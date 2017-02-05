А как у них там, за океаном?
Мороз в Миннеаполисе, легенда в Сан-Хосе – как болельщики поддерживали команды на второй неделе.
Подводим итоги второй недели и делимся результатами ежегодного анонимного опроса ESPN.
Мы знаем, что многие из вас любят делать ставки на Главную лигу соккера и именно поэтому выносим на суд ещё одну новую рубрику, где будем думать, обсуждать и рисковать. Присоединяйтесь!
В преддверии матчей второй недели вспоминаем, как болельщики поддерживали свои любимые команды нa первой.
Запуск нового еженедельного сериала. Подробности внутри, не проходи мимо!
Третья часть большого превью нового сезона Главной лиги соккера. Сегодня о претендентах на титул.
Вторая часть большого превью нового сезона Главной лиги соккера. Сегодня о тех, кто завоюет путёвку в постсизон.
Первая часть большого превью нового сезона Главной лиги соккера. Сегодня о тех, кто не пробьётся в плей-офф.
Пёстрое безумие: домашние формы 1996 года плюс несколько бонусов.
«Одиннадцать лучших в XXI веке» под американским соусом.
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