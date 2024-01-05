«Именно тот, кто им нужен». Экс-форвард «МЮ» советует клубу взять Бензема

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» призвал своего бывшего партнера по сборной Франции Карима Бензема рассмотреть возможно переезда в АПЛ и решить проблему с забитыми голами.

Переход Бензема в «Аль-Иттихад» не задался, поэтому он жаждет перемен и возможного возвращения в Европу.

«Карим Бензема изменил бы атаку «Юнайтед», а это именно то, что им нужно. Он будет забивать голы и обеспечит лучшую командную игру. Пока это только мечты, но Карим по-прежнему большой профессионал», − заявил Саа в интервью Diario AS.

В свои 36 лет Бензема − один из величайших нападающих современности, но, учитывая его возраст, он вряд ли подойдет для того, чтобы открыть новую эру голов в «МЮ».