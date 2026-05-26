Бруну Фернандеш был признан игроком сезона в АПЛ, а на следующий день побил рекорд по голевым передачам за одну кампанию Премьер-лиги.

При всех заслугах португалец старается оставаться приземленным. Этому он учит и своих детей. Бруну объяснил, как воспитание мамы повлияло на его мировоззрение:

«Моя мама работала уборщицей. Мне не хотелось, чтобы люди, в чьих домах убиралась моя мама, обходились с ней грубо. Мне не хотелось, чтобы они принижали работу, которую она для них делает.

Теперь и в моем доме работает уборщица. Я не позволяю своим детям говорить с ней в грубом тоне, вроде: «Возьми вот это и поставь вон туда». В первый же рабочий день я сказал этой женщине:

«Конечно, я хочу, чтобы вы наводили в доме чистоту. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы мои дети командовали вами. Нет. Если им что-то нужно, они могут попросить вас. В первую очередь они должны относиться к вам с уважением. Если что-то по дому мои дети способны сделать сами, будет здорово, если вы их этому научите».

Наверное, я так отношусь к людям, с которыми работаю, из-за своего прошлого, из-за моей мамы. Конечно, я не ходил с ней на работу. Она никогда не говорила, что работодатели с ней обращались плохо. Но я очень рано понял: я не буду относиться к людям так, как не хотел бы, чтобы относились к моей маме».

Золотые слова.