Коста о Конте: «У него, наверное, нет секса дома, потому что он очень мрачный»

Диего Коста: у Конте, наверное, нет секса, потому что он мрачный.

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста высказался о поведении Антонио Конте .

В 2017 году итальянский специалист отправил бразильскому футболисту сообщение, в котором намекнул, что хочет, чтобы тот ушел из команды. В январе 2018-го Коста перешел в «Атлетико».

«У него были какие-то внутренние причины, потому что он понимал, что это ненормально для тренера – не рассчитывать на игрока, который был лучшим бомбардиром его команды.

Я отправил сообщение Марине [Грановской ], и она сразу же сказала мне, что то, что он сделал, делать нельзя, что он не владелец клуба. Я был в Бразилии, я был со своей семьей и сказал Марине, что после всего, что я сделал для клуба, я не заслуживаю такого отношения.

Этот человек не доверяет другим. Он думает, что знает все. С ним не получаешь удовольствие от тренировок, он всегда злой, у него всегда мрачное лицо. У него, наверное, нет секса дома, потому что он очень мрачный.

Это печально, потому что я был очень счастлив в «Челси», но я не хотел создавать проблемы клубу. Титулы, которые он завоевал в «Челси», он завоевал вместе со мной, к несчастью для него. Я желаю ему всего наилучшего в жизни», – сказал Коста в подкасте Джона Оби Микела.

