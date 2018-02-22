Обзор Трибуны
Чемпионат Израиля. 24 тур. Хапоэль Беер Шева - Бейтар 1:1
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hapoelbeersheva/1598531.html
Обзор матчей 23 тура Суперлиги 2017/18
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/swissnews/1598795.html
«Риу Ави» - одна из самых замечательных команд в португальском футболе, эта команда всегда старается играть в яркий, комбинационный и атакующий футбол.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/portugalman/1599807.html
Повествуем еще о двух футболистках сборной России, выступающих за рубежом.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/womensoccerblog/1598525.html
Там же
Дерби ЦСКА и «Локомотива» – теперь и в женском футболе
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/womensoccerblog/1601198.html
Иллюзия Заволжья (Искра энгельсского футбола)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tikhovod/1600241.html
Превью нового сезона МЛС: Аутсайдеры
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zvezdno/1600165.html
Первая тройка очков не теряет. «Экстрим Нетворкс-2» продолжает свою беспроигрышную серию, а «Олимпия» вновь побеждает. О главных событиях выходных в обзоре 24-го тура первого дивизиона
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1600091.html
Там же
«К7» сохраняет главную интригу чемпионата, «Торпедо-М» терпит два подряд поражения, а «Запад-5» всё ближе подбирается к призовой тройке. Об этом и многом другом читайте в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «А».
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1601205.html
Там же
«Фаворит» делит очки с «Люблинцем» и пропускает на первое место «Выхино». «Компани» продолжает побеждать, а «Сатурн» отбирает очки у «Ривера». Обо всём этом и многом другом в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «В»
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1601874.html
Екатерина Ларина (защитник ФК «Кубаночка»): «Хочу с новым клубом побороться за медали!».
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballwomensnews/1599463.html
27 мая 1996 года в Санкт-Петербурге на стадионе "Динамо" состоялся матч 17-го тура второй лиги чемпионата России по футболу, в котором местное "Динамо" уступило владикавказскому "Иристону" со счетом 3:4.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/1599462.html
Возобновляется футбольный сезон по-русски — с «холодком»: несколько матчей национального Кубка точно пройдут в глубоком температурном минусе. Помогут ли погодные условия четырем клубам из ФНЛ? Не факт.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballweekly/1599401.html
На Востоке скоро не останется профессионального фуутбола
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tvoyfootball/1600673.html
В гости к «Интеру», доселе незнавшему поражений на домашней площадке, пожаловал хромающий на обе ноги «Катгас» из «Санта-Коломы».
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fiveversusfive/1600184.html
Команда из Пайде сделала очень большой шаг в направлении профессионализма в прошлом сезоне. Второй сезон тренера Вячеслава Заховайко (36 лет) предназначен для того, чтобы стать серьёзными и неуступчивыми бойцами на поле с любым соперником.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportaeg/1600838.html
И еще много об эстонском футболе https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportaeg/
Профессионального клуба в Великом Новгороде нет уже больше 40 лет. 23 октября 1977 года «Электрон» сыграл последний матч во второй лиге СССР, и с тех пор новгородских команд в большом футболе не видели.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rfs_ug/1601141.html
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