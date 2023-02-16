У Рене Фазеля есть паспорт РФ и яблочный бизнес с Геннадием Тимченко! Удивительная пенсия экс-босса хоккея

Денис Пузырев снимает кожуру с яблочно-хоккейной сделки.

Во вторник вечером ленты подорвала неожиданная новость: экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) 73-летний Рене Николас Фазель занялся яблочным бизнесом в России, и не один – а вместе с председателем совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко!

Как выяснил «Интерфакс», в понедельник Фазель официально стал контролирующим акционером «Алма Холдинг» из городка Абинск Краснодарского края, где живут 40 тысяч человек. Фазелю теперь принадлежат 54% компании, а 46% остаются у «Волга Групп Агро», входящей в холдинг Volga Group Геннадия Тимченко. Никаких комментариев Фазель, Тимченко или «Алма Холдинг» не дали.

Из этих же учредительных документов неожиданно стало известно, что Фазель – гражданин РФ: в базе регистрации юрлиц (ЕГРЮЛ) указывается гражданство учредителей российских компаний. Когда экс-президент ИИХФ получил российский паспорт – неизвестно.Каким же бизнесом на пенсии занялся известный спортивный менеджер из Швейцарии? Как он стал российским предпринимателем? Почему яблоки? Разобрался Денис Пузырев.

Тимченко занялся яблоками в 2014 году. Говорил, что ради продовольственной безопасности страны

Компания «Алма Холдинг» основана в 2007 году французским предпринимателем Паскалем Клеманом. Он работал в России с начала девяностых и главным образом известен как инвестор в e-commerce. Одна из его самых успешных инвестиций – Ozon.ru, который начинался как онлайн-сервис по продаже книг, но благодаря деньгам инвесторов превратился в гиганта российской интернет-торговли.

Клеман оценивал первоначальные инвестиции в яблочный бизнес в 50 миллионов евро – стоимость купленного участка земли и завода по обработке собранных яблок. По его словам, компания должна была первой в России начать выращивать яблоки европейских и американских сортов в соответствии с международными стандартами.

Уже в начале 2010-х «Алма» стала заметным игроком на рынке. Не самым крупным, зато с ассортиментом как у европейских компаний: с яблоками сортов Гала, Айдаред, Фуджи, Гренни Смит, Голден, Бреберн. И контрактами с крупнейшими ритейлерами страны – от «Пятерочки» до «Азбуки Вкуса».

В следующий раз «Алма Холдинг» привлек внимание медиа в сентябре 2014 года, когда 40% компании купила Volga Group Геннадия Тимченко. Месяцем ранее правительство России объявило о введении контрсанкций против «недружественных стран» – запрета импорта ряда продовольственных товаров, в том числе фруктов.

По данным Минсельхоза, в 2014 году в России производилось лишь 14% от объема потребления товарных яблок (без учета тех, что выращиваются гражданами в подсобных хозяйствах и яблок, идущих в переработку). 86% яблок были импортными, причем половину импортного объема ввозили из Польши, попавшей в список недружественных стран.

Чиновники правительства сразу заговорили о необходимости импортозамещения. Яблоки – стратегически важный продукт, второй по популярности фрукт в России после бананов (около 20% потребления фруктов в стране). Но если бананы выращивать в российском климате нереально, то яблоки гораздо устойчивее к холодным зимам.

Представители Тимченко подчеркивали, что рассматривают покупку доли в «Алма Холдинг» как шаг к продовольственной безопасности России, но при этом видят и «хороший потенциал для роста и расширения».

Паскаля Клемана к тому времени в «Алма Холдинге» уже не было – он уступил бизнес французскому партнеру, который и продал долю холдингу Тимченко.

Партнером Геннадия Тимченко по яблочному бизнесу стала зарегистрированная в Швейцарии компания Procuri S.A., ее бенефициар – некий Жан-Клод Менн. На эту фигуру стоит обратить особое внимание. Ведь загадочный француз – в интернете нет ни интервью с ним, ни даже изображений, – как и Тимченко, имеет непосредственное отношение к хоккею и ИИХФ. Из-за него в КХЛ мог появиться французский клуб!

Таинственный «Спартанец» – партнер Тимченко по яблочному бизнесу развивал французский хоккейный клуб, который метил в КХЛ

Жан-Клод Менн родился в мае 1956 года, он гражданин Франции, следует из реестров французских юрлиц. Его компания Procuri S.A. зарегистрирована в швейцарском Фрибурге в 1996 году (а за хоккейный клуб из этого города в 1960-х играл Рене Фазель).

Также Менну принадлежат еще несколько компаний в Марселе. Одна из них – Les Spartiates hockey enterprise, юридическое лицо хоккейного клуба Les Spartiates («Спартанцы») из второго дивизиона Франции.

При этом на официальном сайте клуба и в соцсетях владелец не упоминается. Возможно, Жан-Клод Менн – номинальная фигура, которая обеспечивала отсутствие конфликта интересов между клубом и Федерацией хоккея Франции.

Хоккейный клуб в Марселе под разными названиями существовал с конца 1960-х, но до начала 2010-х не поднимался выше третьего дивизиона. Развитию мешало отсутствие нормальной ледовой площадки – команда проводила домашние матчи на сезонных катках для массового катания с довольно низким качеством льда – или арендовала арены в других городах. Однако в 2009 году мэрия Марселя построила ледовую арену Palais Omnisports Marseille Grand-Est на 5600 мест, и вскоре у клуба появились инвесторы.

В 2014 году, когда Геннадий Тимченко – на тот момент уже председатель совета директоров КХЛ – покупал у Менна долю в «Алма Холдинге», «Спартанцев» из Марселя возглавили два бывших игрока сборной Франции по хоккею – Люк Тардиф-младший и Джонатан Цвикель. Тардиф стал играющим тренером и генеральным менеджером, а Цвикель – генеральным директором. Оба стали акционерами клуба, получив 20% и 10% соответственно. Тогда же в акционерном капитале «Спартанцев» появился и загадочный Жан-Клод Менн со своими 60%.

Такое распределение акций могло быть связано с тем, что президентом Федерации хоккея Франции в тот момент являлся Люк Тардиф – отец Люка-младшего и тесть Джонатана Цвикеля.

Спустя четыре года Тимченко – к тому времени бизнес-партнер владельца «Спартанцев» Менна – заявил, что КХЛ ведет переговоры о появлении в лиге французского клуба. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко (в 2014-15 годах был гендиректором Volga Group) уточнял, что речь идет о клубах из Парижа или Марселя. При этом в Париже собственного хоккейного клуба не было, его надо было создавать с нуля. Зато был дворец спорта «Берси» с крытым катком и вместимостью до 18 тысяч зрителей. Марсельским вариантом был клуб Les Spartiates партнера Тимченко Жан-Клода Менна и семьи президента французской федерации Тардифа.

Тардиф-старший подтверждал информацию о переговорах с КХЛ и даже надеялся, что клуб из Франции заиграет в КХЛ с 2021 года. Эти планы так и не реализовались: сначала помешала пандемия, а затем санкции.

В 2021 году Люк Тардиф-старший сменил Рене Фазеля в кресле президента ИИХФ. Его победу на выборах многие назвали сенсацией: фаворитом считался немец Франц Райндль, которого считали преемником Фазеля и пророссийским кандидатом.

Сам Фазель неоднократно называл себя «другом России». Перед его уходом с поста президента ИИХФ даже ходили упорные слухи о том, что он получит какой-то пост в руководстве КХЛ. Фазель неформально общался с президентом Владимиром Путиным и обслуживал в качестве рефери матчи Ночной хоккейной лиги с его участием. Последняя такая встреча (по крайней мере публичная) произошла в мае 2021 года в резиденции Путина в Сочи. Фазель, тогда еще возглавлявший ИИХФ, обещал, что никто не отберет у России молодежный чемпионат мира 2022 года (должен был пройти в Новосибирске и Омске) и мировое первенство 2023 года в Санкт-Петербурге. Но жизнь внесла свои коррективы.

Отмена международных соревнований и отстранение сборной России от участия в них произошли совсем не потому, что у ИИХФ возглавил новый президент. Просто в 2022 году решения международной федерации вряд ли могли быть какими-то другими, даже если бы в кресле босса остался Фазель.

Доля Фазеля в яблочном бизнесе стоит десятки миллионов долларов. Но никто не знает, сколько он заплатил в реальности. И платил ли вообще

Весной 2022 года «Коммерсант» сообщил, что французские партнеры Тимченко (то есть Жан-Клод Менн) ищут покупателя на свою долю в «Алма Холдинге». Источники издания связывали это с расширением санкций ЕС в отношении Геннадия Тимченко и ростом политических рисков ведения бизнеса в России (сложно выводить прибыль и так далее). Эксперты предполагали, что покупателем доли Менна станет кто-то из профильных российских компаний или номинал, действующий в интересах Тимченко (напрямую продать долю главе КХЛ затруднительно из-за персональных санкций).

Итог вы знаете: бизнесмен, связанный с семьей нынешнего главы ИИХФ, продал акции бывшему боссу федерации, который вышел на пенсию и получил гражданство РФ. Сумма сделки не называется, но если она оформлена на рыночных условиях, то с учетом всех прежних инвестиций речь может идти про десятки миллионов долларов.

По данным ФНС, «Алма Холдинг» (с дочерней «Алма Продакшн») – убыточная компания. При выручке в 714 млн рублей в 2021 году (данных за 2022-й пока нет) компания получила убыток в 244 млн рублей. Впрочем, это может быть связано с продолжающимися инвестициями в основной бизнес. В 2019-м представитель Volga Group рассказывал «Коммерсанту», что компания расширила земельные площади с 400 до 1 тысячи гектар, что позволит «Алма Холдинг» войти в число лидеров по производству яблок в России. По подсчетам Ассоциации садоводов России, закладка высокоинтенсивных садов на такой площади обошлась «Алма Холдингу» в 3,5–4 млрд руб (около 50 млн долларов).

Сегодня на российском рынке лидирует «Сад-Гигант» из Краснодарского края с объемом производства более 120 тысяч тонн (целью «Алмы» в 2019-м были 60 тысяч). Общий объем российского яблочного рынка оценивается в более чем 2 миллиона тонн.

Директор аналитического центра «СовЭкон» (специализируется на сельхозпродукции) Андрей Сизов в беседе со Sports.ru назвал яблочный рынок перспективным. Среди факторов, делающих его привлекательным для инвесторов, он упомянул ожидаемый Минсельхозом рост потребления яблок в России. Сейчас среднестатистический россиянин съедает около 12 кг яблок в год. Это как минимум на 3 кг меньше, чем объем потребления в Евросоюзе. А в Турции и Иране жители съедают в год более 30 кг яблок, так что нам есть куда расти.

Вторым фактором он назвал внедрение программ господдержки отрасли. В частности, государство компенсирует затраты на закладку новых яблоневых садов. Это позволяет наращивать темпы импортозамещения: в 2022 году доля импортных яблок в России составляла более 35%. Россия оставалась крупнейшим импортером яблок в мире, а главными поставщиками были Сербия, Молдова, Азербайджан.

В общем, у Рене Фазеля будет интересная пенсия. В бизнес-тандеме с Геннадием Тимченко.

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett, Bruce Bennett; РИА Новости/Виталий Тимкив, Павел Бедняков; Instagram/spartsmarseille