  • «Стоунз назвал меня маленькой трусливой сучкой, когда я обманом заработал фол. Так начались наши отношения». Бернарду о первой встрече с Джоном
«Стоунз назвал меня маленькой трусливой сучкой, когда я обманом заработал фол. Так начались наши отношения». Бернарду о первой встрече с Джоном

Футболисты провели свой последний сезон в «Манчестер Сити». 

«Вот что я хотел бы сказать первым: когда я был в «Монако», [в игре против «Манчестер Сити» в ЛЧ в 2017 году] упал на газон и обманом заработал фол. Тогда Джонни [Стоунз] назвал меня маленькой трусливой сучкой. Извините за такие слова.

Так начались наши отношения. Но спустя годы он извинился, и я сказал, что все в порядке. Я его обожаю», – сказал Бернарду. 

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Так Стоунз был прав абсолютно
Если я подружусь с кем-то из полоумной братии, я могу писать в комментариях "сучка"?
совет да любовь - что тут еще можно сказать?
И в чем он был не прав ?)
Вряд ли cunt переводится как сучка)
Фердинанд о сезоне АПЛ: «Чемпионская гонка до конца – потрясающе! Лучший игрок – Бруну, лучший тренер – Артета. Лучшие трансферы – Джака, Ламменс, Семеньо. Нужно исправить ВАР»
26 мая, 11:19
Мареска подписал с «Ман Сити» контракт до 2029 года. Тренер полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба (Фабрицио Романо)
26 мая, 07:56
Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле: «Привет, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом и двигайся вперед».
26 мая, 06:44Видео
