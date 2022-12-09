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В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси

Лионель Скалони Лионель Скалони
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Лионель Месси Лионель Месси
Дидье Дешам Дидье Дешам
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Разбор Вадима Лукомского.

Кажется, Аргентина и Франция организовали лучший финал в истории ЧМ (3:3 и победа аргентинцев в серии пенальти).

С тактической точки зрения вчера мы посмотрели три мини-матча. Они получились очень разными. Общим элементом была только гениальность Лео Месси. Давайте погружаться в детали. 

Скалони подготовился, а Дешам верил в классику без адаптаций под соперника – Аргентина доминировала 80 минут

Стартовые составы могли многое рассказать о замыслах команд. Дидье Дешам дождался возвращения Дайо Упамекано и Адриена Рабьо, что позволило ему выпустить классический состав – просто основу образца этого турнира без оглядки на соперника. 

Лионель Скалони пошел другим путем. В четвертьфинале Аргентина играла с тройкой центральных защитников. В полуфинале – с парой опорников Паредес-Фернандес в узкой полузащите при схеме 4-4-2. И то, и другое можно считать разновидностями перестраховок – они подходили рисунку матчей и работали.

На финал Скалони выбрал даже по намерениям более смелый вариант – четверка защитников + полузащита с Анхелем Ди Марией:

На практике схема окажется даже интереснее, чем изначально казалось. Ди Мария расположился на левом фланге, а формация перешла из 4-3-3 в 4-4-2, максимально точно учитывая особенности соперника. 

При обороне аргентинцы порой расставлялись в такой перекошенной 4-3-3 – Ди Мария ближе к паре Альварес-Месси, чем к полузащите:

А иногда мы видели более четкую четверку полузащиты в 4-4-2 (4-4-1-1):

Пожалуй, замысел Скалони правильнее называть переходящей схемой с ориентацией Ди Марии на Кунде. Аргентине было важно закрыть продвижение через него (этим занимался Ди Мария) и через Тчуамени (тут работал Альварес). Схема Аргентины адаптировалась под эти задания. 

Центральным защитникам Франции, напротив, давали свободу (но не оставляли вариантов). Франция вообще не могла продвигать мяч. В первом тайме команда не нанесла ни одного удара в сторону ворот и с трудом переходила в атаку. План Скалони был точным, а исполнение Ди Марии и Альвареса – почти безупречным.

Попытки Франции в режиме импровизации искать новые варианты игры в первой стадии несли дополнительную угрозу. Опускавшийся с этой целью Тео попадал под агрессивный прессинг Родриго Де Поля:

Но это лишь часть адаптации Скалони. У него была отдельная задумка и под атаку.

В первом тайме Аргентина забрала мяч (60%). В стадии владения команда создавала тройку через опускания Де Поля на позицию правого центрального защитника, а Энцо Фернандес контролировал опорную зону:

Впереди – в последней линии и между линиями – оставалось еще 6 игроков. У Аргентины был план игры под каждый фланг после продвижения мяча. На правой стороне поля, разумеется, пытались находить Месси между линиями: 

Если не получалось, то ключевым становился левый фланг, где Ди Мария и Тальяфико путали соперника. Оба подключались, но частым был прием с Ди Марией в широкой позиции при отвлекающем рывке Тальяфико в центр (разберем подробнее ниже).

Скалони дал Аргентине план без мяча максимально неудобный для Франции + план с мячом, заточенный на качества Ди Марии как вингера и Месси как гения игры между линиями. Справа – задействование опорной с Месси в любимой зоне. Слева – создание комфортных условий под Ди Марию в широкой позиции.

По части стартовых идей тренер Аргентины просто уничтожил оппонента. Он адаптировался во всех стадиях – и его адаптации оказались пугающе точными. Символическим признанием тактического поражения стали замены Дешама до конца первого тайма. 

Ди Мария – ключевой элемент плана Аргентины

Ди Мария впервые на этом турнире вышел в старте на левом фланге. Эта позиция ему хорошо знакома, но на левом краю присутствие Ди Марии дает совсем другую динамику. Он действует как чистый вингер. Скалони не просто это учел – он умышленно это эксплуатировал. 

Первичным мотивом использования Анхеля в этой зоне все-таки кажется спецзадание без мяча. Скалони посчитал Ди Марию лучшим кандидатом на сдерживание Кунде, так как эта работа требовала не только внимательности, но и правильности решений при трансформации схемы. Нужно было не персоналить в чистом виде, а контролировать Кунде как оппонента. Анхель классно выдерживал баланс между соблюдением схемы и оглядкой на соперника.

Скалони помог Анхелю комфортно чувствовать себя и в атаке. Задумка была такой: Тальяфико делает рывок к центру, а Ди Мария остается в широкой позиции:

Дембеле и Кунде по ходу эпизода должны решать, как реагировать – доигрывать или передавать. Это часто ведет к ошибкам.

Отражением эффективности Ди Марии можно считать 28 открываний за спину. Никто не сделал больше – при том, что Анхель отыграл по сути только половину матча. Он дисциплинированно держал ширину и постоянно проверял соперников открываниями. 

При таком высоком уровне нагрузки Кунде приходилось разрываться между Тальяфико и Ди Марией. Эта активность буквально вынуждала Дембеле садиться правым защитником. У Усмана не было проблем с желанием работать, но есть с оборонительными навыками, что проявилось в эпизоде с пенальти:

В конкретном эпизоде нелепые действия Дембеле, вероятно, были даже важнее успешных от Ди Марии, но сама дуэль стала возможной и частой из-за потрясающего уровня активности Анхеля и его дисциплинированности. 

Как и в случае с перекрытыми розыгрышами, Франция вынуждена была искать приемы по ходу встречи. Это приводило к вынужденным ошибкам. В такую ловушку соперника заманила именно подготовка Скалони – Ди Мария был главным инструментом в руках тренера. 

Есть нечто символическое в том, что именно уход с поля Ди Марии предзнаменовал переход матча на следующий этап, где у Аргентины начались проблемы. На 64-й минуте его сменил Маркос Акунья. Неправильно сводить все только к этому ходу, но он точно есть в цепочке событий, которые привели к возвращению Франции в игру.

Дешам идет ва-банк: 4-2-4, дальние вертикальные пасы и мощная реализация

На концовку основного времени Дешам бросил побольше атакующих игроков. Эдуардо Камавинга играл левого защитника (у него уже был такой опыт с Тунисом), а в атаке сформировалась акцентированная четверка Коман, Коло-Муани, Мбаппе, Тюрам – без связующих звеньев в центре:

Скалони ответил выходом Акуньи на место Ди Марии. Маркос играл левого полузащитника – перехода на пятерку защитников не было, но все-таки ход был пассивным и оборонительным. Ушла переходящая схема с трансформациями в 4-3-3. Теперь Аргентина использовала 4-4-2. Команда не оказывала давление, а просто выжидала: 

Франция на этом этапе выглядела примерно так – 4-2-4 с акцентированной четверкой впереди:

Без связующих игроков доставлять мяч можно было только прямолинейными пасами. Такой способ оказался удобным для Франции и некомфортным для Аргентины (ранее этот же недостаток вскрывали Нидерланды). На финальном отрезке основного времени французы заметно превзошли соперника по выигранным верховым дуэлям – 8:2.

Вышедшие в атаку Коло-Муани и Маркус Тюрам хороши тем, что могут и зацепиться за дальний пас, и убежать за спину. Если Аргентина слишком высоко поднимает линию, тогда дальний пас – это пас за спину. Если низко, то получается передача под верховую дуэль. Футбол Франции был максимально простым и примитивным, но неудобным при наложении качеств игроков атаки одной команды на оборону другой. 

У Дешама были интересные ходы – они объясняют, почему Франция прибавила. Но все равно не дают понять, как счет стал 2:2. До пенальти и гола сразу следом за ним у Франции не было ни одного хорошего момента. Потом случилась эта вспышка. А уже за ней шел настоящий перелом – Франция продолжала эксплуатировать описанные преимущества и была лучше шокированной Аргентины в конце основного времени. 

Дополнительное время: Франция в голландской ловушке, Аргентина снова лучше

В дополнительное время команда Дешама пыталась расставиться в схеме 4-4-2 при категорически атакующем наборе игроков:

Тяжело контролировать матч в таком разбалансированном составе. Одно дело – атаковать в таком сочетании, когда соперник сам садится, а твоя команда давит из последних сил. Другое – вести игру, бороться за инициативу и помнить о рисках. Поведение Франции оказалось очень похожим на поведение Нидерландов в похожей ситуации – голландцы тоже садились в плохо склеенные 4-4-2, отдавали мяч и терпели. Это следствие стратегии с выбросом на поле всех атакующих опций и отказом от центра поля.

На этом отрезке Аргентина контролировала ход встречи и создавала моменты. 61% владения и 8:4 по ударам в пользу команды Месси. Общее преимущество было у Аргентины, но Франция зацепилась за шанс после углового и вернулась в игру. 

Более того, у Франции сохранился метод прямолинейных атак. Он дал Муани шанс жизни на последних секундах компенсированного времени. 

Просто теперь таких эпизодов (даже потенциальных шансов для них) стало намного меньше, а проблем из-за гиператакующего состава – больше.

Месси – гений. Не только решал в эпизодах – провел выдающийся финал

В этом матче почти не было констант. Максимально разные отрезки – возможно, даже отдельные матчи внутри основного. Общим элементом было только великолепие Месси на любом этапе встречи – и когда вскрывал автобус, и когда связывал контратаки, и когда завершал сам. 

Мбаппе тоже претендует на супергеройский статус, но Килиан скорее герой хайлайтов. У него не было четко распределенной по матчу угрозы. Респект за то, как решил в эпизодах, но Лео творил чудеса с первой до последней минуты. Это другой уровень. Вчера Месси провел весь матч в режиме Бога (простите за тавтологию).

Отчасти степень доминирования Лео можно резюмировать через 7 передач, разбивавших линию защиты соперника – никто другой не сделал больше четырех. 10 его пасов разбивали полузащиту Франции – тоже больше всех. Хотя тут без отрыва (у Мак Аллистера – 9). Лео делал самые ценные пасы и с точки зрения построения атаки, и с точки зрения обострения. 

Я правда не знаю, как правильно описывать гений Месси в таком матче. Давайте попробую передать его через пару любимых эпизодов. Первый – предпредголевой пас во втором мяче Аргентины. Лео стянул двух оппонентов – и именно в этот момент тонко с идеальной точностью отдал на Альвареса:

Именно этот пас организовал ситуацию численного преимущества для Аргентины. Дальше партнеры его разыграли:

Этот пас кажется мне важным по двум причинам. Во-первых, предголевые (предударные) пасы Месси стали мемом, которым ненавистники принижает его уровень игры в последние сезоны. Этот пас в главном матче года способен даже слепому объяснить, что ключевым действием в атаке может быть не только предголевой пас, но и предпредголевой!

Во-вторых, есть мощный символизм в том, кто разыграл атаку после этого божественного дара Лео. Альварес – на Мак Аллистера – на Ди Марию. Альварес и Мак Аллистер – игроки, которые больше всех работали за Лео в прессинге на этом турнире, а Ди Мария сделал карьеру на самопожертвовании ради суперзвезд. Теперь все они оказались в центре внимания.

Второй момент – атака на 105-й минуте, в которой Лео показал все качества. Сначала не потерял мяч под давлением двух оппонентов:

Потом отдал в окружении 4 соперников – так, чтобы Мак Аллистер получил максимум свободы в момент обработки:

И сам открылся в штрафную, где снова собрал все внимание – и с правой покатил на свободного Лаутаро:

За один эпизод Месси показал себя гением техники, гением паса, гением мышления, гением подыгрыша, гением альтруизма. Показал себя Месси!

Аргентина – Франция 3:3 (2:0, 0:2, 0:0, 1:1), по пенальти - 4:2
Дата проведения
18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
АргентинаМартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Мартинес (1), Фернандес (45), Рабьо (55), Тюрам (87), Жиру (90), Акунья (90), Паредес (114), Монтьель (116).

Давайте сформулируем, почему именно это величайший финал в истории ЧМ

Я смотрел этот легендарный финал с аргентинцами на трибуне. И видел Месси на плечах Агуэро

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