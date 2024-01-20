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Инсайды от The Athletic. «МЮ» заплатил неслабую сумму, чтобы Онана сыграл против «Тоттенхэма» перед Кубком Африки

Андре Онана Андре Онана
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Стоило того?

По информации от The Athletic, «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить немалую цену за то, чтобы Андре Онана подольше остался с командой перед Кубком африканских наций.

Большинство участвовавших игроков заранее покинули свои клубы, чтобы подготовиться к турниру. Например, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отправился в Кот-д'Ивуар почти за две недели до начала, после победы в матче с «Ньюкаслом» (4:2) 1 января.

Онана же стоял в воротах «Юнайтед» во время встречи с «Тоттенхэмом» (2:2) 14 января, тогда как первый матч Камеруна в Кубке состоялся 15 января. В итоге Андре не попал в заявку на первую игру своей сборной, но вышел в стартовом составе против Сенегала, где камерунцы проиграли со счетом 1:3.

По данным The Athletic, чтобы голкипер сыграл со «шпорами» «Юнайтед» покрыл расходы на частный перелет. Самолет принадлежал компании VistaJet, которая взимает от 12 000 до 20 000 долларов за час, проведенный в воздухе.

Окончательная стоимость зависит от типа членства и выбранного самолета, но, учитывая, что Онана провел в самолете около 8 часов, это означает, что «дьяволы» заплатили минимум 100 000 долларов, чтобы удержать Онана как можно дольше.

 

7 комментариев
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И зачем ? Что в нем такого ? Я понимаю был бы он надежен как Куртуа . Но он же полный ноль просто. Будет смешно если его сборная вылетит и мы вообще даже не увидим турка на воротах. Так и придется на этого клоуна смотреть
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Зарплата одного топ игрока - 200-300 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы, так что 100 тысяч на "командировочные" вряд ли сильно ударят по бюджету
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Ну что за дичь происходит... Садомазохизм какой-то... Точно Рэдклифф включился или в лучших традициях гов.. ой глэйзеров поступать будет? Всем очевидно, что нужна перезарядка вратаря (хотя бы временная).. и с болельщиков снять стресс и с окаки и дать шанс сменщику (уверенность , все дела, вера там)...
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Ответ danilevich
И зачем ? Что в нем такого ? Я понимаю был бы он надежен как Куртуа . Но он же полный ноль просто. Будет смешно если его сборная вылетит и мы вообще даже не увидим турка на воротах. Так и придется на этого клоуна смотреть
Так смешно - что плакать будем наверное, но в целом все верно написал
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Ответ Nazar Kurtdurdyev
Так смешно - что плакать будем наверное, но в целом все верно написал
Смешно то что он даже в жалком кубковом матче не выпускает турка . Такой бред вообще . Первый раз такое вижу.
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Абсурдное решение
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Кто-нибудь может объяснить, для чего его держали на две эти игры, дело в нем или в тренере и почему это парень не присел на лавку после фиаско в ЛЧ? Столько вопросов и ни одного ответа...
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