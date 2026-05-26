Жена Семака: «Мы Бога часто воспринимаем как волшебника: подай, принеси, устрой. При этом вся наша жизнь – черная неблагодарность, осуждение»
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о том, как люди воспринимают Бога и почему он не всегда отзывается.
– Как поверить в Бога, если он не откликался в нужде? Не было таких чудес, как у Вас.
– То, что я из тысяч вопросов вижу именно Ваш – тоже знак, что Вас слышат. Не отвечает Бог по двум причинам – то, что мы просим, может быть нам неполезно, или еще не время. Наш план может быть примитивным, а его – многомерным и премудрым, как все, чего касается Его рука.
Вторая причина – мы часто воспринимаем Бога как волшебника. Подай, принеси, устрой, при этом вся наша жизнь – сплошное неудовлетворение, черная неблагодарность, осуждение, – написала Анна, отвечая на вопросы в сторис инстаграма.
Посмотри, как мрачно всё кругом.
Бог ответил : Пожди немного,
Ты ещё попросишь о другом.
Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить.
Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить.
Иван Тхоржевский
