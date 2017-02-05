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    Звёздно-полосатый футбол

    Звёздно-полосатый футбол

    А как у них там, за океаном?

    Лента блога О блоге и авторах
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    |Автор MLS News

    MLS Tifo: Неделя 2

    Мороз в Миннеаполисе, легенда в Сан-Хосе – как болельщики поддерживали команды на второй неделе.

    МЛС, Чикаго Файр, Канзас-Сити, Колорадо Рэпидс, Хьюстон Динамо, Сан-Хосе Эрткуэйкс, Монреаль Импэкт, Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк Ред Буллс, Миннесота Юнайтед
    Рейтинг +27
    5 комментариев
    |Автор MLS News

    Расскажи мне о соккере: 79% игроков не довольны системой зарплаты – что футболисты МЛС думают о лиге

    Подводим итоги второй недели и делимся результатами ежегодного анонимного опроса ESPN.

    Дэкс Маккарти, Освальдо Алонсо, МЛС, Джермейн Джонс, Себастьян Джовинко, Миккель Дискеруд, Дэвид Бекхэм, Лэндон Донован, Брюс Арена, Златан Ибрагимович
    Рейтинг +49
    15 комментариев
    |Автор MLS News

    Ставим на МЛС: вторая неделя

    Мы знаем, что многие из вас любят делать ставки на Главную лигу соккера и именно поэтому выносим на суд ещё одну новую рубрику, где будем думать, обсуждать и рисковать. Присоединяйтесь!

    Коламбус Крю, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, Колорадо Рэпидс, Хьюстон Динамо, Нью-Йорк Сити, Портленд Тимберс, Нью-Йорк Ред Буллс, Атланта Юнайтед, Миннесота Юнайтед
    Рейтинг +17
    21 комментарий
    |Автор MLS News

    MLS Tifo: Неделя 1

    В преддверии матчей второй недели вспоминаем, как болельщики поддерживали свои любимые команды нa первой.

    Коламбус Крю, Орландо Сити, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, Ди Си Юнайтед, Колорадо Рэпидс, Хьюстон Динамо, Сан-Хосе Эрткуэйкс, Портленд Тимберс, Атланта Юнайтед
    Рейтинг +21
    2 комментария
    |Автор MLS News

    Расскажи мне о соккере: 11 футболистов, с которыми не соскучишься в новом сезоне МЛС

    Запуск нового еженедельного сериала. Подробности внутри, не проходи мимо!

    Киган Розенберри, Кевин Молино, Дэкс Маккарти, Джовани дос Сантос, МЛС, Андре Блэйк, Ромен Алессандрини, Мэтт Хеджес, Рональд Матаррита, Кака
    Рейтинг +62
    15 комментариев
    |Автор MLS News

    Превью MLS 2017: фавориты

    Третья часть большого превью нового сезона Главной лиги соккера. Сегодня о претендентах на титул.

    МЛС, Клинт Демпси, Сиэттл Саундерс, ФК Торонто, Оскар Пареха, ФК Даллас, Нью-Йорк Ред Буллс, Грег Ванни, Джесси Марш, Брайан Шметцер
    Рейтинг +57
    6 комментариев
    |Автор MLS News

    Превью MLS 2017: средний класс

    Вторая часть большого превью нового сезона Главной лиги соккера. Сегодня о тех, кто завоюет путёвку в постсизон.

    Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, Чикаго Файр, Патрик Виейра, Хьюстон Динамо, Монреаль Импэкт, Нью-Йорк Сити, Портленд Тимберс, Атланта Юнайтед, Миннесота Юнайтед
    Рейтинг +46
    10 комментариев
    |Автор MLS News

    Превью MLS 2017: аутсайдеры

    Первая часть большого превью нового сезона Главной лиги соккера. Сегодня о тех, кто не пробьётся в плей-офф.

    Коламбус Крю, Орландо Сити, МЛС, Ди Си Юнайтед, Реал Солт Лейк, Канзас-Сити, Ванкувер Уайткэпс, Колорадо Рэпидс, Нью-Инглэнд Революшн, Филадельфия Юнион
    Рейтинг +46
    12 комментариев
    |Автор MLS News

    В чём клубы МЛС играли в самом первом сезоне

    Пёстрое безумие: домашние формы 1996 года плюс несколько бонусов.

    Коламбус Крю, Лос-Анджелес Гэлакси, Колорадо Рэпидс, МЛС, Ди Си Юнайтед, Нью-Инглэнд Революшн
    Рейтинг +38
    6 комментариев
    |Автор MLS News

    11 самых звёздных игроков «Гэлакси» за всю историю клуба

    «Одиннадцать лучших в XXI веке» под американским соусом.

    Джовани дос Сантос, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, Робби Кин, 11 лучших в ХХI веке, Дэвид Бекхэм, Лэндон Донован, Руд Гуллит, Стивен Джеррард
    Рейтинг +51
    4 комментария
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