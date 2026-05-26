«Стоунз назвал меня маленькой трусливой сучкой, когда я обманом заработал фол. Так начались наши отношения». Бернарду о первой встрече с Джоном

Бернарду о Стоунзе: он назвал меня маленькой трусливой сучкой.

Бернарду Силва вспомнил, как впервые пересекся с Джоном Стоунзом .

Футболисты провели свой последний сезон в «Манчестер Сити ».

«Вот что я хотел бы сказать первым: когда я был в «Монако », [в игре против «Манчестер Сити» в ЛЧ в 2017 году] упал на газон и обманом заработал фол. Тогда Джонни [Стоунз] назвал меня маленькой трусливой сучкой. Извините за такие слова.

Так начались наши отношения. Но спустя годы он извинился, и я сказал, что все в порядке. Я его обожаю», – сказал Бернарду.