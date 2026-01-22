Захарян может покинуть «Реал Сосьедад». Хавбек не входит в планы Матараццо (Марко Антонио Санде)
Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад».
Полузащитник сборной России Арсен Захарян входит в число игроков, которые могут покинуть «Реал Сосьедад».
Как сообщает журналист Марко Антонио Санде, главный тренер команды Пеллегрино Матараццо провел персональные беседы с футболистами, которые не входят в его планы. Помимо Захаряна, из клуба могут уйти Хон Каррикабуру и Микель Готи.
Считается, что сокращение состава началось с переходом Умара Садика в «Валенсию».
В текущем сезоне Захарян провел 16 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил 1 гол. Статистику 22-летнего россиянина можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Марко Антонио Санде
