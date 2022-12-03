В Европарламенте – аресты из-за коррупции. Возможно, Катар подкупал депутатов для улучшения имиджа перед ЧМ-2022

«Другие делают точно так же».

В 2010 году Катар получил право на проведение ЧМ-2022. С того момента его постоянно критикуют: за, возможно, нечестную победу в выборах (помните, как бывшего президента Франции Николя Саркози подозревали в помощи?), за нарушения прав человека, за плохие условия труда для рабочих-мигрантов.

Новый виток истории – коррупционный скандал в Европарламенте. Несколько бывших и действующих депутатов подозреваются в получении взяток и лоббировании катарских интересов, чтобы улучшить отношение к стране и сформировать обновленный положительный образ.

Как отмечает Politico, это важно для Катара, чтобы заключать сделки со странами Евросоюза по поставкам природного газа и иметь безвизовый въезд в Шенгенскую зону для катарских граждан. Официальных обвинений и прямых подтверждений еще нет, но тема уже широко обсуждается.

Разбираемся, что произошло.

16 рейдов в Брюсселе, аресты четырех депутатов и изъятие 600 тысяч евро наличными

С июля-2022 следователи федеральной судебной полиции Бельгии подозревали одно из государств Персидского залива в попытке повлиять на экономические и политические решения Европарламента. Это запустило судебное разбирательство по предполагаемым фактам создания преступной организации, коррупции и отмывания денег.

9 декабря – в международный день борьбы с коррупцией – бельгийская полиция совершила 16 рейдов в разных коммунах Брюсселя и задержала четырех человек для допроса (среди них – бывший европарламентарий). Федеральная прокуратура заявила, что все четверо имеют итальянское гражданство или корни.

По данным издания Knack, один из них – бывший евродепутат Пьер Антонио Панцери, который для «содействия борьбе с безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека и преступления против человечности» в 2019 году в Брюсселе основал некоммерческую организацию «Борьба с безнаказанностью». Во время обысков следователи изъяли 600 тысяч евро наличными.

The Guardian написал о возможном крупнейшем случае коррупции в Европарламенте. Его депутат сказала: «Знаю, что другие делают точно так же»

Бельгийская прокуратура заявила, что неназванная страна из Персидского залива передавала крупные денежные суммы и подарки третьим лицам, занимающим важное политическое место в Европарламенте. Издания Knack и Le Soir утверждают, что эта страна – Катар, который принимает футбольный чемпионат мира-2022.

Катар пытался повлиять на улучшение имиджа страны, так как часто осуждался за спорную политику и нарушения прав человека среди рабочих-мигрантов. Министр труда Али бен Самих Аль Марри критиковал медиа за клеветническую кампанию и неверные данные: «Некоторые СМИ, к сожалению, заявили, что граждане Катара – кучка террористов».

The Guardian написал: «Если все подтвердится, это станет самым значительным случаем коррупции, затронувшим Европейский парламент в новейшей истории». Пресс-служба Европарламента отказалась от комментариев по судебному разбирательству, но левая партия потребовала, чтобы инцидент вошел в обсуждение ассамблеи для установления дополнительных подробностей.

С мнением The Guardian согласился глава Transparency International [неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, которая признана в России иностранным агентом] Майкл ван Хультен. По его мнению, «Европарламент создал культуру безнаказанности с сочетанием слабых финансовых правил и контроля и полным отсутствием независимого (или вообще какого-либо) надзора за этикой».

«Ничего не понимаю в этой ситуации. Если Катар делает это [дает взятки], я знаю, что другие делают точно так же. И поэтому мы должны действительно предотвратить такую возможность влияния», – рассказала член Европарламента Мари Арена (задержанный Пьер Антонио Панцери – ее помощник).

Еще одна задержанная – вице-президент Европарламента, которая называла Катар пионерами в области трудовых прав

Еве Кайли – 44 года. Она родилась в Греции и с 2004 по 2007 год работала на греческом телеканале Mega. В январе-2022 Кайли заняла пост одного из четырнадцати вице-президентов Европарламента, в котором состоит с 2014 года. Там она отвечала за отношения со странами Ближнего Востока.

Из-за расследования о коррупции всегреческое социалистическое движение исключило Кайли из партии. Это подтвердил председатель Никос Андрулакис. Прогрессивный альянс социалистов и демократов Европарламента приостановил членство Кайли во фракции.

По информации L’Echo, во время обысков следователи нашли в доме Кайли несколько мешков с наличными (сумма не уточняется) и в тот же день задержали ее отца, у которого с собой тоже находился чемодан с деньгами. Официально эта информация не подтверждалась.

На официальном сайте Кайли указано, что в 2018 году Politico Europe включил ее в число «Женщин, которые формируют Брюссель» и отнес к «группе ведущих депутатов Европарламента, выступающих за цифровую революцию». В 2011-м Кайли попала в список «Людей года» по версии Der Spiegel, когда в Греции был экономический кризис.

Перед началом ЧМ-2022 Кайли встречалась с катарским министром труда Али бен Самихом Аль Марри и называла Катар пионерами в области трудовых прав: «На самом деле проведение чемпионата мира в Катаре – доказательство того, как спортивная дипломатия может добиться исторической трансформации страны с помощью реформ, которые вдохновили арабский мир». Ее партия дистанцировалась от этой позиции.

Депутат Европарламента Ханна Нойманн заявила, что Кайли действовала за ее спиной и отдельно отправилась в Катар: «Доха не пригласила группу, у которой была бы сбалансированная позиция. Вместо этого они позвали Кайли, зная, что ее заявления будут менее критичными». По данным катарских медиа, Кайли «представляла Европарламент и его глав от имени 500 миллионов европейских граждан, которые с большим интересом наблюдают за прогрессом, достигнутым Катаром в социальной сфере».

В выступлениях перед Европарламентом Кайли ссылалась на международную организацию труда, но не сказала, что МОТ сообщала о смертях рабочих во время подготовки к турниру. The New York Times писал, что с момента получения ЧМ-2022 в 2010 году в Катаре погибли больше 2 тысяч рабочих из Непала, больше 3,5 тысяч – из Малайзии, около 3 тысяч – из Саудовской Аравии, не меньше 1 тысячи – из ОАЭ. Многие страдали от заболеваний, которые могла спровоцировать высокая температура.

В 2016 году Amnesty International [сайт организации заблокирован в России] обвинила Катар в использовании принудительного труда, а перед стартом ЧМ-2022 в коалиции с другими правозащитными организациями призвала ФИФА выплатить компенсацию работникам-мигрантам за нарушения прав человек. По данным AI, рабочие жили в непригодных помещениях, не имели доступа к паспортам и заработной плате.

На выступлении в Европарламенте Кайли критиковала других депутатов за неправильное отношение к Катару: «Некоторые здесь призывают нас дискриминировать их [катарцев]. Они запугивают их, обвиняют всех, кто с ними разговаривает или связан с ними, в коррупции. Однако они по-прежнему получают природный газ. Опять же, у них там есть компании, зарабатывающие миллиарды.

Это новое поколение высокообразованных интеллигентных людей. Они помогли нам снизить напряженность в отношениях с Турцией. Они помогли нам в Афганистане спасти активистов, детей, женщин. Они ведут мирные переговоры и хорошие соседи и партнеры. Мы можем помочь друг другу исправить недостатки. Они уже достигли невозможного».

Что такое Европарламент и чем он вообще занимается: контроль за исполнительной властью, согласование бюджета, принятие законов

Европарламент – один из двух законодательных органов в Евросоюзе (второй – Совет ЕС), который существует больше 60 лет. Изначально депутаты избирались туда парламентами стран-участниц Евросоюза, а с 1979 года – прямым голосованием населения раз в пять лет. Каждые 2,5 года там меняется председатель, который совместно с главой Совета ЕС подписывает законодательные акты.

У Европарламента нет права законодательной инициативы. За подготовку и выдвижение законопроектов отвечает Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти. Депутаты Европарламента участвуют в обсуждении и принятии законов, согласуют годовой бюджет и контролируют работу Еврокомиссии (могут вынести ей вотум недоверия) и Совета ЕС.

Европарламент может продвигать законодательные инициативы через Еврокомиссию, а не напрямую. По части вопросов он выступает только как консультант, но решение принимает Совет ЕС. Это касается законопроектов вокруг внешней и социальной политики, проблем безопасности и окружающей среды и других.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel; globallookpress.com/Daniel Kalker, Dwi Anoraganingrum, Philipp von Ditfurth, Frank Hoermann