Связь Роналду с Марокко и Африкой глубже, чем вам кажется: лучший отель на континенте, тот самый друг-кикбоксер и корни в генетике

«Страна, которой я увлечен и где всегда чувствую себя желанным гостем».

В эпоху Криштиану Роналду Португалия только раз пересекалась с Марокко, но его связь со страной и африканским континентом гораздо шире: бизнес, личная жизнь, рекорд в сборной.

Как так получилось?

У Роналду есть отель в Марокко, который признавался лучшим в Африке. Там катают на верблюдах и предлагают заняться альпинизмом

Криштиану Роналду сотрудничает с компанией Pestana Hotel Group и продвигает туризм в Северной Африке. В 2016 году они совместно открыли первый отель на Мадейре, где родился Роналду. К 2022-му их стало уже пять на трех разных континентах, а отель в Марокко – первый для Роналду в Африке:

«С тех пор как на Мадейре был построен наш первый отель, а затем – в Лиссабоне, мы расширили деятельность до Мадрида и Нью-Йорка. Открытие отеля в Марракеше переносит нас в пятый город – это больше, чем просто номера: моя связь со страной, которой я увлечен и где всегда чувствую себя желанным гостем».

Отель Pestana CR7 Marrakech, который находится в бывшей столице Марракеше, рассчитан на 174 номера и смешивает европейскую и североафриканскую культуры: средиземноморская еда португальского происхождения, чайные марокканские церемонии со специальным сервизом в лобби, закуска тапас к пиву и вину во время просмотра крупных соревнований в спорт-баре.

До запуска бизнес-проекта Роналду в Марокко уже работали два отеля от Pestana Hotel Group – в Касабланке и Танжере. Президент компании Дионисио Пестана говорил, что любовь Марокко к футболу – важная основа по усилению интернациональных связей. Сотрудничество с Роналду увеличило инвестиции и повлияло на развитие туризма в африканской зоне.

В марте Pestana CR7 Marrakech принял первых гостей, а в октябре победил в номинации «Ведущий новый отель в Африке 2022» по версии World Travel Awards. Отдельные аттракционы – поездки на верблюдах или джипах по пустыне, посещение водопада Узуд в Атласских горах и занятия альпинизмом с подъемом на высоту в четыре километра. Роналду на несколько дней приезжал в Марокко в 2019 году, чтобы отследить строительство отеля, и выкладывал фотографии в каске.

Источник AFP отмечал, что в Марокко Роналду «очаровался исключительным качеством жизни, с которым раньше не сталкивался – это было так близко к тому месту, где он жил». В 2014 году он приезжал в Марракеш с «Реалом» для участия в клубном чемпионате мира. После победы на турнире Роналду регулярно возвращался в Марокко с семьей, а его мама Долореш Авейру публиковала фото с площади Джамаа-эль-Фна, где продавались футболки с фамилией ее сына.

Самая скандальная связь – дружба с кикбоксером из Марокко

Марокканец Бадр Хари – звездный кикбоксер и друг Криштиану Роналду. Когда Роналду выступал за «Реал», то регулярно прилетал к нему в Марокко. Хари и Роналду часто выкладывали совместные фото у бассейна и называли друг друга братьями. У них есть общая фотография с Марсело и Лукой Модричем на базе «Реала». Самый популярный кадр – где Хари держит Роналду на руках: «Только что поженились! Ха-ха-ха!»

Разговоры об их дружбе стали одним из поводов для возникновения мифа о нетрадиционной ориентации Роналду, хотя на тот момент он уже состоял в отношениях с Джорджиной Родригес.

Чем еще известен Бадр Хари вне связи с Роналду? В 2017 году он получил два года тюрьмы за нападение в Нидерландах, но провел в заключении только полгода, еще полтора – условный срок.

В 2015-м Кадыров рассказывал, что Хари подписал контракт с промоутерской лигой «Ахмат»: «При каждом своем визите в республику он проводит мастер-классы для наших спортсменов и дает ценные советы. Договорились вечером побоксировать». Тогда Хари посещал матч «Ахмата» в Грозном (который тогда был «Тереком»).

Сейчас Хари 38 лет. В октябре-2022 он проиграл Алистару Овериму, но тот после победы провалил допинг-тест. Хари не побеждал с 2016 года (пять поражений, еще два результата боев были отменены) и завершил карьеру после боя с Оверимом.

На ЧМ-2018 Роналду впервые сыграл против Марокко: выбил их из турнира и стал лучшим европейским бомбардиром среди всех сборных

На ЧМ-2018 в России Роналду начал слишком хорошо: в первом матче группы против Испании сделал хет-трик, а потом забил Марокко. Гол с углового в «Лужниках» стал единственным в игре и летальным для Марокко – команда первой досрочно вылетела с чемпионата мира.

После этого главный тренер Фернанду Сантуш сравнил Роналду с портвейном, который с возрастом становится лучше. Сам Роналду говорил о рисках не выйти из группы: «Самым важным было победить. Мы знали, что если проиграем, то можем вылететь. Но нам удалось забить гол – мне удалось забить гол. И это было потрясающе».

Этот гол головой стал для Роналду 85-м за Португалию, что сделало его лучшим европейским бомбардиром среди сборных. Роналду обошел Ференца Пушкаша, у которого было 84 гола за Венгрию. Сейчас Роналду – лучший бомбардир на уровне всех сборных (118 голов) и единственный европеец, который забил больше 100 голов за национальную команду.

Неожиданное: у Роналду есть африканские корни, но из Кабо-Верде. Возможно, это сказывается на его физике и развитии мышц

Прабабушка Криштиану Роналду по отцовской линии – уроженка Кабо-Верде. В 16 лет она оказалась на Мадейре, а позже там родился сам Роналду. И Кабо-Верде, и Марокко имеют исторические связи с Португалией: они находятся в разных частях африки, но относятся к одной группе стран на берегу атлантического океана Бывшие игроки сборной Португалии Нани и Сильвестр Варела тоже имеют кабовердинское происхождение.

Автор биографии Роналду Гильем Балаге предполагал, что африканские корни влияют на силу его мышц и выносливость: в «Спортинге» Роналду ногами поднимал на тренажере по 400 килограммов, а потом развил сверхпрыжок (помните, как он взлетал выше 2,5 метров?) и часто забивал в последние 15 минут матчей – самый результативный промежуток в карьере.

Автор книги «CR7. Секреты машины» Луис Мигель Перейра указывал, что врачи «Реала» обнаружили у Роналду мышцы второго типа, которые характерны для темнокожих спринтеров: «Сильно развитые физические способности – одно из признанных качеств Роналду. У него была чернокожая прабабушка по отцовской линии. Это может сильно влиять через гены. С отцовской стороны это может передаваться через мышечное сопротивление, которое проявляется на поле».

Фото: globallookpress.com/Federico Gambarini/dpa, firo/Sebastian El-Saqqa; pestanacr7.com; instagram.com/cristiano