Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Стартует плей-офф на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В первом матче плей-офф ЧМ-2026 сыграют сборные ЮАР и Канады.
Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Соу-Фай Стэдиум».
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
ЧМ-2026
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Как такое вообще возможно, что одни из лучших команд мира встречаются на таком раннем этапе, при этом будучи победителями своих групп.
И, одновременно смотришь на сетку Аргентины, где до полуфинала топовых соперников нет вообще - разве только более-менее Колумбия в 1/4, но тоже далеко не супер сборная.
Конечно, что это специально подстроено вряд ли - скорее издержки именно донельзя раздутого числа участников.
Но я думаю, что здесь всё-таки какой то заговор. Осталось только понять кто заговорщик и участники. У меня есть первый подозреваемый - сборная Португалии, которая специально самоликвидировалась из сетки Аргентины, чтобы у той не было сильных соперников.
Как думаешь кто ещё?
Кто-то из них точно вылетит
Однако, фактор отскока сильно выше, как в прошлом ЧМ: французы должны были на изи забирать, но Коло-Муани решил иначе)