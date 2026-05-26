Жена Семака: «Мы Бога часто воспринимаем как волшебника: подай, принеси, устрой. При этом вся наша жизнь – черная неблагодарность, осуждение»

Анна Семак: мы Бога воспринимаем как волшебника, но наша жизнь – неблагодарность.

Анна Семак , жена главного тренера «Зенита » Сергея Семака , поделилась мнением о том, как люди воспринимают Бога и почему он не всегда отзывается.

– Как поверить в Бога, если он не откликался в нужде? Не было таких чудес, как у Вас.

– То, что я из тысяч вопросов вижу именно Ваш – тоже знак, что Вас слышат. Не отвечает Бог по двум причинам – то, что мы просим, может быть нам неполезно, или еще не время. Наш план может быть примитивным, а его – многомерным и премудрым, как все, чего касается Его рука.

Вторая причина – мы часто воспринимаем Бога как волшебника. Подай, принеси, устрой, при этом вся наша жизнь – сплошное неудовлетворение, черная неблагодарность, осуждение, – написала Анна, отвечая на вопросы в сторис инстаграма.

