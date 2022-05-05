Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!

Колонка Вадима Лукомского.

Ответный полуфинал «Реала» против «Манчестер Сити» – тонна эмоций. Хочется сказать что-то мощное про «Мадрид», который их подарил. Но скажу неоднозначное – будет и комплиментом, и критикой одновременно. Предварительно: поздравления фанатам «Реала»! Волшебный для вас вечер, а до поста, надеюсь, доберетесь только утром, когда эмоции чуть угаснут.

Так вот. По-моему, лишь раз за весь сезон у «Реала» в топ-матче стартовый план был явно лучше, чем у соперника – в первом четвертьфинале против «Челси». После той встречи Карло Анчелотти справедливо хвастался гибридной схемой и персональным заданием для Феде Вальверде:

«Наша схема не так уж сильно отличалась от обычной. Отличие было в том, что Вальверде фокусировался на левом латерале соперника. Это давало Карвахалю возможность играть в более центральной позиции – сдерживать Пулишича или Маунта. Вальверде очень хорошо справился. Иногда казалось, что мы обороняемся с пятеркой».

Такие находки для «Мадрида» в этом сезоне редкость – как и победы без драматичного сюжета. И все равно они в финале ЛЧ – в каком-то плане по делу. Да-да, не без везения, но почти всегда каждый раз перед тем, как убить соперника в «свой» отрезок, они организовывали перелом в игре.

В 1/8 финала против «ПСЖ» Анчелотти дал команде энергии для прессинга. «Замены сыграли важную роль. Именно после них нам удалось переломить ход матча. Свежесть Камавинга и Родриго нам помогла. Дело не столько в тактике, сколько в энергии, которую они придали команде. Соперник, напротив, к тому моменту был истощен», – резюмировал тогда Карло. «Мадрид» забил три мяча в последние полчаса и доминировал после замен – 11:1 по ударам (7:0 по ударам из штрафной).

В четвертьфинале против «Челси» голы родились из мастерства гениев (пожалуй, наименее объяснимый проход без явного перелома), но даже тут есть важный аспект – вспышкам гениальности предшествовали эпизоды контрпрессинга. «Реал» рисковал, а мяч, который вернул «Реал» в игру, забил чудо-джокер Родриго.

Сегодня Анчелотти, спасая матч перестроил весь центр поля: Каземиро, Модрич, Кроос ушли, а вместо них доигрывало гипероткрытое сочетание Камавинга, Асенсио, Вальверде. Это здорово наложилось на провальную задумку Пепа Гвардиолы – выпустить Фернандиньо и доигрывать с двумя чистыми опорниками. «Сити» прижался и был наказан.

В эффективности этого наказания есть необъяснимый элемент (дух Хуанито?), но предпосылки были сформированы заменами тренеров. Классика «Мадрида». Был еще прямо идеально вписывающийся в тренд матч с «Интером» в группе (разбор тут) и куча матчей в Ла Лиге (самый яркий – свежий камбэк против «Севильи»).

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Реал» – короли хаоса. Анчелотти это понимает и делает замены, которые расшатывают рисунок, но расшатывают в обе стороны. Думаю, с другой командой они работали бы намного хуже – обычно нужно не просто расшатать, а дать команде полезную идею под сформировавшийся рисунок. Анчи же рушит рисунок и доверяет команде править хаосом.

И да: отдельно назначу принцем хаоса Эдуардо Камавинга. У него огромный контраст в матчах, где выходит в старте с конкретным заданием, и в матчах, где выходит показывать талант в хаосе. В последних, включая сегодняшний выход, он прекрасен.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; REUTERS/Isabel Infantes