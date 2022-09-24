Катар только что запретил продажу пива на стадионах ЧМ-2022. Из-за правил ислама – объясняем все тонкости

Денис Пузырев разобрался.

За двое суток до открытия ЧМ-2022 ФИФА объявила о запрете на продажу пива на всех стадионах и прилегающих к ним территориях. Во время игр болельщики смогут пить только безалкогольное пиво (его запреты не коснутся), а алкоголь будет продаваться только в официальной фан-зоне в Дохе и других лицензированных скоплениях болельщиков.

Как писала The New York Times, решение приняла королевская семья Катара, спорить с ней было невозможно.

Такой срочный запрет – небывалая история. Крупнейшая пивоваренная компания мира AB InBev – один из самых давних и крупных партнеров ФИФА (на ЧМ-2022 вы будете видеть рекламу Budweiser). Пивовары и ФИФА сотрудничают еще с 1986 года, сейчас сумма контракта по оценкам The New York Times и CNN – 75 миллионов долларов за 4-летний цикл. Пиво традиционно продается на всех стадионах крупных турниров – и ФИФА долго пробивала для спонсоров особые правила в Катаре (об этом ниже).

Долгое время все шло по плану. Но в последние дни появилось напряжение.

За неделю до первого матча The New York Times сообщила, что организаторы ЧМ-2022 потребовали перенести расположенные на территориях стадионов палатки пивоваренной компании AB InBev, где болельщики могли купить пиво Budweiser. Катарцы хотели убрать пивные точки с основных маршрутов болельщиков от входных ворот до кресла на трибуне – в менее людные места.

Формально все условия контракта пивоваров с ФИФА были бы соблюдены: брендированных точек продажи пива осталось бы столько же. Но для AB InBev это неприятная новость: меньше поток около стоек – меньше охватов. Смысл маркетинговых инвестиций в том, чтобы чемпионат мира для всех зрителей устойчиво ассоциировался с пивным брендом. Во время ЧМ-2018 в России болельщики не могли не заметить точки с логотипом Bud на стадионах или в фан-зонах – они были везде. Многие до сих пор хранят специальные пластиковые пивные бокалы как важный сувенир, напоминающий о прекрасном месяце футбола в России.

В Катаре такого не будет даже близко.

Все из-за местной специфики. По версии NY Times, главная причина, почему власти избавились от пива – «опасение, что заметное присутствие алкоголя на стадионах вызовет беспокойство у местного населения и, таким образом, создаст потенциальную проблему безопасности».

До этого AB InBev уже согласилась ограничить маркетинговые активности по сравнению с другими странами. Обычное пиво планировалось продавать только на территории возле арены, а также в главной фан-зоне Дохи в парке Аль-Бидда (расчитана на 40 тысяч болельщиков) с 19:00 до 01:00.

Полулитровый бокал пива Budweiser в фан-зоне стоит 50 катарских риалов (835 рублей). Стоимость безалкогольного пива составит 30 риалов (500 рублей), прохладительных напитков – 15 риалов (250 рублей). Напитки продаются в многоразовых сувенирных стаканах с символикой ФИФА. За раз один болельщик может купить не более четырех бокалов пива, однако количество покупок не ограничено. Алкогольное пиво будут продавать только болельщикам, достигшим 21 года.

Ограничения связаны с религией. Ряд положений ислама запрещает не только потребление алкоголя, но даже нахождение в помещении, где пьют другие. Впрочем, такой жесткий подход к алкоголю разделяют не все. В мире даже есть страны с преобладающим мусульманским населением (например, в Буркина-Фасо, Нигерии, Боснии, Казахстане), где статистика потребления алкоголя на душу населения выше, чем в иных странах христианского мира, где вино давно стало частью традиций и религиозных практик.

Почему в Катаре все настолько жестко? Какова история отношения религии с алкоголем? И почему иностранцам что-то все-таки можно?

До принятия ислама арабы любили выпить – есть даже стихотворения о вине. Но затем спиртное стало харамом

Страны Персидского (его также называют Арабским) залива проводят самую жесткую антиалкогольную политику. В Саудовской Аравии, Иране, Кувейте, Катаре, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах действуют запреты на продажу спиртного. Правда, почти везде есть исключения, которые в основном касаются иностранцев, исповедующих другие религии. Где-то (ОАЭ, Катар) есть специальные магазины, где резиденты-иностранцы могут купить алкоголь. Где-то потребление ограничено барами и ресторанами некоторых гостиниц, предназначенных для иностранцев. Где-то, как в Иране, разрешено домашнее производство алкоголя для личных нужд (представителям христиан, иудеев и зороастрийцев).

Но есть и страны, где действует тотальный сухой закон без исключений. Например, в Саудовской Аравии и Афганистане. Всего таких стран в мире семь, все они мусульманские, жестко придерживающиеся принципов шариата – системы предписаний и запретов, которые должен соблюдать каждый правоверный мусульманин.

Но такие жесткие правила на Аравийском полуострове действовали не всегда. До начала VII века в арабских племенах потребление подобия вина из фиников и винограда было крайне распространено – до наших дней дошли поэтические произведения той эпохи, в которых восхвалялось вино и содержались сцены массовых пиров со спиртным.

Все начало меняться в 710 году, когда 40-летнему торговцу из Мекки по имени Мухаммед начали приходить духовные откровения. В видениях его посещал ангел Джибриль (в Библии – архангел Гавриил), который передавал послания от Аллаха, содержащие принципы и идеи, легшие в основу Ислама – религии, основателем которой и стал Мухаммед.

Все полученные таким образом послания (аяты) Мухаммед пересказывал своим сподвижникам, которые их записывали и распространяли учение среди жителей аравийских городов. Божественные откровения Мухаммед получал 22 года, вплоть до смерти. Записанные за это время 6236 аятов образовали 114 сур – глав Корана, священной книги мусульман.

Автором Корана является Аллах, а Мухаммед выступил в роли пророка – посредника между Богом и людьми. Все предписания, содержащиеся в Коране, являются священными и обязательными к исполнению мусульманами.

Одним из важнейших понятий в исламе является харам – список греховных и запрещенных для мусульман деяний. Список запретов, подпадающих под определение «харама», достаточно обширен. Например, некоторые богословы считают харамом бокс и MMA, популярные в мусульманских регионах Северного Кавказа. Они ссылаются на слова пророка Мухаммеда: «Если кто-то из вас дерется с братом своим [братом по вере, по крови, по общечеловеческому родству], то пусть сторонится (избегает) [ударов по] лицу». То есть удары, нанесенные в голову, могут считаться харамом. Однако эту точку зрения разделяют не все.

Но есть список запретов, трактовка которых гораздо более однозначна. И алкоголь – один из них.

Мусульманам запрещено не только пить алкоголь, но даже находиться в том месте, где его употребляют

Алкоголь упоминается в трех аятах Корана, ниспосланных Мухаммеду в разное время. Если рассматривать их в хронологическом порядке, то можно увидеть, как меняется отношение к спиртному – от скорее нежелательного до полного запрета. В первом полученном Мухаммедом аяте говорится, что в опьяняющих напитках и азартных играх «есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы».

В следующем по хронологии аяте содержался запрет совершать намаз (молитву) в состоянии опьянения. А категорический запрет сформулирован уже в последнем аяте: «Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете».

Важным дополнением Корана являются сборники хадисов. Хадисы – это короткие рассказы, содержащие цитаты или рассказывающие о случаях из жизни пророка Мухаммеда. Сам Мухаммед при жизни запрещал записывать хадисы, чтобы они не подменяли собой положения Корана. Поэтому хадисы передавались устно по цепочке рассказчиков, пока в конце концов не были записаны.

Первоисточниками хадисов являлись сподвижники пророка, число которых по мере распространения ислама в Аравии постоянно росло – в биографических справочниках есть данные про 12 тысяч человек, которые когда-либо лично общались с пророком. И многие из них оставили воспоминания, исчисляемые сотнями, а в некоторых случаях – тысячами хадисов.

В исламском богословии даже появилась отдельная наука – хадисоведение, – которая изучает степень достоверности каждого рассказа. Есть принятая классификация, в которой все хадисы разделены на пять категорий – от достоверных до выдуманных. Роль хадисов в исламе – расширенное трактование норм Корана с точки зрения их практического применения. Приведенный выше пример про ММА – как раз из одного из таких хадисов.

Алкогольные (а точнее, опьяняющие) напитки – довольно распространенная тема хадисов. В высказываниях, признанных хадисоведами достоверными, Ибн-Аббас – двоюродный брат Мухаммеда – говорил, что алкогольный запрет распространяется не только на тех, кто пьет, но и еще на девять категорий людей, имеющих отношение к вину. «Ко мне пришел [ангел] Джибриль и сказал: «О, Мухаммад, поистине, Аллах проклял само вино, и того, кто его выжимает, и того, кому его выжимают, и того, кто его несет, и того, кому его несут, и того, кто его продает, и того, кто его покупает, и того, кто ест заработанное на нем, и того, кто его пьет, и того, кто им поит».

В других хадисах приводятся слова Мухаммеда, где он запрещает мусульманам даже находиться в месте, где продается или употребляется спиртное. В этих текстах обычно упоминается термин «вино» и напитки из винограда и фиников. Также хадисы содержат понятие «хамр» – любые вещества, изменяющие сознание. «Все опьяняющее – хамр, а всякий хамр запретен», – описывает подход к таким веществам пророк.

Тем не менее исламские богословы и правоведы на протяжении нескольких веков вели дискуссию о допустимости употребления алкоголя в том или ином виде. Наиболее либеральную позицию занимали последователи правовой школы ханафитов, распространенной в большинстве мусульманских регионов России, а также в странах бывшего СССР: Таджикистане, Узбекистане, Киргизии (Кыргызстане), Туркменистане – и Южной Европы (Боснии, Албании). Ханафиты считали, что тотальный запрет касается лишь виноградного и финикового вин, а остальные спиртосодержащие напитки становятся харамом, только если их употреблять с целью опьянения. А использовать их, чтобы запивать пищу или в лечебных целях – допустимо.

Кстати, ориентировочно в IX – X веках именно на арабском востоке впервые добыли лекарство этиловый спирт – он получил там название аль-кохоль (алкоголь). Место изобретения и точная этимология слова до сих пор вызывают споры, а вот происхождение споров не вызывает. Частица «аль» в начале слова – используется в таких словах, как «алгебра» или «алхимия» – характерна для арабских слов. Именно арабы, использовавшие спирт в медицинских целях, научили дистилляции европейцев – испанцев и итальянцев, которые нашли алкоголю принципиально другое применение, популярное до сих пор.

В некоторых мусульманских странах нет запретов на алкоголь. Почему турки могут пить пиво, а арабы – нет?

Страны, расположенные на Аравийском полуострове, в том числе Катар и Саудовская Аравия, являются последователями ваххабизма – религиозно-политического направления в исламе, сформировавшегося в XVIII веке. Суть ваххабизма – очищение ислама и возвращение к истокам веры времен пророка Мухаммеда. С момента появления ваххабизм противопоставлялся религиозным практикам Османской империи, в состав которой входили земли Аравийского полуострова. Ваххабиты смогли объединить разрозненные арабские племена и при поддержке оружия и денег англичан прогнали со своих земель войска турецкого султана.

С момента обретения независимости «чистый Ислам» стал основной идеологией арабских государств. Предписания Корана и хадисов были закреплены на уровне государственного законодательства. В том числе и запрет на оборот и потребление алкоголя.

Внедрение норм шариата как основы государственной правовой системы отличает исламские государства Аравии от светских стран с преимущественно мусульманским населением. В Турции, Боснии и Герцеговине, Сенегале, Азербайджане и других светских государствах соблюдение норм ислама поощряется, но не является обязательным для граждан – это личное дело каждого. Соответственно, и продажа, и употребление алкоголя в таких странах разрешены и регулируются государством с точки зрения налогов, времени и мест продаж.

В ряде стран с шариатской правовой системой, в том числе в Катаре, есть места, где приобрести и употребить алкоголь могут представители других религий (тут детальный рассказ Романа Дворянкина об этом). Ислам лояльно относится к представителям других авраамических религий – христианства и иудаизма, которых в Коране называют «людьми Писания». Коран запрещает мусульманам оскорблять или покушаться на жизнь, имущество, честь и достоинство людей Писания. С ними можно вести бизнес, создавать семью, мусульманам предписано уважать их традиции.

Употребление алкоголя, запрещенное в исламе, по мнению законодателей некоторых стран с шариатским законодательством, допустимо, если это будет происходить в автономных зонах для христиан и иудеев (например в ресторанах и барах при отелях, фан-зона ФИФА для болельщиков – такая же зона, потому что в нее катарцы не пойдут, зная про алкоголь). Для управления и обслуживания таких зон набираются сотрудники и менеджеры немусульманского происхождения.

Однако при этом крайне сложно целиком соблюсти строгие предписания ислама, запрещающего, например, получать деньги от продажи товаров, признанных харамом. А такие деньги поступают и в государственный бюджет в виде налогов. В том же Катаре – одни из самых высоких налогов на алкоголь, из-за этого средняя стоимость банки пива в стране превышает 11 долларов.

Единственный магазин, где христиане-резиденты Катара могут приобрести алкоголь, управляется Qatar Distribution Company – это дочерняя структура Qatar Airways, принадлежащей правительству страны. Она же занимается поставкой алкоголя в бары и рестораны, где продажа алкоголя разрешена.

Стать частью современного мира и сохранить кристальную чистоту религиозных догм – задача почти невыполнимая. Особенно если ты решил принять чемпионат мира по футболу.

Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?

Катар потратил на ЧМ 220 миллиардов долларов – в 20 раз больше России. Как это возможно?

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de , Cecilia Fabiano/LaPresse.cecilia , Alex Pantling, Jodi Hilton/Nurphoto ; Gettyimages.ru/Julian Finney , Josh Hedges/Zuffa LLC, Tristan Fewings / Stringer , Claudio Villa