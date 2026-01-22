Киммих о возможном бойкоте ЧМ-2026: «Я больше не участвую в политических дискуссиях – мы поняли, что это непродуктивно. Это должны комментировать другие люди»

Йозуа Киммих ответил на вопрос о бойкоте чемпионата мира.

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих ответил на вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2026 на фоне политики США.

«Я больше не участвую в политических дискуссиях. Мы поняли, что это непродуктивно, когда мы, игроки, слишком активно выражаем свои политические взгляды.

Конечно, в определенной степени мы также несем ответственность за то, чтобы выражать свое мнение. Но я считаю, что в Германии и в Немецком футбольном союзе есть другие люди, которые знают об этом больше и должны комментировать это», – сказал Киммих.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Главы 20 членов УЕФА обсуждали желание Трампа аннексировать Гренландию и возможные последствия. Лидеры федераций обеспокоены, в случае военной агрессии вероятен бойкот ЧМ