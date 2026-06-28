Месси забил 123-й гол за сборную. До рекорда Роналду – 22 мяча

Месси забил 123 гола за Аргентину.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил ударом со штрафного на 80-й минуте матча с Иорданией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1).

Для 38-летнего игрока «Интер Майами » этот гол стал 123-м за 202 матча в составе национальной команды.

Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду , на счету которого 145 мячей в 230 матчах за Португалию.