В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси

Разбор Вадима Лукомского.

Кажется, Аргентина и Франция организовали лучший финал в истории ЧМ (3:3 и победа аргентинцев в серии пенальти).

С тактической точки зрения вчера мы посмотрели три мини-матча. Они получились очень разными. Общим элементом была только гениальность Лео Месси. Давайте погружаться в детали.

Скалони подготовился, а Дешам верил в классику без адаптаций под соперника – Аргентина доминировала 80 минут

Стартовые составы могли многое рассказать о замыслах команд. Дидье Дешам дождался возвращения Дайо Упамекано и Адриена Рабьо, что позволило ему выпустить классический состав – просто основу образца этого турнира без оглядки на соперника.

Лионель Скалони пошел другим путем. В четвертьфинале Аргентина играла с тройкой центральных защитников. В полуфинале – с парой опорников Паредес-Фернандес в узкой полузащите при схеме 4-4-2. И то, и другое можно считать разновидностями перестраховок – они подходили рисунку матчей и работали.

На финал Скалони выбрал даже по намерениям более смелый вариант – четверка защитников + полузащита с Анхелем Ди Марией:

На практике схема окажется даже интереснее, чем изначально казалось. Ди Мария расположился на левом фланге, а формация перешла из 4-3-3 в 4-4-2, максимально точно учитывая особенности соперника.

При обороне аргентинцы порой расставлялись в такой перекошенной 4-3-3 – Ди Мария ближе к паре Альварес-Месси, чем к полузащите:

А иногда мы видели более четкую четверку полузащиты в 4-4-2 (4-4-1-1):

Пожалуй, замысел Скалони правильнее называть переходящей схемой с ориентацией Ди Марии на Кунде. Аргентине было важно закрыть продвижение через него (этим занимался Ди Мария) и через Тчуамени (тут работал Альварес). Схема Аргентины адаптировалась под эти задания.

Центральным защитникам Франции, напротив, давали свободу (но не оставляли вариантов). Франция вообще не могла продвигать мяч. В первом тайме команда не нанесла ни одного удара в сторону ворот и с трудом переходила в атаку. План Скалони был точным, а исполнение Ди Марии и Альвареса – почти безупречным.

Попытки Франции в режиме импровизации искать новые варианты игры в первой стадии несли дополнительную угрозу. Опускавшийся с этой целью Тео попадал под агрессивный прессинг Родриго Де Поля:

Но это лишь часть адаптации Скалони. У него была отдельная задумка и под атаку.

В первом тайме Аргентина забрала мяч (60%). В стадии владения команда создавала тройку через опускания Де Поля на позицию правого центрального защитника, а Энцо Фернандес контролировал опорную зону:

Впереди – в последней линии и между линиями – оставалось еще 6 игроков. У Аргентины был план игры под каждый фланг после продвижения мяча. На правой стороне поля, разумеется, пытались находить Месси между линиями:

Если не получалось, то ключевым становился левый фланг, где Ди Мария и Тальяфико путали соперника. Оба подключались, но частым был прием с Ди Марией в широкой позиции при отвлекающем рывке Тальяфико в центр (разберем подробнее ниже).

Скалони дал Аргентине план без мяча максимально неудобный для Франции + план с мячом, заточенный на качества Ди Марии как вингера и Месси как гения игры между линиями. Справа – задействование опорной с Месси в любимой зоне. Слева – создание комфортных условий под Ди Марию в широкой позиции.

По части стартовых идей тренер Аргентины просто уничтожил оппонента. Он адаптировался во всех стадиях – и его адаптации оказались пугающе точными. Символическим признанием тактического поражения стали замены Дешама до конца первого тайма.

Ди Мария – ключевой элемент плана Аргентины

Ди Мария впервые на этом турнире вышел в старте на левом фланге. Эта позиция ему хорошо знакома, но на левом краю присутствие Ди Марии дает совсем другую динамику. Он действует как чистый вингер. Скалони не просто это учел – он умышленно это эксплуатировал.

Первичным мотивом использования Анхеля в этой зоне все-таки кажется спецзадание без мяча. Скалони посчитал Ди Марию лучшим кандидатом на сдерживание Кунде, так как эта работа требовала не только внимательности, но и правильности решений при трансформации схемы. Нужно было не персоналить в чистом виде, а контролировать Кунде как оппонента. Анхель классно выдерживал баланс между соблюдением схемы и оглядкой на соперника.

Скалони помог Анхелю комфортно чувствовать себя и в атаке. Задумка была такой: Тальяфико делает рывок к центру, а Ди Мария остается в широкой позиции:

Дембеле и Кунде по ходу эпизода должны решать, как реагировать – доигрывать или передавать. Это часто ведет к ошибкам.

Отражением эффективности Ди Марии можно считать 28 открываний за спину. Никто не сделал больше – при том, что Анхель отыграл по сути только половину матча. Он дисциплинированно держал ширину и постоянно проверял соперников открываниями.

При таком высоком уровне нагрузки Кунде приходилось разрываться между Тальяфико и Ди Марией. Эта активность буквально вынуждала Дембеле садиться правым защитником. У Усмана не было проблем с желанием работать, но есть с оборонительными навыками, что проявилось в эпизоде с пенальти:

В конкретном эпизоде нелепые действия Дембеле, вероятно, были даже важнее успешных от Ди Марии, но сама дуэль стала возможной и частой из-за потрясающего уровня активности Анхеля и его дисциплинированности.

Как и в случае с перекрытыми розыгрышами, Франция вынуждена была искать приемы по ходу встречи. Это приводило к вынужденным ошибкам. В такую ловушку соперника заманила именно подготовка Скалони – Ди Мария был главным инструментом в руках тренера.

Есть нечто символическое в том, что именно уход с поля Ди Марии предзнаменовал переход матча на следующий этап, где у Аргентины начались проблемы. На 64-й минуте его сменил Маркос Акунья. Неправильно сводить все только к этому ходу, но он точно есть в цепочке событий, которые привели к возвращению Франции в игру.

Дешам идет ва-банк: 4-2-4, дальние вертикальные пасы и мощная реализация

На концовку основного времени Дешам бросил побольше атакующих игроков. Эдуардо Камавинга играл левого защитника (у него уже был такой опыт с Тунисом), а в атаке сформировалась акцентированная четверка Коман, Коло-Муани, Мбаппе, Тюрам – без связующих звеньев в центре:

Скалони ответил выходом Акуньи на место Ди Марии. Маркос играл левого полузащитника – перехода на пятерку защитников не было, но все-таки ход был пассивным и оборонительным. Ушла переходящая схема с трансформациями в 4-3-3. Теперь Аргентина использовала 4-4-2. Команда не оказывала давление, а просто выжидала:

Франция на этом этапе выглядела примерно так – 4-2-4 с акцентированной четверкой впереди:

Без связующих игроков доставлять мяч можно было только прямолинейными пасами. Такой способ оказался удобным для Франции и некомфортным для Аргентины (ранее этот же недостаток вскрывали Нидерланды). На финальном отрезке основного времени французы заметно превзошли соперника по выигранным верховым дуэлям – 8:2.

Вышедшие в атаку Коло-Муани и Маркус Тюрам хороши тем, что могут и зацепиться за дальний пас, и убежать за спину. Если Аргентина слишком высоко поднимает линию, тогда дальний пас – это пас за спину. Если низко, то получается передача под верховую дуэль. Футбол Франции был максимально простым и примитивным, но неудобным при наложении качеств игроков атаки одной команды на оборону другой.

У Дешама были интересные ходы – они объясняют, почему Франция прибавила. Но все равно не дают понять, как счет стал 2:2. До пенальти и гола сразу следом за ним у Франции не было ни одного хорошего момента. Потом случилась эта вспышка. А уже за ней шел настоящий перелом – Франция продолжала эксплуатировать описанные преимущества и была лучше шокированной Аргентины в конце основного времени.

Дополнительное время: Франция в голландской ловушке, Аргентина снова лучше

В дополнительное время команда Дешама пыталась расставиться в схеме 4-4-2 при категорически атакующем наборе игроков:

Тяжело контролировать матч в таком разбалансированном составе. Одно дело – атаковать в таком сочетании, когда соперник сам садится, а твоя команда давит из последних сил. Другое – вести игру, бороться за инициативу и помнить о рисках. Поведение Франции оказалось очень похожим на поведение Нидерландов в похожей ситуации – голландцы тоже садились в плохо склеенные 4-4-2, отдавали мяч и терпели. Это следствие стратегии с выбросом на поле всех атакующих опций и отказом от центра поля.

На этом отрезке Аргентина контролировала ход встречи и создавала моменты. 61% владения и 8:4 по ударам в пользу команды Месси. Общее преимущество было у Аргентины, но Франция зацепилась за шанс после углового и вернулась в игру.

Более того, у Франции сохранился метод прямолинейных атак. Он дал Муани шанс жизни на последних секундах компенсированного времени.

Просто теперь таких эпизодов (даже потенциальных шансов для них) стало намного меньше, а проблем из-за гиператакующего состава – больше.

Месси – гений. Не только решал в эпизодах – провел выдающийся финал

В этом матче почти не было констант. Максимально разные отрезки – возможно, даже отдельные матчи внутри основного. Общим элементом было только великолепие Месси на любом этапе встречи – и когда вскрывал автобус, и когда связывал контратаки, и когда завершал сам.

Мбаппе тоже претендует на супергеройский статус, но Килиан скорее герой хайлайтов. У него не было четко распределенной по матчу угрозы. Респект за то, как решил в эпизодах, но Лео творил чудеса с первой до последней минуты. Это другой уровень. Вчера Месси провел весь матч в режиме Бога (простите за тавтологию).

Отчасти степень доминирования Лео можно резюмировать через 7 передач, разбивавших линию защиты соперника – никто другой не сделал больше четырех. 10 его пасов разбивали полузащиту Франции – тоже больше всех. Хотя тут без отрыва (у Мак Аллистера – 9). Лео делал самые ценные пасы и с точки зрения построения атаки, и с точки зрения обострения.

Я правда не знаю, как правильно описывать гений Месси в таком матче. Давайте попробую передать его через пару любимых эпизодов. Первый – предпредголевой пас во втором мяче Аргентины. Лео стянул двух оппонентов – и именно в этот момент тонко с идеальной точностью отдал на Альвареса:

Именно этот пас организовал ситуацию численного преимущества для Аргентины. Дальше партнеры его разыграли:

Этот пас кажется мне важным по двум причинам. Во-первых, предголевые (предударные) пасы Месси стали мемом, которым ненавистники принижает его уровень игры в последние сезоны. Этот пас в главном матче года способен даже слепому объяснить, что ключевым действием в атаке может быть не только предголевой пас, но и предпредголевой!

Во-вторых, есть мощный символизм в том, кто разыграл атаку после этого божественного дара Лео. Альварес – на Мак Аллистера – на Ди Марию. Альварес и Мак Аллистер – игроки, которые больше всех работали за Лео в прессинге на этом турнире, а Ди Мария сделал карьеру на самопожертвовании ради суперзвезд. Теперь все они оказались в центре внимания.

Второй момент – атака на 105-й минуте, в которой Лео показал все качества. Сначала не потерял мяч под давлением двух оппонентов:

Потом отдал в окружении 4 соперников – так, чтобы Мак Аллистер получил максимум свободы в момент обработки:

И сам открылся в штрафную, где снова собрал все внимание – и с правой покатил на свободного Лаутаро:

За один эпизод Месси показал себя гением техники, гением паса, гением мышления, гением подыгрыша, гением альтруизма. Показал себя Месси!