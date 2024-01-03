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Публично критиковал игроков и практически не участвовал в тренировках. The Athletic поделился инсайдами из раздевалки «Бирмингема» Руни

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Не потерял раздевалку.

В октябре 2023 года легенду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни назначили на пост главного тренера «Бирмингема». Решение убрать Джона Юстеса, предшественника Руни, вызвало неодобрение у фанатов и негатив продолжился после невразумительного старта команды при Уэйне.

Во время понедельничного поражения 3:0 от «Лидса» фанаты «Бирмингема» ясно выразили свои чувства, обрушив на Руни грубые кричалки. Во вторник стало известно, что экс-форварда уволили после всего 15 матчей у руля клуба.

Благодаря инсайдерам The Athletic стало известно, что на самом деле думали игроки об Уэйне Руни. Как утверждает издание, тренер не был непопулярен среди игроков, даже несмотря на результаты и резкую публичную критику в их адрес.

Руни периодически ставил под сомнение психологическую устойчивость, способности и даже уязвлял личную гордость своих игроков. Некоторых из них это особо задевало.

В материале также говорится, что Уэйн не особо активно участвовал в тренировочном процессе. Большую часть работы выполняли его помощники Карл Робинсон и Джон О'Ши, в то время как Эшли Коул в основном занимался постановкой задач.

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