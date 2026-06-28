Месси забил 123-й гол за сборную. До рекорда Роналду – 22 мяча
Месси забил 123 гола за Аргентину.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил ударом со штрафного на 80-й минуте матча с Иорданией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1).
Для 38-летнего игрока «Интер Майами» этот гол стал 123-м за 202 матча в составе национальной команды.
Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду, на счету которого 145 мячей в 230 матчах за Португалию.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф1062 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Месси — 33 гола и 26 ассистов (в плей офф: 11 голов и 18 ассистов)
Роналду — 24 гола и 9 ассистов (в плей офф: 3 гола и 2 ассиста)
P.S.
Месси осталось набрать одно голевое действие до 60 результативных действий на ЧМ/Копа Америка
И одно голевое действие в плей офф ЧМ/Копа Америка до 30 результативных действий...
Следующее результативное действие станет юбилейным
2 победы 6 ничьих 6 поражений
14 матчей 1 гол 1 голевая:)
Смысл вообще тут что-то сравнивать, один играет большинство матчей против команд из топ-50 рейтинга фифа, второй набивает статистику на Лихтенштейнах:))
Аргентина попала на одну из 4х команд, которой досталась команда со 2го места из группы, т.е. 1 из 4х сильнейших которая могла выпасть в соперниках, а не с третьего места прошедшая в последний момент по дополнительным показателям:)) ФИФА специально более сильную команду нарисовала Месси в ПО, в чем логика?:))