  • Булыкин назвал Семака лучшим тренером сезона: «Критикуют всех только те, кто нигде не работает. «Зенит» продолжал верить и биться в тяжелой ситуации»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона.

В сезоне-2025/26 «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка.

«Лучший тренер сезона – Семак. В тяжелой ситуации команда продолжала верить и биться. В концовке это принесло удачу «Зениту». Сейчас они с удовольствием отпразднуют столетие клуба.

Семака критиковали за футбол? Критикуют всех только те, кто нигде не работает. Те, кто занимается делом, понимают, что очень тяжело побеждать, какие бы ни были игроки в команде. Может приехать футболист мирового уровня с гигантской зарплатой – например, Дуран, – но никак себя не показать.

Говорить могут разное, но если тренер добивается результата и выигрывает золотые медали, то победами он борется против критики», – сказал Булыкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
