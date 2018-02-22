Обзор Трибуны

Вирсавия Футболина

Чемпионат Израиля. 24 тур. Хапоэль Беер Шева - Бейтар 1:1

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hapoelbeersheva/1598531.html

Швейцария уже не экзотика?

Обзор матчей 23 тура Суперлиги 2017/18

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/swissnews/1598795.html

Футбол Португалии и мира

«Риу Ави» - одна из самых замечательных команд в португальском футболе, эта команда всегда старается играть в яркий, комбинационный и атакующий футбол.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/portugalman/1599807.html

О Женском Футболе замолвите

Повествуем еще о двух футболистках сборной России, выступающих за рубежом.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/womensoccerblog/1598525.html

Там же

Дерби ЦСКА и «Локомотива» – теперь и в женском футболе

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/womensoccerblog/1601198.html

Футбольная ностальгия

Иллюзия Заволжья (Искра энгельсского футбола)

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tikhovod/1600241.html

Звёздно-полосатый футбол

Превью нового сезона МЛС: Аутсайдеры

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zvezdno/1600165.html

Юго-Восточная Лига ЛФЛ

Первая тройка очков не теряет. «Экстрим Нетворкс-2» продолжает свою беспроигрышную серию, а «Олимпия» вновь побеждает. О главных событиях выходных в обзоре 24-го тура первого дивизиона

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1600091.html

Там же

«К7» сохраняет главную интригу чемпионата, «Торпедо-М» терпит два подряд поражения, а «Запад-5» всё ближе подбирается к призовой тройке. Об этом и многом другом читайте в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «А».

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1601205.html

Там же

«Фаворит» делит очки с «Люблинцем» и пропускает на первое место «Выхино». «Компани» продолжает побеждать, а «Сатурн» отбирает очки у «Ривера». Обо всём этом и многом другом в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «В»

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1601874.html

Женщины в футболе

Екатерина Ларина (защитник ФК «Кубаночка»): «Хочу с новым клубом побороться за медали!».

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballwomensnews/1599463.html

Ultras Action

27 мая 1996 года в Санкт-Петербурге на стадионе "Динамо" состоялся матч 17-го тура второй лиги чемпионата России по футболу, в котором местное "Динамо" уступило владикавказскому "Иристону" со счетом 3:4.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/1599462.html

Блог еженедельника «Футбол»

Возобновляется футбольный сезон по-русски — с «холодком»: несколько матчей национального Кубка точно пройдут в глубоком температурном минусе. Помогут ли погодные условия четырем клубам из ФНЛ? Не факт.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballweekly/1599401.html

Твой футбол

На Востоке скоро не останется профессионального фуутбола

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tvoyfootball/1600673.html

Пять на пять

В гости к «Интеру», доселе незнавшему поражений на домашней площадке, пожаловал хромающий на обе ноги «Катгас» из «Санта-Коломы».

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fiveversusfive/1600184.html

Всё о футболе в Эстонии

Команда из Пайде сделала очень большой шаг в направлении профессионализма в прошлом сезоне. Второй сезон тренера Вячеслава Заховайко (36 лет) предназначен для того, чтобы стать серьёзными и неуступчивыми бойцами на поле с любым соперником.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportaeg/1600838.html

И еще много об эстонском футболе https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportaeg/

Команда мастеров

Профессионального клуба в Великом Новгороде нет уже больше 40 лет. 23 октября 1977 года «Электрон» сыграл последний матч во второй лиге СССР, и с тех пор новгородских команд в большом футболе не видели.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rfs_ug/1601141.html