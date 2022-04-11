Бензема, Златана и даже Никиту Мазепина сравнивают с хорошими винами. А при чем тут, собственно, вина?

Денис Пузырев открывает бутылку.

После очередной выдающейся игры Карима Бензема, сделавшего хет-трик в четвертьфинале ЛЧ с «Челси», тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил 34-летнего нападающего с хорошим вином, которое с годами становится все лучше. Сравнение не слишком оригинальное. Великих спортсменов, которые в зрелом возрасте продолжают демонстрировать высокий класс, часто сравнивают с вином.

Sports.ru решил выяснить, с чего вдруг появилась такая метафора и причем здесь вино.

Ученые считают, что пик физических возможностей у среднестатистического мужчины приходится на 25-27 лет, после чего начинается спад, растянутый до окончания жизни. Современные спортсмены при отсутствии серьезных травм способны на несколько лет продлить пиковую форму, однако у большинства после 30 лет показатели начинают падать – время берет свое.

И все же есть те, кто после 30 продолжает выступать на высочайшем уровне. Бензема, который проводит, возможно, самый выдающийся сезон в карьере, – тому наглядное подтверждение. К сохранившимся физическим скиллам у таких атлетов прибавляется то, что обычно называют словом «опыт» – глубокое понимание игры, когда преимущество над соперником достигается не только за счет скорости и техники, но и благодаря возможности просчитывать игровую ситуацию на несколько ходов вперед.

Их часто сравнивают с вином – одним из немногих продуктов, способных к улучшению качества с возрастом. Особенно часто сравнивает себя с вином Златан (что и неудивительно). Но среди тех, кто использовал эту метафору, описывая себя, есть и 22-летний экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин.

О том, насколько справедливо сопоставление спортсмена и вина, Sports.ru поговорил с известным московским сомелье, винным писателем и менеджером сборной России по слепой дегустации вин Владой Лесниченко.

Да-да – и у винных экспертов есть свои международные соревнования и сборные команды. Сборная России принимала участие в пяти Чемпионатах мира по слепой дегустации вин. Лучшее достижение – восьмое место в 2019 году среди 27 участников.

Выглядят соревнования так: каждая сборная состоит из пяти человек – четырех игроков и тренера. Команды получают по 12 образцов вин, отобранных организаторами. Шесть белых и шесть красных. Игроки пробуют каждый из образцов (на одно вино отводится 10 минут) и обсуждают свои впечатления. По итогу они должны определить год урожая, страну, где было произведено вино, сорт винограда, из которого оно было сделано, апелласьон (то есть конкретную область, где было произведено вино. Например, в Бордо – 57 апелласьонов), конкретного производителя. За каждый из угаданных пунктов начисляются очки, которые суммируются по итогам 12 продегустированных вин.

Влада Лесниченко в качестве генерального менеджера сборной отвечает за выбор состава, тренировочный процесс и административные вопросы.

«То, что некоторые вина с возрастом становятся лучше, заметили еще в Средневековье, – рассказывает Влада. – В те времена центрами виноделия были монастыри и аббатства. Вино использовалось для ритуальных целей. Кроме того, в те времена монастыри были местами, где останавливались паломники и путешественники. При них работали заведения, где путники могли купить еды и вина. Возникала конкуренция – те монастыри, где качество вин было лучше, пользовались большим спросом, плюс крупными покупателями становились богатые феодалы и королевский двор. Для них делали вина, которые могли пролежать в погребе годы, не теряя, а лишь приобретая в качестве».

По мнению эксперта, сравнения спортсменов с вином имеют логичное обоснование.

«Абсолютное большинство современных вин нет смысла хранить – его надо выпивать молодым в первые два-три года после производства, – продолжает Влада. – Это не значит, что эти вина плохие, совсем нет. Мы их ценим за свежесть, присущую молодости дерзость. Здесь уместно провести параллель с молодыми спортсменами. Да, порой им не хватает понимания игры, характерной для зрелых мастеров, они могут злоупотреблять индивидуальными действиями во вред командной игре, могут совершать ошибки. Но все это компенсируется их энергией, красотой молодости, бесшабашностью в хорошем смысле слова. И, так же, как и с вином, подлинного величия в спорте достигают лишь единицы, избранные, которые затем становятся легендами. Великие вина, как и великие спортсмены, поражают многогранностью оттенков вкуса, своей глубиной. Также как футбольный эксперт может часами разбирать аспекты игры Месси или Рональдо, ценитель вин может долго сидеть с бокалом великого вина, ощущая, как с каждым новым глотком оно раскрывается в бокале, демонстрируя новые грани вкуса и аромата».

Но есть и различия. Великие футболисты могут появиться откуда угодно – они могут вырасти и в криминальных трущобах Буэнос-Айреса, и в элитных футбольных академиях Лондона. Для великих вин главное значение имеет терруар – совокупность природных условий – почв, климата, разниц дневной и ночной температур, количества солнечных дней в году и многого другого. Список терруаров, где рождаются Великие вина ограничен и известен уже много столетий – Бургундия и Бордо во Франции, Пьемонт в Италии. Здесь делают самые дорогие вина, которые выходят на свой пик через 15-20 лет после розлива в бутылки.

«Никто точно не знает, что происходит с вином в период старения, – рассказывает Влада Лесниченко. – То есть базово понятно, что в бутылках идет некая трансформация полифенолов – химических соединений, отвечающих за вкус и ароматику, но какова механика этого процесса и почему в итоге получается такой результат, не знает никто. Это настоящая мистика. Яркая какофония фруктов, которую мы ощущаем в молодом вине, с возрастом трансформируется в многослойную гармоничную палитру вкусов, в которой как в симфонической музыке можно услышать множество отдельных тем, которые, соединяясь вместе, создают законченное совершенное произведение. Острые танины, которые особенно ощущаются в красных винах как вяжущий во рту элемент, смягчаются, придавая вину бархатную шелковую текстуру».

«Великие спортсмены это те, чьи имена остаются в истории навсегда, которых вспоминают поколения, никогда не видевшие их игру вживую, – резюмирует Влада. – Так и великие вина – попробовав один раз, ты уже не способен забыть этот вкус, он будет всегда с тобой».

Фото: Facebook/PratumColler