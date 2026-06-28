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  4. Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Стартует плей-офф на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В первом матче плей-офф ЧМ-2026 сыграют сборные ЮАР и Канады

Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Соу-Фай Стэдиум». 

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
28 июня 19:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
ЮАР
Не начался
Логотип гостевой команды
Канада

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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ЮАР опять матч открытия достался.
ОтветСергей П.
ЮАР опять матч открытия достался.
Потом ещё могут и 1/8 открыть
Групповой этап только закончился, я еще даже не спал, а уже начинается плей-офф… ну что ж! Я в восторге ))
ОтветTango442
Групповой этап только закончился, я еще даже не спал, а уже начинается плей-офф… ну что ж! Я в восторге ))
Не нужно как раньше в еврокубках всю зиму ждать плей-офф)
ОтветTango442
Групповой этап только закончился, я еще даже не спал, а уже начинается плей-офф… ну что ж! Я в восторге ))
Жалко только слишком рано фавориты в личной встрече играют))).
Огромное удивление вызывает возможная пара в 1/8 Франция-Германия.
Как такое вообще возможно, что одни из лучших команд мира встречаются на таком раннем этапе, при этом будучи победителями своих групп.
И, одновременно смотришь на сетку Аргентины, где до полуфинала топовых соперников нет вообще - разве только более-менее Колумбия в 1/4, но тоже далеко не супер сборная.
Конечно, что это специально подстроено вряд ли - скорее издержки именно донельзя раздутого числа участников.
ОтветОтец Мельдоний
Огромное удивление вызывает возможная пара в 1/8 Франция-Германия. Как такое вообще возможно, что одни из лучших команд мира встречаются на таком раннем этапе, при этом будучи победителями своих групп. И, одновременно смотришь на сетку Аргентины, где до полуфинала топовых соперников нет вообще - разве только более-менее Колумбия в 1/4, но тоже далеко не супер сборная. Конечно, что это специально подстроено вряд ли - скорее издержки именно донельзя раздутого числа участников.
Знаешь, если руководствоваться обычной логикой, то если победителей групп 12, то очень велика вероятность что на стадии 1/8 финала может быть целых 4 пары победителей групп.
Но я думаю, что здесь всё-таки какой то заговор. Осталось только понять кто заговорщик и участники. У меня есть первый подозреваемый - сборная Португалии, которая специально самоликвидировалась из сетки Аргентины, чтобы у той не было сильных соперников.
Как думаешь кто ещё?
ОтветОтец Мельдоний
Огромное удивление вызывает возможная пара в 1/8 Франция-Германия. Как такое вообще возможно, что одни из лучших команд мира встречаются на таком раннем этапе, при этом будучи победителями своих групп. И, одновременно смотришь на сетку Аргентины, где до полуфинала топовых соперников нет вообще - разве только более-менее Колумбия в 1/4, но тоже далеко не супер сборная. Конечно, что это специально подстроено вряд ли - скорее издержки именно донельзя раздутого числа участников.
Комментарий скрыт
Для обеих команд выход в 1/8 финала станет первым. Наконец-то начинаются серьезные игры
ОтветShaiba Bash
Для обеих команд выход в 1/8 финала станет первым. Наконец-то начинаются серьезные игры
Бразилия , Германиия , Нидерланды
Кто-то из них точно вылетит
Ответzzzeeerrrooo
Бразилия , Германиия , Нидерланды Кто-то из них точно вылетит
Бразилия рискует дойти до 1/4, и выйти на Англию или Мексику. Хотя с Норвегией Холанда будет очень тяжело.
Если без сенсаций, то Франция-Испания и Англия - Аргентина полуфиналы. Но сенсации будут, точно
Ответязнаюгдеты
Если без сенсаций, то Франция-Испания и Англия - Аргентина полуфиналы. Но сенсации будут, точно
Англия под вопросом
Ответязнаюгдеты
Если без сенсаций, то Франция-Испания и Англия - Аргентина полуфиналы. Но сенсации будут, точно
Думаю вместо Аргов Колумбии и США может затиснуться
Почему на срач тв я даже обзор в записи без подписки за 500 рубасов посмотреть не могу? Днари зажравшиеся!
ОтветVukaVukA
Почему на срач тв я даже обзор в записи без подписки за 500 рубасов посмотреть не могу? Днари зажравшиеся!
Лучше на ютубе на официальном канале фифа посмотреть все голы и обзоры. Бесплатно и в хорошем качестве. Нахрена платить за это днарям из Матч-тв?🤔
Если сравнить сетки Франции и Испании с Бразилии и Аргентиной, то они явно неравнозначные
Аргентина с такой сеткой, обязана выходить в 1/2. Кабо-Верде в 1/16. Затем , скорее всего Египет в 1/8. Дальше, видимо Колумбия в 1/4. В сетке Аргентины два топа: Бразилия и Англия . И то, с ними они не могут встретиться раньше 1/2. Так что , надеюсь , Лео еще наколотит свои голы. У Португалии , например, в 1/16 уже хорваты. А в 1/8 Испания . А дальше по сетке Франция/Германия . Очень , странная сетка плей-офф ))))
Ответkvint(ksk)
Аргентина с такой сеткой, обязана выходить в 1/2. Кабо-Верде в 1/16. Затем , скорее всего Египет в 1/8. Дальше, видимо Колумбия в 1/4. В сетке Аргентины два топа: Бразилия и Англия . И то, с ними они не могут встретиться раньше 1/2. Так что , надеюсь , Лео еще наколотит свои голы. У Португалии , например, в 1/16 уже хорваты. А в 1/8 Испания . А дальше по сетке Франция/Германия . Очень , странная сетка плей-офф ))))
Ну по сути это ничего не значит, если ты сильный — то кубок при любых раскладах должен забирать.
Однако, фактор отскока сильно выше, как в прошлом ЧМ: французы должны были на изи забирать, но Коло-Муани решил иначе)
У Аргов норм сетка) Португалы с такой игрой сразу против организованной Хорватии приплыли..
ОтветЕвгений Кузнецов_1116812501
У Аргов норм сетка) Португалы с такой игрой сразу против организованной Хорватии приплыли..
Организованная Хорватия - это та, которая четверочку от дохлых англичан пускает?
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