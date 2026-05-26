Лапочкин об РПЛ: «Неудачный сезон для арбитров, что бы ни говорили Мажич с Каманцевым. У общественности сложилось мнение, что игру судит тот, кто сидит у монитора – это очень плохо»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал сезон-2025/26 неудачным для российских судей.

– Почему в этом сезоне было так много ошибок у судей? Как думаете, есть ли положительная тенденция, что в следующем сезоне их будет меньше?

– Что бы нам ни говорили руководители российского футбола и Мажич с Каманцевым, сезон вышел неудачным для российских арбитров. Мы можем говорить, что в 240 играх было 147 вмешательств ВАР. Это значит, что судьи в поле совершили 147 ошибок, которые ВАР пытался исправить. Да, не везде судьи согласились. Были моменты, когда и не было вмешательств ВАР. Но в целом сезон, к сожалению, прошел под девизом вмешательств ВАР.

У общественности уже появилось устойчивое мнение, что игру судит не человек, который бегает в поле, а тот, который сидит у монитора, иногда за 1000 километров от стадиона. И это очень плохо, конечно. Потом было много эпизодов, которые можно расценить как двойные стандарты. Мы каждый раз это проговариваем. Очень много двойных стандартов, когда в эпизодах с вроде одинаковыми нарушениями принимались абсолютно разные решения, а потом ЭСК принимала, поддерживала это. Это удивляет. И это не единичный случай. Нам говорили иногда, что решения приняты правильно, но понятны они были при этом исключительно экспертно‑судейской комиссии, Мажичу, а также арбитру в поле и арбитру на ВАР, которые работали на конкретной игре. А большей части футбольной общественности понятно не было.

Потому хотелось бы в следующем году пожелать, чтобы не было двойных трактовок. А если уж приняли решение, то хотя бы понимали, что за конкретное нарушение назначается пенальти весь сезон. Чтобы не было такого, что тут назначили, а тут нет. С удалениями то же самое. Если удаляем за какое‑то нарушение, то давайте удалять всегда. Очень бы хотелось, чтобы футбол для болельщиков и футболистов был понятнее. Чтобы футбольное сообщество понимало решения, которые принимают судьи. Опять же, нет ничего такого, если судья ошибся. Все ошибаются. Но хочется, чтобы из нас не делали дураков, как периодически было в этом сезоне.

В целом, видим, что меняется поколение, приходят молодые арбитры, но некоторые абсолютно не готовы. Но есть и хорошие ребята. Например, Инал Танашев , Никита Новиков… Надеюсь, кто‑то еще появится и тогда будем говорить, что у нас в судействе появляются молодые. Но были и примеры, когда люди были совершенно не готовы к уровню РПЛ, – сказал Лапочкин.

