Андрей Талалаев: «Я не купаюсь в славе, а создаю имидж клубу. Может, чуть больше обычного ажиотаж, зато о победе 10 игроков «Балтики» над миллионерами «Спартака» теперь знают все»

Андрей Талалаев: я создаю имидж «Балтике».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении.

– Андрей, вы сейчас купаетесь в славе, к вам повышенное внимание прессы, сегодняшние успехи «Балтики» при вашем участии налицо. Голова кругом не идет?

– Первое – это не я купаюсь в славе, я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают это. Результат, который «Балтика » сейчас дает, – он не только мой, это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя.

Второе – это руководители клуба, которые создают максимально комфортные условия для реализации и финансовой стабильности. У нас кроме «Ростех Арены» в Калининграде нет поля для тренировок, и мы тратим час на переезд к месту тренировки, где можем хоть как-то тренироваться. Нам обещают, что будет реновация, и нам подготовят современное поле, постелят газон и сделают подогрев.

Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным. Хорошо, что «Ростех» дает нам возможность летать в Москву и тренироваться в Новогорске. Это показывает отношение к нам. Проделывается огромная работа. У нас там было пять двухнедельных сборов, и это все надо было правильно организовать. Это не только переезд тренера и игроков. Это большая команда, включая медицинский штаб, администраторов, пресс-службу и т. д. А у них еще у всех есть семьи, которые они оставляют в Калининграде. Но все почему-то забывают мою работу в «Ахмате», там процент набора очков был ненамного меньше.

– Но, Андрей, про «Ахмат» и про вас лично тогда столько не говорили. Ну максимум, что были какие-то победы у «Ахмата», когда там был тренер Талалаев, и все, а про «Балтику» говорят постоянно и на каждом углу.

– Вот в этом-то и все дело: мы изменили отношение к клубу в медийном пространстве. Мое поведение тоже связано с тем, чтобы подсветить какие-то моменты в нашей работе, которые не мешают нам, а наоборот помогают. Я, может быть, чуть больше обычного создаю ажиотаж, соответствующий фон вокруг «Балтики», чтобы все чувствовали свою значимость и больше прибавляли в работе.

В «Ахмате» по набору очков на втором году после первого круга мы тоже были в семерке, но никто на это не обращал внимание, никто тогда не видел ни прогресса, ни эффективности игроков. А сейчас «Балтика» сделала так, что все это видят, все об этом говорят, и болельщики стали понимать, что необязательно тратить миллионы и миллиарды, чтобы создать команду, которая отдается на поле и играет в хороший качественный футбол.

– Это не оспаривается, и ваша работа в «Балтике» показала, по крайней мере на сегодняшний день, что без больших денежных вливаний и продуманной работы, можно сделать команду, которая составляет конкуренцию более серьезным, в плане финансов, командам.

– Мы сейчас говорим даже не о том, чего добились, хотя по факту мы еще ничего не добились, а о том, как преподнести то, что мы сделали. В «Ахмате » мы не светили это, пресс-служба там так агрессивно и активно не работала. Сейчас же есть проработанная стратегия, которая позволяет это делать.

Да, где-то в ущерб, да, я пропускаю три игры из-за того удаления. Но об этой победе рассказывали из каждого утюга. Я пострадал, но зато о победе десятерых игроков «Балтики» над миллионерами из «Спартака » теперь знают все, – сказал Талалаев.