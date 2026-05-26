«Стоунз назвал меня маленькой трусливой сучкой, когда я обманом заработал фол. Так начались наши отношения». Бернарду о первой встрече с Джоном
Футболисты провели свой последний сезон в «Манчестер Сити».
«Вот что я хотел бы сказать первым: когда я был в «Монако», [в игре против «Манчестер Сити» в ЛЧ в 2017 году] упал на газон и обманом заработал фол. Тогда Джонни [Стоунз] назвал меня маленькой трусливой сучкой. Извините за такие слова.
Так начались наши отношения. Но спустя годы он извинился, и я сказал, что все в порядке. Я его обожаю», – сказал Бернарду.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
