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Возможно Онана все же не проведет два матча за сутки. Тен Хаг прокомментировал отъезд голкипера на КАФ

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В среду Дэвид Орнштейн поделился громкой новостью — «Манчестер Юнайтед» и федерация футбола Камеруна договорились, что Андре Онана отправится на Кубок африканских наций позднее остальных игроков. Как оказалось, вратарь улетит на турнир 14 января, сразу после матча с «Тоттенхэмом», чтобы уже 15 числа сыграть за Камерун против Гвинеи.

Провести две игры за 24 часа, учитывая, что между ними будет длинный перелет, представляется очень сложным. Во время пресс-конференции перед встречей с «Уиганом» Тен Хага спросили, действительно ли реальный план таков.

Главный тренер сказал журналистам:

«Мы ведем переговоры с федерацией футбола Камеруна. Мы обсуждали эту проблему во время переговоров с Андре, когда он переходил сюда. Обсуждение конструктивное. Посмотрим.

Я пока не знаю, сыграет ли он против «Тоттенхэма», но он будет готов к игре против «Уигана».

«Манчестер Юнайтед» явно не хочет рисковать, доверяясь Алтаю Байындыру в сложный период для команды. Однако, если Камерун выйдет в плей-офф КАФ, мы неизбежно увидим дебют турецкого голкипера.

2 комментария
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Если вот так постоянно бояться рисковать, то нахрена вообще было брать турка, усиленно не давая ему играть, когда это становится максимально подходящим моментом? Пусть тогда Онана после каждого матча за сборную прилетает обратно, играет за клуб и улетает снова. Зачем рисковать? Жаль Алтая. Человеку просто вставляют палки в колёса не пытаясь дать нормального шанса себя показать. Здоровой конкуренцией и справедливостью тут и не пахнет.
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После компании в ЛЧ, тренер просто обязан был посадить Онана на лавку и дать шанс турку, но вместо этого Тен Хаг даже не даёт шанс подменному киперу в кубке, когда основному нужно уехать в сборную.
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