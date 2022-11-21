Иран часто играет на ЧМ, а Ирак – лишь однажды. Чем еще они отличаются между собой?

Гайд по флагам, поэзии, персидским коврам и религии.

Иран и Ирак часто воспринимаются как что-то монолитное и неотличимое друг от друга на Ближнем Востоке. Плюс похожие названия. Поэтому их постоянно путают.

Мы собрали 14 отличий – через политику, географию, религию и спортивные достижения. Через них удобно узнавать об особенностях стран.

Иран и Ирак сопоставимы по размерам?

Страны имеют общую сухопутную границу в 1,5 тысячи километров, но сильно различаются по площади. Иран со столицей в Тегеране входит в мировой топ-20 – 1,65 миллиона км2. Это в 10 раз меньше, чем Россия, в шесть – чем США или Китай. Ирак со столицей в Багдаде – в четыре раза меньше Ирана (около 450 тысяч км2).

Важное географическое различие – доступ к морю. Иран граничит с Каспийским морем, а общая длина береговой линии составляет около 2,5 тысячи километров. У Ирака только 58-километровое окно в Персидский залив.

С пропорциями населения так же?

Почти. Население Ирана в два раза больше, чем у Ирака – 87 миллионов человек против 40. Оба государства довольно молодые: по данным за 2020 год, средний возраст иранцев – 31,7 лет, иракцев – 21,2 (в Ираке около 8% граждан старше 55 лет).

А что за элементы на флагах?

И у Ирана, и у Ирака трехцветный флаг с горизонтальными полосами. На обоих есть зеленый цвет, который подчеркивает связь с исламом: на иранском флаге им окрашена верхняя полоса, на иракском – надпись в центре.

Черный цвет на иракском флаге символизирует угнетение. В центре – такбир [фраза «Аллаху Акбар»] куфическим шрифтом. Этот символ появился в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Флаг демонстрирует веру Ирака в Аллаха и приверженность арабскому миру.

Не путайте флаг Ирака с флагами Сирии (на белой полосе две зеленые звезды и нет надписи), Йемена (на белой полосе нет символов) и Египта (на белой полосе изображен золотой орел).

В середине флага Ирана красным цветом изображены красный меч и четыре полумесяца, а над белой полосой 22 раза написано «Аллаху Акбар».

Иран и Ирак пишутся почти одинаково. В чем разница?

Несмотря на отличие в одну букву, названия стран расходятся по смыслу. Иран происходит от авестийского [древнейший иранский язык] термина «арианам» – в переводе «земля благородных».

Вероятное происхождение Ирака – от древнего шумеро-вавилонского города Урук на реке Евфрат, что переводится как «родина» или «приют».

Но религия же там одинаковая?

Не совсем. В обеих странах ислам – государственная и доминирующая религия. Больше 95% населения составляют мусульмане. Есть различия: большинство иранцев – шииты (больше 90%); в Ираке их около 60%, еще примерно 30% – сунниты.

По мнению шиитов, 12 первоначальных исламских лидеров (имамов) были как духовными, так и светскими лидерами = преемник пророка Мухаммеда и лидер ислама выбирается по происхождению. Сунниты считают, что имамы были строго светскими лидерами, поэтому халифа нужно избирать. Это одно из главных отличий.

Как страны соседствуют и почему воевали друг с другом?

Несмотря на географические, религиозные и культурные связи, после Исламской революции в 1979 году началась ирако-иранская война, которая продлилась восемь лет. Ирак вторгся на территорию Ирана, а иракский лидер Саддам Хусейн пользовался поддержкой США. Конфликт разрешился к 1988 году.

Ирано-иракская война – важная точка влияния на геополитику ближневосточного региона. После падения режима Саддама Хусейна в 2003 году Иран увеличил влияние на Ирак. «Вы просто не можете разделить Ирак и Иран», – говорил в 2021 году президент Ирака Бархам Салих.

Сейчас Иран – важный экономический партнер Ирака: он импортирует туда сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы, электричество и природный газ и оказывает инжиниринговые услуги. Для Ирана Ирак – вторая страна по объему экспорта после Китая.

В ноябре-2021 генеральный директор таможни Ирана Мехди Мирашарфи заявил, что экспорт товаров в Ирак за предыдущие восемь месяцев увеличился на 40%. За пять последних лет [c 2016 по 2021 год] Иран экспортировал в Ирак сельскохозяйственной продукции и продовольствий на 9 миллиардов долларов. В 2019-м на Ирак приходилось 9 из 12,5 миллиарда иранского экспорта.

Наверное, там есть проблемы с беженцами?

По-разному. Иран – важный регулятор потока беженцев в мире. ООН подсчитала, что на конец-2021 он вошел в мировой топ-10 по количеству принятых граждан других стран. После смены власти в Афганистане в 2021 году 780 тысяч афганских жителей остались на иранской территории на постоянной основе, еще 2,2 миллиона – нелегалы.

Ирак входит в список государств с наибольшим количеством внутренних беженцев – тех граждан, которые вынужденно покинули дом, но не уехали из страны. На 2021 год их было 1,2 миллиона человек.

Как в Иране и Ираке устроено управление государством?

Иран – теократическая республика, то есть сочетание власти мусульманского духовенства и классической республиканской формы. Поэтому там есть верховный лидер Али Хосейни-Хаменеи, который занимает эту должность с 1989 года. Он глава государства и назначается пожизненно. Правительство возглавляет президент, который избирается населением на четырехлетний срок.

В 1968 году революция привела к свержению монархии в Ираке. С 1979-го по 2003-й страной управлял Саддам Хусейн. Сейчас Ирак – федеративная парламентская республика. Там нет верховного лидера, а глава государства – президент. Он, как и в Иране, избирается населением на четыре года.

Президенты Ирана Махмуд Ахмадинежад и Ирака Джаляль Талабани (2008)

А это влияет на свободу самовыражения?

И в Иране, и в Ираке творчество подвергается цензуре и давлению государства: иранское завязано на строгом соблюдении исламских заповедей, а иракское при Саддаме Хусейне включало восхваление правителя. Несмотря на ограничения, иранская поэзия – влиятельная художественная традиция. Стихи используются в бытовых спорах и политических обсуждениях, а творчество Фирдоуси или Саади не стерлось спустя 10 веков.

Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи говорила: «Вообще, иранцы – это народ поэзии. Есть знаменитое высказывание Гете: «Из всех своих поэтов персы почитают только семерых, но из прочей сотни забракованных ими многие превосходят меня».

Но в Иране и Ираке же разные языки?

Да. Официальный язык Ирана – персидский. За свое существование он впитал элементы арабского и турецкого. Персидский язык отличает стабильность: современные иранцы могут понять тексты XII века. Уровень грамотности [население, старше 15 лет, которое умеет читать и писать] – 85,5%.

В Ираке законом закреплены два официальных языка – арабский и курдский. Большинство говорит на иракском диалекте арабского языка, самое крупное меньшинство – на курдском. Разговорный вариант иракского диалекта похож на язык в Сирии или Ливии. Уровень грамотности иракцев составляет 50,1%.

Иран и Ирак – кто из них Персия?

В 1979 году Иран после свержения монархии стал исламской республикой, а до 1935-го был Персией. Журнал «Вокруг света» объяснял: сами жители с древности называли страну Ираном, а греки и другие европейские страны ориентировались на вариант «Персия» по отдельной области Фарс у Персидского залива. Теперь Персия упоминается в историческом контексте.

Ирак занимает почти ту же площадь, что и древняя Месопотамия с центром между реками Тигр и Евфрат. С древности Иран и Ирак управлялись разными империями, поэтому сформировалось этническое неравенство: большинство иранцев имело персидское происхождение, а иракцев – арабское. Сейчас Иран населяют персидские, курдские, тюркские и другие племена. Около 80% населения Ирака – арабы.

Получается, персидский ковер – это элемент культуры Ирана?

Да. Специалист по персидским коврам Сафура Зороофчи говорила, что исторически они изготавливались женщинами уже с раннего возраста, а работа иногда занимала несколько лет: «Девушки начинали новую жизнь на этом красочном ковре: ели, играли, спали, рожали и жили на нем. Красивые элементы и символы могли привнести в их повседневную жизнь цветущий сад или небесный образ».

Кто из них успешнее в спорте?

Иран – регулярный участник летних Олимпийских игр. В Токио-2020 команда привезла 65 спортсменов и завоевала семь медалей (три – золотые). Ее последний пропуск – Лос-Анджелес-1984. С 1996 года Иран брал минимум одно золото на каждых Олимпийских играх.

С 1998 года иранские спортсмены не пропускают зимние Олимпиады, но ни разу не выигрывали там медали. В Сочи-2014 Иран привез пять спортсменов в двух видах спорта – это самая большая делегация.

Ирак никогда не участвовал в зимних Олимпийских играх, но регулярно выступает летом, хотя привозит в разы меньше спортсменов (самая большая делегация была на ОИ-1980 в Москве – 45). Единственная медаль Ирака на летних Олимпийских играх – бронза по тяжелой атлетике в 1960 году.

Аналогичная ситуация в футболе: Иран попадал на четыре из шести чемпионатов мира в XXI веке; единственное участие Ирака на ЧМ – Мексика-1986, где было три поражения в группе и невыход в плей-офф. Иран три раза выигрывал Кубок Азии, но ни разу не участвовал в Кубке конфедераций, у Ирака – по одной победе и участию.

«Я могу подвести итог иракско-иранских международных матчей одним моментом, – говорил Хасанин Мубарак, который написал четыре книги об иракском футболе. – Это произошло на стадионе Аль-Шааб в Багдаде в отборочном матче чемпионата мира в 2001 году.

Иран только что забил гол благодаря Али Даеи, сделав счет 2:1, и вернулся после поражения. Это было, когда Саддам Хусейн все еще был у власти, а страна находилась под санкциями ООН. Реакцией иракских болельщиков были аплодисменты победному голу Ирана.

То, что произошло после войны в Ираке в 2003 году (когда коалиция во главе с США вторглась в страну и свергла правительство Саддама Хусейна), немного изменило динамику международных встреч и отношения между двумя странами. Несмотря на разговоры о политике и войне, на кону стоит право доминирования. Как и в других футбольных дерби, никто не хочет проигрывать ближайшим соперникам».

А в науке и образовании?

Развитие математики, естественных наук и медицины – глубокая традиция и часть культурного наследия Ирана. Например, персидский ученый Аль-Хорезми придумал алгебру как науку, а книга «Канон медицины» врача Авиценны стала главной в средневековых университетах.

По данным за 2018 год, Иран тратит на систему образования около 4% ВВП. Тегеранский государственный университет входит в тройку лучших на Ближнем Востоке, а медицинские вузы находятся под контролем министерства здравоохранения.

В 1995 году уровень грамотности в Ираке оценивался в 42%, хотя в 1980-х был в два раза выше. Во время ирано-иракской войны правительство не брало студентов на фронт, потому что ориентировалось на них как на стабильное и образованное будущее. Тогда высшее образование считалось ценным.

Фото: Gettyimages.ru/Wathiq Khuzaie, Mohamed Farag; globallookpress.com/Iranian Presidency; en.wikipedia.org