в легком весе. По информации Metaratings, Кадыров накануне не пришел на церемонию взвешивания, а уже в октагоне ринг-анонсер Александр Загорский назвал цифру в 70,7 килограмма.

Бой Кадырова попал в середину предварительного карда: зрители только собирались на трибунах, а между свободных рядов бегали дети, чьи голоса громко разносились по стадиону. Перед этим импульс дала вертушка от Беслана Ушукова, с помощью которой он победил Ирвинга Ромеро-Мачадо.

На «ЦСКА-Арене» Кадыров укутался во флаг с изображением деда Ахмата Кадырова. С ним он шел к октагону (под песню Тимати «Грозный»), хлопал и заводился, а потом праздновал победу. При этом казалось, что индивидуально Акбаров получил больше поддержки: с разных точек стадиона слышались заряды «Ислам!»

«Конечно, есть желание еще провести бой, – сказал в клетке после победы Эли Кадыров. – Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время». Зрители одобрительно встретили итог, хотя основной кард с первого боя вызвал у аудитории больший всплеск эмоций. На трибунах находились отдельные группы поддержки и бразильские флаги.

Кадыров-младший ездил в зону военного конфликта с Украиной, его критиковали за спорную победу в боксе

Когда в 2021 году Эли Кадырову исполнилось 15 лет, он прошел через традиционный чеченский обряд с повязыванием оружейного пояса: после этого юноша считается мужчиной и защитником страны и семьи. Рамзан Кадыров рассказывал: «Каждый совершеннолетний чеченец и истинный къонах [достойный мужчина] должен был беречь пояс с кинжалом и папаху как сакральные атрибуты гордости и благородства».

В октябре-2022 Эли вместе с братьями ездил в зону военного конфликта с Украиной. По словам Рамзана Кадырова, три его несовершеннолетних сына взяли в плен шестерых украинских бойцов: «Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный».

Раньше Эли Кадыров боксировал на любительском уровне. В 2021 году он участвовал в выставочном бою на турнире в Грозном, где в категории до 65 кг победил Хетага Хаткарова. В третьем раунде судья отсчитал Хаткарову нокдаун и отдал Кадырову победу техническим нокаутом. KavkazPress публиковал обзор боя: сценарий, где Хаткаров почти не атаковал и постоянно защищался, вызвал критику со стороны пользователей в комментариях.

Теперь Кадыров-младший дебютировал на профессиональном уровне в чеченском промоушене. В отдельном материале мы разобрали, как он выиграл сейчас и что запомнилось из его действий. Этот бой тоже завершился техническим нокаутом – спустя три минуты после начала.

Чимаев готовил Кадырова-младшего к бою и медийно раскручивал. Они вместе тренировались в Абу-Даби

Звезда UFC Хамзат Чимаев – первый, кто поздравил и обнял Эли Кадырова через сетку октагона. Перед этим Кадыров исполнил сальто. После победы они обнимались с группой поддержки, которая находилась в углу.

Чимаев был секундантом и раскручивал бой: выкладывал фото с битвы взглядов Кадырова-младшего с подписью «Ахмат – сила» и видео с подготовки, а потом собирал поздравления в запрещенном на территории РФ инстаграме.

Перед дебютом в ММА Эли Кадыров тренировался в лагере Чимаева в Абу-Даби. Там он проводил спарринги с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. Сам Чимаев несколько раз тренировался с сыновьями Рамзана и встречался с ними в Чечне.

В 2021 году Рамзан Кадыров рассказал, что разговаривал с Чимаевым (тот выступает за Швецию) и убедил его продолжить карьеру, несмотря на травмы: «В ходе нашего разговора Хамзат Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки».

До этого Кадыров подарил Чимаеву автомобиль и устроил встречу с ним для воспитанников клуба «Ахмат»: «У нас состоялся очень теплый и интересный разговор. В честь приезда бойца выступили команда КВН, звезды чеченской эстрады, танцевальные ансамбли республики».

Чимаев дебютировал как секундант и остался доволен победой, назвав Эли Кадырова скромнягой: «Опыта мало у нас было, и до боя мы узнали дней за семь, но мы тяжело работали».

Фото: instagram.com/khamzat_chimaev; instagram.com/za_kadyrova_k209ra; ACA MMA