  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Талалаев: «Я не купаюсь в славе, а создаю имидж клубу. Может, чуть больше обычного ажиотаж, зато о победе 10 игроков «Балтики» над миллионерами «Спартака» теперь знают все»
108

Андрей Талалаев: «Я не купаюсь в славе, а создаю имидж клубу. Может, чуть больше обычного ажиотаж, зато о победе 10 игроков «Балтики» над миллионерами «Спартака» теперь знают все»

Андрей Талалаев: я создаю имидж «Балтике».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении. 

– Андрей, вы сейчас купаетесь в славе, к вам повышенное внимание прессы, сегодняшние успехи «Балтики» при вашем участии налицо. Голова кругом не идет?

– Первое – это не я купаюсь в славе, я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают это. Результат, который «Балтика» сейчас дает, – он не только мой, это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя.

Второе – это руководители клуба, которые создают максимально комфортные условия для реализации и финансовой стабильности. У нас кроме «Ростех Арены» в Калининграде нет поля для тренировок, и мы тратим час на переезд к месту тренировки, где можем хоть как-то тренироваться. Нам обещают, что будет реновация, и нам подготовят современное поле, постелят газон и сделают подогрев.

Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным. Хорошо, что «Ростех» дает нам возможность летать в Москву и тренироваться в Новогорске. Это показывает отношение к нам. Проделывается огромная работа. У нас там было пять двухнедельных сборов, и это все надо было правильно организовать. Это не только переезд тренера и игроков. Это большая команда, включая медицинский штаб, администраторов, пресс-службу и т. д. А у них еще у всех есть семьи, которые они оставляют в Калининграде. Но все почему-то забывают мою работу в «Ахмате», там процент набора очков был ненамного меньше.

– Но, Андрей, про «Ахмат» и про вас лично тогда столько не говорили. Ну максимум, что были какие-то победы у «Ахмата», когда там был тренер Талалаев, и все, а про «Балтику» говорят постоянно и на каждом углу.

– Вот в этом-то и все дело: мы изменили отношение к клубу в медийном пространстве. Мое поведение тоже связано с тем, чтобы подсветить какие-то моменты в нашей работе, которые не мешают нам, а наоборот помогают. Я, может быть, чуть больше обычного создаю ажиотаж, соответствующий фон вокруг «Балтики», чтобы все чувствовали свою значимость и больше прибавляли в работе.

В «Ахмате» по набору очков на втором году после первого круга мы тоже были в семерке, но никто на это не обращал внимание, никто тогда не видел ни прогресса, ни эффективности игроков. А сейчас «Балтика» сделала так, что все это видят, все об этом говорят, и болельщики стали понимать, что необязательно тратить миллионы и миллиарды, чтобы создать команду, которая отдается на поле и играет в хороший качественный футбол.

– Это не оспаривается, и ваша работа в «Балтике» показала, по крайней мере на сегодняшний день, что без больших денежных вливаний и продуманной работы, можно сделать команду, которая составляет конкуренцию более серьезным, в плане финансов, командам.

– Мы сейчас говорим даже не о том, чего добились, хотя по факту мы еще ничего не добились, а о том, как преподнести то, что мы сделали. В «Ахмате» мы не светили это, пресс-служба там так агрессивно и активно не работала. Сейчас же есть проработанная стратегия, которая позволяет это делать.

Да, где-то в ущерб, да, я пропускаю три игры из-за того удаления. Но об этой победе рассказывали из каждого утюга. Я пострадал, но зато о победе десятерых игроков «Балтики» над миллионерами из «Спартака» теперь знают все, – сказал Талалаев. 

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?16000 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «В мире спорта»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
10 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
34 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
30 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
49 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39