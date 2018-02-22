Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Неизвестный футбол

    Обзор Трибуны

    Теги высшая лига Швейцария любительский футбол мини-футбол ПФЛ Россия история женский футбол МЛС высшая лига Израиль высшая лига Португалия высшая лига Эстония

           Вирсавия Футболина 

    Чемпионат Израиля. 24 тур. Хапоэль Беер Шева - Бейтар 1:1

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hapoelbeersheva/1598531.html

     

           Швейцария уже не экзотика? 

    Обзор матчей 23 тура Суперлиги 2017/18

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/swissnews/1598795.html

     

             Футбол Португалии и мира 

    «Риу Ави» - одна из самых замечательных команд в португальском футболе, эта команда всегда старается играть в яркий, комбинационный и атакующий футбол. 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/portugalman/1599807.html

     

             О Женском Футболе замолвите 

    Повествуем еще о двух футболистках сборной России, выступающих за рубежом. 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/womensoccerblog/1598525.html

     

          Там же

    Дерби ЦСКА и «Локомотива» – теперь и в женском футболе 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/womensoccerblog/1601198.html 

     

             Футбольная ностальгия

    Иллюзия Заволжья (Искра энгельсского футбола)

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tikhovod/1600241.html

     

            Звёздно-полосатый футбол 

    Превью нового сезона МЛС: Аутсайдеры

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zvezdno/1600165.html

     

             Юго-Восточная Лига ЛФЛ 

    Первая тройка очков не теряет. «Экстрим Нетворкс-2» продолжает свою беспроигрышную серию, а «Олимпия» вновь побеждает.  О главных событиях выходных в обзоре 24-го тура первого дивизиона  

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1600091.html

     

            Там же

    «К7» сохраняет главную интригу чемпионата, «Торпедо-М» терпит два подряд поражения, а «Запад-5» всё ближе подбирается к призовой тройке. Об этом и многом другом читайте в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «А». 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1601205.html 

     

           Там же

    «Фаворит» делит очки с «Люблинцем» и пропускает на первое место «Выхино». «Компани» продолжает побеждать, а «Сатурн» отбирает очки у «Ривера». Обо всём этом и многом другом в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «В»  

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lfluvao/1601874.html 

     

             Женщины в футболе 

    Екатерина Ларина (защитник ФК «Кубаночка»): «Хочу с новым клубом побороться за медали!». 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballwomensnews/1599463.html

     

              Ultras Action 

    27 мая 1996 года в Санкт-Петербурге на стадионе "Динамо" состоялся матч 17-го тура второй лиги чемпионата России по футболу, в котором местное "Динамо" уступило владикавказскому "Иристону" со счетом 3:4. 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/1599462.html

     

              Блог еженедельника «Футбол» 

    Возобновляется футбольный сезон по-русски — с «холодком»: несколько матчей национального Кубка точно пройдут в глубоком температурном минусе. Помогут ли погодные условия четырем клубам из ФНЛ? Не факт. 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballweekly/1599401.html

     

              Твой футбол 

    На Востоке скоро не останется профессионального фуутбола

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tvoyfootball/1600673.html

     

            Пять на пять 

    В гости к «Интеру», доселе незнавшему поражений на домашней площадке, пожаловал хромающий на обе ноги «Катгас» из «Санта-Коломы». 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fiveversusfive/1600184.html

     

            Всё о футболе в Эстонии 

    Команда из Пайде сделала очень большой шаг в направлении профессионализма в прошлом сезоне. Второй сезон тренера Вячеслава Заховайко (36 лет) предназначен для того, чтобы стать серьёзными и неуступчивыми бойцами на поле с любым соперником. 

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportaeg/1600838.html

     

    И еще много об эстонском футболе https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportaeg/     

     

            Команда мастеров 

    Профессионального клуба в Великом Новгороде нет уже больше 40 лет. 23 октября 1977 года «Электрон» сыграл последний матч во второй лиге СССР, и с тех пор новгородских команд в большом футболе не видели.  

    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rfs_ug/1601141.html 

     

    Автор
    • vbkf

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться