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  4. Месси забил 123-й гол за сборную. До рекорда Роналду – 22 мяча

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Месси забил 123-й гол за сборную. До рекорда Роналду – 22 мяча
Месси забил 123 гола за Аргентину.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил ударом со штрафного на 80-й минуте матча с Иорданией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1).

Для 38-летнего игрока «Интер Майами» этот гол стал 123-м за 202 матча в составе национальной команды.

Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду, на счету которого 145 мячей в 230 матчах за Португалию.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Были бы в зоне Аргентины кучи любительских сборных, как в Европе, давно бы 1 с запасом был.
Такими темпами вероятность того, что Месси заберёт и голевой рекорд Роналду по голам уже на уровне сборных возрастает в геометрической прогрессии. У Криша голов за сборную всё меньше, а Лео пачками на ЧМ кладёт.
ОтветBlack Phoenix
Такими темпами вероятность того, что Месси заберёт и голевой рекорд Роналду по голам уже на уровне сборных возрастает в геометрической прогрессии. У Криша голов за сборную всё меньше, а Лео пачками на ЧМ кладёт.
Я бы учитывал только голы и ассисты на чемпионатах мира и континентальных турнирах (Евро / Копа Америка):

Месси — 33 гола и 26 ассистов (в плей офф: 11 голов и 18 ассистов)
Роналду — 24 гола и 9 ассистов (в плей офф: 3 гола и 2 ассиста)

P.S.
Месси осталось набрать одно голевое действие до 60 результативных действий на ЧМ/Копа Америка

И одно голевое действие в плей офф ЧМ/Копа Америка до 30 результативных действий...

Следующее результативное действие станет юбилейным
Роналду против команд из Южной Америки:))

2 победы 6 ничьих 6 поражений

14 матчей 1 гол 1 голевая:)

Смысл вообще тут что-то сравнивать, один играет большинство матчей против команд из топ-50 рейтинга фифа, второй набивает статистику на Лихтенштейнах:))
Ответrigobersong
Роналду против команд из Южной Америки:)) 2 победы 6 ничьих 6 поражений 14 матчей 1 гол 1 голевая:) Смысл вообще тут что-то сравнивать, один играет большинство матчей против команд из топ-50 рейтинга фифа, второй набивает статистику на Лихтенштейнах:))
Прекращай везде упоминать португальца, он уже давно не достоин сравнения с Величайшим
если мне не изменяет память, то у Месси это второй ЧМ где он забил во всех трёх играх в группе (2014, 2026) у рональду такого - нет
... до рекорда Роналду ему нет никакого дела)
Лео Месси и в 39 лет лучший игрок мира!
Как же сейчас дрожит Роналдыч
Ещё раз повторяю для хейтеров Месси:))

Аргентина попала на одну из 4х команд, которой досталась команда со 2го места из группы, т.е. 1 из 4х сильнейших которая могла выпасть в соперниках, а не с третьего места прошедшая в последний момент по дополнительным показателям:)) ФИФА специально более сильную команду нарисовала Месси в ПО, в чем логика?:))
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