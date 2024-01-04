Возможно Онана все же не проведет два матча за сутки. Тен Хаг прокомментировал отъезд голкипера на КАФ

В среду Дэвид Орнштейн поделился громкой новостью — «Манчестер Юнайтед» и федерация футбола Камеруна договорились, что Андре Онана отправится на Кубок африканских наций позднее остальных игроков. Как оказалось, вратарь улетит на турнир 14 января, сразу после матча с «Тоттенхэмом», чтобы уже 15 числа сыграть за Камерун против Гвинеи.

Провести две игры за 24 часа, учитывая, что между ними будет длинный перелет, представляется очень сложным. Во время пресс-конференции перед встречей с «Уиганом» Тен Хага спросили, действительно ли реальный план таков.

Главный тренер сказал журналистам:

«Мы ведем переговоры с федерацией футбола Камеруна. Мы обсуждали эту проблему во время переговоров с Андре, когда он переходил сюда. Обсуждение конструктивное. Посмотрим.

Я пока не знаю, сыграет ли он против «Тоттенхэма», но он будет готов к игре против «Уигана».

«Манчестер Юнайтед» явно не хочет рисковать, доверяясь Алтаю Байындыру в сложный период для команды. Однако, если Камерун выйдет в плей-офф КАФ, мы неизбежно увидим дебют турецкого голкипера.