Инсайды от The Athletic. «МЮ» заплатил неслабую сумму, чтобы Онана сыграл против «Тоттенхэма» перед Кубком Африки

Стоило того?

По информации от The Athletic, «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить немалую цену за то, чтобы Андре Онана подольше остался с командой перед Кубком африканских наций.

Большинство участвовавших игроков заранее покинули свои клубы, чтобы подготовиться к турниру. Например, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отправился в Кот-д'Ивуар почти за две недели до начала, после победы в матче с «Ньюкаслом» (4:2) 1 января.

Онана же стоял в воротах «Юнайтед» во время встречи с «Тоттенхэмом» (2:2) 14 января, тогда как первый матч Камеруна в Кубке состоялся 15 января. В итоге Андре не попал в заявку на первую игру своей сборной, но вышел в стартовом составе против Сенегала, где камерунцы проиграли со счетом 1:3.

По данным The Athletic, чтобы голкипер сыграл со «шпорами» «Юнайтед» покрыл расходы на частный перелет. Самолет принадлежал компании VistaJet, которая взимает от 12 000 до 20 000 долларов за час, проведенный в воздухе.

Окончательная стоимость зависит от типа членства и выбранного самолета, но, учитывая, что Онана провел в самолете около 8 часов, это означает, что «дьяволы» заплатили минимум 100 000 долларов, чтобы удержать Онана как можно дольше.